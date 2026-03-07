Kjer zgodovina živi, razkošje pa je osebno

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Metropol Palace Beograd nedvomno sodi v drugo kategorijo. Od odprtja leta 1957 je ta legendarni hotel neločljivo vtkan v kulturno in družbeno tkivo mesta, tiho priča o zgodovini, oblikujoč Beograd kot stičišče elegance, intelekta in mednarodnega duha.
Krona doživetja je The 22 Restaurant, strešna restavracija hotela, ki jo priporoča Michelinov vodnik. The 22 gastronomijo povzdigne – dobesedno in ustvarjalno. Visoko nad mestom gostje uživajo v prefinjeni, sezonsko navdihnjeni kuhinji, medtem ko se Beograd razprostira v veličastni panorami. Jedilnik je sodoben in izrazit, sestavljen z natančnostjo, ustvarjalnostjo in globokim spoštovanjem do sestavin, vzdušje pa združuje sofisticiranost z nenarejenim šarmom. Metropol Palace Beograd ne sledi trendom – ohranja dediščino.
Kraj, kjer se zgodovina čuti, ne razstavlja; kjer razkošje šepeta, namesto da se razkazuje; in kjer vsako bivanje postane del večje, trajne zgodbe.
