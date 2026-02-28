V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

Zadnje dni septembra je sonce na pobočjih nad dolino še naprej pripekalo. Namestili smo se ob vznožju gore Goč, v vasi Kamenica, v hiši tik ob bregu reke Drežnice – hladne, bistre in polne rib. Mir je tu dobil drugo razsežnost. Bili smo sami, družbo so nam delali napol divje mačke, željne pozornosti, mati in mladič kobranke na dvorišču, žabe, nekaj kuščarjev, bela podlasica in družina orlov, ki je gnezdila v zlatih borovcih nad našo hišo.

Naš prvi sosed je bil Švicar, ampak tudi on precej daleč stran, bili smo skoraj odrezani od sveta. Podnebje pa ugodno – v okolici je uspevalo veliko vrst rastlin, značilnih za različne podnebne pasove: od aronije do brinja, oljk, vinske trte, jabolk, divjih in domačih ... Naleteli smo na divji origano, vsa mogoča zelišča za čaje, divje plodove in gobe. Vodo smo v samozadostnem ekosistemu pili naravnost iz izvira. Prijazni gostitelj nas je opozoril, da se ob zori k reki prihaja odžejat srna, in nas prosil, naj je ne vznemirjamo.

»Tu smo samo gostje,« nas je opomnil kot pravi ljubitelj narave.

Highlander ni tekmovanje, temveč pustolovščina, ki ni namenjena le kakšnim profesionalnim športnikom, ampak vsem ljubiteljem narave, čistega zraka in dejavnosti na prostem. FOTO: Highlander, Stara planina/Predrag Vučković

Vznemirljiv vzpon na Stolove

Kamenica je idealno izhodišče za pohode po označenih in neoznačenih poteh. Ena od njih vodi proti vrhu gore Stolovi. Sam vzpon je kar vznemirljiv. Krenete iz središča vasi, kjer imajo seveda kafano, trgovino in šolo. Pri kafani se tudi začne pot. Kot piše, je do vrha 9,9 kilometra, no, mi smo že do tod prepešačili dva. S seboj smo vzeli tri litre in pol vode, slane in sladke prigrizke ...

Začeli smo zlagoma. V senci je bilo celo sveže in tako bo verjetno ostalo vse do vrha, saj smo vendarle v hribih ... Prvi kilometer je bil malo težji, noge so se morale navaditi na strmo in skalnato pot navzgor, hkrati pa smo občudovali nepopisno lepoto okoli sebe. Na prvem počivališču nas je srečal kolesar.

FOTO: Highlander, Stara planina/Zoran Ješić

»Boste šli vse do vrha?«

»Da, upamo,« smo odgovorili v en glas.

»Kapo dol …« je odvrnil.

Ampak mi smo si enako mislili o njem. Medtem ko se je njemu zdelo nepredstavljivo, da se lahko povzpneš na vrh zgolj po dveh nogah, si mi nismo mogli predstavljati, da bi se s kolesom vozili po kamenju, ki se nenehno in nenadzorovano kruši. Res kapo dol. Dodal je še, da na vrhu ni nobenega vodnega vira in da upa, da smo s seboj vzeli dovolj vode.

»Smo, smo,« smo negotovo tipali steklenice, medtem ko je temperatura v nas in okoli nas vztrajno naraščala.

Čreda divjih konj okoli križa

Nedolgo zatem nas je prehitel džip, to pa so bili tudi edini ljudje, ki smo jih srečali med vzponom. Vse drugo je bila čista surova narava. Pobočja, ki prehajajo druga v drugo, gole skale, kače in križ, ki se je pojavil pred nami in nas opozoril, da je vrh blizu.

»Stolovi so v osrednjem delu Srbije. Tu so popisali 437 vrst rastlin. Iz živalskega sveta pa najdemo tu 82 vrst dnevnih metuljev, sedem vrst plazilcev, kar je 40 odstotkov vseh v Srbiji ... Tu živi približno 47 vrst sesalcev, med katerimi so najpomembnejši gamsi, od velikih zveri pa sta tu medved in volk,« je pisalo na tabli na 1375 metrih nadmorske višine.

Privilegij je biti na kraju, kamor lahko le redko prideš, in biti tam, kjer ni skoraj nikogar. FOTO: Highlander, Stara planina/Predrag Vučković

Za to, kar ni bilo omenjeno na seznamu in nas je čakalo le nekaj sto metrov naprej, pa bi se bilo vredno povzpeti tudi bos. Okoli križa se je mirno pasla čreda divjih konj, za hip so jih zmotili le naši telefoni, ker so mislili, da imamo v rokah hrano. Nadvse lepo so skrbeli drug za drugega. Več mladih konj se je vrnilo po najstarejšega, belca, kadar koli se je ustavil ali bil prešibak, da bi jih dohajal. Že zaradi tega prizora se je naša pot splačala.

