    Like

    Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

    Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
    Avtentičen videz tej ulici še danes dajejo tlakovci, pridušena svetloba lantern ter hiše s patino starih fasad. FOTO: Mitar Mitrović/Blic
    Galerija
    Avtentičen videz tej ulici še danes dajejo tlakovci, pridušena svetloba lantern ter hiše s patino starih fasad. FOTO: Mitar Mitrović/Blic
    Jelena Pantović, Blic
    27. 2. 2026 | 16:00
    9:30
    A+A-

    »Što se bore misli moje,« okoli mene poje kakšnih petnajst popolnih glasov, ob spremljavi tamburic in kitare, ki jo je prijel natakar. Polnoč je že mimo, zadnji gost je zadovoljen odšel v beograjsko noč, glasbeniki pa so ostali ob dobri rakiji, da bi skupaj rekli kakšno o Skadarliji. Malo smo se res pogovarjali, potem pa smo raje zapeli – za dušo. Kajti tudi glasbeniki ob dobri pijači, kot nocoj, do ranih ur včasih pojejo sami zase, izgubljeni na kakem srečnejšem kraju …

    Kar se mene tiče, sem v skadarlijske gostilne prišla že neštetokrat, vprašat, kaj je duh starega Beograda in ali še obstaja. Predvsem pa sem vsem, ki niso rojeni v Beogradu, tu poskušala razložiti, zakaj je srbska kafana edinstvena na svetu. Morda zato, ker v najstarejši srbski gostilni še vedno živi star klavir, ki je videl kralje in druge najpomembnejše svetovne glave, nato pa desetletja stal zaprašen in pozabljen, dokler ni nekdo znova zaigral nanj. In morda zato, ker se vsaka dobra gostilniška zgodba konča globoko v noči. Iz kafane ni lahko oditi. Preprosto se vam ne ljubi. V tem je, pravijo, njena skrivnost …

    Množice tujih obiskovalcev, ki jih privabi Skadarlija, ob narodnih specialitetah in zvokih staromeščanske glasbe uživajo v edinstvenem vzdušju boemskega Beograda. FOTO: Mitar Mitrović/Blic
    Množice tujih obiskovalcev, ki jih privabi Skadarlija, ob narodnih specialitetah in zvokih staromeščanske glasbe uživajo v edinstvenem vzdušju boemskega Beograda. FOTO: Mitar Mitrović/Blic

    Za izkušene ni dvomov – kafana ne hrani le želodca, temveč tudi dušo. Ljudje sem prihajajo po doživetje. Duša Skadarlije pa je v toplini in bližini: tujci ste le prvih pet minut, nato ugotovite, da ste se znašli med somišljeniki. Na začetku in na koncu vsega je glasba. Ljudje se spoznajo, ko igra glasba, v pesmi se zbližajo. Čustvo je ključ – in tega je v srbski kafani v izobilju …

    Približno 500 metrov rahlo ukrivljene ulice je tlakovane z zglajenimi kamni, staro kaldrmo, ki jo redno obnavljajo, da bi ohranili avtentičen videz. Hiše so nizke, največ eno ali dve nadstropji, s fasadami v pastelnih tonih – oker, bledo modri, sivi, zemeljskih barvah. Svetilke se prižigajo vsak večer, ne kot dekoracija, temveč kot tradicija, in ulici dajejo toplino tudi pozimi. Glasba se sliši z vseh strani, natakarji se med seboj kličejo, za isto mizo pa pogosto sedijo ljudje, ki se vidijo prvič.

    LAHKO VEČJE Iz Skadarlije še nihče ni odšel, ne da bi bil široko nasmejan – bodisi zaradi odlične hrane bodisi zato, ker je ob pesmi in kozarcu vina z neznanci dočakal zoro. FOTO: Shutterstock
    LAHKO VEČJE Iz Skadarlije še nihče ni odšel, ne da bi bil široko nasmejan – bodisi zaradi odlične hrane bodisi zato, ker je ob pesmi in kozarcu vina z neznanci dočakal zoro. FOTO: Shutterstock

