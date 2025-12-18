LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

26. februar je datum, ki si ga velja zapomniti: takrat izide LIKE 2026, regionalna revija o turizmu, kulturi, naravi in gastronomiji, ki jo skupaj ustvarjamo štiri vodilne medijske hiše: Delo, Jutarnji list, Blic in Oslobođenje. V enem izvodu povežemo Hrvaško, Slovenijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino in bralcem ponudimo navdih za doživetja od Jadrana do Drine, od Alp do Donave.

Štiri države, ena revija, več kot 7 milijonov bralcev v regiji

LIKE 2026 temelji na preprosti ideji: regijo predstaviti kot edinstveno destinacijo, ki združuje naravo, zgodovino, sodobni življenjski slog in kulinarično raznolikost. Reke in gore, ki nas povezujejo, so hkrati tudi rdeča nit revije. Sava, Drina, Donava in Alpe bodo postale kulise zgodb, ki jih bralci iščejo: pristne, doživete, povedane z vrhunskim pripovednim novinarstvom.

Revija bo dosegla več kot 7 milijonov spletnih bralcev in več kot 80.000 bralcev tiskanega izvoda.

200 strani vsebine, ki jo bralci shranijo in odprejo znova

LIKE 2026 prinaša več kot 200 strani uredniško močne vsebine, razdeljene v pet tematskih sklopov:

gore, jezera, naravni parki, kolesarjenje, kajakaštvo, pohodništvo Gastronomija in vino: ključne gastronomske točke, lokalni izdelki, tradicionalni recepti

ključne gastronomske točke, lokalni izdelki, tradicionalni recepti Lifestyle in kultura: velnes, toplice, dizajn, festivali, umetnost

velnes, toplice, dizajn, festivali, umetnost Trajnost: primeri trajnostnega turizma in lokalnih ekoloških pobud

primeri trajnostnega turizma in lokalnih ekoloških pobud Velike zgodbe: ekskluzivne reportaže o ljudeh, krajih in doživetjih, ki oblikujejo regijo

Posebno vrednost prinašajo tudi vodniki po 52 vikendizletih, zasnovani tako, da bralcu prihranijo čas in mu dajo konkreten načrt za pobeg.

200 strani ekskluzivnih zgodb in reportaž, 52 vodnikov po vikendizletih, 7 milijonov+ spletnih bralcev, 80.000+ bralcev tiskanega izvoda

Zakaj je LIKE odlična priložnost za partnerje

LIKE je uredniško zasnovana revija, kjer partnerji dobijo vidnost v kontekstu, ki gradi zaupanje. Bralec pride zaradi vsebine in ostane zaradi izkušnje. Prav v tem je ključna razlika: vaša zgodba je umeščena tja, kjer jo ljudje berejo z zanimanjem.

KOT PARTNER REVIJE LIKE 2026 PRIDOBITE:

Advertorial: vključitev v kakovostno vsebino, v kateri partner lahko predstavi svojo zgodbo (objava v tisku in na spletu vseh štirih medijev delo.si, jutarnji.hr, blic.rs in oslobodjenje.ba)

vključitev v kakovostno vsebino, v kateri partner lahko predstavi svojo zgodbo Oglas: premium oglasni prostor v reviji in na portalih

premium oglasni prostor v reviji in na portalih Prepoznavnost prek promocije revije: dogodki v Zagrebu, Ljubljani, Beogradu in Sarajevu

dogodki v Zagrebu, Ljubljani, Beogradu in Sarajevu Objavo v štirih izdajah in v štirih jezikih

Dodatni doseg prek newsletterjev in PDF-verzije revije za digitalno deljenje