Odkrivanje Ljubljane med sprehodom s Katarino Čas

Je Ljubljana res evropska prestolnica z največ ustvarjalnosti na kvadratni meter? Ne vem, vem pa, da se vsaka dobra zgodba o Ljubljani zame začne z ljubeznijo. Ljubeznijo do ustvarjanja. Že na glavnem trgu našega mesta ne stoji vojskovodja, ampak kip pesnika Franceta Prešerna, ki zre v okno hiše svoje muze.

Ravno na Prešernov dan kulture, 8. februarja, se Ljubljana iz zimskega spanja prebudi v LUV Fest, festival Ljubezni, Umetnosti in Vandranja, ki vanjo vsako leto prinese nov vrtinec ustvarjalnosti, dogodkov in doživetij, ki trajajo vse do 12. marca, slovenskega valentinovega, dneva, ko se po ljudskem izročilu »ptički ženijo«.

Od nekdaj me zanimajo ustvarjalne ženske, ki so stopale po teh ulicah in navdihovale, ženske, ki so se borile za to, da lahko zdaj njihove naslednice svobodno pišejo, ustvarjajo, oblikujejo … Zofka Kveder, pisateljica in borka za pravice žensk, Ivana Kobilca, naša največja slikarka, diplomantka Jožeta Plečnika Gizela Šuklje, pesnica Lili Novy, igralka Marija Vera ... Veliko jih je. V času, ko za ženske ni bilo samoumevno, da se lahko izobražujejo, ustvarjajo, opravljajo svoj poklic, so z drznimi koraki stopile na neprehojeno pot in jo utrle tudi za nas, ki gremo za njimi.

Marija Vera bi morala postati redovnica, a je bil klic po igralski umetnosti tako močan, da se je sama odpravila na Dunaj in se tam ob delu izobraževala na eni najboljših gledaliških šol. Z uspehom je nastopala na odrih v Zürichu in na Dunaju, dokler ni vmes posegla ljubezen. Foto Press Release

Katarina Čas, filmska igralka

Če govorimo o ženskah, ki so hkrati muze in ustvarjalke, pomislim na Katarino Čas. Muza domačim režiserjem, glasbenikom, fotografom in hkrati sama ustvarjalka, ki je med tisočimi igralkami prepričala Martina Scorseseja, da jo je izbral za vlogo Chantalle v filmu Volk z Wall Streeta. Tudi Al Pacino se je med številnimi kandidatkami na avdiciji v Hollywoodu odločil, da bo prav ona njegova filmska zaročenka Sophie v filmu Danny Collins.

Stojim ob jezeru, pri Čolnarni v Tivoliju, strmim v igro labodov, ko jo nenadoma zagledam, Katarino, kako prihaja, s prožnim korakom, z očarljivim nasmeškom. Na njej je še vedno nekaj sproščeno dekliškega, hkrati je v svojih igralskih kreacijah pokazala zavidljiv igralski razpon, od naivne lepotice, trpinčene zasvojenke do usodne ženske.

Če govorimo o ženskah, ki so hkrati muze in ustvarjalke, pomislim na Katarino Čas. Muza domačim režiserjem, glasbenikom in hkrati ustvarjalka, ki je med tisočimi igralkami prepričala Martina Scorseseja, da jo je izbral za vlogo Chantalle v filmu Volk z Wall Streeta. Foto Ana Gregorič

Kam greva, navihano vpraša. Kaj si si zamislila?

Najprej do bele ovalne vile pod Rožnikom, v kateri je živela mednarodno uspešna igralka Marija Vera. To se mi zdi nekako simbolično mesto za začetek sprehoda s Katarino Čas.

Marija Vera bi morala postati redovnica, a je bil klic po igralski umetnosti tako močan, da se je sama odpravila na Dunaj, na eno najboljših gledaliških šol, in nato nastopala na odrih v Zürichu in na Dunaju. Pred dobrimi sto leti je v ljubljanski Drami režirala Tavčarjevo Visoško kroniko in sama odigrala Agato Schwarzkobler. Nekaj, kar je za žensko ustvarjalko še danes drzna poteza, pripomni Katarina.

