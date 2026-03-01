Več kot reka: Una, edina

Una je več kot le tekoča voda. Una je kraška reka črnomorskega bazena v severozahodnem delu Bosne in Hercegovine, s približno 212 kilometri toka pa velja za eno najlepših rek v nekdanji Jugoslaviji. Pri izviru (Donja Suvaja in Martin Brod) je gorska reka, proti ustju pa vse bolj postaja umirjena nižinska reka. V bližini Jasenovca se izliva v Savo. Pomembnejša mesta in kraji ob njenih bregovih so Kulen-Vakuf, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Bosanski Novi/Novigrad, Hrvatska Kostajnica, Bosanska Kostajnica in Bosanska/Kozarska Dubica.

Kar jo loči od mnogih drugih rek, so neokrnjena narava, čistost struge, bistrost, barva, veličastni slapovi in lehnjakovi pragovi. Potem je tu še ribja in rastlinska raznovrstnost, tako da lahko ulovite do 25 kilogramov težke primerke sulca, potočno postrv, ščuko in kralja med ribami hitro tekočih rek: njegovo veličanstvo lipana – najokusnejšo ribo, ki jo zelo radi lovijo ribiči, ki se ukvarjajo z muharjenjem.

Poleti je lahko videti tudi kot sladkovodne Benetke. FOTO: Oslobođenje

Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah, toda nekomu, ki prvič pride na njen breg, je treba povedati, da se lahko voda iz nje pije v večjem delu zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe. Legenda pravi, da so ji ime dali rimski legionarji. Ko so se ustavili pri njej, so jo, presenečeni nad njeno izjemno naravo, poimenovali edina ali edinstvena. V resnici se kot avtor tega splošno sprejetega izraza omenja bihaški pisatelj Tomislav Dretar. Ali pa je avtor ljudstvo samo. Drugi viri pravijo, da njeno ime pomeni razburkano vodo (val). Ne glede na to, kako Una upravičuje obe teoriji o izvoru lastnega imena, jo je lažje opisati s poezijo kot z znanostjo in natančnimi dejstvi.

Barve

Če bi obstajal poklic opazovalec vode in če bi se vsi opazovalci vode zbrali na enem mestu ob Uni in dobili nalogo, da natančno določijo barvo vode oziroma vse njene odtenke le na tistem delu njenega toka, jim ne bi uspelo. Največji slikar te reke je Enver Krupić (1911–1992), uvrščen v Veliko enciklopedijo modernega slikarstva (Milano, 1969). Le redki so znali prikazati njeno barvo tako kot on, se ji približati v svojih krajinah, ki si jih lahko ogledate na stalni razstavi v Galeriji Enverja Krupića v Bihaću (ali na spletni strani www.galerija-krupic.ggbihac.ba).

Morda bi jo lahko vsaj površno opisala prav smaragdna barva. FOTO: Oslobođenje

Morda bi jo lahko vsaj površno opisala smaragdna barva, ampak tukaj se pojavi modra, v svojih zračnih in temnih odtenkih. Zato je v bližini Une mogoče biti le opazovalec in spoštovalec vode. Ta zen je tukajšnjim domačinom zelo dobro znan.

Plovila

Vesel sem, da sem odraščal v stari hiši na enem kraku Une, ki ustvarja delto v središču Bosanske Krupe in skupaj z drugo, rezervno mestno reko Krušnico tvori številne rečne otoke (ade), od katerih so nekateri dolgi več kilometrov, na enem od njih pa je športno-rekreacijski center Ada z dvema nogometnima igriščema.

Odraščati na bregovih takšne reke je privilegij, saj smo se mi res imeli za izbrance, ki so se lahko kopali v njenih slapovih ali zelencih – mirnih predelih globoke vode zelene barve. Una je reka, ki ustvarja poseben svet, vodno-kopenski svet z izvirnim metajezikom.

Za ljudi z njenih bregov ni le reka, ampak njihova vodna rodna dežela. In lađa, s katero plujejo po njej, zanje ni navaden čoln. FOTO: Oslobođenje

Nekatere besede, s katerimi jo opisujemo, so: zelenac (miren predel globoke vode zelene barve), pjeskar (kjer je na dnu pesek), dubljak (kjer je voda globoka), plićak (plitvina), mirnjak (kjer je mirna voda), struga (slap, prag), brod – kraj, kjer so privezane lađe. In nikar ne recite, da je lađa pač čoln, ker je to za prebivalce ob Uni velika žalitev. Lađa je narejena iz lesa in pri njeni konstrukciji niso uporabljeni kovinski deli, razen tanke pločevine, s katero se lahko pokrije del, ki je neposredno na vodi, kar pripomore k večji hitrosti.

Veslač jo krmari z ročno izdelanim lesenim veslom, kar zahteva posebno tehniko, saj je Una hitra in nepredvidljiva reka, veslanje proti toku pa je mogoče le, če je človek v dobri telesni kondiciji in če dobro pozna strukturo slapov. Obstajajo široke tovorne lađe za pridobivanje unskega peska in prevoz tovora, ribiške, športne različice, ki so precej dolge in ozke, ter navadne brez posebne zasnove, namenjene za rekreativno plovbo po reki.

