  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Like

    Več kot reka: Una, edina

    Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah. Treba je povedati, da se lahko voda iz Une pije v večjem delu njenega zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe.
    Štrbački buk – eden najbolj znanih slapov na reki Uni, ki je na meji med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, je znan po svoji višini in naravni lepoti. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Štrbački buk – eden najbolj znanih slapov na reki Uni, ki je na meji med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, je znan po svoji višini in naravni lepoti. FOTO: Shutterstock
    Faruk Šehić, Oslobođenje
    1. 3. 2026 | 14:00
    9:52
    A+A-

    Una je več kot le tekoča voda. Una je kraška reka črnomorskega bazena v severozahodnem delu Bosne in Hercegovine, s približno 212 kilometri toka pa velja za eno najlepših rek v nekdanji Jugoslaviji. Pri izviru (Donja Suvaja in Martin Brod) je gorska reka, proti ustju pa vse bolj postaja umirjena nižinska reka. V bližini Jasenovca se izliva v Savo. Pomembnejša mesta in kraji ob njenih bregovih so Kulen-Vakuf, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Bosanski Novi/Novigrad, Hrvatska Kostajnica, Bosanska Kostajnica in Bosanska/Kozarska Dubica.

    Kar jo loči od mnogih drugih rek, so neokrnjena narava, čistost struge, bistrost, barva, veličastni slapovi in lehnjakovi pragovi. Potem je tu še ribja in rastlinska raznovrstnost, tako da lahko ulovite do 25 kilogramov težke primerke sulca, potočno postrv, ščuko in kralja med ribami hitro tekočih rek: njegovo veličanstvo lipana – najokusnejšo ribo, ki jo zelo radi lovijo ribiči, ki se ukvarjajo z muharjenjem.

    Poleti je lahko videti tudi kot sladkovodne Benetke. FOTO: Oslobođenje
    Poleti je lahko videti tudi kot sladkovodne Benetke. FOTO: Oslobođenje

    Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah, toda nekomu, ki prvič pride na njen breg, je treba povedati, da se lahko voda iz nje pije v večjem delu zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe. Legenda pravi, da so ji ime dali rimski legionarji. Ko so se ustavili pri njej, so jo, presenečeni nad njeno izjemno naravo, poimenovali edina ali edinstvena. V resnici se kot avtor tega splošno sprejetega izraza omenja bihaški pisatelj Tomislav Dretar. Ali pa je avtor ljudstvo samo. Drugi viri pravijo, da njeno ime pomeni razburkano vodo (val). Ne glede na to, kako Una upravičuje obe teoriji o izvoru lastnega imena, jo je lažje opisati s poezijo kot z znanostjo in natančnimi dejstvi.

    Barve

    Če bi obstajal poklic opazovalec vode in če bi se vsi opazovalci vode zbrali na enem mestu ob Uni in dobili nalogo, da natančno določijo barvo vode oziroma vse njene odtenke le na tistem delu njenega toka, jim ne bi uspelo. Največji slikar te reke je Enver Krupić (1911–1992), uvrščen v Veliko enciklopedijo modernega slikarstva (Milano, 1969). Le redki so znali prikazati njeno barvo tako kot on, se ji približati v svojih krajinah, ki si jih lahko ogledate na stalni razstavi v Galeriji Enverja Krupića v Bihaću (ali na spletni strani www.galerija-krupic.ggbihac.ba).

    Morda bi jo lahko vsaj površno opisala prav smaragdna barva. FOTO: Oslobođenje
    Morda bi jo lahko vsaj površno opisala prav smaragdna barva. FOTO: Oslobođenje

    Morda bi jo lahko vsaj površno opisala smaragdna barva, ampak tukaj se pojavi modra, v svojih zračnih in temnih odtenkih. Zato je v bližini Une mogoče biti le opazovalec in spoštovalec vode. Ta zen je tukajšnjim domačinom zelo dobro znan.

    Plovila

    Vesel sem, da sem odraščal v stari hiši na enem kraku Une, ki ustvarja delto v središču Bosanske Krupe in skupaj z drugo, rezervno mestno reko Krušnico tvori številne rečne otoke (ade), od katerih so nekateri dolgi več kilometrov, na enem od njih pa je športno-rekreacijski center Ada z dvema nogometnima igriščema.

    Odraščati na bregovih takšne reke je privilegij, saj smo se mi res imeli za izbrance, ki so se lahko kopali v njenih slapovih ali zelencih – mirnih predelih globoke vode zelene barve. Una je reka, ki ustvarja poseben svet, vodno-kopenski svet z izvirnim metajezikom.

    Za ljudi z njenih bregov ni le reka, ampak njihova vodna rodna dežela. In lađa, s katero plujejo po njej, zanje ni navaden čoln. FOTO: Oslobođenje
    Za ljudi z njenih bregov ni le reka, ampak njihova vodna rodna dežela. In lađa, s katero plujejo po njej, zanje ni navaden čoln. FOTO: Oslobođenje

    Nekatere besede, s katerimi jo opisujemo, so: zelenac (miren predel globoke vode zelene barve), pjeskar (kjer je na dnu pesek), dubljak (kjer je voda globoka), plićak (plitvina), mirnjak (kjer je mirna voda), struga (slap, prag), brod – kraj, kjer so privezane lađe. In nikar ne recite, da je lađa pač čoln, ker je to za prebivalce ob Uni velika žalitev. Lađa je narejena iz lesa in pri njeni konstrukciji niso uporabljeni kovinski deli, razen tanke pločevine, s katero se lahko pokrije del, ki je neposredno na vodi, kar pripomore k večji hitrosti.

    Veslač jo krmari z ročno izdelanim lesenim veslom, kar zahteva posebno tehniko, saj je Una hitra in nepredvidljiva reka, veslanje proti toku pa je mogoče le, če je človek v dobri telesni kondiciji in če dobro pozna strukturo slapov. Obstajajo široke tovorne lađe za pridobivanje unskega peska in prevoz tovora, ribiške, športne različice, ki so precej dolge in ozke, ter navadne brez posebne zasnove, namenjene za rekreativno plovbo po reki.

    V Bosanski Krupi, kjer živijo pravi mojstri, še danes izdelujejo ta plovila. Povprečna cena navadne različice je približno 800 do 900 mark, športne so precej dražje in se uporabljajo na tradicionalnem tekmovanju Unski lađari, po katerem je Bosanska Krupa znana tudi širše, tako kot po mednarodni turistični regati, ki skoznjo poteka v poletnih mesecih.

    Kopanje

    Če bi se lahko skrčil na velikost fanta, bi razmišljal takole:

    Kopanja si želimo v vseh mesecih, tudi jeseni in pozimi. Nihče ne govori o tem, ko sneži ali dežuje, ko človeške korake premoči z negotovo težo, a je nekje globoko zakopano v naših srcih in samo čaka, da se razplamti v neustavljivem navalu sreče in blaženosti.

    Poletje je vodni hedonizem, ko sonce naredi naša telesa lenobna in pusti mišicam moč le med plavanjem in potapljanjem, ko široko odprtih oči opazujemo, kako se pesek na dnu vrtinči, ko ga premikajo podvodni tokovi. Takrat je res mogoče ujeti ribe z golimi rokami, le da se zlahka izmuznejo, prekrite s plastjo mastne sluzi, in zbežijo proti zelenim, neprosojnim tančicam reke.

    Ko prvi končno skoči v vodo, je vse na kopnem pozabljeno. Nihče se več ne spominja prašnih mestnih ulic niti sopare, ki asfalt spreminja v plastelin. Posvetne težave izginejo.

    Težko je čakati, da sonce poleti vzide in prepotuje svojo pot do zenita, in zato se dogaja, da se ob devetih zjutraj znajdemo na bregu in se pogovarjamo o vodi ter čakamo, da nam sonce da svoj skrivnostni znak, da se kopanje lahko začne. Ko prvi končno skoči v vodo, je vse na kopnem pozabljeno. Nihče se več ne spominja prašnih mestnih ulic niti pripeke, ki asfalt spreminja v plastelin.

    Posvetne težave izginejo takoj, ko se potopiš v vodo in zagledaš mirnost dna, prekritega s peskom in vodnimi algami, ki obstajajo, kot da jih nič iz zunanjega sveta ne zanima. Obstajajo le zase in za ribe, ki bodo v njih iskale drobne rake in mehke ličinke. Una, ta tekoča, gibljiva pozaba, nam je pripravila težko pričakovano praznovanje.

