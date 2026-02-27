Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

V času, ko jesen prehaja v zimo, je Hercegovina okolje, ki ponuja popotniku povsem drugačno izkušnjo. Takšno, v kateri ni prostora za naglico. Prav tako ni zadušljive vročine. Le oster in čist zrak, ki daje občutek, kot da vsak vdih prečisti misli. V tišini, ki napoveduje zimo, smo obiskali Mostar, Žitomislić, Počitelj in Blagaj.

Prvi postanek: Mostar. Sprehodim se po tlakovcih Kujundžiluka do trgovine, ki kljubuje starosti. Pričaka me kovač Adnan Badžak, mož blagega pogleda. Takoj ko stopim v trgovino, pokaže fotografijo na zgornji polici. Je dokaz tradicije izdelovanja slik, krožnikov, pekačev in drugih bakrenih predmetov, ki sega v leto 1918.

Most ni le kamen

»Na začetku so se prodajale zgolj starine in stare stvari: turški vrči, kotli, džezve, tehtnice, oselniki (posode za brus pri košnji), preslice, vse, kar se je dalo najti v podeželskih hišah, kar se je uporabljalo. Velik del teh starin je končal v Nemčiji, Italiji in Franciji. Ko so ti pripomočki izginili, so jih bili ljudje prisiljeni izdelati z lastnimi rokami. Takrat sta oče in dedek začela svojo obrt,« nam pove Badžak in pokaže pekač, ki ga je izdelal njegov dedek in ni naprodaj.

Trgovina je preživela nacionalizacijo leta 1962, spremembe sistema in vojne, a je vedno ostala tam, blizu Starega mostu.

»Življenje sem preživel ob Starem,« pravi Adnan, njegov glas nenadoma postaja težji. »Ko so ga leta 1993 porušili, smo vsi jokali. Kot da bi nas zapustil nekdo najbližji, tudi zdaj ne morem govoriti, grlo se mi stisne, kot da bi odšel nekdo iz naše družine, iz naše hiše. In bili smo tako vzhičeni, ko je spet stal.«

Pogled na Stari most s tlakovcev Kujundžiluka FOTO: Anton Sharov/Unsplash

Za Adnana in druge Mostarčane Stari most ni le kamen, ampak duša Mostarja. Pokaže dve posebni sliki, ki tudi nista naprodaj.

»To je moje sporočilo miru, ljubezni in nekoliko politike: mir, ljubezen in blaginja. Če ni miru in ljubezni, ni blaginje. In to je moje in življenje moje žene. Jaz sem Bošnjak, musliman, ona je katoličanka. Oba sva iz Mostarja. In že 45 let živiva v miru, ljubezni in blaginji,« pravi z nasmehom in doda učinkovito primerjavo: »Romeo in Julija, a s happy endom.«

Adnan z vsemi deli recept za dolgo življenje: »Mir, ljubezen in blaginja. To je to.«

Dragica in Adnan Badžak: Če ni miru in ljubezni, ni blaginje. FOTO: Damir Deljo

Iz njegove trgovine vodi pot do Starega mostu in Neretve, ki je decembra globoka, hladna in mogočna. Adnan mi je že razložil, da je reka krvno žilje Mostarja, ki je bilo pred playstationom in prenosnimi telefoni hercegovsko družbeno omrežje. Tam so se dokazovali dekletom, skakali iz jam, nato pa še s Starega.

»Poletja smo preživljali na bregovih Neretve in v Neretvi. To je bila naša povezava. Tam smo se zbirali, tako kot se zdaj mladi zbirajo na družbenih omrežjih. Neretva je bila naše družbeno omrežje. Nismo imeli časa, da bi doma pojedli normalno kosilo, ampak smo s hišnih vrat zavpili: 'Mama, namaži mi nekaj.' Da smo se lahko takoj spet družili s prijatelji. In dekleta so prihajala, seveda v kopalkah. Osvajali smo jih. Zaradi njih smo se celo metali v valove reke. Da bi se dokazovali, smo skakali. Tudi jaz sem skočil, saj pravijo, da če nisi skočil s Starega mostu, nisi pravi Mostarčan,« nam pove, medtem ko nam kaže knjigo o mostarskih Ikarjih, na kar njegova žena Dragica doda: »Z Neretvo je lahko, z mano pa ne.«

Tradicija se prenaša iz roda v rod. FOTO: Damir Deljo

Nadaljujem čez most do Čardaka, kultnega kraja z najboljšim razgledom na Stari most. Pravijo, da kdor ni pil kave na Čardaku, ni bil v Mostarju. Dočaka nas Mustafa Demirović. Izžreva tisti pristni mostarski mir. Ne pripoveduje nam le o Starem mostu in mestu. On ju živi.

