Ljubica Komlenić: Srbska kuhinja ima svetovni potencial

Ustanoviteljica, koordinatorka in vodja blagovne znamke organizacije Chefs for Life, svetovno znana gastronomka, sodnica in mentorica, ženska, ki je za tekmovanje pripravljala italijansko nacionalno kulinarično ekipo, mednarodna sodnica za toplo, vegansko, umetniško kuhinjo in slaščice, ženska, ki je zastopala italijansko zastavo na svetovnih gastronomskih olimpijadah in sodeluje s kuharji z Michelinovo zvezdico, ambasadorka in docentka italijanskega inštituta za kulinarično umetnost in gostinstvo CASTA ... O Ljubici Komlenić bi lahko povedali veliko, raje pa sliši, ko ji rečejo, da stoji trdno tleh, saj verjame, da so največji luksuz skromnost, čista duša in spoštovanje soljudi. Dodala pa bi še, da ne verjame v bližnjice, glamur brez vsebine in uspeh brez duše.

Njena zgodba se ni začela pod žarometi, ampak januarja 1993, ko je z 19 leti zapustila Srbijo in se odpravila v Italijo z enim samim kovčkom in 200 izposojenimi markami. Ni znala jezika, ni imela izkušenj. »Bila sem manj kot nič. Niti jajca nisem znala speči, zato sem začela kot pomivalka posode. Vsak pravi šef mora skozi to. Mene je izbrala služba, saj je bilo to takrat edino delo, ki sem ga lahko opravljala,« je Ljubica pripovedovala z nasmehom, ki skriva leta discipline. »Imela sem srečo, da me niso crkljali, ampak gnali. Ti ljudje so me spodbujali k rasti. Dober učitelj ni tisti, ki ti reče, kako super si. Pravi učitelj je tisti, ki te spravlja v jok, ker vidi, da zmoreš več. In teh solz se ne branim.« Njena pot do uspeha je bila torej tlakovana z odrekanji, ki so, kot pravi, utrdila njeno dušo, niso pa je zlomila.

Italijanska izkušnja

V Italiji je dosegla nemogoče – kot Srbkinja je postala mentorica njihove nacionalne kulinarične ekipe in tudi branila njihove barve na tekmovanjih, zastopala je državo, ki je svojo gastronomijo zaščitila pod okriljem Unesca. V specialiteto v Michelinovem slogu je spremenila celo tradicionalno vojvodinsko juho s cmoki in dokazala, da ima naša dediščina svetovni potencial.

Ljubica je tudi prava sogovornica o tem, kako se dobi tako zaželena in prestižna Michelinova zvezdica, kakšna so merila zanjo in ali katerikoli lastnik restavracije sploh kdaj ve, da so ga obiskali Michelinovi inšpektorji.

»Možnosti, da bi kdorkoli stopil v stik z Michelinovimi inšpektorji, ni. Restavracije navadno obiskujejo pod imenom, ki ni njihovo, tako da nikoli ne veš, kdaj pridejo. Če bi vedeli, kdaj pride inšpektor, bi bilo tisti dan v restavraciji vse drugače, dobra restavracija pa je enako dobra vsak dan, ključna je standardizacija. Naj pojasnim: zvezdica se podeli restavraciji, v kateri dela odličen kuhar, in če jo ta kuhar zapusti, restavracija izgubi zvezdico, razen če ga zamenja enako vrhunski kuhar,« je pojasnila.

Ko smo jo povprašali po njenem največjem profesionalnem ponosu, je najprej povedala, da je mati treh otrok in da so oni njen ponos številka ena, dve in tri. Na poslovnem področju pa je najbolj ponosna na to, da so jo kot Srbkinjo povabili, naj pripravi italijansko državno kulinarično ekipo za nastop in predstavlja Italijo na svetovnih tekmovanjih. »Povabilo, naj branim njihovo zastavo, je bilo vav! Bilo pa me je tudi strah. Potem sem si rekla – seveda zmorem. In zmagali smo.«

Telefon ne spada k mizi. Miza je prostor ljubezni, dialoga in pozornosti.

