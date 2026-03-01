  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Ljubica Komlenić: Srbska kuhinja ima svetovni potencial

    Ljubica meni, da je treba ponuditi in promovirati tisto, kar je pridelano na srbski zemlji. V restavracijah, tudi tistih, ki imajo v Srbiji Michelinove zvezdice, je treba dati prednost malim lokalnim vinogradnikom, ki pridelujejo zares kakovostna vina, in ponujati njihova namesto uvoženih.
    Moja prehrana je naravna, brez kompromisov. Bela moka in sladkor kradeta energijo, jaz pa raje izberem moč. FOTO: Mitar Mitrović
    Galerija
    Moja prehrana je naravna, brez kompromisov. Bela moka in sladkor kradeta energijo, jaz pa raje izberem moč. FOTO: Mitar Mitrović
    Simona Stanković, Blic
    1. 3. 2026 | 18:00
    8:15
    A+A-

    Ustanoviteljica, koordinatorka in vodja blagovne znamke organizacije Chefs for Life, svetovno znana gastronomka, sodnica in mentorica, ženska, ki je za tekmovanje pripravljala italijansko nacionalno kulinarično ekipo, mednarodna sodnica za toplo, vegansko, umetniško kuhinjo in slaščice, ženska, ki je zastopala italijansko zastavo na svetovnih gastronomskih olimpijadah in sodeluje s kuharji z Michelinovo zvezdico, ambasadorka in docentka italijanskega inštituta za kulinarično umetnost in gostinstvo CASTA ... O Ljubici Komlenić bi lahko povedali veliko, raje pa sliši, ko ji rečejo, da stoji trdno tleh, saj verjame, da so največji luksuz skromnost, čista duša in spoštovanje soljudi. Dodala pa bi še, da ne verjame v bližnjice, glamur brez vsebine in uspeh brez duše.

    Moja prehrana je naravna, brez kompromisov. Bela moka in sladkor kradeta energijo, jaz pa raje izberem moč. FOTO: Mitar Mitrović
    Moja prehrana je naravna, brez kompromisov. Bela moka in sladkor kradeta energijo, jaz pa raje izberem moč. FOTO: Mitar Mitrović

    Njena zgodba se ni začela pod žarometi, ampak januarja 1993, ko je z 19 leti zapustila Srbijo in se odpravila v Italijo z enim samim kovčkom in 200 izposojenimi markami. Ni znala jezika, ni imela izkušenj. »Bila sem manj kot nič. Niti jajca nisem znala speči, zato sem začela kot pomivalka posode. Vsak pravi šef mora skozi to. Mene je izbrala služba, saj je bilo to takrat edino delo, ki sem ga lahko opravljala,« je Ljubica pripovedovala z nasmehom, ki skriva leta discipline. »Imela sem srečo, da me niso crkljali, ampak gnali. Ti ljudje so me spodbujali k rasti. Dober učitelj ni tisti, ki ti reče, kako super si. Pravi učitelj je tisti, ki te spravlja v jok, ker vidi, da zmoreš več. In teh solz se ne branim.« Njena pot do uspeha je bila torej tlakovana z odrekanji, ki so, kot pravi, utrdila njeno dušo, niso pa je zlomila.

    Italijanska izkušnja

    V Italiji je dosegla nemogoče – kot Srbkinja je postala mentorica njihove nacionalne kulinarične ekipe in tudi branila njihove barve na tekmovanjih, zastopala je državo, ki je svojo gastronomijo zaščitila pod okriljem Unesca. V specialiteto v Michelinovem slogu je spremenila celo tradicionalno vojvodinsko juho s cmoki in dokazala, da ima naša dediščina svetovni potencial.

    Ljubica je tudi prava sogovornica o tem, kako se dobi tako zaželena in prestižna Michelinova zvezdica, kakšna so merila zanjo in ali katerikoli lastnik restavracije sploh kdaj ve, da so ga obiskali Michelinovi inšpektorji.

