Like: prihaja turistična biblija Slovenije in Hrvaške

Novinarji in uredniki dveh največjih časnikov iz Slovenije in Hrvaške smo združili znanje, izkušnje in strast do pripovedovanja novih in novih zgodb. Tokrat smo se lotili turistično obarvanih tem, ki jih je v obeh državah na pretek.

Nekaj svežega

Našli smo zanimive, podjetne in drzne ljudi, ki so ustvarjalni, spretni, drugačni, pogumni in ustrežljivi. Takšni so pravi magnet in navdih za radovedne popotnike, a tudi za tiste, ki prosti čas raje preživljajo v domačem okolju. Dobre zgodbe namreč vselej omogočajo, da se lahko v trenutku z mislimi znajdete na povsem drugem koncu sveta, v povsem drugačnem okolju.

Turistična revija Like Slovenija & Hrvaška vam ne predstavlja zgolj uveljavljenih destinacij v obeh državah. Razkriva vam tudi neznane kotičke za kakovosten oddih ali raziskovanje zgodovinske in kulturne dediščine.

Gastronomija, narava, navdih

Posvetili smo se kulinaričnim presežkom, uživanju v naravi in ljudem, ki presenečajo in navdušujejo s svojo vizijo v poslu ali prostočasnih aktivnostih, kar lahko delijo tudi v turistični ponudbi. Obiskali smo znane kraje, kjer smo na novo odkrili marsikatero skrivnost, bili pa smo tudi pustolovci, da bi predstavili nove ideje za vaša potepanja in turistične užitke.

Pogovarjali smo se z največjimi mojstri kuhinje: Ano Roš Stojan v Posočju, Davidom Žefranom v Kranjski Gori in Denijem Srdočem na Reki.

Podrobno analiziramo, zakaj je Ljubljana prava zelena oaza s čudovitim kulturno-umetniškim utripom, ki privablja obiskovalce z vsega sveta.

Čaka vas navdihujoča reportaža s Korčule, otoka, povezanega z najslavnejšim svetovnim popotnikom Marcom Polom, kjer smo našli tudi njegovega daljnega sorodnika.

Bili smo na kultni Parenzani, ki je bila nekoč železnica, zdaj pa je pravi raj za kolesarje, ki povezuje slovensko in hrvaško Istro.

V Goriških brdih smo okušali domače mineštro, njoke, šalam in polento, na mogočni Donavi v Slavoniji smo se družili z ribiči, Blejski otok vam predstavljamo z nevsakdanjega zornega kota, v hrvaški Istri smo prisluhnili članom slovenske družine Winkler, ki proizvaja najboljši kozji sir pri sosedih, v Dalmaciji smo spoznali skrivnosti kraljev pršuta v zadrskem zaledju ...

Posladek v branju in potepanju

To je le drobec tistega, kar boste našli na 236 straneh (da, prav ste prebrali; na 236 straneh!) revije Like Slovenija & Hrvaška, saj se razkošno predstavljajo tudi naši partnerji.

Za povrhu pa smo vam za 52 koncev tedna v prihodnjih dvanajstih mesecih pripravili bogat nabor idej za izlete po Sloveniji in Hrvaški.

Vse to je razlog, da boste 29. februarja poleg Dela z veseljem sprejeli tudi pravo turistično biblijo Slovenije in Hrvaške.

Uživajte v listanju in branju turistične revije Like Slovenija & Hrvaška, ki je nastala v sodelovanju Dela in Jutarnjega lista!