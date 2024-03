Kulinarično zavetišče na posestvu Monstera

Goričko je kot skok v preteklost, skok v življenje, kakršno je nekoč bilo, pristno in nepotvorjeno. Predvsem pa so ljudje enakovredno lepi kot pokrajina, svoj novi dom opisujeta Katarina in Bine Volčič, ki sta se tja preselila z Gorenjske. Prebivalci tega skrajnega vzhoda Slovenije so bili dolgo odmaknjeni in brez pomembnejših prometnih poti, zato živijo po svoje, niso na prepihu trendov, so pa bili vselej na prepihu prišlekov različnih prepričanj in ver.

Najprej ravninski, nato gričevnat svet, po katerem so raztreščene vasi in se vijejo vijugaste ceste, obiskovalca povsem nepripravljenega vlečejo iz ene zgodbe v drugo. Številne so znane, druge se razkrivajo sproti, zato je gotovo na mestu opozorilo, prebrano na eni od spletnih strani: nikar ne hodite samo za en dan. Prav tako je smiselno začeti na začetku in za nekoga, ki se s tem delom Slovenije šele spoznava, je tega najlažje najti v Murski Soboti, v Expanu, sicer slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Milanu leta 2015.

Expano nad Soboškim jezerom, katerega površina je okrog 65 ha in dosega globine do 10 metrov. Čeprav je rezultat človekovega posega v prostor, je danes povsem zlito z naravo. FOTO: Oste Bakal

Čeprav lahko že v njem doživimo Pomurje, je namen promocijskega središča, ki se pne nad gladino Soboškega jezera, enega od številnih, nastalih iz neuglednih gramoznih jam, ljudi usmeriti po tamkajšnjih ravnicah in gričih, k njihovim znamenitostim in ponudnikom. Ko so snovali ta »Vrata v Pomurje«, kakor mu tudi pravijo, so iskali predvsem načine, kako (tudi z novimi tehnologijami) privabiti mlajše obiskovalce in hkrati preseči stare in zakoreninjene stereotipe o Pomurju, pove Helga Lukač, vodja Expana. V njem se lahko, preverjeno, zadržimo lep čas, preizkusimo svoje znanje in koncentracijo, toda ko na koncu virtualno poletimo z balonom, se res ni mogoče znebiti občutka, da je vsaj del tega treba videti in okusiti v živo.

Iz Ljubljane v Motovilce

Med imena, ki jih že povezujemo s Pomurjem, kot so Gjerkeš, Marof in Kodila, se je pred nedavnim vmešal prišlek, slovenski kuharski zvezdnik Bine Volčič, ter iz Ljubljane odnesel Monstero (in nekaj monster z njo). Kar je bil v glavnem mestu bistro, nagrajen z Michelinovo zeleno zvezdico za trajnostno ekonomijo, je na Goričkem posestvo, ki ga vodita skupaj z ženo Katarino B. Volčič, inštruktorico joge in poznavalko vin. Pri družini – sestavljajo jo še njuna otroka in kuža Rudi, prvi, ki pozdravi vsakega obiskovalca – gostje preživijo konec tedna. »Kakor da bi bili na obisku pri prijateljih, ki te sprejmejo sproščeno, odprtih rok in ti postrežejo s tistim, kar imajo doma,« pove gostiteljica v dnevnem prostoru njihovega doma, kjer v visečem kaminu migota ogenj in se po začetnem spoznavanju ob njem umiri Rudi. Čeprav je sredi tedna, se Bine Volčič v kuhinji že pripravlja na vikend, ko bo hiša spet polna gostov.

Obisk posestva Monstera je treba načrtovati nekoliko vnaprej. FOTO: Sonja Ravbar

V hiši v Motovilcih (razprava, ali je ime znamenje, je skoraj neizogibna) živi družina približno leto in pol. Ali je v njunem razmerju z Goričkim še vedno toliko romantike, kot je je bilo na začetku? »Mislim, da je bila to res ljubezen na prvi pogled, tako močna in tako polna, da bo verjetno ostala,« odgovarja Volčič. Prvi stik s tem delom Slovenije sta navezala, ko je po šolanju v pariški kuharski šoli Le Cordon Bleu začel delati v hotelu Livada v Moravskih Toplicah.

