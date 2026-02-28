Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

Starejši ljudje bodo osemdeseta leta 20. stoletja hvalili kot zlato dobo tega mesta. Seveda obdobje okoli olimpijskih iger, v začetku leta 1984. Ves svet se je zgrinjal v Sarajevo in gore, ki ponosno stojijo nad to malo, priljudno kotlino. Kotlino, ki je takrat zavihala rokave in pokazala, da so njene roke, čeprav na videz majhne v primerjavi s prejšnjimi Innsbruckom, Grenoblom in Saporom, žilave in okretne.

Danes, 42 let pozneje, bodo nekateri rekli, da je mesto izgubilo olimpijskega duha in si nadelo novo preobleko. A kdor tako misli, naj pride sem in bo videl, da ga povsod spremlja senca bitja, podobnega volku, ki teče po dveh nogah, pokonci, v eni roki nosi smuči in se obrača, da bi se prepričalo, ali mu sledite. Videl sem ga in šel za njim. Ne ustavi se, da bi si odpočil, mudi se mu kazati pot. To je naš Vučko.

Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.

Rožnata lica Jahorine

Jahorina je bila mlada športnica. V dobri formi, skoraj brez sape, na smučeh, z lici, rožnatimi od mraza. Delala je v tišini, ni silila v ospredje, a ko je stopila pred ljudi, je pritegnila vso pozornost.

Ozre se naokoli, a ničemur ne pripisuje velikega pomena. Pravkar se je spustila po progi, izvedla pirueto ter vzbudila aplavz in navdušenje turistov, ki sedijo na terasi kavarne tik ob progi.

Natanko tako je na Jahorini. Šport je glavna aktivnost in zabava. Večina gostov je tam zaradi smučanja, sankanja ali deskanja na snegu.

Na Jahorini se hitro naučiš smučati. FOTO: Damir Deljo

Na Jahorini najdemo sonce in dobro poteptan sneg. Lahko bi rekli, popoln gorski dan.

Gostje so prišli iz različnih mest iz vse Bosne in Hercegovine, Srbije, pa tudi iz Rusije. Smučarski učitelj Nikola Borovčanin pravi, da je Jahorina še vedno Jugoslavija v malem:

»Delež ljudi, ki prihajajo iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, je enak.«

Njegova kolegica Nina Petrović poudarja raznovrstnost ponudbe na tej olimpijski lepotici.

»Seveda je smučanje na prvem mestu, imamo pa še veliko drugih aktivnosti, kot je recimo vzpon na vrh gore. Pripravljamo vsebine za najmlajše smučarje, pa tudi after party po smučanju. Vsakdo lahko najde nekaj zase,« je prepričana.

In kam nas Vučko pelje naprej? Sledimo mu, zdi se, da hodi po svoji stari poti proti Bjelašnici.

Vučko in prizor iz Olimpijskega muzeja v Sarajevu FOTO: Shutterstock

Dama, položaj in vnema

Kako opisati Bjelašnico? Lahko rečemo, da je zvezda med gorami. To je gospa, ki je bila verjetno povod za rek, da se šibki moški bojijo močnih žensk. Je pametna, uspešna, ponosna in hkrati temperamentna, glasna in strastna.

Nekateri so ji očitali, da se pretvarja, da je nepremagljiva, ampak če bi jo gledali dlje kot sekundo, bi ostali brez besed. Marsikaj skriva.

Čeprav je trdna in nepredvidljiva, je tudi odprta za ljudi in družbo. Je moderna, a se dobro razume tako s starejšimi kot mladimi in privablja tako športnike kot pohodnike.

Sonce je, tako kot na Jahorini. Zato se ne bomo obremenjevali s številkami, vsebinami in uspehi turistične sezone. Uživali bomo.

Bjelašnica je strma in divja. FOTO: Tanja Cerić

Čeprav je polna ljudi, ima Bjelašnica vedno kakšen kotiček, kjer se lahko umaknete vrvežu in si napolnite baterije. Naj me izkušeni planinci popravijo, ampak moj vtis je, da ima tu vsak nekaj zase, četudi le pride, opazuje, molči in diha.

Sprehajal se bom, vzpenjal po poti, dokler ne bom mogel več dihati. Ko bo dovolj, se bom usedel in zazrl v dolino. Pozabil bom na mestni asfalt, obveznosti in digitalno dobo. Danes je ves svet na Babinem dolu.

