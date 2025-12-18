LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

Neomejen dostop | že od 14,99€
26. februar je datum, ki si ga velja zapomniti: takrat izide LIKE 2026, regionalna revija o turizmu, kulturi, naravi in gastronomiji, ki jo skupaj ustvarjamo štiri vodilne medijske hiše: Delo, Jutarnji list, Blic in Oslobođenje. V enem izvodu povežemo Hrvaško, Slovenijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino in bralcem ponudimo navdih za doživetja od Jadrana do Drine, od Alp do Donave.
Gre za največjo turistično promocijo Slovenije prek štirih najmočnejših medijev v regiji. Za oglaševalce in partnerje je to redka priložnost: prisotnost v ekskluzivnem medijskem projektu, ki govori v jeziku kakovostne vsebine in doseže občinstva na štirih ključnih trgih.
Pošljite informacije in postanite del projekta, ki povezuje prebivalce štirih držav. Pišite nam na oglasevanje@delo.si
Več o projektu si preberite TUKAJ.
LIKE 2026 temelji na preprosti ideji: regijo predstaviti kot edinstveno destinacijo, ki združuje naravo, zgodovino, sodobni življenjski slog in kulinarično raznolikost. Reke in gore, ki nas povezujejo, so hkrati tudi rdeča nit revije. Sava, Drina, Donava in Alpe bodo postale kulise zgodb, ki jih bralci iščejo: pristne, doživete, povedane z vrhunskim pripovednim novinarstvom.
Revija bo dosegla več kot 7 milijonov spletnih bralcev in več kot 80.000 bralcev tiskanega izvoda.
LIKE 2026 prinaša več kot 200 strani uredniško močne vsebine, razdeljene v pet tematskih sklopov:
Posebno vrednost prinašajo tudi vodniki po 52 vikendizletih, zasnovani tako, da bralcu prihranijo čas in mu dajo konkreten načrt za pobeg.
200 strani ekskluzivnih zgodb in reportaž, 52 vodnikov po vikendizletih, 7 milijonov+ spletnih bralcev, 80.000+ bralcev tiskanega izvoda
LIKE je uredniško zasnovana revija, kjer partnerji dobijo vidnost v kontekstu, ki gradi zaupanje. Bralec pride zaradi vsebine in ostane zaradi izkušnje. Prav v tem je ključna razlika: vaša zgodba je umeščena tja, kjer jo ljudje berejo z zanimanjem.
KOT PARTNER REVIJE LIKE 2026 PRIDOBITE:
LIKE 2026 izide 26. februarja 2026, ko bralci že načrtujejo pomladne in poletne pobege, blagovne znamke pa iščejo okolja, kjer je pozornost bralca višja, vsebina pa bolj trajna.
Če želite, da vaša destinacija, storitev ali blagovna znamka postane del regionalne zgodbe, kontaktirajte z nami. Skupaj lahko oblikujemo partnerstvo, ki bo vidno, verodostojno in učinkovito na štirih trgih.
Pišite nam na e-naslov: oglasevanje@delo.si in pripravili bomo predlog partnerskega sodelovanja pri reviji LIKE.