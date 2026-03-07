Kjer zgodovina živi, razkošje pa je osebno

Metropol Palace Beograd nedvomno sodi v drugo kategorijo. Od odprtja leta 1957 je ta legendarni hotel neločljivo vtkan v kulturno in družbeno tkivo mesta, tiho priča o zgodovini, oblikujoč Beograd kot stičišče elegance, intelekta in mednarodnega duha.

Od državnikov in umetnikov do sodobnih ustvarjalcev okusa – skozi njegova vrata so vstopale generacije izjemnih gostov, vsaka z občutkom, da je doživela nekaj brezčasnega. Po temeljiti prenovi je Metropol Palace danes obnovljen, a nedvomno avtentičen, v harmoničnem dialogu med arhitekturno gracioznostjo sredine prejšnjega stoletja in sodobno prefinjenostjo. Interierji pripovedujejo z zadržanim oblikovanjem, vzdušje pa izraža mirno samozavest hotela, ki natančno ve, kaj je. Gostoljubje v Metropol Palaceu ni zgolj poslovna storitev – je pristno človeško. Intuitivno, toplo in nevsiljivo, oblikovano skozi desetletja tradicije ter razumevanje, da se pravo razkošje skriva v občutku iskrene dobrodošlice. Vsaka podrobnost, od prihoda do slovesa, je premišljena z mislijo na lahkotnost, diskretnost in občutek pripadnosti.

Krona doživetja je The 22 Restaurant, strešna restavracija hotela, ki jo priporoča Michelinov vodnik. The 22 gastronomijo povzdigne – dobesedno in ustvarjalno. Visoko nad mestom gostje uživajo v prefinjeni, sezonsko navdihnjeni kuhinji, medtem ko se Beograd razprostira v veličastni panorami. Jedilnik je sodoben in izrazit, sestavljen z natančnostjo, ustvarjalnostjo in globokim spoštovanjem do sestavin, vzdušje pa združuje sofisticiranost z nenarejenim šarmom.﻿ Metropol Palace Beograd ne sledi trendom – ohranja dediščino.

Kraj, kjer se zgodovina čuti, ne razstavlja; kjer razkošje šepeta, namesto da se razkazuje; in kjer vsako bivanje postane del večje, trajne zgodbe.

Naročnik oglasne vsebine je Metropol Palace Beograd