Ljubica živi svoje delo, priprava hrane pa simbolizira samo življenje. Njena filozofija glede hrane je tako jasna kot njen odnos do življenja. Osnova vsega je zanjo spoštovanje. »Hrane ne mečemo stran. Tega ne dovolim. Videla sem lačne otroke in sama sem bila včasih lačna.« To velja tudi za njene tri otroke. Kot samohranilka je od leta 2005 prestajala težke čase. V zgodbi o svojem življenju ne skriva bolečine. Kmalu po tem, ko se je rodila njena tretja hči, se je ločila. »Nihče me ni nikoli vprašal, kolikokrat sem jokala,« je povedala brez vsake patetike. Ampak iz takih izkušenj, je poudarila, izvira največja moč. »Dvigneš glavo, pogledaš otroke, ki ti dajo moč, in greš naprej.«

Ljubica bi vsem ljubiteljem dobre srbske hrane postregla s čevapčiči, sarmo, juho s cmoki, za konec gomboce, torej slivove cmoke, in seveda – srbska vina. FOTO: Tiny Ivan/alamy/profimedia

Italija jo je oblikovala, ni pa spremenila njenega bistva. Ta država je kombinacija mode, umetnosti, glasbe in gastronomije. Ljubica pa ima rada preproste in popolne stvari. In verjame, da ima Srbija potencial, izdelke, znanje in šefe, ki to lahko dosežejo. Ponosno poudarja, da prihaja iz Vojvodine, kjer se pripravljajo specifične jedi, kot so na primer zdrobovi in jetrni cmoki v domači juhi. Spominja se, da je na eni od svojih večerij v Italiji to zelo preprosto jed spremenila v specialiteto v Michelinovem slogu, obdržala pa prvotno ime, s čimer je navdušila goste in dokazala, da je mogoče iz preprostih sestavin pripraviti vrhunsko specialiteto.

Gastronomski zemljevid Srbije

Na vprašanje, katere jedi bi predstavila kot osebno izkaznico Srbije, omeni specialitete, ki se pri nas jedo že od nekdaj, čeprav nekatere od njih (kot so čevapčiči in sarma) ne izvirajo od tod. Zagotovo bi bili na njenem jedilniku vedno čevapčiči, ker so vsi že slišali zanje in vsi sprašujejo po njih, pa tudi okusna in mastna sarma. Pred tem bi seveda postregla domačo juho z domačimi cmoki (zdrobovimi ali jetrnimi), na koncu pa sladico naravnost iz svoje Vojvodine – legendarne gomboce, kot vztraja, da se reče slivovim cmokom.

Ljubica poudarja pomen lokalnih sestavin in meni, da je treba ponuditi in promovirati tisto, kar se prideluje na srbski zemlji, kar nastane pod rokami lokalnih proizvajalcev, ki jih je v Srbiji veliko. K hrani bi priporočila lokalna vina. V restavracijah, tudi tistih, ki imajo v Srbiji Michelinove zvezdice, je treba dati prednost malim lokalnim vinogradnikom, ki pridelujejo zares kakovostna vina, in ponujati njihova namesto uvoženih.

V jedi naj ne bo deset živil. Štiri so dovolj za vrhunski okus. Najpreprostejša jed je pravzaprav najbolj zapletena, ker zahteva popolno tehniko.

Medtem ko se pripravlja na novo sezono MasterChefa Srbija, Ljubica Komlenić nadaljuje po svoji poti. Skromno in hkrati neomajno, s čimer nas opominja, da pravega prestiža ne nosimo v denarnici, ampak v značaju in enakem spoštovanju do človeka, ki čisti ulico, kot do tistega, ki sedi v kraljevi loži.