Hodiva nazaj proti Tivoliju, drevesa so ogoljena, in vendar v zraku zadiši po pomladi …

Foto Iztok Medja

Če tako pomislim, imam najraje pomlad, pravi. Ljubljana takrat popolnoma spremeni svoj obraz. In potem obujava spomine na tiste dni: ona, mlada igralka v zgodnjih dvajsetih, čas je bil drugačen, počasnejši, ko smo z mladimi umetniki, oblikovalci, glasbenicami ... posedali po kavarnah ob Ljubljanici in sanjali o novih projektih.

Če ne bi šla na mojstrski tečaj casting agentke Nancy Bishop v Ljubljani, če je ta ne bi poklicala za avdicijo za Drevo življenja Terrencea Malicka …, se vse to, kar se dogaja v zadnjih petnajstih letih, morda ne bi zgodilo, pravi. Ali pa bi se zgodilo drugače. Dejstvo je, da je po filmih s Scorsesejem in Pacinom sodelovala v številnih mednarodnih filmskih ali televizijskih projektih, največ v Angliji.

Nadaljujeva po Tivoliju, po poteh, ki v njej zbujajo spomine na sprehode z njenim zlatim prinašalcem Yodo, ki je dobil ime po Vojni zvezd. Spet simbolično, z njo je bil v obdobju, ko je njegova lastnica dejansko stopala med zvezde; v obdobju nenehnih turbulenc, in to dobesedno: z leti na različne konce sveta, avdicijami, snemanji ... Hollywood, Sundance, London, New York, na letalih se je učila tekste in oblikovala svoje vloge, pristala v novem mestu, v svoji lastni prikolici z napisom Katarina Cas, in se vrnila domov, na snemanje filmov in serij domačih avtorjev.

Na njej je še vedno nekaj dekliškega, hkrati je v svojih igralskih kreacijah pokazala zavidljiv igralski razpon, od naivne lepotice do trpinčene ženske, od zasvojenke do usodne ženske. Foto Ana Gregorič

Kaj, če bi si privoščili kavo na zame enem bolj magičnih dvorišč, skritih pred vrvežem središča mesta. V tej hiši na Wolfovi 4 je živela Julija Primic, ki je kot Petrarcova Laura ali Dantejeva Beatrice neprostovoljno postala simbol muze. Zavijeva skozi ozka vrata in se znajdeva v skoraj pravljičnem Vrtu, z doprsnim reliefom Julije na zidu. Sredi 19. stoletja, v času telegrafa, železnice in ljubljanskega tramvaja, je bila tu gostilna Pri belem vouku, kjer so posedali mojstri besede od Stritarja, Jurčiča, Levstika, tudi Prešeren, seveda, zdaj je to preprosto Vrt, ki je poklon muzam vseh časov.

Katarina živi na relaciji Ljubljana, London in Trst, od koder je njena ljubezen, italijanski skladatelj Luca Ciut. Spoznala sta se, kako filmsko, na premieri italijansko-slovenskega filma Paradise – Novo življenje leta 2019. On je za film napisal glasbo, ona je v njem odigrala Claudio in dobila nagrado vesna za najboljšo stransko žensko vlogo.

Trenutno v Veliki Britaniji veliko prahu dviguje nova serija BBC Divja češnja (ki jo gledamo tudi na naši nacionalni televiziji), v kateri igra ženo balkanskega mafijca, Jeleno, ki se sooča z izginotjem svoje najstniške hčerke.