Vzpeli smo se med smučarje, na vrh. Živahen utrip, smeh, turška kava in čaj, priprava za dnevni odmerek adrenalina. Tako kot na Jahorini so tudi na Bjelašnici obiskovalci in gostitelji razpoloženi za pogovor.

»Smo na Observatoriju. Tukaj je Visočica, tam je Treskavica, vidi se pa Velež. To je moj šesti dan smučanja, upam, da bo vsak dan tako lep kot ta. Tukaj so tudi moji prijatelji. Smučanje je moj življenjski slog,« pravi Džunejd Nišić, ko kaže, katere gore se vidijo z najvišjega vrha Bjelašnice, kjer skupaj stojimo.

Spodaj je Sarajevo. FOTO: Amir Papić

In gorska reševalna služba (GSS) skrbi, da se vsi obiskovalci počutijo varne. Pogovarjali smo se s Suvadom Šubo, članom GSS Kantona Sarajevo.

»Prvi obhodimo vse in odpremo progo. Moramo dati dovoljenje, da gredo smučarji ven. Šele nato se vklopijo šestsedežnica in druge žičnice. Ves dan smo v stiku z upravljavcem, skrbimo za poškodovane in rešujemo vse težave na smučišču,« nam pove.

Število akcij je odvisno od dneva. »Danes ni bilo nobene, ob koncih tedna so intervencije. Ob spremenljivih vremenskih razmerah se lahko zgodi karkoli. Vrh gore je nevaren in zato ga spremljamo iz minute v minuto. Bolj izkušeni smučarji vedo, kaj je Bjelašnica, jo spoštujejo in upoštevajo pravila. Tisti, ki pridejo prvič, povprašajo,« pojasni Šubo.

Tudi on opozarja na razliko med Bjelašnico in Jahorino. Bjelašnica je bolj divja, višja in strmejša.

Vendar ne glede na to, koliko časa preživite tu, si vedno želite vsaj še en dan. Ne glede na to, kako naporno je smučanje, pohod ali sprehod, si vedno želite poskusiti še nekaj drugega. Na srečo, olimpijske gore niso nikjer tako blizu kot naše.

Poštna znamka, posvečena olimpijskim igram v Sarajevu leta 1984. FOTO: Shutterstock

Gospod, ki kljubuje času

Bjelašnica ima čudovitega soseda. Starejši moški s klobukom na glavi in turško kavo pred seboj. Za svoja leta je videti odlično. Po njegovih gibih vidiš, da je bil v mladosti pravi šarmer.

Igman. Gospod, ki je dal prednost Jahorini in Bjelašnici in se naselil za njima.

Ne vabi kar vsepovprek. Ima stalne goste. Od vseh olimpijskih gora se zdi, da ima Igman povedati največ zgodb. Če je sneg ali ne.

Kot otrok sem najpogosteje prihajal na Igman. Družinski izlet, sprehajali smo se, igrali nogomet, se posedli pod borovec in lenarili. Veliko časa je minilo od takrat, nazadnje sem bil tu z očetom, ki ga že dolgo ni več. Zdaj se malo bojim stopiti naokoli in pogledati, kaj vse se je spremenilo. Ali pa je vse enako, nedotaknjeno in bodo spomini oživeli?

Zapuščeni olimpijski skakalni center na Igmanu. FOTO: Shutterstock

Ozrem se okoli sebe, zdi se mi, kot da mi gora govori: »Dobrodošel nazaj, sprosti se in uživaj.« Na Malem polju je velika skupina upokojencev. Rahlo brez sape, nasmejani, vsak njihov gib kaže veselje.

»Kamor pridejo upokojenci, tam sije sonce. Zaslužimo si, da nas vse lepo spremlja. Ko bi le oblast malo bolj mislila na nas, nas nič ne bi moglo ustaviti,« z nasmehom pravi gospa Enisa.

Sledita ji veseli prijateljici, Ana Džindo in Sabina Karasalihović.

»Tega dne in te lepote vam ne morem opisati. Omamil me je čist zrak. Mladi, pridite, četudi za dve uri, takoj boste veseli in dobre volje. Zdaj bi lahko plesala,« veselo pravi gospa Ana.

Njena prijateljica Sabina premišljuje, kako prihajati pogosteje. Preostali del skupine se je ustavil pri improvizirani stojnici. Tam zakonski par prodaja domače čaje, zelenjavo, volnene nogavice, ki sta jih sama spletla. Pripovedujeta o svojih izdelkih. In kdo se bo uprl, ko bo slišal, za kaj je vse dober regratov čaj?