    Zgodba traja že skoraj dve stoletji, pisali pa so jo igralci, pesniki, slikarji, diplomati, pripovedovalci, obrtniki, glasbeniki in drugi dobronamerni ljudje – ljubitelji lepe glasbe, dobre kapljice in veselja. Tu so uživali Đura Jakšić, Žanka Stokić, Laza Kostić, Tin Ujević, Momo Kapor in številni drugi. Za nas, domače ljubitelje kafane, je morda še pomembnejše, da je prav tu, ko mu je bilo komaj 15 let, prvič zapel Toma Zdravković. Mi in mnogi pred nami – pa tudi generacije, ki prihajajo – bomo še naprej peli Tomove pesmi, brez katerih si gostilniškega druženja skoraj ni mogoče predstavljati. Nekje tukaj je imel Toma tudi svoj zadnji koncert, nato pa tiho odplul v legendo …

    Zatočišče umetnikov, novinarjev, igralcev

    Ko govorimo o legendah, se vrnimo k prej omenjenemu klavirju, ki je med drugim spremljal tudi prve neme filme. Prvega je v Srbijo prinesel gospodar Jevrem za svojo hčer. Konec 19. stoletja se je klavir iz meščanskih hiš počasi preselil v kafano, ki je bila takrat kulturno središče. Ljudje so prihajali poslušat zbore, pianiste, recitatorje, slikarje; kulturno življenje prestolnice se je odvijalo pred gostilnami. Manj sramežljivi gostje so sami sedli za klavir in zgodba je ubrala novo smer.

    Vsa čast klavirju, toda dobrih noči ne bi bilo brez tamburašev. Najboljši med njimi, Tamburica 5, so se v zgodovino srbske kafane zapisali davno in so še vedno tu, po duhu mladi kot nekoč. Kaj vse so videli in komu vse niso brenkali po strunah, ko se je začel nov dan. Morda z oken govorijo pesniki in igralci, v ozadju pa tiho igrajo tamburaši.

    Množice tujih obiskovalcev, ki jih privabi Skadarlija, ob narodnih specialitetah in zvokih staromeščanske glasbe uživajo v edinstvenem vzdušju boemskega Beograda. FOTO: Milan Ilić
    Množice tujih obiskovalcev, ki jih privabi Skadarlija, ob narodnih specialitetah in zvokih staromeščanske glasbe uživajo v edinstvenem vzdušju boemskega Beograda. FOTO: Milan Ilić

    Le nekaj minut hoje od Trga republike, med Dorćolom in starim mestnim jedrom, Skadarlija deluje kot vzporedni svet: kaldrma namesto asfalta, svetilke namesto neonskih reklam in pogovori, ki trajajo dlje, kot je bilo načrtovano. Ulica, kakršno poznamo danes, je bila sprva obrobje, naseljeno z obrtniki in malimi trgovci, daleč od »uglajenega« mestnega življenja.

    Konec 19. in na začetku 20. stoletja, ko se je Beograd širil, pa je postala zatočišče umetnikov, novinarjev, igralcev in pesnikov – ljudi, ki so živeli ponoči, glasno razpravljali in pogosto ostajali brez denarja, a nikoli brez idej. Prav takrat se je rodilo tisto, po čemer je Skadarlija danes najbolj znana: boemski duh. Kafane so postale dnevne sobe mesta, kraji, kjer so se pesmi pisale na prtičke, sklepala prijateljstva in razdirale ljubezni.

    Skadarlijska fontana na križišču Zetske in Skadrske ulice je vsako leto prizorišče slovesnega začetka poletne sezone v Skadarliji in je priljubljeno zbirališče. FOTO: Shutterstock
    Skadarlijska fontana na križišču Zetske in Skadrske ulice je vsako leto prizorišče slovesnega začetka poletne sezone v Skadarliji in je priljubljeno zbirališče. FOTO: Shutterstock

    Tri šešira, Dva jelena, Ima dana – te kafane niso le gostinski lokali, temveč živi arhivi beograjske kulture. V prvo, Tri šešira, so zahajali Branislav Nušić, Stevan Sremac in Ivo Andrić. Pravijo, da je Nušić pogosto »pozabil« plačati račun, a je zato pustil duhovito posvetilo ali obljubo, da bo kafani prinesel nesmrtnost – kar se je po svoje tudi zgodilo. Skadarlije si namreč ni mogoče predstavljati brez ljudi, ki so jo zaznamovali. Ohranjajo se številne anekdote: o pesnikih, ki so večerjo »plačevali« z verzi, o igralcih, ki so naravnost z odra prihajali v kafano, še v kostumih, o novinarjih, ki so tukaj dokončevali besedila tik pred tiskom.