Prek Prešernovega trga se podava čez Plečnikovo Tromostovje, do Robbovega vodnjaka pred mestno hišo. Nasproti, na Starem trgu s številko 11a, stoji Schweigerjeva hiša, ki velja za najpomembnejšo profano baročno arhitekturo v mestu; v njej je živela in ustvarjala še ena ženska, ki vznemirja tako Katarino kot mene, pesnica Lili Novy. Muza in ustvarjalka hkrati. Svetovljanka, ekscentrična, osvobojena, je prevajala pesmi Cankarja, Župančiča, Ketteja, Murna in Gradnika in tako svetu predstavila slovensko moderno. Na pročelju hiše se zagledava v njen bronasti kip in velika težka vrata, po katerih je dobila naslov njena pesniška zbirka Temna vrata, ki jo je ilustriral Božidar Jakac.

Lučaj od njene hiše še vedno stoji gostilna Kolovrat, kjer se je zbirala tedanja intelektualna elita, med drugimi Jože Plečnik in Oton Župančič; Lili Novy je bila ena redkih žensk, ki jim je bilo »dovoljeno sodelovati« v tem krogu.

Lili Novy, ena najboljših slovenskih pesnic; muza, ustvarjalka, svetovljanka, ki je prevedla pesnike moderne; fotografija je nastala med letoma 1900 in 1910. Foto javna last/zbirka Upodobitev znanih Slovencev NUK

Sprehodiva se čez Mesarski most, vklenjen z neštetimi ključavnicami zaljubljencev, kot pariški Pont Neuf, in mimo Prometeja Jakova Brdarja nadaljujeva po Petkovškovem nabrežju do Centra Rog. Razmišljava, ali bi se ustavili v enem od kreativnih studiev modnih oblikovalk Jelene Proković in Matee Benedetti, z obema je večkrat sodelovala. Kreacije JSP je nosila na premieri irskega filma Policist na Liffu, in ko je leta 2020 dobila vesno za stransko vlogo v filmu, v katerem je spoznala svojo ljubezen. Takšne obleke si zapomniš za vedno, pravi in nagajivo pomežikne. Se mi zdi, da se nalezejo lepe energije.

Po vroči čokoladi v Kavarni Rog, s pogledom na Ljubljanico, spet prečkava reko do ikone mesta, Cukrarne, kjer se je rodila naša moderna. Tam je od 30. novembra lani na ogled razstava Art Vital, posvečena eni najlepših ljubezenskih zgodb v svetu umetnosti: srbske multimedijske umetnice Marine Abramović in njenega nekdanjega partnerja, nemškega umetnika Ulaya, ki je zadnjih osem let svojega življenja živel in ustvarjal v Ljubljani.

Obe s Katarino sva razstavo že videli, toda … Spogledava se. Spet tisti njen žareči, navihani nasmešek. Če sva si po tolikem času končno ukradli soboto, zakaj si ne bi privoščili še malo drugačnega potovanja?

Urška in Tomaž Draž, Draž Studio

Ko stopaš po tlakovani ulici navzgor proti grajskemu hribu, se na Gornjem trgu št. 9 ustaviš pred izložbo, ki pritegne pogled. To je prodajalna in delavnica Draž Studio, družinsko oblikovalsko podjetje, ki ga vodita sestra in brat, Urška in Tomaž Draž. Začelo se je z njuno babico Marijo, zgodbo sta nadaljevala mama Karolina in oče Anton, nakar sta se v »vidne in nevidne zanke« pletenin ujela še onadva.

Ustvarjanje kreativnega tandema Draž lahko spoznate na ustvarjalnem doživetju Ustvarite vezalke v studiu Draž. Foto Blaž Samec

Odpre mi Urška Draž, ki je od nekdaj veljala (skoraj kot Prešernova Urška v Povodnem možu) za eno najlepših žensk v mestu, ustvarjalka, muza, tudi model. Oblečena je v lastno pleteno kreacijo, črno, z zlatimi nitmi, njen obraz žari, ko me vodi po prodajalni, ki spominja na umetniško galerijo, moj pogled poskuša zaobjeti vse te značilno reliefne kreacije, obleke, plašče, puloverje ... Nekatere so videti kot skulpture, druge padajo mehko in sledijo linijam telesa.