»Kot za vsakega prebivalca Mostarja sta Stari most in Neretva del mojega bitja,« mirno pove, kot da bi razlagal nekaj samoumevnega.

Ko gledam skozi okno, mi pripoveduje, da most ni le simbol mesta in Hercegovine, ampak tudi dokaz, da je umetnost znala premagati čas – rimska tehnika, orientalski slog, lok, ki se pne nad reko, ki ni niti majhna niti krotka.

»Obiskovalci iz drugih držav ga občudujejo in se sprašujejo, kako so ga takrat, v tistih časih, sploh lahko postavili, s kakšno tehnologijo,« s spoštovanjem pove Mustafa.

Vprašamo ga, ali sta Mostar in Stari lepša poleti ali pozno jeseni, na pragu zime. Zasmeje se.

»Vsak letni čas ima svojo magijo. Imamo srečo, da je pri nas v povprečju 270 sončnih dni in modro nebo. Tega nima vsak,« pravi.

Turisti tukaj ne iščejo le razglednic in fotografij. Iščejo pogovor, bližino, pa tudi občutek, da niso tujci. In prebivalci Mostarja to znajo dati. Takšni smo na Balkanu, pravi naš gostitelj, še posebej pa prebivalci Mostarja. Pripravljeni so pomagati, razložiti in deliti duha kraja.

»Ta kava, ki jo piješ – pri nas ni samo energija kot za Italijane. Pri nas je kava tvoj trenutek. Najbogatejši so ljudje, ki imajo čas. In mi ga imamo. Ga je vedno bilo, ko se dela in ko se ne. Ker najrevnejši so tisti, ki nimajo časa, to so zame zahodnjaki. To so programirani ljudje, v podzemni železnici v Londonu, Parizu, Milanu, Berlinu ne boste videli nasmejanega človeka. Videli boste ljudi, ki se jim mudi, ker ljudje, ki imajo čas, niso primerni za sistem. Ko ljudje imajo čas, se družijo, pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje, se medsebojno bogatijo. Imajo kulturo dialoga. Tega tukaj ne manjka. Ne reče se brez razloga, da ima Mostar dušo,« mirno pripoveduje Mustafa.

Pa ti ne spij te kave! Vprašam torej, ali jo lahko dobiva, fotoreporter Damir in jaz. Mustafa se zasmeje: »Tokrat je v redu, ampak naj ti ne preide v navado.«

Medtem ko pijemo kavo, se spomni poletnega večera pred vojno in pustolovščine, v kateri je glavni junak pevec Miroslav Ilić. Prišel je iz smeri hotela Bristol. Vroče je bilo in suknjič je imel čez roko, kravato pa nekoliko ohlapno. Ustavil se je pri njih na Španskem trgu in pripomnil, kako toplo je v Mostarju, in pogovor je stekel. Nogomet, Velež, življenje. Eden od njih je počepnil, nato so vsi počepnili. On je stal. Nato je tudi on počepnil. Potem so drugi vstali, on pa je ostal spodaj. Petkrat so vstali in se spustili, takole, brez kakršnega koli dogovora. Smeh je bil vse glasnejši. V nekem trenutku, pravi, je Miroslav zaklel, a ne, da bi koga užalil. To je, pojasnjuje Mustafa, liskaluk, veder duh, dobrohotnost, humor, ki se rodi v trenutku in v katerem je vsem dobro.

Med pogovorom se nam pritožuje, da smo k njemu prišli prvič, pa brez bonbonjere, potem nadaljuje, da se obiski kralja Juana Carlosa, princa Charlesa, Richarda Burtona, Elizabeth Taylor ne pozabijo, pa tudi naših ljudi, znanih in neznanih, ne smemo pozabiti. Medtem ko poslušam, opazujem Neretvo, ki teče pod Starim mostom, in spoznavam, da Mustafa ne pripoveduje zgodb za zabavo. Deli jih, ker ne zna drugače. Tako kot Mostar ne zna obstajati drugače.

Prosim ga, da bi plačala za kavi.

»Osem mark,« odvrne.

