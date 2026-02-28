Skriti biser Šibenika

Kanal sv. Anteja je blagoslov za vse čute. Ponuja čaroben razgled, opojen vonj sredozemskih zelišč in melodičen šum valov. Sprehod po promenadni poti ob njem vas popelje v čarobnost. In ko po štirih kilometrih in 400 metrih prispete do konca, od zaliva Paninkovac na začetku do otočka Školjić, vas tam čaka še ena lepotica: odpre se vam pogled na mogočno in osupljivo trdnjavo sv. Nikole na otoku Ljuljevac. Osamljeno obrambno utrdbo so zgradili sredi 16. stoletja na mestu istoimenskega benediktinskega samostana in je vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine.

Obe edinstveni lokaciji sta na območju mesta Šibenik in s svojo bogato zgodovino, sodobnimi avdiovizualnimi atrakcijami in vsebinami ter bogatimi programi privabljata vsako leto več obiskovalcev z vseh koncev sveta.

Po prihodu avstro-ogrske vojske v 20. stoletju so trdnjavo zapustili, zdaj pa je veličastna turistična atrakcija. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Kanal sv. Anteja, poimenovan vrata Šibenika, je veličasten in edini dostop do kamnitega mesta z morja, impresivna trdnjava ob njegovem vhodu pa je preprečevala vdor Osmanov v tedaj najpomembnejše pristanišče na vzhodni obali Jadrana. Razteza se od Šibeniškega mostu do trdnjave sv. Nikole in bližnje morske obale, dolg je dobra dva kilometra, širok 220 metrov in globok 40 metrov. Zaradi imenitnega razgleda in biotske raznovrstnosti je od leta 1974 zavarovan.

Edinstven je tudi po tem, da se tukaj srečata morje in reka Krka, ki drzno vstopa v modrino morja in ji doda vse odtenke svoje razkošne zelene barve. Pogled, ki se odpira iz kanala na panoramo mesta in trdnjavo sv. Nikole, zagotavlja nepozabno doživetje.

Hkrati pa se, kot pravijo v javnem zavodu Narava Šibeniško-kninske županije, tu lahko dobro zabavate. V uvodu omenjeno sprehajališče, ki je seveda idealno za družinske in romantične sprehode, je primerno za rekreacijo, kolesarjenje in pohodništvo, opremljeno je tudi z vadbeno opremo. Zato bo najpametneje, da si čim prej povrnete sapo po aktivnostih, saj vam jo bo razgled z dveh razgledišč na mesto Šibenik, celoten Kanal sv. Anteja pred njim, šibeniški arhipelag s Kornati in trdnjavo sv. Nikole spet vzel kar za nekaj časa.

Poleg tega, da je sprehajališče idealno za družinske in romantične sprehode, je primerno tudi za rekreacijo, kolesarjenje in pohodništvo, poleg tega je opremljeno z vadbeno opremo. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Varuhinja mesta

Sredi kanala preseneti tudi eden najzanimivejših speleoloških objektov na Jadranu – jama sv. Ante, poimenovana po sv. Antonu Puščavniku. Skozi stoletja je dajala zatočišče številnim puščavnikom. V jami je živel zadrski plemič in puščavnik Jeronim Cetrico in tam so ga leta tudi 1615 pokopali. V njej so prav tako našli sledi začetkov Šibenika v srednjem veku.

Jama skriva v svojem nedrju med hladnimi stenami pravi zaklad, cerkvico, v kateri so še zdaj vidni osrednji oltar iz 17. stoletja, ostanki stranskega oltarja in kamnite kapele iz 15. stoletja ter velika dvorana.

In za to, da bi o vsem, kar vidite, izvedeli kaj več in se naučili kaj novega, skrbi center za obiskovalce, ki ponuja edinstven vpogled v naravno in kulturno dediščino kanala. Na ogled je tudi poučna in zabavna razstava Dotik reke in morja o čarobnem podvodnem svetu in biotski raznovrstnosti regije; obiskovalci se vanju lahko potopijo s pomočjo virtualnih pripomočkov.

Za trdnjavo sv. Nikole, edino beneško utrdbo, ki v celoti stoji sredi morja, strokovnjaki pravijo, da je ena najimpresivnejših utrdb v Sredozemlju, zlasti zato, ker je kot pomorska trdnjava z oboki ohranila svojo prvotno trikotno obliko, okroglo glavo in obliko klešč na nasprotni strani. Sovražnika je odvrnil že pogled nanjo. Nenavadna je tudi zato, ker nima zunanjega obrambnega stolpa, kar je bilo takrat v gradbeništvu običajno. Šibenčani so jo stoletja imenovali »varuhinja našega mesta«.

Zgrajena je bila torej za zaščito šibeniških vladarjev, pa tudi meščanov pred sovražniki – njena lega tik ob vhodu v Kanal sv. Ante je namreč zapirala edini morski dostop do mesta. Zasnovala sta jo beneški vojaški arhitekt Michele Sanmicheli in njegov nečak Giangirolamo Sanmicheli. Spodnji deli so zgrajeni iz belega kamna, zgornji pa iz opeke; gradnja je stala kar 40.000 dukatov. Kako visok je bil ta znesek, priča dejstvo, da je ogrski kralj Ladislav Neapeljski vso Dalmacijo prodal Benetkam za 100.000 dukatov.

FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Izročilo pravi, da trdnjava, čeprav vojaško organizirana, ni nikoli zares sodelovala v boju, saj se je že z morja zdela tako mogočna, da se ji nihče ni upal približati. Anekdota pravi, da je med prvim in edinim poskusom obrambe otoka Zlarin pred ladjami španske armade posadka na utrdbi, 25 vojakov in pet topničarjev, pod poveljstvom kaštelana na sovražnika izstrelila topovsko kroglo, ki pa je padla le nekaj metrov stran v morje – saj je lesen podstavek topa zaradi hude vlage preprosto razpadel.

Po prihodu avstro-ogrske vojske v 20. stoletju so trdnjavo zapustili, zdaj pa je veličastna turistična atrakcija. Do nje je trenutno mogoče priti le po morju, ampak vožnja tja z izletniško ladjo s šibeniške obale je od pomladi do jeseni neprecenljiva izkušnja.