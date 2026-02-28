Nočni turizem: med zvezdami in morjem

Medtem ko večina turističnih dejavnosti tradicionalno poteka podnevi, se svetovna turistična industrija v zadnjih letih vse bolj osredotoča na noč. Nočni turizem oziroma turizem po sončnem zahodu je eden najhitreje rastočih trendov v svetu potovanj in se ukoreninja tudi na Hrvaškem. Koncept združuje nočna doživetja v naravi, kulturne oglede, aktivni turizem in doživetja, ki ponujajo drugačno perspektivo destinacij – so mirnejše, intimnejše in pogosto vizualno privlačnejše.

Po analizi National Geographica nočni turizem vključuje opazovanje zvezd in polarnega sija, nočno pohodništvo, ture s kajaki in supi ter kulturne oglede mest v svetlobi svetilk. Noč prinaša občutek ekskluzivnosti, počasnejši tempo in močnejšo čustveno izkušnjo, kar je še posebej privlačno za popotnike, ki iščejo pristna doživetja.

Na Hrvaškem se nočni turizem najpogosteje razvija skupaj z aktivnim turizmom in interpretacijo dediščine. Pulj organizira nočne izlete z osvetljenimi supi, ki ustvarjajo učinek lebdenja nad morjem, medtem ko udeleženci veslajo ob obali pod zvezdami. Taka doživetja so privlačna za mlajše goste in tiste, ki iščejo instagramske trenutke, destinacija pa si tako tudi podaljša dnevno porabo turistov.

Tišina, ki privablja

V Kajakaškem centru Pulj so se nočni izleti na morje razvili iz ideje, da bi aktivnost spremenili v doživetje. Njihov predstavnik Ivan Peruško pravi, da zanimanje gostov najpogosteje izvira iz vizualnega vtisa in čustev, čar pa je tudi v nepredvidljivosti razmer.

»Ljudi privlačijo fotografije in barve morja ... Cilj je bil ustvariti nekaj mirnega, zanimivega in drugačnega: morje v tišini, sončni zahod, impresivne barve neba in vode …« pripoveduje.

Za nočno veslanje v Pulju se pogosto odločajo pari, starostni razpon pa je zelo velik. Na ture se lahko podajo tudi manjše skupine, ​​na primer po šest udeležencev, kar še poudari intimno, skoraj meditativno vzdušje. Trajajo okoli uro in pol, dolge so približno štiri kilometre, ves čas na morju, cena pa je 30 evrov na osebo. Za nočno dogodivščino se odloči od 20 do 30 odstotkov vseh njihovih gostov, približno 500 na leto.

Pionirji nočnega supanja

Najbolj prepoznaven koncept nočnega turizma v Pulju razvija Metta Float Outdoor Adventure. Nočni izleti s supi so se začeli leta 2014, potem ko je Tihana Čurković leta 2013 odprla Metta Float in začela raziskovati ideje iz ZDA, kjer so za nočni ribolov na supih in kajakih uporabljali razsvetljavo.

»Naročila sem opremo, začela preizkušati in zelo hitro ugotovila, da je to nekaj posebnega,« se spominja.

Prvi center je bil v Medulinu, Metta Float pa se je že na začetku osredotočil predvsem na nočne vožnje. Udeležba je bila zelo mednarodna (Švica, Nemčija, Avstrija, Belgija, Francija, Italija, Združeno kraljestvo ...), na začetku pa so gostje prihajali tudi iz drugih delov Hrvaške, med drugim Zadra. Pred petimi leti so uvedli še nočne izlete s prozornimi kajaki, prvi tak koncept na Hrvaškem, namenjen družinam in tistim, ki se na supu ne počutijo dovolj varne. Zdaj se največ ljudi odloči za svetleče kajake.

Posebnost Paga je njegova pokrajina: gole skale, kontrast morja in tišina noči ustvarjajo skoraj nestvarno vzdušje, posebno na poti, poimenovani Življenje na Marsu. FOTO: Davor Strenja

Pot se začne na Verudeli, nato veslajo proti Fratarskemu otoku, ga obkrožijo in nadaljujejo proti Pješčani uvali in majhni jami Buža, kjer imajo odmor. Izlet traja približno dve uri, poteka pa v majhnih skupinah z uvodnimi varnostnimi navodili. Gostje med vožnjo uživajo ob kozarcu istrskega vina, hrvaškega kraft piva ali vode. Cena je 59 evrov, na voljo pa so tudi popusti in družinski paketi.

Tihana Čurković poudarja, da nočne ture zahtevajo več priprav (osvetlitev, dodatna varnostna oprema, skrb za pijačo), tudi odgovornost inštruktorja je večja, zato je cena za približno 15 odstotkov višja kot pri dnevni ponudbi. Vsako leto se na nočne vožnje Metta Floata odpravi približno 3000 gostov. Zanimanje zanje pa obstaja tudi zunaj sezone, zlasti ob praznikih in na posebne datume, s prilagoditvami opreme in lokacije (npr. za novo leto in valentinovo). V hladnejših mesecih se gostje pogosto odločijo za prozorne kajake, namesto hladnih pijač pa dobijo topel čaj z ingverjem in cimetom.