Rada delam z ljudmi, rada vidim, ko ženske in moški vstopijo v prodajalno in jih pritegne točno določen kos oblačila, pravi Urška. Lepo je, ko opazujem, kako ženske pomerjajo obleke, kako se nekaj, kar sva ustvarila, zlije z osebo, ki to nosi.

V delavnici poleg butika ustvarja brat Tomaž, v kotu mirno sedi njegov Volk, eden najlepših psov, kar sem jih kdaj videla. Drdranje visokotehnološkega pletilnega stroja ga ne moti. Ozrem se po policah, na katerih je na desetine tulcev in klobčičev najrazličnejših niti, zloženih po debelini nitke, po materialu, po barvah. Kot bi vstopila v svoje otroštvo.

Nisi edina, se nasmehne Tomaž. Številni, ki vstopijo, pravijo, kako jih ta prostor spomni na dom, na to, kako so pletle njihove mame, babice.

Nekaj nostalgičnega je v pletenini in hkrati nekaj avantgardnega, sploh če jo zagledaš na telesu še ene izjemne mlade umetnice, Urške Centa, koreografinje in mojstrice flamenka, ki je postala ambasadorka njunih kreacij.

Nekaj je v njunem studiu in prodajalni, da se zdi, kot da si iz hektičnega sveta prestopil v drug svet. Kot bi se ustavil čas. Lepo je, ko opazujem, kako ženske pomerjajo obleke, kako se nekaj, kar sva ustvarila, zlije z osebo, ki to nosi, pravi Urška Draž. Foto Primož Lukežič

Kateri del Ljubljane je zanju največji navdih, je retorično vprašanje. Seveda je za naju najbolj navdihujoč prav Gornji trg, se nasmehne Tomaž. Tu so stavbe še iz 16. stoletja, tu so živeli obrtniki, od vrvarjev, sodarjev, krznarjev, pozneje so se sem naselili umetniki. In seveda se ta energija čuti, doda Urška. Nekaj je v njunem studiu in prodajalni, da se zdi, kot da si iz hektičnega sveta prestopil v drug svet. Kot bi se ustavil čas.

Njune kreacije, zasnovane v poglobljenem ustvarjalnem procesu, se upirajo hitri potrošni modi – vendar se hkrati trudiva, da sva v koraku s časom, pravi Tomaž. Z umetno inteligenco smo začeli delati takoj, ko se je pojavila, uporabljamo grafične generatorje.

Z novimi tehnologijami so se nenadoma odprle nove možnosti za sodelovanje, razlaga Tomaž, recimo z Inštitutom za biologijo, kjer so lahko pod mikroskopom gledali alge in vzorec uporabili na oblekah … Ali s pilotom in naravovarstvenikom Matevžem Lenarčičem, ki je kar nekajkrat z ultralahkim letalom preletel Zemljo, njegove fotografije sta uporabila za ustvarjanje vzorcev in podob. Ne boš verjela, najlepše so bile fotografije Cerkniškega jezera in Trnovskega gozda, se nasmehne Urška.

Urška Draž – Pletenine Draž: Še vedno hočeva ostati zvesta filozofiji Isseja Miyakeja, ki je rekel, da mora biti oblačilo udobno kot T-shirt. Midva sva dodala: in lepo kot večerna obleka. Vedno uporabljata najboljše, naravne materiale, ki jih koža ljubi. Foto Blaž Samec

Do ene obleke vodi toliko različnih poti, pravi Urška, prva je izbira vzorca, v skladu s tem se odločiva za material, nato izbira tehnike pletenja, kroja … To večinoma poteka intuitivno, v ustvarjalnem dialogu. Šele ko so ju povabili v Center Rog na mojstrski tečaj pletenja, ko sta udeležencem na delavnici začela razlagati postopek in tehnologijo dela, sta se zavedela, koliko znanja in izkušenj se jima je nabralo.