Dam mu deset in se zasmejim: »V redu je, ampak naj ti ne preide v navado.«

Samostan, ki vabi z dobroto

Približno dvajset kilometrov od Mostarja, po dolini Neretve, cesta pelje do kraja, ki ne osvoji s svojo glasnostjo, temveč s tišino. Samostan Žitomislić je eden najpomembnejših pravoslavnih samostanov v Hercegovini, ključno duhovno in kulturno središče pravoslavcev v dolini Neretve. Zgrajen je bil leta 1566, istega leta kot Stari most, vendar vse kaže, pojasnjuje iguman Danilo Pavlović, da je na tem mestu stala starejša stavba.

»To je leto njene obnove. Tako je pisalo v takratni odobritvi Osmanskega cesarstva, nevesinskega kadije, ki je dal dovoljenje za obnovo cerkve v Žitomislićih. Umetnostni zgodovinarji so imeli podatke, da je tukaj stala starejša cerkev, in pri zadnji prenovi smo se lahko o tem prepričali. Z drugimi besedami, arheologi so ugotovili, da sedanja stavba iz 16. stoletja stoji na temeljih starejše cerkve,« pravi predstojnik samostana.

Samostan Žitomislić je bil zgrajen leta 1566, istega leta kot Stari most v Mostarju. FOTO: Damir Deljo

Žitomislić je bil že od samega začetka več kot le kraj molitve.

»V samostanu je bila leta 1848 ustanovljena prva opismenjevalna šola za srbske otroke, kot se je takrat imenovala, in nekakšna teološka šola, ki je delovala kratek čas, preden so jo preselili v Sarajevo in je tam ostala do druge svetovne vojne,« izvemo.

Zgodba o samostanu je kmalu prerasla lokalne okvire. Menihi iz Žitomislića so vzdrževali vezi s sveto goro Atos, Jeruzalemom in Rusijo, ključno vlogo pa je odigrala ktitorska družina Miloradović.

»Na svojem posestvu so zgradili samostan, pozneje pa so se preselili v Rusijo. Tam so bili pomembni ljudje – eden od Miloradovićev je bil celo župan današnjega Sankt Peterburga, njegov oče pa župan Kijeva. Vse to dokazuje naša zakladnica, naš muzej, v katerem si lahko ogledate eksponate, ki večinoma izhajajo s treh krajev,« pravi iguman.

Med najbolj znanimi so carska vrata mojstra Radula iz leta 1676.

Breme zgodovine se najbolj čuti, ko gostitelj spregovori o trpljenju. Med drugo svetovno vojno, pripoveduje, so po ustanovitvi Neodvisne države Hrvaške pobili celotno meniško skupnost in samostan izropali. V velikem požaru sta zgorela knjižnica in arhiv ... Toda leto 1992 je bilo še bolj uničujoče.

Iguman Danilo Pavlović: Ljudje prihajajo z namenom. FOTO: Damir Deljo

»Samostan je bil takrat prvič v svoji zgodovini popolnoma uničen. Najprej so ga požgali, nato minirali in zravnali z zemljo. Rekel bi, da je to specifika zadnje vojne v Bosni in Hercegovini, saj je šlo poleg vojnih zločinov tudi za uničevanje verskih spomenikov, stavb in narodnih bogastev, kulturnih in zgodovinskih spomenikov,« pravi iguman.

Prenova se je začela leta 2002 pod strokovnim nadzorom in z idejo, da bodo popolnoma sledili originalu. Na dvorišču pritegne pozornost palma – nenavadna in rahlo ukrivljena. Njena zgodba se vtisne kot močan simbol.

»Ko so hišo, v kateri sedimo, minirali, se je vse zrušilo nanjo. Iskala je pot skozi ruševine in zrasla. Zato je ukrivljena – ker je iskala svetlobo. To je nekakšen simbol, da dobro na koncu resnično zmaga in da vedno obstaja kakšen znak, da se nečesa dobrega ne da zatreti,« pravi iguman. In poudari, da so vrata odprta za vse, saj je poslanstvo samostana biti hiša razumevanja in srečevanj.

Muzej samostana Žitomislić je prava zakladnica. FOTO: Damir Deljo

»Samostan je odprt za vse ljudi prek naših formalnih in neformalnih dogodkov. Tako se tukaj srečujejo ljudje, ki niso pravoslavci – imamo veliko prijateljev, katoličanov, muslimanov, ki to hišo vidijo kot svojo,« je ponosen.