»Vse je domače, nič umetnega. Izdelki so z gore, od tod. Regrat je dober za vse. Tudi za najhujše bolezni, tako sem slišal. Encijan se namaka v žganje ali vodo,« razlaga gospod.

Vesela družba na Igmanu FOTO: Damir Deljo

Kolega mi pomaha, naj pridem na travnik, kjer se sliši smeh, pogovor in petje.

»Dajta no, fanta, izvolita,« naju kličejo starejši gospodje.

Pogrnili so mizo, razpostavili stole, prinesli piščanca, koruzo, sok in žganje. In uživajo.

Zato imam rad Igman. Takšen prizor sem tukaj lahko videl pred 20 leti in danes. Spomnil me je na druženja, na katera me je peljal oče – enak smeh, enake meze, enako uživanje.

Z Damirjem sva prisedla. Ura je minila, kot bi trenil. Šale, smeh, malo o službi, malo o Sarajevu, o priimkih ... Izmenjali smo si telefonske številke, da jim pošljeva nekaj fotografij, oni pa naj naju pokličejo, ko se spet dobijo. Kam pa je izginil Vučko?

Dobričina in kronist Sarajeva

Čez nekaj dni sem se z vzpenjačo odpeljal na Trebević. Da bi zadihal, poslušal, se ozrl naokoli. Da bi videl, ali me Vučko čaka.

Z mano v gondoli sta oče in sin. Fant sprašuje, kaj je kaj, oče pa mu hudomušno odgovarja.

»Vidiš tisti hrib? Koza se tam pase pod ročno zavoro. In tam spodaj, v Sarajevu, se sonce vrne šele maja,« se šali oče.

Trebević je poseben, ena tistih legend, ki pozna vse v Sarajevu. In vsi poznajo njega. Spominja se slavnih dni, olimpijskih iger, pa tudi obleganja, spominja se boljših dni, spominja se, kdo je kaj igral in se noro zabaval ob bob stezi, kje se je kateri sarajevski fant prvič zaljubil, kam je kateri športnik prišel na tek in katera elita se je sprehajala tod.

Čeprav nosi številne rane, je vesel, karizmatičen in še vedno neskončno šarmanten. Turistom je še posebej všeč. Na Trebević prihajajo vse leto, ne glede na letni čas.

Vučko nas je pospremil s Trebevića. FOTO: Amir Papić

Med sprehodom srečam dva državljana Turčije. Cengiz in Ekin sta iz Izmirja. Tu sta prvič.

»Neverjetno je, kako lahko v tako kratkem času prideš iz središča mesta do takšne narave in lepote,« je presenečen Cengiz.

Razumem ga. Zadnja leta najpogosteje prihajam na Trebević. In vsakič me preseneti s čim novim in veličastnim.

Slišal sem, da si je planinski orel na njem zgradil gnezdo. Nisem pa pričakoval, da ga bom videl tako blizu Sarajeva. Nenadoma je poletel iz krošenj dreves, razprl svoja velika in močna krila ter že izginil. Ustavil sem se in poskušal upočasniti posnetek v glavi, vesel, da nisem niti pomežiknil, saj bi bilo škoda zamuditi ta nepozabni trenutek. Nobena kamera ga ne bi mogla ujeti.

Planinski orel ni edini, ki sledi ljudem. Veliko je tudi divjih konjev. Resda niso tako strašljivo močni kot orel, so pa lepi, plemeniti, dokaz čistosti Trebevića.

Ena številnih poti na Trebeviću vodi do Brusa, kjer je več restavracij. Vzdušje je kot nalašč, da si privoščiš kavo, polento, krof ...

Pustolovci raziskujejo gozdne poti, ki se jih resnično splača prehoditi. Planinci gredo po svoje, gurmani pa se lahko povzpnejo do Planinskega doma Jure Franko. Kakšen je razgled in užitek, vam ne bom povedal.

Čas je za odhod domov. Za drevesom vidim znano postavo. Smeji se in maha. Vesel je, da sem obiskal olimpijske lepotice. Vučko ve, bolje kot kdorkoli drug, da hranijo Trebević, Jahorina, Igman in Bjelašnica veliko spominov, veliko nepovedanih zgodb in še veliko presenečenj. S katerimi nas lahko vedno znova razveselijo.