Po petih urah in pol vzpona in sestopa, pri čemer smo s telefonom našteli 27 kilometrov, smo se vrnili v udobje doline pod Gočem in z domačini spili klekovačo. Ker je domača, zdrava in ker se spodobi.

Ko greste v gore, pustite vse za seboj

Marinina izkušnja na čarobni gori Stolovi, kjer domujejo divji konji, je le ena od mnogih, ki si jih delijo srbski planinci.

»Ko gremo v gore, pustimo vse za seboj in uživamo v naravi.« Ta stavek pravzaprav povzema moto in motiv filozofije planincev. Člani kluba SET (Serbian Exlore Team), enega od mnogih, ki v Srbiji združujejo ljubitelje gora, ga dosledno upoštevajo in ga vsak konec tedna tudi udejanjajo.

Lazarev kanjon v Kučajskih planinah v vzhodni Srbiji je posebna znamenitost. FOTO: Serbian Explore Team/Dragan Trninić

V času okrnjenih in na glavo postavljenih vrednot, ko vse, kar je bilo nekoč, ostaja zgolj nostalgičen spomin, se vedno najde kakšna kolateralna korist. Tudi nekdanji življenjski imperativ – iz vasi v mesto, iz divjega zakotja v urbano džunglo – je v zadnjih letih doživel nepričakovan preobrat s srečnim koncem. Ljudje se čedalje pogosteje vračajo v naravo.

Dragan Trninić, Beograjčan, si skoraj vsak petek popoldne ali v soboto zgodaj zjutraj pripravi nahrbtnik, sede v avto in se po skrbno pripravljenem načrtu odpravi nekam v gore. Tako se začne, z majhnimi koraki; ko pa naletiš na podobno misleče ljudi in vidiš, da ti je to res všeč in da deluje, postane koncept, sistem, nekakšen kult, zato je za nekoga, ki ima smisel za organizacijo, naslednji logičen korak ustanovitev planinskega društva. Tako se je rodila tudi Srbska raziskovalna ekipa.

Če boste imeli srečo, se boste konjem lahko povsem približali, vedno pa jih boste lahko občudovali od daleč. FOTO: Marina Jovandić

»Ko greš v gore, je bistveno, da pustiš vse za seboj in se prepustiš naravi. Imamo tudi svoja pravila – vedno kupujemo lokalne izdelke in uporabljamo lokalne storitve, radi spoznavamo domačine, njihove običaje in znamenitosti in za sabo nikoli ne puščamo smeti. Kakšna ljubezen do narave pa bi to bila, če bi jo onesnaževali! Ekipnega duha krepimo tudi s skupnimi obroki, na večdnevnih izletih se ob večerih družimo ob mizi, ognju, peči ali drugače. Za vse, ki jim je všeč takšno družabno preživljanje prostega časa, je zato planinarjenje tisto pravo.«

Razgledišča, jezera, kanjoni

Odkar planinari, je Dragan osvojil skoraj vse pomembnejše vrhove v Srbiji, prehodil vse znane steze, pozna skoraj vse pomembnejše zanimivosti s tega področja. Marsikam se tudi rad vrača.

»Nekaj posebnega so razgledišča Tare ... Banjska stena, Crnjedkovo, Osluša, Sokolica – z vsakega se odpira edinstven pogled, povezujejo pa jih privlačne poti. Te najdemo tudi okoli Zavojskega jezera,« potem pa omeni še izjemen biser.

Nekatera poznanstva, sklenjena v gorah, so prerasla v trajna prijateljstva. FOTO: Highlander, Stara planina/Zoran Ješić

»Prav poseben je Lazarev kanjon v Kučajskih planinah v vzhodni Srbiji. Obdajajo ga grebeni, polni jam, več kot 70 jih je, najznamenitejša pa je Zlotska. Skozenj se lahko varno podamo le od oktobra do konca novembra. Poleti se mu moramo izogibati, ker je poln kač, tam je namreč največje naravno nahajališče modrasov. Oktobra in novembra pa kače že hibernirajo, poleg tega nas kanjon takrat nagradi s čudovitimi barvami. Planinci se navadno odločijo za poti, ki se razcepijo v dva kraka, eden je koveljski, drugi pa mikuljski z znamenitim prehodom skozi skale, na koncu tega pa Mikuljska reka ponikne,« je pripovedoval Dragan, ki vsem ljubiteljem neokrnjene narave in popolne divjine predlaga obisk brezpotij kanjonov Dubrašnice in Trešnjice na območju Azbukovice v zahodni Srbiji.

