    Like

    Varuh Risnjaka, ki je risa učil, kako spet postati divji

    Miro Janeš že 32 let skrbi za gozd, ki nenehno menja podobo. Srečeval je medvede in volkove, mladega risa Martina pa je učil, kako spet postati divji.
    Zagreb, 240126. Nacionalni park Risnjak. Na fotografiji: Miroslav Jane, ranger. FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    Galerija
    Zagreb, 240126. Nacionalni park Risnjak. Na fotografiji: Miroslav Jane, ranger. FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    Karmela Devčić, Jutarnji list
    1. 3. 2026 | 16:00
    8:42
    A+A-

    Že dvaintrideset let je gozdni čuvaj v narodnem parku Risnjak. Miroslav Miro Janeš je prišel sem kot mlad domačin, ki je iskal začasno delo, potem ko mu tisto leto ni uspelo opraviti sprejemnega izpita na fakulteti za gozdarstvo.

    Na koncu je, čeprav veliko kasneje, tudi diplomiral, pred tem pa si je nabral veliko terenskih izkušenj in znanja, a ne samo o gozdu, ampak tudi o medvedih, risih in volkovih, saj je vsa ta leta vztrajal na območju Risnjaka, osredotočen na varovanje narave.

    »Tu mi nobeno delo ni odveč, saj ni rutinsko. Tudi če se kdaj česa malo naveličaš, veš, da prihaja nova sezona, ko bo narava spet zahtevala nekaj drugega, in kmalu boš imel spet nekaj drugačnih nalog. To je dobro delo,« nam je zadovoljno povedal.

    Pred približno tridesetimi leti je v Risnjak prihajalo malo ljudi. Zdaj se poleg živali ukvarjajo tudi z ljudmi, zavarovano območje parka pa je veliko širše. FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    Pred približno tridesetimi leti je v Risnjak prihajalo malo ljudi. Zdaj se poleg živali ukvarjajo tudi z ljudmi, zavarovano območje parka pa je veliko širše. FOTO: Darko Tomaš/Cropix

    Kaj pa ga je v vseh teh letih najbolj navdihovalo, katero delo v gozdu ga je najbolj osrečilo?

    Brez razmišljanja je dejal, da risi in medvedi.

    Leta 2017 so v bližini cerkve sv. Martina pri Bribirju našli suhega, sestradanega in obnemoglega risjega mladiča. Takoj so ga odpeljali v zagrebški živalski vrt, ga dali v karanteno in nato zanj skrbeli. Strokovnjaki so ugotovili, da bi se lahko vrnil v divjino in tam preživel. Ampak Martina (poimenovali so ga po kraju, kjer so ga našli, po cerkvi sv. Martina), ki ni imel matere, je moral na to pripraviti človek, moral ga je naučiti loviti in preživeti v gozdu.

    Odločili so se, da bodo to storili v narodnem parku Risnjak.

    Tam so zgradili preprosto prebivališče za ponovno naselitev, prvo tako na Hrvaškem. Ogradili so območje, kjer so rasle štiri visoke jelke, da bi bilo čim bolj podobno naravnemu okolju, divjini, v katero naj bi se ris, pripravljen in močan, vrnil.

    Leta 2017 so v bližini cerkve sv. Martina pri Bribirju našli suhega, sestradanega in obnemoglega risjega mladiča. Takoj so ga odpeljali v zagrebški živalski vrt, ga dali v karanteno in nato zanj skrbeli. Strokovnjaki so ugotovili, da bi se lahko vrnil v divjino in tam preživel. FOTO: NP Risnjak
    Leta 2017 so v bližini cerkve sv. Martina pri Bribirju našli suhega, sestradanega in obnemoglega risjega mladiča. Takoj so ga odpeljali v zagrebški živalski vrt, ga dali v karanteno in nato zanj skrbeli. Strokovnjaki so ugotovili, da bi se lahko vrnil v divjino in tam preživel. FOTO: NP Risnjak

    Zanj so pripravili različna lesena plezalna ogrodja in jih na različnih višinah prepletli z vejami, v ogradi je bilo tudi votlo drevo, na katero je lahko plezal, gledal iz njega in zlezel v drevesno duplino, skratka, poskušali so mu ustvariti vtis naravnega okolja.