»Sva takšne vrste človeka, da se najprej zaljubiva v ljudi, in če si kompatibilen z njimi, je to osnova. Vse drugo pride samo od sebe. Pri Prekmurcih sva takoj začutila njihovo odprtost, gostoljubnost, radodarnost, iskrenost, avtentičnost …« sogovornika izmenično nizata opise. V te kraje sta se z otrokoma tudi takrat, ko so živeli v Kranju, stalno vračala, predvsem v Mursko Soboto. A ker jima je razgibanost vendarle bliže kot ravnina, sta nazadnje pristala na Goričkem.

V vasi, ki leži nedaleč od tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, sta pred leti opazila staro domačijo in navezala stik z lastniki. Bila je bolj želja o zatočišču na stara leta, sta za medije že večkrat povedala, a tudi pri njiju je pandemija spremenila pogled na življenje. »Takrat sva se veliko pogovarjala, kaj si želiva in česa si ne želiva več. Na koncu sva spoznala, da jaz moram kuhati in da oba rada gostiva ljudi,« pove kuharski mojster. Tako je domačija že takrat postala zatočišče in projekt hkrati; ker s staro hišo nista mogla uresničiti vseh svojih želja, sta jo dala porušiti in na njenem mestu zgradila novo, ki pa še vedno vsebuje vsaj nekaj kamenčkov, pravzaprav zidakov stare domačije.

Vikendi za razvajanje

Bine in Katarina Volčič sta začela povsem svojo turistično pot. FOTO: Matej Fišer

Odkar sta julija lani posestvo Monstera odprla za goste, živita od vikenda do vikenda. »Hiša je velika, skrbeti je treba tudi za živali, zato ves čas delava, toda ni težko delati, če ni stresa. Če si fizično utrujen, se naspiš in si potem v redu. Če pa je glava utrujena, je ni mogoče kar tako odpočiti,« povleče vzporednice s svojim »prejšnjim« življenjem.

V kulinaričnem zatočišču, kakor sta ga poimenovala (poleg tega pripravljata še paket 4x4, pri katerem štirje kuharji skupaj z Volčičem pripravijo štirihodni meni za 16 ljudi), lahko gostje spoznajo dva Bineta, kakor ugotavlja sam chef. Prvi pride na plano s petkovo košto, večerjo v domačnem, družinskem slogu. Zraven ni posebne vinske spremljave, ampak se pije brizganec, špricer. »To je večerja, pri kateri se ni treba ukvarjati z razmišljanjem o okusih,« opisuje. Ob njej se gostje spoznajo – če se niso že prej –, pozabijo na telefon in stres, ki ga imajo v vsakdanjem življenju. »Najlepše je v kuhinjo slišati smeh iz jedilnice. Ko se ljudje začnejo smejati, veš, da so se sprostili in uživajo.«

Sobotno jutro se lahko začne z jogo, lahko pa kar z zajtrkom, ki ga gostitelj postreže v kuhinji in se zavleče v pozno dopoldne. Zvečer, ko so gostje že spočiti in prilagojeni, kot bi lahko rekli, je čas za drugega Bineta, ki rad postreže tudi kakšno bolj provokativno jed in uživa v teatru. »Sem človek, ki potrebuje pozornost, in to si tudi vzamem. Všeč mi je, ko imamo polno omizje, ko lahko razlagam o hrani, sestavini in kako je prišla v hišo, na kakšen način sem jo pripravil, in ko potem opazujem njihove obraze, kako uživajo v hrani,« pripoveduje. V svoj dom lahko sprejmeta 12 gostov, ki si izberejo sobe z imeni, iz katerih je mogoče razbrati tudi njihovo vsebino: voda, ogenj, zrak, zemlja, duh in narava. Na eni strani se pogledi širijo proti Avstriji, na drugi proti sosedom, s katerimi so se dobro ujeli.