    Ljubica pravi, da so največji luksuz skromnost, čista duša in spoštovanje soljudi. Ne verjame pa v bližnjice, glamur brez vsebine in uspeh brez duše.

    »Možnosti, da bi kdorkoli stopil v stik z Michelinovimi inšpektorji, ni. Restavracije navadno obiskujejo pod imenom, ki ni njihovo, tako da nikoli ne veš, kdaj pridejo. Če bi vedeli, kdaj pride inšpektor, bi bilo tisti dan v restavraciji vse drugače, dobra restavracija pa je enako dobra vsak dan, ključna je standardizacija. Naj pojasnim: zvezdica se podeli restavraciji, v kateri dela odličen kuhar, in če jo ta kuhar zapusti, restavracija izgubi zvezdico, razen če ga zamenja enako vrhunski kuhar,« je pojasnila.

    Moji glavni gonilni sili sta disciplina in vera v Boga. FOTO: Mitar Mitrović
    Moji glavni gonilni sili sta disciplina in vera v Boga. FOTO: Mitar Mitrović

    Ko smo jo povprašali po njenem največjem profesionalnem ponosu, je najprej povedala, da je mati treh otrok in da so oni njen ponos številka ena, dve in tri. Na poslovnem področju pa je najbolj ponosna na to, da so jo kot Srbkinjo povabili, naj pripravi italijansko državno kulinarično ekipo za nastop in predstavlja Italijo na svetovnih tekmovanjih. »Povabilo, naj branim njihovo zastavo, je bilo vav! Bilo pa me je tudi strah. Potem sem si rekla – seveda zmorem. In zmagali smo.«

    Telefon ne spada k mizi. Miza je prostor ljubezni, dialoga in pozornosti.

    Ljubica živi svoje delo, priprava hrane pa simbolizira samo življenje. Njena filozofija glede hrane je tako jasna kot njen odnos do življenja. Osnova vsega je zanjo spoštovanje. »Hrane ne mečemo stran. Tega ne dovolim. Videla sem lačne otroke in sama sem bila včasih lačna.« To velja tudi za njene tri otroke. Kot samohranilka je od leta 2005 prestajala težke čase. V zgodbi o svojem življenju ne skriva bolečine. Kmalu po tem, ko se je rodila njena tretja hči, se je ločila. »Nihče me ni nikoli vprašal, kolikokrat sem jokala,« je povedala brez vsake patetike. Ampak iz takih izkušenj, je poudarila, izvira največja moč. »Dvigneš glavo, pogledaš otroke, ki ti dajo moč, in greš naprej.«

    Ljubica bi vsem ljubiteljem dobre srbske hrane postregla s čevapčiči, sarmo, juho s cmoki, za konec gomboce, torej slivove cmoke, in seveda – srbska vina. FOTO: Tiny Ivan/alamy/profimedia
    Ljubica bi vsem ljubiteljem dobre srbske hrane postregla s čevapčiči, sarmo, juho s cmoki, za konec gomboce, torej slivove cmoke, in seveda – srbska vina. FOTO: Tiny Ivan/alamy/profimedia

    Italija jo je oblikovala, ni pa spremenila njenega bistva. Ta država je kombinacija mode, umetnosti, glasbe in gastronomije. Ljubica pa ima rada preproste in popolne stvari. In verjame, da ima Srbija potencial, izdelke, znanje in šefe, ki to lahko dosežejo. Ponosno poudarja, da prihaja iz Vojvodine, kjer se pripravljajo specifične jedi, kot so na primer zdrobovi in jetrni cmoki v domači juhi. Spominja se, da je na eni od svojih večerij v Italiji to zelo preprosto jed spremenila v specialiteto v Michelinovem slogu, obdržala pa prvotno ime, s čimer je navdušila goste in dokazala, da je mogoče iz preprostih sestavin pripraviti vrhunsko specialiteto.

