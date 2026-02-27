  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Restvaracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    FOTO: Vedran Peteh/Cropix
    Galerija
    FOTO: Vedran Peteh/Cropix
    Luka Benčić, Jutarnji list
    27. 2. 2026 | 18:00
    12:09
    A+A-

    Po dveh letih na čelu kuhinje Gabriela Filca začenja novo poglavje svoje poklicne zgodbe – od letos v imenu restavracije Nebo v petzvezdičnem hotelu Hilton na Reki ne bo več pristavka »by Deni Srdoč«. Chefinja, stara komaj 25 let, je tako simbolično stopila iz sence svojega mentorja in prevzela polno ustvarjalno odgovornost za eno najprestižnejših restavracij na Hrvaškem, ki je pod Srdočevim vodstvom leta 2019 dobila Michelinovo zvezdico.

    Čeprav se ime spreminja, bodo vzpostavljene vrednote ohranili in skupaj z znanjem razvijali naprej. Deni Srdoč je še vedno, kot poudarja Gabriela, pomembna referenčna točka v njenem poklicnem razvoju, vzornik, čigar vpliv je globoko zasidran v njenem kulinaričnem razmišljanju. Zdaj vodi svojo, jasno strukturirano ekipo devetih ljudi in z njimi snuje nov meni, ki ga bo predstavila spomladi.

    Bila je, se spominja, zelo poslušna, hitra in natančna, od Denija se je veliko naučila, poslušala je, kar ji je govoril, in hitro vse vsrkala. Prva naloga, ki jo je dobila, je bila čiščenje solate in opravila jo je rekordno hitro. Ko se je vrnila s čisto solato, je presenečeno vprašal: Si že končala? FOTO: Osebni arhiv
    Bila je, se spominja, zelo poslušna, hitra in natančna, od Denija se je veliko naučila, poslušala je, kar ji je govoril, in hitro vse vsrkala. Prva naloga, ki jo je dobila, je bila čiščenje solate in opravila jo je rekordno hitro. Ko se je vrnila s čisto solato, je presenečeno vprašal: Si že končala? FOTO: Osebni arhiv

    Kuhinja restavracije Nebo ostaja trdno vezana na lokalne sestavine, sezonskost in tradicijo. Poudarek je na izdelkih malih pridelovalcev, divjih zeliščih in dediščini regionalnih kuhinj, interpretirani s sodobnimi tehnikami in z izrazitim osebnim podpisom. In prav na tej kombinaciji tradicije in sodobnosti gradi Gabriela Filca svojo identiteto – to je kuhinja, ki je natančna, premišljena in ne potrebuje posebnih učinkov.

    V nasprotju s prejšnjo fazo, ko je kuhinja delovala v jasnem mentorskem okviru, nova sezona dobiva drugačno dinamiko, ki vključuje več avtonomije, več odgovornosti in večjo odprtost za ideje ekipe. Priprave na novi meni potekajo sistematično in intenzivno, z nenehnim preizkušanjem, izpopolnjevanjem in skupnim razmislekom o vsaki jedi. Za Gabrielo sprememba imena restavracije ne pomeni premora, ampak zorenje. Po hitrem, a izjemno zahtevnem napredovanju na poklicni poti je zdaj kuharica, ki ji ni treba dokazovati kontinuitete, ampak želi izraziti svoj glas.

    V kulinariki že od otroštva

    Čeprav je odgovorno vlogo glavne kuharice dobila zelo mlada, se v njej odlično znajde. To zanjo ni stres – najtežja ji je, kot pravi, medijska izpostavljenost, vendar se je v zadnjih dveh letih, odkar je pod žarometi, tudi na to navadila. Navsezadnje se s kulinariko ukvarja skoraj že od otroštva, saj je prakso v hotelih začela v prvem letniku gostinske šole, zato je imela ob prihodu v hotel Draga di Lovrana že precej izkušenj. Za njen poklic je zelo pomembno nenehno izobraževanje – potovanja, sledenje trendom, vsakodnevno izpopolnjevanje ...

    FOTO: Vanesa Pandžić/Cropix
    FOTO: Vanesa Pandžić/Cropix

    »Zame je izziv slediti živilu od sajenja do končnega izdelka. Letos se bom poglobila v proizvodnjo, saj z domačimi ustanavljam družinsko kmetijo v Liki. To je velik projekt, ki ga želim doseči. Moj cilj je imeti popoln nadzor nad izdelkom, od izbire semena do sajenja, oskrbe med rastjo, pa vse do mize. Pridelovali bomo veliko divjih zelišč, veliko zelišč, krompirja, korenja in čebule, zelenja, morda sončnic ... Vsega vam ne morem povedati takoj, zato bom nekaj obdržala zase,« je dejala.