    »Martina smo morali naučiti različne stvari,« pravi Miro.

    Ampak kako naučiti risa?

    »Stik s človekom je moral biti minimalen. V zavetišče sva prihajala samo midva s kolegom. Ko sva bila tam, sva morala biti čim bolj tiho. Nisva smela govoriti, premikati sva se morala čim tiše. In to zato, da se ne bi naučil dobivati ​​hrane od človeka, da se, ko ga bomo izpustili, ne bi približeval ljudem in hrane iskal pri njih.

    Dajali smo mu žive miši, podgane in zajce, sprva sva mu jih s kolegom skozi odprtino spuščala v vedru.«

    Naučili so ga prepoznavati vonjave

    »Kasneje smo te živali dajali v škatle, da jih ni mogel kar tako ujeti, ampak se je moral zanje potruditi. Tako se je uril v potrpežljivosti in lovu.

    Živali sva spuščala po cevi, moral je počakati, da pridejo iz škatel. Dobro je vedel, da so notri, prežal je nanje. Uporabili smo različne cevi, steklenice, lesene zaboje ...«

    »V zavetišče sva prihajala samo midva s kolegom. Ko sva bila tam, sva morala biti čim bolj tiho. Nisva smela govoriti, premikati sva se morala čim tiše. In to zato, da se ne bi naučil dobivati ​​hrane od človeka.« FOTO: NP Risnjak
    »V zavetišče sva prihajala samo midva s kolegom. Ko sva bila tam, sva morala biti čim bolj tiho. Nisva smela govoriti, premikati sva se morala čim tiše. In to zato, da se ne bi naučil dobivati ​​hrane od človeka.« FOTO: NP Risnjak

    Martin ni nikoli videl čuvajev, ki sta mu v zavetišče prinašala hrano. Pazila sta, da nista bila v njegovem vidnem polju. Kljub temu pa ju je vsakič začutil.

    »To je bilo mogoče razbrati iz njegovega vedenja: ko je začutil, da nekdo prihaja, je nato sledila hrana. Medtem ko sva bila tam, je hrano navadno zagrabil z zobmi in se bahavo sprehajal po gredi, ni pa se je lotil, dokler nisva odšla.«

    Martina so pod vodstvom strokovnjakov iz zagrebškega živalskega vrta naučili tudi prepoznavati vonjave.

    »Nabirali smo jelenje iztrebke in mu jih dajali v brlog, borove storže smo kuhali v različnih čajih, na primer v kamiličnem in metinem, in mu jih nato vrgli v brlog.«

    Blizu risovega zavetišča je bilo solišče, kamor so prihajale živali. Tako se je navajal na zunanji svet in tam na primer opazoval srne.

    Miro je med drugim sodeloval s strokovnjaki pri spremljanju medvedke Marije. Njeno gibanje in vedenje so spremljali dve leti in pol. FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    Miro je med drugim sodeloval s strokovnjaki pri spremljanju medvedke Marije. Njeno gibanje in vedenje so spremljali dve leti in pol. FOTO: Darko Tomaš/Cropix

    »Naš ris je zelo hitro zrasel, ko se je vzpenjal, je bil videti kot pravi lovec ...« je z nekaj nostalgije pripovedoval Miro.

    V začetku februarja 2018 je bil pripravljen na življenje brez nadzora, na »pravo« življenje.

    »Prišli so iz živalskega vrta in reševalna ekipa, ga uspavali, mu nadeli GPS-ovratnico, odprli smo loputo in odšli, on pa se je malo kasneje odpravil v divjino. Trenutek njegovega odhoda in vse njegovo bivanje do takrat pa je posnela kamera.«

    Kako se je počutil, ko je Martin, s katerim je spletel nenavadno vez, odšel?

