    Like

    Edinstveni ljudje Srbije: Ime mi je Katarina Smilje

    Vsaka rastlina ima svojo zgodbo, vendar je smilj dobil posebno mesto v mojem srcu. Navdihuje me s svojo vzdržljivostjo in močjo – uspeva v najbolj neizprosnih tleh, a kljub temu daje neverjetno nežno olje.
    Katarina se je v rastline zaljubila že kot deklica, po zaslugi svoje babice. Dekleta so podedovala njeno ljubezen do rastlin in narave. FOTO: Srđan Bosnić
    Galerija
    Katarina se je v rastline zaljubila že kot deklica, po zaslugi svoje babice. Dekleta so podedovala njeno ljubezen do rastlin in narave. FOTO: Srđan Bosnić
    Jelena Pantović, Blic
    28. 2. 2026 | 06:00
    9:56
    A+A-

    Rodila se je v Beogradu, daleč od dišečih polj in zelišč, ki so ji spremenila življenje. Njena zgodba se začne z babico, ki je pogosto kuhala čaj iz šentjanževke. Danes se sprehaja po nepreglednih poljih smilja in sivke. Pod Rtnjem pogosto srečuje nezemljane – a jim pravi kresničke. Gora ima po njenem moč, da te naveže nase in začara, zato bodite previdni – kaj hitro si boste zaželeli ostati.

    Mož je pozabil na poklic IT-inženirja, tri hčere pa že od mladih nog z veseljem dihajo z naravo. Katarina Milosavljević je imela pogum osvojiti svobodo. Življenje svoje družine je oblikovala natanko tako, kot si je želela. To je njena zgodba.

    Nepregledna dišeča polja zdravilnih rastlin so raj za čebele in otroke. FOTO: Srđan Bosnić
    Nepregledna dišeča polja zdravilnih rastlin so raj za čebele in otroke. FOTO: Srđan Bosnić

    Babičina šentjanževka

    »Moja ljubezen do zdravilnih rastlin izvira iz otroštva, za kar je najbolj zaslužna moja babica. Pogosto je moji mami kuhala čaj iz šentjanževke in vedno poudarjala, da deluje pomirjujoče. Kot deklica sem bila radovedna in hitro sem se naučila, da se olje šentjanževke, značilne rdeče barve, uporablja pri opeklinah. Takrat se mi je zdelo nenavadno, a hkrati zanimivo, da so se v devetdesetih letih ljudje z istim oljem pogosto mazali pri sončenju, kar je bilo napačno. Spoznala sem, da se rastline ne uporabljajo le za notranjo rabo in zdravljenje, temveč tudi zunanje – za nego in zaščito. Prav to je bilo moja prva 'rastlinska fascinacija' in temelj vsega, kar danes počnem z zdravilnimi rastlinami.«

    Katarina se je v rastline zaljubila že kot deklica, po zaslugi svoje babice. FOTO: Srđan Bosnić
    Katarina se je v rastline zaljubila že kot deklica, po zaslugi svoje babice. FOTO: Srđan Bosnić

    Na poti znanja in spoznanja

    »Da bi rastline resnično spoznala v njihovem naravnem okolju, sem morala potovati. Vsak nov kraj, vsaka gora in travnik so mi prinesli nova znanja in izkušnje. Z radovednostjo in znanjem je dozorelo tudi spoznanje, da si želim le najkakovostnejše, ekološko pridelano rastlinje, vzgojeno s posebno skrbjo. Edini način, da to dosežem, je bil, da jih začnem gojiti sama. Iskanje najboljših razmer in najčistejše narave me je pripeljalo na goro Rtanj in do tamkajšnjega smilja. Gre za vrsto Helichrysum arenarium, ki je zaščitena, zato sem zasadila bolj razširjeno vrsto Helichrysum italicum. Prav po tem pristopu me danes poznajo kot Katarino Smilje!«

    Življenje na vasi je zahtevno – zato moraš to, kar delaš, resnično imeti rad. FOTO: Srđan Bosnić
    Življenje na vasi je zahtevno – zato moraš to, kar delaš, resnično imeti rad. FOTO: Srđan Bosnić