Že res, da nenehno raziskujeva in preizkušava nove tehnologije, pravi Urška, a še vedno hočeva ostati zvesta filozofiji Iseja Mijakeja, ki je rekel, da mora biti oblačilo udobno kot T-shirt. Midva sva k temu dodala: in lepo kot večerna obleka, se nasmehne.

Martina Obid Mlakar, oblikovalka in restavratorka nakita

Ni nas čisto lahko najti, reče z nežnim, zelo posebnim glasom, ko se dogovarjava za srečanje. Ko boste stopali navzgor po Gornjem trgu, boste na desni opazili velika črna vrata, vstopite skoznje na dvorišče.

Čez nekaj minut potisnem velika temna vrata, spet pomislim na poezijo Lili Novy in pred mano se odpre še eno skrito dvorišče. Čaka me pri vhodu, videti je kot deklica iz drugega časa, z značilnim predpasnikom, ki je nujen pri obdelavi kovin. Na tem dvorišču domujejo umetniki, zato so ga kar sami poimenovali Dvorišče ateljejev. Lani so prvič združeni sodelovali na LUV festu, letos so spet del dogajanja.

Večkrat nagrajena ustvarjalka nakita in restavratorka Martina Obid Mlakar na ustvarjalni delavnici v svojem ateljeju, poimenovani Oblikujte unikat z Martino. Foto Primož Lukežič

Za zlatarsko mizo z ognjem, žago in pilo kovino kuje v nežne oblike, ki se navdihujejo z naravo. Kovina jo je poklicala že med študijem na akademiji za likovno umetnost; med študijem restavratorstva je potrkala tudi na vrata znanega zlatarja in restavratorja Christopha Steidla Porente na Rimski ulici.

Takoj ji je rekel, da ima pravo oko za to, se z nasmeškom spominja Martina. Takrat je prvič držala v roki pilo in žago. Zlatar lahko naredi čudovite stvari, že če ima samo ogenj, žago, pile in klešče. Leta, ki jih je preživela v mojstrovi delavnici, kjer jim je delal družbo krokar Orhan, so pustila močan pečat. Med drugim se je takrat rodil eden njenih najbolj prepoznavnih oblikovalskih kosov: pero. Pero zame simbolizira tudi krila, ustvarjalno svobodo. Peresa upodablja v kovini, izdeluje jih iz titana, peresa, ki so zapestnice, peresa, ki so verižice ... A ena mojih najljubših stvari, ki sem jih naredila, je kazalka za knjigo v obliki peresa, reče. Primem jo v roko, lahka je kot pero, prestavi me v čas, ko so besede počasi zapisovali s peresi. Najbolj jo navdihujejo besede, pravi. Knjige. Poezija. Zanimiva sinhroniciteta, tudi Martino je navdihnila pesnica Lili Novy. V škatlico z uhani, oblikovanimi kot zvončki, je priložila njen verz: Hodim in gledam pomlad, cvetlice, drevesa in ptice, slišim šumenje in klice: »Živeti – živeti – živeti sred zmeraj kipečih naslad!«

Foto Primož Lukežič

Lepo, ne, se nasmehne, medtem ko odkriva majhne steklene kupole, pod katerimi so oblikovalski kosi, ki so zaznamovali njeno kariero in za katere je dobila številne nagrade; Bela krizantema, spomin na Ivana Cankarja, Lokvanj iz Tivolija, prevlečen s srebrom, nakit, ki ga je navdihnila bela omela, čarobna rastlina. Tu je tudi srebrna marjetica, pravi in pazljivo dvigne kupolo. Rodila se je iz igre, ko smo z ivanjščic trgali cvetne listke: ljubi me, ne ljubi me. To je bila takrat otroška igra, a če tako pomislim, to isto igro potem v življenju ves čas živimo, se nasmehne. Mar ne?