    Gabriela se je rodila v Romuniji in se preselila na Hrvaško, ko je bila stara dve leti. Njena družina izhaja iz skupnosti romunskih Hrvatov, ki živijo v romunskem delu Banata, blizu meje s Srbijo, v sedmih hrvaških vaseh, kjer negujejo starohrvaški jezik, tradicijo in folkloro. Življenje v tistih krajih je težko in zahtevno, dela se veliko, od jutra do večera, zato je bilo prav delo v njeni družini vedno na najvišjem mestu med življenjskimi vrednotami. Gabijin oče je gradbenik, vedno pa je sanjal o selitvi, je pripovedoval. Prišel je prvi, začel delati, po nekaj letih pa mu je sledila družina. Iskali so idealno lokacijo in najprej živeli v Brinju, nato v Otočcu, čez čas pa so kupili hišo v Prokikah, vasici med Brinjem in Otočcem.

    »Odraščanje v Liki je zaznamovala domača hrana. Zelo pomembna je bila zimska hrana, kajti zime so tu ostre, v bližini našega doma pa ni bilo veliko trgovin. Jedli smo veliko zelenjave, mama je imela vrt, kar mi je postalo zelo všeč.«

    »Odraščanje v Liki je zaznamovala domača hrana. Zelo pomembna je bila zimska hrana, kajti zime so tu ostre, v bližini našega doma pa ni bilo veliko trgovin. Jedli smo veliko zelenjave, mama je imela vrt, kar mi je postalo zelo všeč. Doma smo naredili vse: mesili smo kruh, sami smo delali testenine. V hiši sta bila vedno moka in kvas, to je bilo za nas normalno. Kuhinja je bila kombinacija vsega. Mama je rada pripravljala nekaj romunskih jedi. Moja najljubša je malai, podobna je koruznemu kruhu in se jé s kozjim sirom. Testo je sladkasto, sir pa slan, ta kontrast se mi zdi odličen. Doma pogosto jemo malai. Moja druga najljubša romunska jed je ciorba de perisoare, to so mesne kroglice v juhi, v kateri je tudi smetana, začinjena pa je s koprom. To jed sem pripravila na Reki za advent in ljudem je bila zelo všeč,« je povedala.

    FOTO: Vedran Peteh/Cropix
    FOTO: Vedran Peteh/Cropix

    Gabriela je za svojo družino kuhala že v osnovni šoli, rada je pomagala mami in se je lotila vsega, kar je bilo treba. Spominja se, da je bila prva jed, ki jo je sama pripravila, torta za mamin rojstni dan. Stara je bila komaj osem let in danes se smeji, ker bi takrat skoraj zažgala hišo. Ko se je bilo v osmem razredu treba odločiti, katero pot bo ubrala, ni preveč premišljala. Starši so jo v celoti podpirali in spodbujali.

    »Z mamo kuham, odkar pomnim, imela sem svoj valjarček in skupaj sva valjali testenine, zato je bila izbira šole zame povsem naravna stvar. Vse se je postavilo na svoje mesto. Gostinsko šolo imajo tako v Korenici kot v Senju, kar je bliže Liki, ker pa je gostinska šola v Opatiji veljala za najboljšo na Hrvaškem, sem se odločila zanjo. Vzgojeni smo bili za samostojnost, starši so nas učili delati in se boriti zase,« je dodala.

    »Moj cilj je imeti popoln nadzor nad izdelkom, od izbire semena do sajenja, oskrbe med rastjo, vse do mize. Pridelovali bomo veliko divjih zelišč, veliko zelišč, krompirja, korenja in čebule, zelenja, morda sončnic ...«

    Dijaki gostinske šole redno opravljajo prakso v hotelih, zato je Gabriela že med izobraževanjem prešla vse segmente dela, od recepcije do gospodinjstva, velnesa ... Opazili so jo že pri sedemnajstih letih, ko se je udeležila svojega prvega tekmovanja METRO Junior Top Chef, na katerem sodeluje po pet dijakov tretjega letnika gostinskih šol iz Osijeka, Zaboka, Opatije, Splita in Dubrovnika. Na njem tako v teoriji kot praksi pokažejo kuharske spretnosti, ki so jih pridobili v šoli. Namen tega projekta je, da bi okrepili kuharski poklic na Hrvaškem. Bodoči kuharji tako pokažejo svoje znanje, se seznanijo z novimi trendi v gastronomiji in kulinariki ter začnejo razvijati svojo kariero. Ta izkušnja je Gabrieli veliko pomenila.