Krajinski park Goričko se razteza na 462 kvadratnih kilometrih in je drugi največji naravni park v Sloveniji. FOTO: Jošt Gantar

»Prišla sva z namenom, da se vklopiva v to okolje, da se prilagodiva. Rada sodelujeva z lokalnim okoljem, tudi pri nabavi sestavin,« pravi Bine Volčič. »Škoda bi bilo, da bi imeli vse svoje, svoj vrt, svojo zelenjavo in živali, saj bi se tako povsem izolirali. Predvsem pa midva delava to, kar najbolje znava, in od drugih vzameva tisto, kar znajo oni najbolje.«

Tudi kruh je nehal peči, prostodušno pravi, droži menda niso pokazale prave pripravljenosti za sodelovanje z njim, zato ga naročajo pri mojstrici iz sosednje vasi, ki to izvrstno obvlada. Tudi pri vinih so začeli lokalno; najprej so pokukali v kleti, ki so blizu in slovijo daleč, kot sta Gjerkeš in Marof, prav tako so preizkusili vina širšega ormoškega in mariborskega okoliša in se počasi pomikajo proti Slovenskim Konjicam, opiše Katarina B. Volčič, ki je odgovorna za to področje. »Rada imava naravna vina, macerirana ali tudi ne, predvsem ekološke pridelave.« Kaj pa imajo gostje radi? »To, kar jim midva postreževa. Pri nas je kot na koncertu: repertoar izbira izvajalec.«

Z Goričkega v Cannes

Turistična ponudba Goričkega, ki je bilo zaradi slabih cestnih povezav dolgo odmaknjeno, se počasi razvija, ugotavljata Volčičeva, si pa želita, da bi ostalo neokrnjeno in pristno, s kakovostno in butično turistično ponudbo. Kje pa jé chef, kadar ne jé doma? Zelo dobre prijatelje imajo na »sosednjem bregu«, odgovarja, v gostilni Na jasi, kjer pripravljajo izvrstno domačo hrano. »Ksenija zelo dobro kuha in je zelo lepo iti tja na malico.«

V gostilni Na jasi v Bodoncih, eni najbolj tipičnih tamkajšnjih vasi, je poleg drugih tradicionalnih prekmurskih jedi mogoče pokusiti prave domače dödöle in jih poplakniti z lokalno vodo, Cano, ki je tako posebna, da je prišla leta 2019 celo na filmski festival v Cannesu. Pa nima zato takšnega imena, marveč zaradi visoke vsebnosti kalcija in biblične prilike o čudežu v Kani Galilejski, v kateri je Jezus vodo spremenil v vino, pove Niko Huber, prvi vodni somelje pri nas. Na Goričkem pa je lahko tudi voda vino, kakor izvemo o Cani, ki jo črpajo iz izvira sredi neokrnjene narave tamkajšnjega krajinskega parka.

Grad Grad velja za najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in ima po legendi 365 sob. FOTO: Jošt Gantar

Goričko je kot krajinski park zavarovano od leta 2003, razteza se na 462 kvadratnih kilometrih in je drugi največji naravni park v Sloveniji ter del Nature 2000. Glavna naloga parka je sicer skrb za habitate, trenutno obdelujejo okoli 90 hektarov zemljišč, poudari Stanka Dešnik iz javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je tokrat prevzela vlogo vodnice. Nekakšna osrednja točka parka je grad Grad, katerega zgodovina se razteza kar tisoč let v preteklost. V tem času je zamenjal številne lastnike in doživel mnoge dozidave, zaradi česar velja za najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem, kjer je bilo nekoč menda kar 365 sob. V zimskih dneh so njegovi hladni zidovi, za katerimi poskušajo ohraniti čim več spomina na dejavnosti, ki počasi izginjajo iz vsakdanjika in tudi spomina ljudi, zaprti za javnost, spomladi spet odpre vrata in sprejema obiskovalce. Tam lahko tudi prenočijo, kajpak ne v katerikoli od 365 soban, za zdaj so uredili štiri spalnice.

Obiskovalce prav tako nestrpno pričakuje Ivanka Celec, domačinka iz Gornjih Slavečev, ki je (tudi s pomočjo javnih sredstev) prenovila domovanje sosede Cile Bežan, s katero sta si bili zelo blizu. V hladnih dneh v tem skromnem domovanju z bogatim razgledom zakuri in ustvari nekaj pristnega razpoloženja v črni kuhinji, ob kateri je ravno tako majhna spalnica, pa vendar je v njej nekoč spalo devet ljudi. Ivanka Celec o tem pripoveduje doživeto, kakor da je Cila še vedno z njo.