    V Skadarliji so mnoga jutra ob gostilniških mizah dočakali velikani, kot so Jovan Jovanović Zmaj, Simo Matavulj, Radoje Domanović, Vojislav Ilić. Tu so nastajala pomembna dela naše književnosti, prihajal je slavni kipar Ivan Meštrović, pa tudi kraljica Elizabeta, španski kralj, Gina Lollobrigida in skoraj vsi, ki so imeli dober razlog, da so obiskali prestolnico.

    Skadarlija je pravo mesto za spoznavanje srbske kuhinje – ne s fine-dining interpretacijami, temveč recepti, ki se prenašajo iz roda v rod. Zato takoj pozabite na diete in veganske možnosti ter se pripravite, da boste odkrili, zakaj vsi tako radi jedo v Srbiji. Pokusite žar – čevapčiče, pleskavice, ražnjiče, pogosto postrežene s kajmakom in čebulo, tradicionalne kuhane jedi, kot sta svatovsko zelje ali telečja juha, začnite pa z mezo – sir, kajmak, domač pršut, ajvar …

    Skadarlijske specialitete so med drugim okušali Alfred Hitchcock, Jimi Hendrix in Anatolij Karpov. FOTO: Snežana Krstić/Blic
    Skadarlijske specialitete so med drugim okušali Alfred Hitchcock, Jimi Hendrix in Anatolij Karpov. FOTO: Snežana Krstić/Blic

    In seveda – rakija. Srbije ni bilo in je ni, ne da bi nad njo lebdela dobra senca modre slive, svetega drevesa, h kateremu se Srb vrača tako ob nazdravljanju novemu življenju kot ob pitju za pokoj duše. Dobra rakija je bila v domačih hišah od nekdaj najdragocenejše darilo za pomembne goste. V času vladavine kneza Miloša Obrenovića je imela srbska slivovica velik ugled in so jo stregli na cesarskih in kraljevih dvorih po vsej Evropi. Tako kot v Skadarliji, kjer vam bo natakar razložil, od kod prihaja, iz katere sorte je in zakaj prav slivovica – čeprav je še toliko drugih žganj.

    Prideš samo malo pogledat

    Skadarlija je navsezadnje razpoloženje Beograda, če se sprašujete, kako je z našim dobrim mestom. Je njegov podaljšani žvižg ob osmih, kraj, kjer se preteklost ne hrani pod steklom v izložbi, temveč se še vedno živi. Danes je ta mala ulica ena najbolj znanih turističnih točk Beograda. Tujci jo pogosto primerjajo z Montmartrom, vendar Skadarlija nikoli ni bila kopija – je avtentično beograjska, malo neurejena, čustvena, glasna in topla.

    Najbolj znana in hkrati ena najstarejših hiš v Skadrski ulici je hiša Đure Jakšića. Pesnik, slikar in boem je v njej preživel zadnje dneve svojega življenja. FOTO: Shutterstock
    Najbolj znana in hkrati ena najstarejših hiš v Skadrski ulici je hiša Đure Jakšića. Pesnik, slikar in boem je v njej preživel zadnje dneve svojega življenja. FOTO: Shutterstock

    Res je, da so se stvari spremenile in da je manj boemov in pesnikov, več pa turistov, toda duh ulice še vedno vztraja – v kaldrmi, ki se ne spreminja, v svetilkah, ki se prižigajo ob mraku, v starih fasadah, ki nosijo sledi časa. Skadarlija ima še vedno moč, da vas zadrži dlje, kot ste nameravali. Prideš »samo malo pogledat«, končaš pa za mizo, v pogovoru z neznanci, ob glasbi, ki se ti zazdi kot sorodnik, ki ga že dolgo nisi videl, a ga imaš zelo rad.