Obiskovalci se pogosto ustavijo na samostanskem dvorišču brez posebnega razloga. »So ljudje, ki pridejo z namenom. In so ljudje, ki pridejo pogosto in rečejo – grem mimo in ta kraj me preprosto privlači, kliče k sebi. Takšni kraji imajo svojo zgodovinsko zgodbo, tu so živele generacije ljudi in pustile svojo energijo, svojo molitev, svoje življenje, ki je bilo zagotovo z dobrimi nameni. In ta dobrota vedno ostane,« pravi Danilo.

Potovanje v preteklost

Vožnja do Počitelja je kot potovanje v preteklost. Pozdravijo nas stene in strehe, vklesane v skalo. Ozke kamnite vijugaste ulice, razgled s trdnjave in ročna dela lokalnih obrtnikov so najpogostejši razlogi, zaradi katerih turisti pridejo v Počitelj. Zadržijo se kratek čas, predvsem si ogledajo mošejo hadžija Alije, haham, stolp z uro in srednjeveško trdnjavo s pogledom na dolino Neretve, medtem ko vsebin za daljše bivanje še vedno primanjkuje. Brez turistov Počitelj tone v srednjeveški mir. In s paševe utrdbe je mesto mogoče videti kot celoto, odprto in tiho.

»Razgled je tu najboljši,« nam pove Jadranka Dizdar, predsednica Turističnega društva Počitelj.

V tem prizoru si Počitelj zlahka predstavljamo kot turistični kraj, kakršen bi lahko bil. Sogovornica to pove brez grenkobe, bolj kot dejstvo.

Pogled na Počitelj sprosti dušo. FOTO: Damir Deljo

Počitelj bi lahko bil kot Blagaj in vsa druga mesta, pravi, vendar se danes borijo za osnovne stvari, kot je ulična razsvetljava.

»Počitelj je bil pred vojno osvetljen, tako da so turisti lahko prihajali tudi ponoči, če si ga je kdo želel ogledati takrat,« pravi.

Staro mestno jedro je zdaj skoraj prazno. Medtem ko nam pripoveduje, da so se mnogi odselili in da trenutno tu živi ducat ljudi, nam pokaže obzidje, ki se spušča po hribu. Kamen je povsod – v temeljih, hišah in celo v njihovi notranjosti.

»V hišah imajo ogromne skale, recimo v kuhinjah, v spodnjih prostorih,« pove Jadranka Dizdar.

Razumem, da ta kamen ni le material, ampak identiteta.

»Kamen vam nekako vstopi v dušo. Živela sem tudi drugje, ampak ... Ob kamnu se počutiš zagotovo doma. Preprosto je – brez kamna, zdi se mi, ne morem preživeti. Občutek imaš, kot da ti nekaj govori, kot mi govori Počitelj,« pritrdi, medtem ko nas vodi mimo hiš znanih umetnikov.

»To je hiša Safeta Zeca, on tukaj preživi veliko časa, rad ima Počitelj. Tista tam je hiša umetnika Emirja Skenderja, spodaj pa je hiša arhitektke Vjekice Sanković. Diplomirala je na Sorboni, prav v povezavi z arhitekturo Počitelja,« ponosno razlaga Jadranka Dizdar.

Spomni, da je bil Počitelj desetletja živahen umetniški kraj.

»Pred vojno so ljudje res živeli na polno. Od ustanovitve umetniške kolonije leta 1964 in nato odprtja ceste dve leti pozneje so skozi našo mednarodno umetniško kolonijo šla najmočnejša imena iz nekdanje države, pa tudi Evrope in sveta. Ko je bila cesta odprta, so se odprle kavarne, spodaj so prenovili to čudovito gostilno. V to gostilno je rad prihajal Tito,« pripoveduje.

Pozimi je vse drugače.

»Ljudje so tisti, ki ustvarjajo kraj. Mesto je zdaj prazno, a veste, kaj – včasih je po poletnem vrvežu in navalu turistov prav prijetno uživati v teh dveh ali treh mesecih počitka,« iskreno pove.

Ko gledam dolino Neretve, se vprašam, kako je živeti tukaj.

»No, veličastno, kajne?« odgovori z vprašanjem. »Občutek imaš, kot da objemaš ves svet. Vse je pred teboj.«

Tišina Počitelja ni breme. Je zatočišče.

