  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Like

    April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

    Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
    Pogled skozi cvetlično okno razkrije igro temnih konj Tome Rosandića pred mogočnim poslopjem Narodne skupščine Srbije. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic
    Galerija
    Pogled skozi cvetlično okno razkrije igro temnih konj Tome Rosandića pred mogočnim poslopjem Narodne skupščine Srbije. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic
    Jelena Pantović, Blic
    1. 3. 2026 | 10:00
    4:00
    A+A-

    Natanko na pol poti med zimo in poletjem je mesto prežeto z zadržano energijo, ki utripa in odmeva v ritmu prvih visokih pet salonarjev na pločnikih. In vse diši po La Vie en rose … Aprila se Beograd razkrije jasneje. Po dolgi sivi zimi lahko znova pojasni, zakaj nosi prav to ime. Arhitektura ni več ujeta v sence, ulice pa se napolnijo z lepimi ljudmi, po katerih je srbska prestolnica znana daleč onkraj svojih meja. April je mesec, ko mesto spet postane kraj bivanja – ne le prehajanja. Parki, nabrežja, Kalemegdan in ulice starega jedra se vrnejo k svojemu bistvu: postanejo skupni prostor. Ali kot je to zapel Čola – z lastovkami se vračajo sončni, nasmejani dnevi in spet je v duši pomlad …

    Ikonični hotel Moskva, morje drobnih cvetov, ptica v letu in dekleti na klopi. Tako zelo beograjsko. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic
    Ikonični hotel Moskva, morje drobnih cvetov, ptica v letu in dekleti na klopi. Tako zelo beograjsko. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

    Ni naključje, da je April v Beogradu skladba, ki je prestala preizkus časa. Napisana sredi sedemdesetih let (Kornelije Bata Kovač) in v izvedbi Zdravka Čolića nikoli ni poskušala razložiti mesta – hotela je le ujeti njegovo razpoloženje. Kovač je takrat služil vojaški rok v Beogradu, kar je sam navajal kot osebni kontekst nastanka pesmi, ne pa kot njeno temo. Prav ta distanca ji tudi daje prepričljivost: ne govori iz perspektive nekoga, ki si mesto prilašča, temveč iz perspektive začasnega, a občutljivega opazovalca.

    Za mnoge najlepši del Beograda: Kosančićev venec, s katerega se odpira najlepši pogled na mestni reki. Sprehod po tlakovani ulici med cvetočimi češnjami je skoraj čaroben. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic
    Za mnoge najlepši del Beograda: Kosančićev venec, s katerega se odpira najlepši pogled na mestni reki. Sprehod po tlakovani ulici med cvetočimi češnjami je skoraj čaroben. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

    Tudi Zdravko Čolić je pozneje večkrat poudaril, zakaj pesem še vedno živi. »To ni zgodba o mestu samem, temveč o občutju, ki se v njem porodi,« je dejal, pri čemer je Beograd opisal kot okvir, ne kot glavnega junaka. Čeprav nosi njegovo ime, pesem ni lokalpatriotska niti navijaška. Beograd je prisoten tiho, zadržano – kot prostor, v katerem teče osebna zgodba, ne kot ideja, ki bi jo bilo treba braniti ali razlagati.

    Skadarlija morda ni ulica, kamor bi prišli občudovat naravo – a če pogledate pozorneje, boste odkrili presenetljivo obilje cvetočih dreves in cvetja, ki ga je mogoče tudi preprosto – povohati. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic
    Skadarlija morda ni ulica, kamor bi prišli občudovat naravo – a če pogledate pozorneje, boste odkrili presenetljivo obilje cvetočih dreves in cvetja, ki ga je mogoče tudi preprosto – povohati. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

    Ta logika prostora in odprtosti za zgodbo velja za vsak april v Beogradu, ne le za tistega, v katerem Čola poje, kako nekdo drug poljublja njegovo dekle pod savskim mostom, ko se spušča mrak. Vsakega aprila se je v Beogradu mogoče zaljubiti – če ne v človeka, pa gotovo v držo mesta in njegove ulice. K temu neizmerno prispevajo tudi aprilski vonji. Očarljivi, obetavni vonji cvetočih dreves, ki mesto obarvajo v vse odtenke rožnate.

    Cvetijo topoli, s katerih proti koncu meseca zaplešejo prve mačice (resda malo vsiljive), judeževec v rožnati razkošnosti, breze, ciprese, jeseni, platane in hrasti. Cvetijo okrasne češnje in slive ter zgodnje sorte breskev in marelic na dvoriščih ob robu mesta. Hočeš nočeš – ti vonji te ujamejo in prisilijo, da zaplešeš sredi ulice, pa naj si mimoidoči mislijo, kar hočejo.

    April v Beogradu je danes drugačen kot leta 1975, a mehanizem ostaja enak. Mesto deluje kot prostor srečanja med tistim, kar je bilo, in onim, kar šele prihaja. Prav zato je april tukaj izkušnja, ki se ponavlja – z drobnimi variacijami, a vedno istim občutjem. Ne, Beograd aprila ne zahteva ljubezni; prevelik in preponosen je za to. A pušča dovolj prostora in ponuja milijon razlogov, da se to zgodi samo od sebe.

    Zato – pridite. Če si upate.

    Sorodni članki

    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Ustvarjalno mesto ljubezni

    Kje v Ljubljani najraje uživata Katarina Čas in Vesna Milek

    Vesna Milek je po središču glavnega mesta pohajkovala z igralko Katarino Čas, obiskala je tudi Urško in Tomaža Draža ter Martino Obid Mlakar.
    Vesna Milek 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Učenje z zabavo

    Zagreb, prestolnica nenavadnih muzejev

    Dobrodošli v zasebnih muzejih, ki so zavzeli metropolo Hrvaške.
    26. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Po Vučkovih stopinjah: olimpijska prizorišča okoli Sarajeva

    Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
    28. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

    Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
    Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Iran obnovil napade v Arabskem zalivu, Izrael vrača udarec

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Like 2026turistična revijaturizemaprilBeogradSrbija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 1. 3. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Znano, kdo je povezal Epsteina in princa Andrewa – vedno je deloval v ozadju

    Kdo je tretji človek? Njegovo ime se pojavlja v več kot 7000 nedavno objavljenih datotekah.
    1. 3. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    VN Tajske

    Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

    Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
    Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

    Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
    1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Zgodba o nedrčku

    S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    VN Tajske

    Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

    Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
    Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

    Ne, to ni zgolj naslov pesmi, verz ali metafora. To je natančno določen trenutek v koledarju, ko se Beograd preneha braniti pred časom in ga začne sprejemati.
    1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Zgodba o nedrčku

    S perilom je mogoče povedati marsikaj o ženski emancipaciji in družbenih prelomnicah. Ena od njih je bila tudi pubuda My Voice, My Choice Inštituta 8. marec.
    Urša Izgoršek 1. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo