Večna sarajevska dilema: čevapi ali čevapčiči?

Če bi moral nekomu predstaviti Sarajevo, bi bilo verjetno prvo vprašanje, kako opisati mesto, ki ga vsi poznajo, a nihče dovolj. Sarajevo je pač takšno, nekako znano, a še neodkrito. Videli ste že tisoč fotografij Sebilja, Baščaršije, čevapov in Trebevića, toda ko pridete, ugotovite, da ima vse skupaj svojo notranjo logiko, ritem in vonj, ki ga ni mogoče opisati. Lahko ga le doživite.

In ko odidete in zagledate obrise svojega mesta, postane jasno, da Sarajeva niste videli do konca.

Na baščaršijskem trgu

Tudi če ste iz Bosne in Hercegovine in tudi če vam je bilo Sarajevo desetkrat v življenju mimogrede, vedno ostaja občutek, da niste videli dovolj, da niste prodrli globoko v kapilare tega mesta, ki se nenehno lomi med zgodovino in sedanjostjo, z neizogibnim humorjem, ki se pojavi, ko ga najmanj pričakujete.

Kot vsako mesto, ki je živelo burno življenje, vas sprejme z odprtimi rokami, a tudi s tihim opomnikom, da se tukaj vse doživi dvakrat – enkrat z očmi, drugič s srcem.

Teoretično ga lahko raziskujete od Ilidže proti Baščaršiji, kar je najbolj logično, saj imamo eno glavno ulico, s katere se odcepi vse manj pomembno, ali če želite, bolj naseljeno. Vendar boste, kjerkoli začnete in kjerkoli že je vaš končni cilj, prišli do Sebilja. Na prvi pogled je to lesena hiška, iz katere teče voda, ampak za Sarajevo je veliko več. Sebilj je kot orientalski svetilnik sredi najbolj znane sarajevske razglednice.

FOTO: Shutterstock

V njem je po svoje tudi bistvo Sarajeva, prostora, kjer so bili vsi dobronamerni popotniki dobrodošli, vedno in za vedno. Saj je sebilj arabska beseda, ki pomeni stavbo ob cesti, kjer je voda, vodnjak posebne oblike, na trgih, kjer je človek, ki zajema vodo iz korita in brezplačno napoji žejne. Metafora za Sarajevo, če hočete.

Eh, tukaj pri Sebilju boste začutili nekaj, kar je spet zelo specifično za Sarajevo. Z enega vogala diši po kavi (ta pravi, bosanski, gosti, ki se uživa počasi), iz uličice čez cesto se bo tiho slišal zvok kazandžije, obrtnika, ki izdeluje sahan, tradicionalno bakreno posodo; s središča trga, ki mu dominira Sebilj, pa se bo slišalo mahanje golobjih kril. Ta ptica je že zdavnaj zasedla središče Baščaršije in vsi poskusi, da bi ji preprečili kakanje po stavbah in ljudeh, so propadli. Zato so golobi zdaj tam kot simbol mesta. Lahko jih celo hranite iz roke.

Tukaj, na trgu Baščaršije, če bi samo sedeli in opazovali ljudi, bi minilo pol dneva. Kar je v Sarajevu tudi posebna življenjska disciplina – kratiti si svoj lastni čas. Sedite in pijte kavo, ozrite se okoli sebe in brez zadržkov prosite natakarja za cigareto, ne bo vas zavrnil (in za zunanjimi mizami lahko kadite brez težav).

Sarajevska Hagada, ena najdragocenejših judovskih verskih knjig na svetu FOTO: Oslobođenje

Čeprav je nekakšen splošno sprejet vzdevek za Sarajevo evropski Jeruzalem, mnogi to razumejo le kot bežno pripombo. Presenetljivo je, kako so pravzaprav novi turisti osupli nad tem, kako vse deluje v Sarajevu. V celotni širši regiji namreč cerkve

in džamije skladno živijo druga ob drugi.

To je seveda najbolj očitno v središču, kjer lahko v radiju 200 metrov obiščete največjo pravoslavno cerkev v mestu – katedralo Presvete Bogorodice, največjo džamijo, Gazi-Husrev-begovo (pogovorno Begovo), katedralo presvetega srca Jezusovega – največjo katoliško božjo hišo v Sarajevu in aškenaško sinagogo, tretjo največjo v Evropi.

Na papirju je vse to lepo, boste rekli. Ampak, pridite in se prepričajte sami – vse se zdi popolnoma normalno. Ker tudi je normalno. In tako bi moralo biti povsod po svetu. Sarajevčani vam bodo celo zelo zamerili, če jih boste poskušali prepričati, da je kakšen drug sistem sobivanja boljši.

Na dvorišču Gazi Husrev-begove džamije FOTO: Shutterstock

Gazi Husrev-begova džamija in Sahat kula, stolp z uro, ohranjata ritem starega dela mesta, medtem ko katedrala srca Jezusovega in stolnica prinašata tišino kamna, ki jo začutite takoj, ko vstopite. In vse to skupaj ne ustvarja nobene drame, nobenega spektakla – stvar je tako naravna, da šele pozneje, tako kot za večino dejstev o Sarajevu, ko se jih spomnite, spoznate, kako fascinantno je pravzaprav.

Sarajevo je mesto, ki vas spomni, da se je na njegovih ulicah zvrstilo več obdobij, kot bi lahko mislili. Latinska ćuprija je videti kot navaden most, a vemo, kaj se je tam zgodilo leta 1914. Tik ob kraju, kjer je bil umorjen avstro-ogrski prestolonaslednik, je muzej, v katerem lahko izveste kaj novega o tistem kotičku, ki je spremenil dvajseto stoletje.

Ko smo že ravno pri muzejih, jih ima Sarajevo veliko, a mnogi med njimi, zaradi političnih nesoglasij, trpijo zaradi finančnih težav. Navsezadnje je to Balkan. Ampak naj bo to še en razlog več, da jih obiščete in pomagate pri njihovem preživetju, saj je tisto, kar hranijo, resnično vredno zlata.

V stolnici rojstva blažene Device Marije FOTO: Oslobođenje

V Narodnem muzeju Bosne in Hercegovine si lahko ogledate celotno zgodovino naše države, od prazgodovine do danes. Na ogled je tudi etnografska zbirka z avtentičnimi interierji in nošami naših krajev, deli grobnic naših srednjeveških kraljev, fenomenalen botanični vrt, ki očara spomladi, in Sarajevska Hagada, ena najdragocenejših judovskih verskih knjig na svetu.

Tik ob narodnem je Zgodovinski muzej Bosne in Hercegovine, ki hrani dediščino starejše in novejše zgodovine tega dela Evrope. Nekoč je bil to Muzej revolucije, dediščina je na ogled pred in tudi za njim, kjer je razstavljeno partizansko orožje, uporabljeno v drugi svetovni vojni. Zgodovinski muzej Bosne in Hercegovine ima stalno razstavo, posvečeno obleganju Sarajeva, ki je trajalo 44 mesecev, trikrat dlje kot obleganje Stalingrada, ko je bilo z agresorjevih položajev na hribih okoli mesta v povprečju izstreljenih 329 raket na dan.

Spomin na obleganje je zelo živ ne le pri prebivalcih Sarajeva, ampak tudi na ulicah in stavbah. Na pročeljih še vedno zlahka opazite brazgotine, vsake toliko pa boste na pločniku naleteli na sarajevske vrtnice. To so posledice detonacij granat na asfaltu, kar je paradoksalno običajno videti kot nekakšen cvet. Povsod po Sarajevu so te brazgotine na asfaltu pobarvane rdeče, kot večni opomin, da se to nikomur ne sme zgoditi nikoli več.

FOTO: Shutterstock

Med obleganjem je bila požgana tudi ena najlepših stavb v Sarajevu, Mestna hiša. V njej je bila Narodna in univerzitetna knjižnica, v požaru leta 1992 je tukaj zgorelo na tisoče knjig. Mestna hiša je z obnovo dobila nazaj nekdanji sijaj in zdaj pogosto gosti razstave in druge kulturne dogodke. Za obisk je treba plačati vstopnino.

Vedeti morate, da se Sarajevčani radi sprehajajo po mestu in pijejo kavo na ulici. Za sprehod po središču je verjetno najbolj primerna Ferhadija, ulica, po kateri hodijo vsi – turisti, študenti, gospe, ko nosijo torbe s tržnice Markale, upokojenci, ki vedo vse o vsem in se jim nikamor ne mudi. Ferhadija, je pomembno poudariti, vas z Baščaršije vodi tudi v sodobnejši del mesta, do nakupovalnih središč in poslovnih stavb.

No, preden greste naprej, se ustavite v Narodnem gledališču, ki v Sarajevu obstaja že več kot stoletje. V njem se nenehno izvaja kombinacija svetovnih klasik in sodobnih gledaliških predstav, od drame in oper do baletov in muzikalov. Je tudi dom Sarajevske filharmonije, ki prav tako deluje že stoletje. Nasvet: če ste v Sarajevu za novo leto, poskusite nekaj dni prej kupiti vstopnice za tradicionalni novoletni koncert, ki poteka ravno dovolj zgodaj, da po njem ujamete tudi veliko silvestrsko praznovanje, ki ga Sarajevo organizira vsako leto. Uživali boste v glasbi družine Strauss, tako kot na Dunaju, le v bolj intimnem vzdušju.

No, zdaj pa tisto pomembno: čevapi

Skoraj nemogoče se zdi, da bi našli dva Sarajevčana, ki bi se strinjala, kje se dobijo najboljši, najokusnejši, največji, najbolj tradicionalni, najboljši v tem ali onem. Morda je tudi tako prav. Okusi se razlikujejo in ne moremo pričakovati, da bi bila vsem všeč ista različica hrane.

Ampak ker to besedilo pišem jaz in ne kdo drug, si bom dovolil priporočiti tiste, za katere verjamem, da so edini pravi sarajevski ćevapčići. Ne imenujejo se kar tako – čevapčiči, medtem ko so drugi samo – čevapi. Narejeni so samo iz govedine in soli in absolutno ničesar drugega. V tem lokalu, o katerem govorim, blizu Mestne hiše, ki se preprosto imenuje Petica, lahko vidite celo dokument pristojne institucije, ki to dejstvo potrjuje.

Sarajevski čevapčiči so iz govedine in soli in ničesar drugega. FOTO: Shutterstock

Petica, poleg najboljših čevapčičev v vesolju, nosi tudi kanček nostalgije po Sarajevu, ki ga ni več. Zaznamoval pa ga je Asim Ferhatović Hase, legendarni nogometaš NK Sarajevo, ki je začel to zgodbo okoli majhne mesne specialitete z žara. In to začutite takoj, ko vstopite.

V Čaršiji je čevapov kot v pravljici, seveda, tako da lahko izbirate, vsak po svojem okusu. Obstaja pa tudi nekaj drugega, kar je težko najti kjerkoli drugje: aščinice. Aščinica je tradicionalna bosanska restavracija z dnevno ponudbo bosanskih gotovih jedi. Vedno sezonskih in bogatih z zelenjavo. V aščinici se je večinoma z žlico, vabijo juhe – od begove do paradižnikove in tarhane, naše bosanske, za katero se testenine pripravljajo posebej. Ni aščinice brez bosanskega lonca, enolončnice iz mesa in zelenjave, ki se pripravlja dolgo in na majhnem ognju, tu so tudi kolački in čufti (polpete) – oboje narejeno iz mletega mesa, vendar na različne načine.

Sarmice (tradicionalna jed iz mletega mesa v listih vinske trte ali kislega zelja), različne dolme (jedi s polnjeno zelenjavo, polnjeni paradižniki, paprike, bučke), specifične lokalne solate, vse to je vrhunec lokalne kuhinje. Na voljo so tudi pečenke in pite, le da ni čevapov, ker kuhar v aščinici kuha vsak dan le za svoje goste. In zapre, ko se vse poje. So ena tistih tradicij, ki jih Bosna ljubosumno ohranja, da bi presenetila svoje goste in jim pokazala, da Sarajevo niso samo čevapi in baklava, temveč specifičen okus, neke vrste mešanica orienta in Sredozemlja. V ustih.