»Ta 14 kilometrov dolga pot s 400 metri višinske razlike je primerna za vse, ki imajo radi nedostopno naravo.«

Preizkusite se v izzivih Highlanderja

Vrsta gorskih pohodov, 100-kilometrske poti, ki jih je treba premagati v petih dneh, ikonične lokacije, narodni parki, območja svetovne dediščine ... Govorimo o Highlanderju, ne o tekmi, ampak pustolovščini, ki ni namenjena le kakšnim profesionalnim športnikom, ampak vsem ljubiteljem narave, svežega zraka in aktivnosti na prostem. Udeleženci ne tekmujejo med seboj, gre za osebni ali ekipni izziv. Take pustolovščine so tudi priložnost za srečanje gornikov z vsega sveta, vseh željnih nenavadnih doživetij. Highlander je na primer na Stari planini zbral 400 udeležencev, ki so prehodili poti, dolge 100, 46 ali 24 kilometrov. Med njimi je bila tudi dr. Jelena Kluz Đurđević, specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije, ena od mnogih, za katere je planinarjenje v zadnjem času postalo prava strast.

FOTO: Highlander, Stara planina/Predrag Vučković

»Vedno sem bila aktivna in vedno sem imela rada naravo. Ko se oboje združi, se zdi planinarjenje logična izbira. Pred šestimi leti sem se podala na svoj prvi vzpon, pa sploh nisem vedela, v kaj se podajam ... Bil je to nočni vzpon na Rtanj, vidovdanski, brez opreme, brez predznanja, le z voljo in navdušenjem. Dejstvo je, da sem se na vrhu, na Šiljku, prvič zavedela, da je na gori zima lahko tudi sredi poletja. Pihal je namreč leden veter, temperatura se je gibala okoli ničle, čeprav je bilo konec junija, in vse to je spadalo v kategorijo 'brez predznanja'. Sončnega vzhoda pa se spominjam kot najlepšega v svojem življenju, še sploh po štirih urah naporne hoje,« nam je zaupala Jelena.

FOTO: Jelena Kluz Đurđević

In tako se je začelo. Prvi vikend, nato drugi in planinarjenje zleze človeku pod kožo; začneš z enodnevnimi vzponi, ko dobiš kondicijo, sledijo večdnevne ture.

»Nič me ne izpolni tako kot planinarjenje, saj mi daje vse – navdušenje nad vzponom na vrh, čudovite razglede, čist zrak, pridobivanje kondicije, zdravja, krepi telo in duha, končno pa je tu še druženje z drugimi planinci. Najraje imam stene, zdijo se mogočne, zato se tudi sama počutim močno, ko se povzpnem po njih. Rada izbiram težje poti, saj se vedno počutim dobro, tako telesno kot psihično, ko jih premagam. Taka pač sem, vedno me motivira težja pot, planinarjenje pa ponuja prav to – premagovanje ovir po težji poti.«

Gore so čudovite, nobena pa ni kot Rtanj

Jelena pravi, da ima Srbija, čeprav noben njen vrh ne sega čez 2500 metrov, planincem še vedno kaj ponuditi.

»Stara planina z blagim vzponom na Midžor (čeprav ta pozimi sploh ni blag), pa s svojimi slapovi, potoki, jezeri, z odmaknjenimi vasmi in vrhovi je vedno velik izziv in verjetno največji pohodniški raj v Srbiji. Rosomački lonci, vrh Tri čuke ali razgledišče Kozja stena so naravni čudeži, pa tudi kraji, kjer se lahko podate na prijetne krožne ture, primerne tako za začetnike kot izkušene planince. Po prostranstvih Stare planine je mogoče organizirati tudi 25 kilometrov dolge pohode s 1500 metri višinske razlike, tako da se tisti, ki to želi, lahko poda na večdnevno pustolovščino z nahrbtnikom in šotorom v njem,« je pripovedovala Jelena.

Dodala je, da Srbija poleg Stare planine, ponuja še več čudovitih mest za planinarjenje povsod južno od Beograda.

FOTO: Highlander, Stara planina/Predrag Vučković

»Vedno privlačen je vzpon na Trem na Suvi planini, Stolovi s svojimi divjimi konji, dostopni prek trdnjave Maglič, so prava avantura, tu pa so še številne poti na območju Ovčarja in Kablarja ... In Rtanj. Rtanj vedno, tako poleti kot pozimi, z vseh strani,« je naštevala Jelena in dodala, da je bil tehnično najzahtevnejši vzpon, ki ga je opravila, znamenita pot Noževi na Kablarju.

Seveda pa, po njenih izkušnjah, na koncu nič ne more zamenjati občutka zadovoljstva zaradi uspešno opravljenega vzpona.

»Ko se v nedeljo zvečer vrnete v Beograd in se zaveste, da ste naredili nekaj zase, za svoje telo in duha, se vam tudi delovni ponedeljek pred vami ne zdi nič tako groznega. Do naslednjega konca tedna, seveda!«