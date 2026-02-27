  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Grad Črnomelj FOTO: Jani Pavlin
    Galerija
    Grad Črnomelj FOTO: Jani Pavlin
    Promo Delo
    27. 2. 2026
    4:46
    A+A-

    Črnomelj je popolna destinacija za ljubitelje kulturnega turizma, sproščenih mestnih sprehodov in izletov, polnih doživetij, kjer se narava in bogata dediščina povežeta v skupno zgodbo.

    Belokranjski turistični biser skriva številne priložnosti za raziskovanje. Sprehod po ulicah mestnega jedra in utrip ob Lahinji hitro ustvarita občutek, da se tu kultura dogaja na različnih ravneh, od razstav in koncertov do doživetij, ki te povabijo v preteklost in hkrati ostajajo čisto sodobna. Prav zato so zadnje prenove in naložbe v kulturno dediščino pomemben mejnik, saj Črnomelj utrjujejo kot vse bolj prepoznavno destinacijo, kamor se vračaš zaradi programa, zgodb in vzdušja.

    Prenovljeni grad kot novo mestno prizorišče

    Zgodovinska soba na gradu Črnomelj FOTO: Občina Črnomelj
    Zgodovinska soba na gradu Črnomelj FOTO: Občina Črnomelj

    Eden obveznih postankov v Črnomlju je nedvomno grad, ki je lani dočakal celovito prenovo. Zdaj deluje kot odprto in sodobno kulturno središče v samem srcu mesta, kjer srednjeveški duh oživi z interaktivnimi vsebinami, digitalnimi pripovedmi in skrbno zasnovano razstavo. Pritličje, preoblikovano v odprt in tehnično dovršen prostor, je prizorišče razstav, koncertov, delavnic in drugih dogodkov, ki privabljajo družine, šolarje, pare in radovedne raziskovalce.

    Osrednja razstava Branilci krone in meja s sodobnimi tehnologijami oživlja srednjeveško preteklost in rodbino Črnomaljskih. Digitalno upodobljeni liki, interaktivni dialogi in vizualni elementi omogočajo, da se obiskovalec v zgodbo aktivno vključi. Z razstavo, ki presega klasično muzejsko postavitev, grad Črnomelj ponuja prijetno in doživeto izkušnjo, s katero zgodovino približa tudi tistim, ki morda niso ljubitelji muzejev. Namenjena je družinam, šolskim skupinam in vsem, ki želijo zgodovino začutiti na sodoben, interaktiven in doživet način.

    Kulturni dom, v katerem je nastajala zgodovina

    Kulturni dom Črnomelj FOTO: Tina Stariha
    Kulturni dom Črnomelj FOTO: Tina Stariha

    Posebno mesto na kulturnem zemljevidu mesta ima Kulturni dom Črnomelj, ki bo 28. februarja po temeljiti prenovi znova odprl vrata. Posodobljeni prostori bodo omogočali raznovrsten in kakovosten program, od gledaliških predstav in koncertov do filmskih projekcij in festivalov. Ob tem stavba ohranja svojo arhitekturno identiteto, ki jo zaznamuje tudi relief Bela krajina kiparja Jakoba Savinška na pročelju, tiha priča zgodovine in simbol ustvarjalne moči prostora.

    Kulturni dom Črnomelj deluje od leta 1929, ko ga je kot sokolski dom zgradilo telovadno društvo Sokol. Danes je kulturni spomenik državnega pomena, ki je zaradi svoje pomembnosti, kulturne in zgodovinske vrednosti v lasti države oziroma Ministrstva za kulturo.

    Med drugo svetovno vojno je kulturni dom igral vlogo osrednje stavbe v državi. V njem sta namreč 19. in 20. februarja 1944 potekala ustanovitev in prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, predhodnika slovenskega parlamenta. V Črnomlju so bili tako postavljeni temelji slovenske državnosti. V njem je začelo delovati tudi Slovensko narodno gledališče. To se je prvič v zgodovini ponašalo z zavedanjem in poimenovanjem »slovensko«.

    Spominska hiša Otona Župančiča

    Spominska hiša Otona Župančiča FOTO: Občina Črnomelj
    Spominska hiša Otona Župančiča FOTO: Občina Črnomelj

    Kulturni utrip občine se širi tudi zunaj mestnega jedra. V Vinici, rojstnem kraju pesnika Otona Župančiča, stoji njegova spominska hiša, ki je pomembno stičišče literarne dediščine in kulturnega turizma. V program so zajete tako izobraževalne kot turistično-kulturne vsebine.

    V prihodnjih letih jo čaka temeljita prenova, ki bo hišo vsebinsko nadgradila ter sodobno interpretirala življenje in delo enega najvidnejših predstavnikov slovenske moderne. Ponovno odprtje je predvideno januarja leta 2028, ki je na državni ravni razglašeno za leto Otona Župančiča ob 150. obletnici pesnikovega rojstva. V tem letu se obeta bogat kulturni program.

    Naročnik oglasne vsebine je Občina Črnomelj

    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Občina ČrnomeljLike 2026Bela krajinapromo
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Za prenovo Barjanke skoraj 21 milijonov evrov

    Posel sta dobila KPL in Trgograd. Rekonstrukcija ceste bi morala biti zaključena leta 2027.
    Manja Pušnik 27. 2. 2026 | 14:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Nov adut športnega turizma

    Območje nekdanje Jugoslavije je pravi plezalni eldorado

    Razvoj športnega plezanja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih delih zahodnega Balkana že več let doživlja razcvet, s tem pa se razvija tudi plezalni turizem. Nekatere destinacije so ga prepoznale kot možnost dodatne ponudbe in vanj načrtno vlagajo.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dunaj

    Višje sodišče potrdilo: prenos pravic na ajdovski Bia Separations brez podlage

    Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.
    27. 2. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpske smučarke v Andori

    Ilka Štuhec je na prizorišču zadnje zmage upala na boljši izplen

    Zmagovalka prvega poolimpijskega smuka v alpskem smučanju za svetovni pokal je bila Švicarka Corinne Suter. Mariborčanka 15.
    27. 2. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več