    Ta vas je izbrala nas

    »Lahko rečem, da je ta vas izbrala nas – ne mi nje. V okolici je veliko lepih krajev, ki bi jih z veseljem izbrali za dom, a imam občutek, da nas je prav ta vas poklicala, naj postanemo njeni prebivalci. Leži na 400 metrih nadmorske višine, kar se je izkazalo za idealno za gojenje zdravilnih rastlin. Narava ima tukaj posebno energijo, razmere pa so popolne za rastline, s katerimi se ukvarjamo. Verjamem, da nič ni naključno in da nas je prav to okolje povabilo, da tukaj ustvarjamo in rastemo skupaj z naravo.«

    Hvala Rtnju, ker nas varuje

    »Naša vas je resnično posebna, Rtanj pa ima svojo mističnost in posebno energijo, ki jo čutimo vsak dan. Vas je umeščena prav v osrčje gore in je naravno zaščitena pred vremenskimi ujmami, ki prizadenejo okoliške kraje. Iskreno sem hvaležna Rtnju, ker tako ščiti naše zdravilne rastline v tem edinstvenem okolju.

    Skozi vas tečejo kar tri znane reke, kar je prava redkost: Črni Timok, pri čemer je naša vas tretja od izvira, reka Mirovštica, katere izvir je na samem Rtnju in jo v vzhodni Srbiji cenijo kot zdravilno vodo, ter Radovanska reka, v kateri še vedno živijo potočne postrvi in raki – dokaz izjemne čistosti vode.«

    Ekološko kmetijstvo ima izjemno vlogo, saj je pomemben dejavnik ohranjanja podeželja. FOTO: Srđan Bosnić
    Ekološko kmetijstvo ima izjemno vlogo, saj je pomemben dejavnik ohranjanja podeželja. FOTO: Srđan Bosnić

    Kresničke kot nezemljani

    »Mnogi verjamejo, da vrh Šiljak oddaja posebno energijo, ki dobro vpliva na ljudi. Nekateri celo trdijo, da ima Rtanj zdravilno, skoraj magnetno moč – kdor pride sem, si želi ostati. Gora premore nekaj nepojasnljivega, kar ljudi privlači in jih pusti očarane. Kar zadeva nezemljane – to je vprašanje, ki ga pogosto dobimo! Pravijo, da jih vidijo tisti, ki tukaj preživijo dovolj časa, in iskreno – tudi mi smo jih že večkrat videli, še posebno poleti, ko svetijo v temi. Pri nas jim pravimo kresničke in so naši mali nezemljani, zaradi katerih je tu še bolj čarobno. Vse te zgodbe, energija in narava naredijo Rtanj za kraj, ki ga nihče ne pozabi in ki bi ga moral vsakdo doživeti vsaj enkrat v življenju.«

    Svetlin in olje, ki mu ni para

    »Gojimo ekološko zdravilno rastlinje in vedno načrtujemo sajenje novih vrst. Med novejšimi je ekološki svetlin. Posebnost rumenega svetlina je, da se – v nasprotju z drugimi rastlinami – ne suši, ne macerira in ne ekstrahira ali destilira na običajen način. Uporablja se njegovo seme, iz katerega se pridobi hladno stiskano olje. To olje je posebno zaradi svoje sestave, saj vsebuje maščobne kisline, ki jih nima nobeno drugo rastlinsko olje. Prav zaradi teh lastnosti smo ga izbrali – izjemno je učinkovito pri kožnih vnetjih, zlasti različnih oblikah dermatitisa.«

    Apolon je pogosto nosil venec iz smilja kot simbol lastne nesmrtnosti. FOTO: Srđan Bosnić
    Apolon je pogosto nosil venec iz smilja kot simbol lastne nesmrtnosti. FOTO: Srđan Bosnić

    Rastline moraš imeti rad, ker ni lahko

    »Rastline so zame veliko več kot delo – so moj vsakodnevni vir navdiha. Brez iskrene ljubezni ta pot ne bi bila mogoča, saj vsaka rastlina zahteva ogromno truda in znanja. Največ dela je poleti, ko temperature presežejo 40 stopinj Celzija, vsaka obdelava zemlje in skrb za rastline pa je ključna za njihovo prezimitev in odpornost proti suši. Pozimi, ko temperature padejo tudi pod –10 stopinj, pripravljamo tla in načrtujemo novo sezono. Privilegij je biti obdan z rastlinami, spremljati njihovo rast in čutiti njihovo zdravilno moč – še posebno ko vidim, kako naša kozmetika ljudem pomaga do zdrave in lepe kože.«

