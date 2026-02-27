Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Črnomelj je popolna destinacija za ljubitelje kulturnega turizma, sproščenih mestnih sprehodov in izletov, polnih doživetij, kjer se narava in bogata dediščina povežeta v skupno zgodbo.

Belokranjski turistični biser skriva številne priložnosti za raziskovanje. Sprehod po ulicah mestnega jedra in utrip ob Lahinji hitro ustvarita občutek, da se tu kultura dogaja na različnih ravneh, od razstav in koncertov do doživetij, ki te povabijo v preteklost in hkrati ostajajo čisto sodobna. Prav zato so zadnje prenove in naložbe v kulturno dediščino pomemben mejnik, saj Črnomelj utrjujejo kot vse bolj prepoznavno destinacijo, kamor se vračaš zaradi programa, zgodb in vzdušja.

Prenovljeni grad kot novo mestno prizorišče

Zgodovinska soba na gradu Črnomelj FOTO: Občina Črnomelj

Eden obveznih postankov v Črnomlju je nedvomno grad, ki je lani dočakal celovito prenovo. Zdaj deluje kot odprto in sodobno kulturno središče v samem srcu mesta, kjer srednjeveški duh oživi z interaktivnimi vsebinami, digitalnimi pripovedmi in skrbno zasnovano razstavo. Pritličje, preoblikovano v odprt in tehnično dovršen prostor, je prizorišče razstav, koncertov, delavnic in drugih dogodkov, ki privabljajo družine, šolarje, pare in radovedne raziskovalce.

Osrednja razstava Branilci krone in meja s sodobnimi tehnologijami oživlja srednjeveško preteklost in rodbino Črnomaljskih. Digitalno upodobljeni liki, interaktivni dialogi in vizualni elementi omogočajo, da se obiskovalec v zgodbo aktivno vključi. Z razstavo, ki presega klasično muzejsko postavitev, grad Črnomelj ponuja prijetno in doživeto izkušnjo, s katero zgodovino približa tudi tistim, ki morda niso ljubitelji muzejev. Namenjena je družinam, šolskim skupinam in vsem, ki želijo zgodovino začutiti na sodoben, interaktiven in doživet način.

Kulturni dom, v katerem je nastajala zgodovina

Kulturni dom Črnomelj FOTO: Tina Stariha

Posebno mesto na kulturnem zemljevidu mesta ima Kulturni dom Črnomelj, ki bo 28. februarja po temeljiti prenovi znova odprl vrata. Posodobljeni prostori bodo omogočali raznovrsten in kakovosten program, od gledaliških predstav in koncertov do filmskih projekcij in festivalov. Ob tem stavba ohranja svojo arhitekturno identiteto, ki jo zaznamuje tudi relief Bela krajina kiparja Jakoba Savinška na pročelju, tiha priča zgodovine in simbol ustvarjalne moči prostora.

Kulturni dom Črnomelj deluje od leta 1929, ko ga je kot sokolski dom zgradilo telovadno društvo Sokol. Danes je kulturni spomenik državnega pomena, ki je zaradi svoje pomembnosti, kulturne in zgodovinske vrednosti v lasti države oziroma Ministrstva za kulturo.

Med drugo svetovno vojno je kulturni dom igral vlogo osrednje stavbe v državi. V njem sta namreč 19. in 20. februarja 1944 potekala ustanovitev in prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, predhodnika slovenskega parlamenta. V Črnomlju so bili tako postavljeni temelji slovenske državnosti. V njem je začelo delovati tudi Slovensko narodno gledališče. To se je prvič v zgodovini ponašalo z zavedanjem in poimenovanjem »slovensko«.

Spominska hiša Otona Župančiča

Spominska hiša Otona Župančiča FOTO: Občina Črnomelj

Kulturni utrip občine se širi tudi zunaj mestnega jedra. V Vinici, rojstnem kraju pesnika Otona Župančiča, stoji njegova spominska hiša, ki je pomembno stičišče literarne dediščine in kulturnega turizma. V program so zajete tako izobraževalne kot turistično-kulturne vsebine.

V prihodnjih letih jo čaka temeljita prenova, ki bo hišo vsebinsko nadgradila ter sodobno interpretirala življenje in delo enega najvidnejših predstavnikov slovenske moderne. Ponovno odprtje je predvideno januarja leta 2028, ki je na državni ravni razglašeno za leto Otona Župančiča ob 150. obletnici pesnikovega rojstva. V tem letu se obeta bogat kulturni program.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Črnomelj