»Lepo je živeti v tem mestu. In verjemite mi, prihaja čas, ko bodo ljudje vse bolj iskali mir, da bi se razbremenili vsega tega hrupa, tehnologije ... Ne moti me tišina,« pravi Jadranka in doda stavek, ki mi nato odzvanja v mislih: »Najhuje je, ko se človek dolgočasi sam s seboj.«

In v Počitelju, kot kaže, te težave ni.

Bučanje Bune

Zapuščava Počitelj in se odpraviva proti Blagaju. Stojim pod skalo, visoko več kot 200 metrov, in se ne premaknem. Ne zato, ker bi me zeblo, prizor me je prevzel. Včasih se človek zave, kako majhen je v primerjavi z naravo. Ob vznožju skale, ob samem izviru reke Buna, stoji Blagajska tekija (samostan dervišev), skoraj zlita s kamnom. Nad njo so ponosni ostanki trdnjave hercega Stjepana Kosače. Na tej kratki vertikali se prepletajo narava, zgodovina in duhovnost. In ni težko razumeti, zakaj je bil Blagaj leta 2025 uvrščen med najboljše skrite evropske destinacije.

»Ljudje običajno odidejo navdušeni nad vzdušjem. Najpogosteje pravijo, da tukaj čutijo pozitivno energijo, da je kraj tih in da jih pomirja šumenje vode,« nam pove Edin Džiho, koordinator v tekijskem kompleksu. Dodaja, da Blagaj seveda vsakdo doživi drugače, a da se v skoraj vseh komentarjih ponavlja ista beseda – mir.

Tekija v Blagaju FOTO: Damir Deljo

Tekija ob izviru Bune je kraj, kjer derviši izvajajo zikr, slavijo boga. Zgrajena je bila na mestu starejšega bogomilskega svetišča, o katerem zgodovina ni ohranila natančnih podatkov. Prva pisna sled je potopis Evlije Čelebija iz leta 1664, ko je bila tekija že dobro znana po vsem Osmanskem cesarstvu in omenjana v resnih znanstvenih razpravah.

»Izvir Bune je najmočnejši v Evropi, tretji na svetu po količini vode, sama tekija pa stoji tukaj že četrto stoletje,« pove Džiho, medtem ko sedimo v eni od sob.

Tekija ni nikoli izgubila svojega osnovnega pomena, razloži gostitelj in spomni, da je sama preživela burne čase.

»V njej se še danes izvaja zikr. Redne večerne zikre imamo ob četrtkih, petkih in nedeljah. Glede na to, da je tekija na seznamu državnih spomenikov Bosne in Hercegovine, je odprta predvsem za verski turizem, pa tudi za dnevne obiske,« pravi Džiho.

Zanimivo je, da se je odnos obiskovalcev v zadnjih letih spremenil.

»Pred pandemijo so ljudje večinoma spraševali po nekaterih servisnih informacijah. Zdaj se je to obrnilo. Zdaj je veliko več iskanja odgovorov. Očitno je pandemija spremenila dojemanje, spremenila razmišljanje ljudi, ki zdaj iščejo odgovore na različnih mestih,« opaža Džiho.

Soba za goste s pogledom na izvir Bune FOTO: Damir Deljo

In medtem ko poslušam bučanje Bune, se na glas sprašujem, ali je tekija lahko brez reke oziroma reka brez tekije.

»Težko bi ju ločili. Ko se enkrat navadiš, postane identiteta, nekaj, na kar upaš, ko prideš sem – da slišiš tisto bučanje vode in vidiš tekijo, ki stoji tam in priča o času. Lahko se zgodi, da moraš ob visokem vodostaju na dvorišču povzdigniti glas, ker se zaradi moči in bučanja vode ne slišiš v pogovoru. Ampak vse to dopolni ambient. Bog ne daj, da bi to bučanje kdaj prenehalo,« pravi Džiho.

Čeprav derviška tekija upravičeno pritegne največ pozornosti, Blagaj ponuja veliko več. Je pravi muzej na prostem.

»Največ obiskovalcev je iz Turčije. Turistov je veliko, vendar redko kupujejo spominke, saj je Blagaj zanje predvsem prostor miru,« nam pove Anel, eden od mimoidočih.

Počasi odhajamo, zavedajoč se, da Blagaj ponuja nekaj mističnega, kar ne kliče glasno, a vsakogar dovolj dolgo zadrži, da se za trenutek globoko zamisli.