Z nočnimi kajaki ob obali

V Poreču v okviru nočnega turizma ponujajo vožnje s prozornimi kajaki, ki jih organizira Libro Adventures. Ilija Miloš pojasnjuje, da so se tega domislili, ker so želeli gostom poleg klasičnih dnevnih izletov ponuditi še nekaj novega. Prozorni kajaki, osvetljeni z lučmi, usmerjenimi proti dnu, omogočajo pogled na morje med veslanjem ob obali. Izlete izvajajo v majhnih skupinah, v mirnem vremenu, trajajo približno uro in četrt, po vrnitvi pa postrežejo pijačo. Vožnja poteka ob poreški obali, v tišini in z občutkom samote, kar je podnevi težko doživeti.

»Biti na morju opolnoči je poseben občutek ... izkušnja pusti globok vtis prav zaradi noči,« pripoveduje Miloš.

Izleti ob polni luni

Na Pagu razvijajo tovrstno ponudbo v okviru platforme Pag Outdoor, skupnega projekta turističnih skupnosti otoka, osredotočenega na aktivnosti na prostem in podaljševanje sezone. Nočna ponudba vključuje nočno pohodništvo, nočno kajakaštvo, nočno supanje in izlete ob polni luni. Posebnost Paga je njegova pokrajina: gole skale, kontrast morja in tišina noči ustvarjajo skoraj nestvarno vzdušje, zlasti na poti, poimenovani Življenje na Marsu.

Marina Šćiran iz Turistične skupnosti Novalja poudarja, da nočna ponudba ni atrakcija, ampak logično nadaljevanje razvoja:

»Ideja je nastala v okviru platforme Pag Outdoor ... Želeli smo uravnotežiti razvoj aktivnosti na prostem ... in podaljšati obisk na čas pred sezono in po njej.«

Projekt se je začel leta 2019, povpraševanje po preživljanju časa v naravi pa se je znatno povečalo med pandemijo. Po podatkih Turistične skupnosti Novalje narašča zanimanje za nočne ture zlasti med gosti, starimi od 20 do 45 let, najbolj priljubljeni pa so kajakaštvo ob polni luni, nočno supanje in nočno pohodništvo. Program Pag Summer Outdoor deluje tako, da turistična skupnost krije stroške ogleda, agencija pa zaračuna izposojo opreme. Lani so izvedli 42 vodenih ogledov, ki se jih je udeležilo 268 ljudi, večinoma iz Slovenije in Hrvaške.

Zgodovina brez gneče

Vendar nočni turizem ni omejen le na naravo. V Klisu privabljajo obiskovalce z ogledi ob sončnem zahodu in v zgodnjih večernih urah, ko je mogoče znamenitosti doživeti brez gneče in visokih temperatur. Dubrovnik že leta razvija nočne pešpoti, na katerih predstavljajo zgodovino mesta v mirnejšem okolju.

Z nočnimi ogledi trdnjave Klis so želeli združiti panoramsko vožnjo, sončni zahod in zgodovinsko najdišče. Petar Pitalo iz agencije Vivalur pravi, da je izlet Klis Sunset nastal že pred nekaj leti in se do zdaj ni kaj dosti spremenil.

»Želimo ponuditi nekaj novega in drznejšega za goste, ki bi se radi izognili gneči in doživeli konec dneva na posebnem kraju,« pojasni.

Ogled traja približno dve uri in pol, vključuje pa panoramsko vožnjo z avtobusom z odprto streho, uporabo avdio vodnika v enem od desetih jezikih, vzpon na razgledne točke in prosti čas za raziskovanje trdnjave, muzeja in interaktivnih elementov. Odhodi se prilagajajo skoraj tedensko, da ujamejo »zlato uro«.

Po sončnem zahodu obiskovalci doživijo Klis in Split pod nočnimi lučmi, ki so za mnoge prav tako močne kot sam sončni zahod. Cena ogleda je 15 evrov za odrasle in 10 evrov za otroke, kupiti pa je treba še vstopnico za trdnjavo. Lani se je nočnih ogledov udeležilo približno 2400 obiskovalcev. Čeprav je večina ogledov sezonskih, pa se zaradi njihove priljubljenosti odpira možnost za razvoj nočnega turizma kot celoletne ponudbe. Za to se zanimajo tako tuji kot domači gosti, noč pa vse bolj postaja nov čas za doživetje destinacije.

V času, ko turisti iščejo mir, pristnost in čustva, jim nočna doživetja ponujajo prav to – tišino, prostor in občutek, da so del nečesa posebnega. Prav zaradi podaljševanja sezone in raznolikosti ponudbe utegne nočni turizem postati ena od zanimivejših novih zgodb hrvaškega turizma.