FOTO: Shutterstock

Obstajajo različne vrste baklave, z orehi, lešniki, čokolado, pistacijami, mandlji, so majhne, srednje velike in zelo velike, s stepeno smetano in sladoledom, a pravi ljubitelji vedo: bosanska baklava je posebna sladica. Obvezni repertoar vključuje kadaif in tufahije, našo razglednico. Sta del naše lokalne folklore, po njiju smo prepoznavni.

Ko gre za kavo, ali kot ji mi radi rečemo kahva, ne morete zgrešiti, kjer koli se ustavite, dokler ste na Baščaršiji. Vsi jo pripravljajo na enak način, čeprav se kave razlikujejo. Če si resnično želite kavo, ki ima poseben okus in aromo, pojdite v Dibek, kjer jo kuhajo iz sveže zdrobljenih zrn. Da, zdrobljenih, ne mletih.

Po Veliki aleji

Sarajevo ni ravno znana destinacija za nakupovanje, ampak če res nekaj potrebujete, je na voljo več nakupovalnih središč, kot so Aria Mall na Trgu djece Sarajeva, Sarajevo City Center na Marindvoru in Alta nasproti njega.

Kdo pa še pride na obisk zaradi nakupov (razen Bosancev in Hercegovcev)? Če ste se odločili priti v Sarajevo, vam bo žal, če se ne boste odpravili v katero od številnih oaz narave v bližini mestnega središča. Obvezen ogled je Vrelo Bosne, eden najstarejših parkov v mestu, urejen v času avstro-ogrske vladavine. Iz mestnega središča se lahko s tramvajem odpeljete do Ilidže, nato pa se sprehodite do Velike aleje (vsak mimoidoči vam bo pomagal in pokazal, v katero smer morate iti). Ta aleja divjih kostanjev, posajena pred več kot stoletjem, vodi naravnost do Vrela Bosne. Promet je tam prepovedan in ljudje gredo običajno peš, lahko pa si najamete kočijo, ki vas bo odpeljala do cilja.

Vrelo Bosne je natanko to, kar pove že njegovo ime – izvir reke Bosne, ki teče skozi polovico države in po kateri je naša država dobila ime. Ta naravni park ima rokave Bosne, ljubke mostove, labode, ki so tu gostitelji, in celo restavracijo, v kateri se lahko okrepčate.

Aleja divjih kostanjev, posajena pred več kot stoletjem, vodi naravnost do izvira Bosne. Promet je tam prepovedan in ljudje gredo običajno peš, lahko pa si najamete kočijo.

Zdaj, ko ste že vse to prebrali, pa je čas, da omenim, da Sarajevo, tako kot vsako drugo mesto, ni nič brez svojih prebivalcev. Mi, ki smo se v njem rodili in v njem preživeli življenje, na tem ali onem bregu Miljacke, v starem ali novem delu, gojimo do njega poseben čut.

Med seboj ga bomo kritizirali in mu našli veliko napak. Potrebovalo bi milijon pločnikov, prometno kulturo, boljše podnebje. Če pa se bo kdo, ki ni od tod, pritoževal nad Sarajevom, nam to ne bo ravno všeč in zagotovo ga bomo vprašali, kaj v resnici misli.

To je posledica množičnih napadov na naše mesto, obleganja in terorja. V nekem trenutku zgodovine ga je nori vojskovodja Evgen Savojski zažgal, samo zato, ker se mu je znašlo na poti. Vse to je v nas zgradilo obrambne mehanizme, ki včasih pridejo na dan.

A brez skrbi: radi imamo svoje goste, če so le dobrega srca. To bomo čutili in vam pokazali, verjetno vas bomo povabili k sebi na kosilo ali vsaj kavo.

In če boste poslušali, kako se drug drugemu pritožujemo nad Sarajevom, nas preprosto pustite pri miru. To je zato, ker želimo biti še boljši gostitelji.