    Začetek v hotelu Draga di Lovrano

    Bila je še dijakinja zadnjega letnika srednje šole, ko se je na obzorju pojavil Deni Srdoč, ki je takrat vodil kuhinjo v hotelu Draga di Lovrano, in dobila je priložnost stopiti v profesionalni svet, o kateri so mnogi sanjali. Zaslužila si jo je s svojim delom, trudom in predanostjo. Bila je, se spominja, zelo poslušna, hitra in natančna, od Denija se je veliko naučila, poslušala je, kar ji je govoril, in hitro vse vsrkala. Prva naloga, ki jo je dobila, je bila čiščenje solate in opravila jo je rekordno hitro. Ko se je vrnila s čisto solato, je presenečeno vprašal: Si že končala? Nato ji je dal novo nalogo in tako naprej, drugo za drugo, čez nekaj časa pa ji je ponudil stalno službo. Ko se je Srdoč preselil iz Drage di Lovrano v Nebo, mu je Gabriela sledila in ostala tam tudi po njegovem odhodu.

    »Ko zdaj razmišljam o tem, sem prepričana, da je bila to usoda. Spomnim se, bila sem v razredu, tisti dan sem sedela v prvi vrsti, čeprav sem bila drugače vedno v zadnji, in se pogovarjala s prijateljico. Takrat sem delala v Milleniumu, kjer se je zamenjalo več kuharjev, zato sem prijateljici potožila, da mi nihče ne more podpisati prakse. Profesorica gostinskega menedžmenta je slišala, da iščem mentorja, in rekla: 'Hej, tam zgoraj nad tabo je neki Deni, v Lovranski Dragi, potrebuje pomoč, lahko greš tja.' In tako naju je povezala. Bilo je leto 2019, zame usodno, Deni je pravkar prejel Michelinovo zvezdico. Energijsko sva se ujemala in ostala sem pri njem. Ko sem videla, kako dela, me je to že od samega začetka spominjalo na dom. Lepo sem se vklopila v njegovo ekipo in želela biti v njej čim boljša, čim bolj podobna svojemu mentorju.«

    FOTO: Vanesa Pandžić/Cropix
    FOTO: Vanesa Pandžić/Cropix

    Gabriela bo kmalu dopolnila 26 let, njena kariera je v vzponu. Pravi, da so imeli, ko je prevzela Nebo, toliko dela, da sploh ni imela časa razmišljati o odgovornosti, ki jo to prinaša. Ker pa jo odlikuje izjemna delovna disciplina, to zanjo ni bila ovira.

    »V šoli smo veliko delali. Deni je bil precej strog šef, zato sem se navadila na veliko dela in samostojnega vodenja restavracije nisem dojemala kot veliko spremembo. Sprva me je bilo najbolj strah medijev, ker sem se bala, ali se bom znala dobro izraziti. Kar zadeva delo v kuhinji, pa je bilo zame vse normalno. Menim, da je najteže ustvariti močno ekipo, zbrati ljudi, ki imajo enako energijo, enake želje, enake cilje in vizije. Če imaš svoje delo rad, pride vse drugo samo od sebe,« je pripovedovala.

    Nebo za novo sezono pripravlja nov jedilnik, o katerem Gabriela trenutno ne želi govoriti, da ne bi pokvarila elementa presenečenja.

    »Ker sem odraščala z Denijem, imava podobno senzibilnost. Imam pa svoje otroštvo, svojo kulturo, ki jo zdaj lahko predstavim. Ko je restavracijo vodil Deni, je bil predan svojemu otroštvu na Krku, nekatere stvari so mu bile bolj všeč, druge manj. Zdaj imam sama priložnost predstaviti stvari, ki so mi bile všeč, in se izogniti tistim, ki so mi bile manj všeč. Tega nisem mogla, dokler je bil tam Deni. To je edina razlika, bi rekla. Prinašam nekaj novih idej, novih sestavin, novih zelišč, ki sem jih odkrila. Kar zadeva pristop h kuhinji in delovno etiko, pa je vse ostalo enako,« je povzela.

    Like 2026turistična revijaturizemGabriela Filcakuharicachefinjarestavracija NeboRekaHrvaška

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