    »Pravzaprav sem bil srečen, ker nam ga je uspelo vzgojiti in mu dati, kar je potreboval. To, da nam ga je uspelo vrniti v divjino in da je tam preživel, je bil velik uspeh. Poleg tega pa sem vedel, da mu bomo lahko sledili, ker je imel GPS-ovratnico in smo še naprej lahko spremljali, kje se giba, kako se obnaša in kaj počne ...«

    Signali GPS

    Naslednje tri mesece je ris ostal na območju narodnega parka, zato so vedeli, kje je in kako se mu godi.

    »Obiskovali smo njegovo območje, če nam je GPS poročal, da se dalj časa zadržuje na nekem kraju. Vedeli smo namreč, da se je tam nekaj zgodilo. Ali je našel plen ali pa je tam našel zavetje ... Ko smo šli pogledat, kaj je bil razlog za to, smo največkrat ugotovili, da je bil to plen, kakšna srna ...«

    Se je bal morebitnega srečanja z Martinom v gozdu? »Nasprotno, upal sem, da se bo to zgodilo. Čeprav sem vedel, da je ris izredno previdna žival.«

    FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    FOTO: Darko Tomaš/Cropix

    Ris se je potem odpravil proti Sloveniji, signal pa se je izgubil. Čez čas je njegova ovratnica popolnoma prenehala oddajati signale.

    »Ne vemo, kje je ali kako je končal,« je pomirjeno pripovedoval Miro in dodal: »Ne glede na to, kako se človek trudi, živalskemu mladiču ne more zagotoviti vsega, kar mu lahko da mati. Ona je tista, ki svojega mladiča najbolje pripravi na življenje v naravi. Ampak to, da sem bil lahko ob Martinu, da sem skrbel zanj, za njegovo vrnitev v naravo, je bilo zame fascinantno. Bilo mi je v veliko veselje.«

    Podnebne spremembe

    Rise je v naravi srečeval tako pred zgodbo z Martinom kot po njej. Nikoli pa se to ni zgodilo med sprehodom po gozdu, to so bila bežna srečanja, videl jih je iz vozila.

    Ko je ovratnica prenehala oddajati signale, je dodal Miroslav, ga je to močno prizadelo. »Bilo mi je hudo, ker nisem več vedel, kje je in kako je. Kmalu pa je sledilo delo z medvedi.«

    Med drugim je sodeloval s strokovnjaki pri spremljanju medvedke Marije. Njeno gibanje in vedenje so spremljali dve leti in pol. V tem času je Marija zamenjala od osem do deset različnih brlogov.

    V gozdovih narodnega parka, v katere človek ne posega, so opazne tudi podnebne spremembe. Ni treba globoko v gozd, da bi videli posledice žledoloma iz leta 2014 ali pa tega, kar je orkanski južni veter naredil drevju leta 2019. FOTO: Darko Tomaš/Cropix
    V gozdovih narodnega parka, v katere človek ne posega, so opazne tudi podnebne spremembe. Ni treba globoko v gozd, da bi videli posledice žledoloma iz leta 2014 ali pa tega, kar je orkanski južni veter naredil drevju leta 2019. FOTO: Darko Tomaš/Cropix

    V dvaintridesetih letih dela v narodnem parku Risnjak se je veliko spremenilo. Na to precej vplivajo tudi podnebne spremembe.

    Gozdovi v narodnem parku, v katere človek ne posega, niso le divji in lepi, ampak so tudi dober odraz vseh Scil in Karibd korenitih vremenskih razmer, ki prizadenejo to območje. Ni treba globoko v gozd, da bi videli posledice žledoloma iz leta 2014 ali pa tega, kar je orkanski južni veter naredil drevju leta 2019.

    Tudi število obiskovalcev se je zelo spremenilo. Pred približno tridesetimi leti je v Risnjak prihajalo malo ljudi. Zdaj se poleg živali ukvarjajo tudi z ljudmi, zavarovano območje parka pa je veliko širše.

