April v Beogradu in vsi odtenki rožnate

Natanko na pol poti med zimo in poletjem je mesto prežeto z zadržano energijo, ki utripa in odmeva v ritmu prvih visokih pet salonarjev na pločnikih. In vse diši po La Vie en rose … Aprila se Beograd razkrije jasneje. Po dolgi sivi zimi lahko znova pojasni, zakaj nosi prav to ime. Arhitektura ni več ujeta v sence, ulice pa se napolnijo z lepimi ljudmi, po katerih je srbska prestolnica znana daleč onkraj svojih meja. April je mesec, ko mesto spet postane kraj bivanja – ne le prehajanja. Parki, nabrežja, Kalemegdan in ulice starega jedra se vrnejo k svojemu bistvu: postanejo skupni prostor. Ali kot je to zapel Čola – z lastovkami se vračajo sončni, nasmejani dnevi in spet je v duši pomlad …

Ikonični hotel Moskva, morje drobnih cvetov, ptica v letu in dekleti na klopi. Tako zelo beograjsko. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

Ni naključje, da je April v Beogradu skladba, ki je prestala preizkus časa. Napisana sredi sedemdesetih let (Kornelije Bata Kovač) in v izvedbi Zdravka Čolića nikoli ni poskušala razložiti mesta – hotela je le ujeti njegovo razpoloženje. Kovač je takrat služil vojaški rok v Beogradu, kar je sam navajal kot osebni kontekst nastanka pesmi, ne pa kot njeno temo. Prav ta distanca ji tudi daje prepričljivost: ne govori iz perspektive nekoga, ki si mesto prilašča, temveč iz perspektive začasnega, a občutljivega opazovalca.

Za mnoge najlepši del Beograda: Kosančićev venec, s katerega se odpira najlepši pogled na mestni reki. Sprehod po tlakovani ulici med cvetočimi češnjami je skoraj čaroben. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

Tudi Zdravko Čolić je pozneje večkrat poudaril, zakaj pesem še vedno živi. »To ni zgodba o mestu samem, temveč o občutju, ki se v njem porodi,« je dejal, pri čemer je Beograd opisal kot okvir, ne kot glavnega junaka. Čeprav nosi njegovo ime, pesem ni lokalpatriotska niti navijaška. Beograd je prisoten tiho, zadržano – kot prostor, v katerem teče osebna zgodba, ne kot ideja, ki bi jo bilo treba braniti ali razlagati.

Skadarlija morda ni ulica, kamor bi prišli občudovat naravo – a če pogledate pozorneje, boste odkrili presenetljivo obilje cvetočih dreves in cvetja, ki ga je mogoče tudi preprosto – povohati. FOTO: Aleksandar Matić@acamatic

Ta logika prostora in odprtosti za zgodbo velja za vsak april v Beogradu, ne le za tistega, v katerem Čola poje, kako nekdo drug poljublja njegovo dekle pod savskim mostom, ko se spušča mrak. Vsakega aprila se je v Beogradu mogoče zaljubiti – če ne v človeka, pa gotovo v držo mesta in njegove ulice. K temu neizmerno prispevajo tudi aprilski vonji. Očarljivi, obetavni vonji cvetočih dreves, ki mesto obarvajo v vse odtenke rožnate.

Cvetijo topoli, s katerih proti koncu meseca zaplešejo prve mačice (resda malo vsiljive), judeževec v rožnati razkošnosti, breze, ciprese, jeseni, platane in hrasti. Cvetijo okrasne češnje in slive ter zgodnje sorte breskev in marelic na dvoriščih ob robu mesta. Hočeš nočeš – ti vonji te ujamejo in prisilijo, da zaplešeš sredi ulice, pa naj si mimoidoči mislijo, kar hočejo.

April v Beogradu je danes drugačen kot leta 1975, a mehanizem ostaja enak. Mesto deluje kot prostor srečanja med tistim, kar je bilo, in onim, kar šele prihaja. Prav zato je april tukaj izkušnja, ki se ponavlja – z drobnimi variacijami, a vedno istim občutjem. Ne, Beograd aprila ne zahteva ljubezni; prevelik in preponosen je za to. A pušča dovolj prostora in ponuja milijon razlogov, da se to zgodi samo od sebe.

Zato – pridite. Če si upate.