Cilina iža je primer tipične stare domačije FOTO: Stanka Dešnik

Tipična domovanja, goričke iže (hiše), so večinoma že izginila iz pokrajine, nadomestili so jih domovi, značilni za različna obdobja sodobne zgodovine, pa vendar med njimi še lahko opazimo ohranjene, tudi obnovljene hiške, nekaj jih je spremenjenih v prenočišča za turiste, denimo Goričke iže ali domačija pri Momi.

Sto let staro domačijo v Kruplivniku sta že pred leti v apartmaje spremenila Edita in Karel Časar in jo poimenovala Džaboka pa grüška (Jabolko in hruška). Dodala sta še Češnjo in naposled Aniko – v čast in spomin na zadnjo stanovalko tradicionalne hiše, iz katere so naredili unikatno zemljanko.

Ko smo se tam ustavili, je bil »doma« le Editin oče, Štefan Železen, saj so si »ta mladi« vzeli nekaj dni za počitnice. Okoli domačije njegovih staršev se raztezajo vinogradi in sadovnjaki, ki jih sam obdeluje in so tistega večera že tonili v rožnate barve sončnega zahoda. To rad dela, kot pove, prav tako je zelo naklonjen ohranjanju stare arhitekture in spomina na Goričko, kakršno je nekoč bilo. In tudi turizem, s katerim se je vse življenje (vsaj posredno) ukvarjal, mu je blizu, pripoveduje, medtem ko sedimo v prostoru, kjer sprejemajo goste in v ozadju zveni skladba skupine Pink Floyd iz starega džuboksa. S turisti rad posedi, posluša njihove zgode in pripoveduje svoje, pa čeprav pogosto zna bolj malo njihovega jezika. V sodobnem času je spoznal prednosti pametnih telefonov pri tovrstnem sporazumevanju, sicer pa se da tudi brez tega vse zgüčati, kakor pravijo na Goričkem.

Stare vrbe, ki spremljajo obiskovalca v Nuskovi FOTO: Simona Bandur

Spust s Tromeje

Po vijugastih cestah, ki vodijo od vasi do vasi, se lahko izgubljamo dneve in dneve, najbolje s kolesom, bi lahko dodali v slogu sodobne trajnostne usmerjenosti. Po Prekmurju in Goričkem je speljanih 600 kilometrov kolesarskih poti in tudi na tem koncu je mogoče nabrati kar nekaj višinskih metrov ali opraviti spust. Za edinega legalnega ima zasluge tudi Jernej Šavel, kitarist priljubljene sarajevske skupine Dubioza Kolektiv. Ali kot se opiše: socialni delavec po izobrazbi in po duši ter Goričanec po duši. Čeprav izhaja iz ravninske Murske Sobote, je po 13 letih življenja na Goričkem, baje drugi bazi slovite bosanske glasbene zasedbe, ugotovil, da ni nobenega drugega kraja na svetu, ki bi mu lahko dal več.

S kolesarstvom se načeloma ne ukvarja, saj je glasbenik in se mora izogibati poškodbam, ki se lahko zgodijo pri spustu, toda v času pandemije se je znašel v mrtvem teku in se zatekel v gozdove. Tudi s kolesom. Ko je beseda nanesla na to, kaj bi morali narediti, se ni spuščal v debate, ampak so s kolegoma stopili v akcijo in začeli delati. Po treh letih so pred nekaj meseci odprli kolesarski park Tromeja s tremi progami treh težavnostnih stopenj, Lepa, Rdečka in Divdža, in se pod njim podpisali kot zavod Jelen. »Hoteli smo se legalizirati. V Prekmurju smo s tem malo v zaostanku v primerjavi z drugimi deli Slovenije,« pripoveduje Šavel, »pa čeprav mi je všeč, da tu čas počasneje teče.«

Jernej Šavel, kitarist skupine Dubioza Kolektiv, socialni delavec in Goričanec, je med zaslužnimi za to, da ima tudi Goričko svoj prvi kolesarski park. FOTO: Simona Bandur

Le malo naprej, po cesti ali po gozdu, je Tromeja s tromejnikom, geodetsko točko, kjer se stikajo Slovenija, Avstrija in Madžarska. Kulturnozgodovinski spomenik, ki so ga postavili pred sto leti, leži na nadmorski višini 388 metrov. Nekaj kilometrov stran je Sotinski breg, pravijo mu tudi prekmurski Triglav. S 418 metri je najvišja točka Goričkega.