V Bosanski Krupi, kjer živijo pravi mojstri, še danes izdelujejo ta plovila. Povprečna cena navadne različice je približno 800 do 900 mark, športne so precej dražje in se uporabljajo na tradicionalnem tekmovanju Unski lađari, po katerem je Bosanska Krupa znana tudi širše, tako kot po mednarodni turistični regati, ki skoznjo poteka v poletnih mesecih.

Kopanje

Če bi se lahko skrčil na velikost fanta, bi razmišljal takole:

Kopanja si želimo v vseh mesecih, tudi jeseni in pozimi. Nihče ne govori o tem, ko sneži ali dežuje, ko človeške korake premoči z negotovo težo, a je nekje globoko zakopano v naših srcih in samo čaka, da se razplamti v neustavljivem navalu sreče in blaženosti.

Poletje je vodni hedonizem, ko sonce naredi naša telesa lenobna in pusti mišicam moč le med plavanjem in potapljanjem, ko široko odprtih oči opazujemo, kako se pesek na dnu vrtinči, ko ga premikajo podvodni tokovi. Takrat je res mogoče ujeti ribe z golimi rokami, le da se zlahka izmuznejo, prekrite s plastjo mastne sluzi, in zbežijo proti zelenim, neprosojnim tančicam reke.

Ko prvi končno skoči v vodo, je vse na kopnem pozabljeno. Nihče se več ne spominja prašnih mestnih ulic niti sopare, ki asfalt spreminja v plastelin. Posvetne težave izginejo.

Težko je čakati, da sonce poleti vzide in prepotuje svojo pot do zenita, in zato se dogaja, da se ob devetih zjutraj znajdemo na bregu in se pogovarjamo o vodi ter čakamo, da nam sonce da svoj skrivnostni znak, da se kopanje lahko začne. Ko prvi končno skoči v vodo, je vse na kopnem pozabljeno. Nihče se več ne spominja prašnih mestnih ulic niti pripeke, ki asfalt spreminja v plastelin.

Posvetne težave izginejo takoj, ko se potopiš v vodo in zagledaš mirnost dna, prekritega s peskom in vodnimi algami, ki obstajajo, kot da jih nič iz zunanjega sveta ne zanima. Obstajajo le zase in za ribe, ki bodo v njih iskale drobne rake in mehke ličinke. Una, ta tekoča, gibljiva pozaba, nam je pripravila težko pričakovano praznovanje.

Vodno znamenje

Una v Bosanski Krupi je poleti lahko videti kot sladkovodne Benetke z vsemi vrstami lađ, ki plujejo po rečnih rokavih, pod železnimi in lesenimi mostovi in brvmi. Odrasli in otroci sedijo in ležijo na čolnih, se pogovarjajo ali molčijo, strmeč v svoje odseve na stekleni gladini, dokler se iz vode ne požene platnica in močno pljuskne, da za njo na površju nastanejo koncentrični krogi, ki se v stiku z zelenim bregom hitro izničijo. Ko opazuješ bistro vodo nad peščenim dnom, se zdi nestvarno, kot da sploh ni vode, peska, rib, drsiš skozi čas in prostor, ki ne spadata v znane zemeljske dimenzije.

Človeško telo na vodi skoraj nikoli ne more imeti militantnega naboja kopnega. Čeprav se mišice lesketajo, mokre od kapljic, ima kult telesa na vodi le en namen: upreti se reki s plavanjem proti razpenjenim slapovom, da bi razumel lepoto moči vode, ki bo kmalu tudi del tvojih mišic.

Reka Una na hrvaški strani FOTO: Shutterstock

Narediti moramo katalog vseh slapov, pragov, globin, plitvin in mirnih predelov zelene barve na Uni. Dati jim moramo imena, ki bodo zvenela nadnaravno, a niti to ne bo dovolj, da bi si razložili pomen njenih tokov. Josif Brodski v svoji knjigi Vodno znamenje zapiše: »Nekaj prvobitnega je na potovanju po vodi, tudi če gre za kratke razdalje.«

Za ljudi z njenih bregov, iz mest in vasi, zgrajenih ob njej in na njej (kot je Bosanska Krupa), ni le reka, ampak tudi vodna rodna dežela, domovina. Una je stvar identitete in načina življenja. Prihajal sem na hrib, na bojišče nad Bosansko Krupo, samo zato, da bi videl, kakšne barve je voda, saj se naša povezanost s to reko ni nikoli pretrgala. Med vojno nam je Una dajala upanje, da se bomo vrnili v svoje mesto, ker se edino nje vojno uničenje ni moglo dotakniti; bila je neuničljiva, stabilna in nesmrtna.

Ne morem reči, da je to božanstvo, ampak reka je del narave, ki te lahko prepriča, da smrt v resnici ni konec. Da obstajajo kraji onkraj reke, rajska dežela, le verjeti je treba in dovolj dolgo stati ali sedeti na njenem bregu ali adi ter opazovati, kako voda teče kot čas. Hipnotiziralo te bo in občutil boš srečo, ne da bi vedel, od kod prihaja.