    Kot eno z naravo

    »Ljubezen do narave sva želela prenesti tudi na otroke, ki so to z veseljem sprejeli kot najlepši način življenja. Ob vsakodnevnem bivanju v naravi hčere spoznavajo zdravilne rastline, način njihove pridelave ter razvijajo spoštovanje do zemlje in vsega, kar nam daje. Sčasoma so se popolnoma poistovetile z naravo – naučile so se skrbeti za rastline, prepoznavati njihove potrebe in se učiti iz izkušenj in ob skupnem delu. To je zame največja vrednost takšnega načina življenja.

    Moj mož, magister informacijskih tehnologij, je z velikim veseljem zapustil IT-svet in se odločil naravi pridružiti na najbolj plemenit način. Njegova podpora in pripravljenost, da skupaj gradiva to zgodbo, sta nas še bolj povezali kot družino in pripomogli, da je delo na polju še bolj izpolnjujoče ...«

    V času, ko vsi drvijo v IT, se je Katarinin mož preselil na podeželje. FOTO: Srđan Bosnić
    V času, ko vsi drvijo v IT, se je Katarinin mož preselil na podeželje. FOTO: Srđan Bosnić

    Takšno svobodo je v mestu težko najti

    »Podeželsko življenje ima veliko prednosti v primerjavi z mestnim: čist zrak, več zelenja in prostora ter občutek svobode, ki ga je v mestu težko najti. Vsakodnevno bivanje v naravi nam omogoča neposreden stik z zemljo, rastlinami in živalmi, kar pozitivno vpliva na naše zdravje in razpoloženje. Namesto mestnega vrveža, hrupa in onesnaženja nam vas omogoča, da upočasnimo ritem, se posvetimo družini in delu, ki ga imamo radi.«

    Ekološka pridelava je ključ zdravja

    »Čeprav nismo edini proizvajalci z ekološkim certifikatom za zdravilne rastline v Srbiji, smo edinstveni po tem, da rastline gojimo izključno za izdelavo kozmetike, s certifikatom, ki potrjuje našo zavezanost kakovosti in čistosti. To nas razlikuje in dela posebne na domačem trgu.

    Verjamem, da je ekološki način pridelave edina prava pot za ohranjanje zdravja in narave. Le tako smo lahko prepričani, da v rastlinah, sadju, zelenjavi in vsem, kar zaužijemo ali nanašamo na kožo, ni škodljivih ostankov pesticidov in herbicidov. Pomembno je poudariti, da certifikat ni zgolj formalnost – je jamstvo, da je izdelek resnično čist, pridelan v nadzorovanih razmerah in brez kakršnihkoli kompromisov glede kakovosti. Prav zato je vrnitev k ekološki pridelavi, ob strogi kontroli in certificiranju, ključna za zdravje ljudi in ohranitev narave v današnjem svetu, polnem izzivov.«

    Srbija je bogata z avtohtonimi zdravilnimi rastlinami in znanje o njihovi uporabi se prenaša iz roda v rod. FOTO: Srđan Bosnić
    Srbija je bogata z avtohtonimi zdravilnimi rastlinami in znanje o njihovi uporabi se prenaša iz roda v rod. FOTO: Srđan Bosnić

    Prava lepota prihaja iz narave

    »Naši izdelki pomagajo pri številnih težavah s kožo, vendar je naš poudarek na zdravju in odpravljanju vzrokov, saj verjamemo, da prava lepota prihaja iz narave in od znotraj. Uporabljamo zgolj zdravilne rastline in ne surovin, kot je hialuronska kislina, ki daje le trenutni učinek. Narava je lahko odgovor na kemijo – in tako bi moralo biti. Zadovoljstvo uporabnikov je za nas najpomembnejše, prav zaradi priporočil zvestih strank pa se naša zgodba širi od ust do ust in živi naprej.«

    Like
    Like

    Restavracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Photo
    Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Photo
    Like
    Like

    Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

    Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
    27. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Like 2026turistična revijaturizemKatarina SmiljeKatarina MilosavljevićRtanjSrbija