    Gastronomski zemljevid Srbije

    Na vprašanje, katere jedi bi predstavila kot osebno izkaznico Srbije, omeni specialitete, ki se pri nas jedo že od nekdaj, čeprav nekatere od njih (kot so čevapčiči in sarma) ne izvirajo od tod. Zagotovo bi bili na njenem jedilniku vedno čevapčiči, ker so vsi že slišali zanje in vsi sprašujejo po njih, pa tudi okusna in mastna sarma. Pred tem bi seveda postregla domačo juho z domačimi cmoki (zdrobovimi ali jetrnimi), na koncu pa sladico naravnost iz svoje Vojvodine – legendarne gomboce, kot vztraja, da se reče slivovim cmokom.

    Ljubica bi vsem ljubiteljem dobre srbske hrane postregla s čevapčiči, sarmo, juho s cmoki, za konec gomboce, torej slivove cmoke, in seveda – srbska vina. FOTO: Mitar Mitrović
    Ljubica bi vsem ljubiteljem dobre srbske hrane postregla s čevapčiči, sarmo, juho s cmoki, za konec gomboce, torej slivove cmoke, in seveda – srbska vina. FOTO: Mitar Mitrović

    Ljubica poudarja pomen lokalnih sestavin in meni, da je treba ponuditi in promovirati tisto, kar se prideluje na srbski zemlji, kar nastane pod rokami lokalnih proizvajalcev, ki jih je v Srbiji veliko. K hrani bi priporočila lokalna vina. V restavracijah, tudi tistih, ki imajo v Srbiji Michelinove zvezdice, je treba dati prednost malim lokalnim vinogradnikom, ki pridelujejo zares kakovostna vina, in ponujati njihova namesto uvoženih.

    V jedi naj ne bo deset živil. Štiri so dovolj za vrhunski okus. Najpreprostejša jed je pravzaprav najbolj zapletena, ker zahteva popolno tehniko.

    Medtem ko se pripravlja na novo sezono MasterChefa Srbija, Ljubica Komlenić nadaljuje po svoji poti. Skromno in hkrati neomajno, s čimer nas opominja, da pravega prestiža ne nosimo v denarnici, ampak v značaju in enakem spoštovanju do človeka, ki čisti ulico, kot do tistega, ki sedi v kraljevi loži.

    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Čevapi 2.0

    Baščaršija in družina Marković: balkanska hrana, slovenski model

    »Na Cambridgeu si bil, zdaj boš pa prodajal čevape?« je zaprepadeno vprašala mama. Danes, pet let pozneje, je presrečna, da je Aljoša Marković prevzel družinski posel, slovensko verigo etno restavracij Baščaršija.
    Karina Cunder Reščič 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Restavracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Sarajevo

    Večna sarajevska dilema: čevapi ali čevapčiči?

    Skoraj nemogoče se zdi, da bi našli dva Sarajevčana, ki bi se strinjala, kje se dobijo najboljši, najokusnejši, največji, najbolj tradicionalni čevapčiči.
    26. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Američani potrdili, da so izgubili tri vojake, več je hudo ranjenih

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Like 2026turistična revijaturizemLjubica KomlenićchefinjagastronomijaSrbija

    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzna analiza:

    Nvidia spet z blestečimi rezultati

    Povpraševanje po računski moči za UI raste eksponentno.
    1. 3. 2026 | 18:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zadetek v polno

    Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško je bil mož odločitve ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu. Prvič v prvi postavi pod Michaelom Carrickom.
    Peter Zalokar 1. 3. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tony Cetinski: Ko prideš na morje, se vprašaš, zakaj si sploh kdaj odšel

    Edini nasvet, ki ga lahko dam mladim glasbenikom, je, naj ne poslušajo nasvetov, pravi priljubljeni hrvaški pevec.
    Agata Rakovec Kurent 1. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Z dobro boniteto je zadolževanje lažje

    Visoka bonitetna ocena je v interesu državljanov, saj lahko pomeni prihranek veliko milijonov evrov za plačilo obresti.
    Janez Tomažič 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