    Vodno znamenje

    Una v Bosanski Krupi je poleti lahko videti kot sladkovodne Benetke z vsemi vrstami lađ, ki plujejo po rečnih rokavih, pod železnimi in lesenimi mostovi in brvmi. Odrasli in otroci sedijo in ležijo na čolnih, se pogovarjajo ali molčijo, strmeč v svoje odseve na stekleni gladini, dokler se iz vode ne požene platnica in močno pljuskne, da za njo na površju nastanejo koncentrični krogi, ki se v stiku z zelenim bregom hitro izničijo. Ko opazuješ bistro vodo nad peščenim dnom, se zdi nestvarno, kot da sploh ni vode, peska, rib, drsiš skozi čas in prostor, ki ne spadata v znane zemeljske dimenzije.

    Človeško telo na vodi skoraj nikoli ne more imeti militantnega naboja kopnega. Čeprav se mišice lesketajo, mokre od kapljic, ima kult telesa na vodi le en namen: upreti se reki s plavanjem proti razpenjenim slapovom, da bi razumel lepoto moči vode, ki bo kmalu tudi del tvojih mišic.

    Reka Una na hrvaški strani FOTO: Shutterstock
    Reka Una na hrvaški strani FOTO: Shutterstock

    Narediti moramo katalog vseh slapov, pragov, globin, plitvin in mirnih predelov zelene barve na Uni. Dati jim moramo imena, ki bodo zvenela nadnaravno, a niti to ne bo dovolj, da bi si razložili pomen njenih tokov. Josif Brodski v svoji knjigi Vodno znamenje zapiše: »Nekaj prvobitnega je na potovanju po vodi, tudi če gre za kratke razdalje.«

    Za ljudi z njenih bregov, iz mest in vasi, zgrajenih ob njej in na njej (kot je Bosanska Krupa), ni le reka, ampak tudi vodna rodna dežela, domovina. Una je stvar identitete in načina življenja. Prihajal sem na hrib, na bojišče nad Bosansko Krupo, samo zato, da bi videl, kakšne barve je voda, saj se naša povezanost s to reko ni nikoli pretrgala. Med vojno nam je Una dajala upanje, da se bomo vrnili v svoje mesto, ker se edino nje vojno uničenje ni moglo dotakniti; bila je neuničljiva, stabilna in nesmrtna.

    Ne morem reči, da je to božanstvo, ampak reka je del narave, ki te lahko prepriča, da smrt v resnici ni konec. Da obstajajo kraji onkraj reke, rajska dežela, le verjeti je treba in dovolj dolgo stati ali sedeti na njenem bregu ali adi ter opazovati, kako voda teče kot čas. Hipnotiziralo te bo in občutil boš srečo, ne da bi vedel, od kod prihaja.

    Sorodni članki

    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    V iskanju divjih konj: vse lepote planinarjenja po Srbiji

    Planinarjenje je strast, hobi, ljubezen – za čedalje več ljudi, ki se prepuščajo lepotam srbskih gora, pa naj tam iščejo divje konje, vznemirljive dogodivščine ali si želijo zgolj kratek pobeg iz vsakdanjega hitenja.
    28. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Like
    Andreja Stankovič

    Najbolj je ljudem všeč, ko vidijo, kako radi imamo čebele

    Čebelarka Andreja Stankovič pravi, da ljudje danes predvsem iščejo nova doživetja. »Da z lastnimi rokami prijemeš čebele, to je nekaj, kar ti ostane za zmeraj.«
    Beti Burger 27. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Restavracija Nebo je v rokah mlade chefinje Gabriele Filca

    Petindvajsetletna kuharica Gabriela Filca stopa iz sence mentorja Srdoča in prevzema avtorski podpis reške restavracije z Michelinovo zvezdico. Ustanavlja tudi svojo družinsko kmetijo.
    27. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Alireza Arafi imenovan v začasni vodstveni svet

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Like 2026turistična revijaturizemreka UnaBihaćBiH

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Dubaj

    Prihodnost, ki raste iz peska

    Danes je moderno oziroma kul obiskati Dubaj in tega se držijo tudi številni Slovenci, ki romajo v velemesto sredi puščave, sredi niča.
    1. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Poleti v Kulmu

    Avstrijec vrgel rokavico, toda Domen Prevc jo je vrnil

    Slovenski skakalni as je na pragu nove zmage v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Po prvi seriji druge tekme v smučarskih poletih v Kulmu je prvi.
    1. 3. 2026 | 14:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Več kot reka: Una, edina

    Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah. Treba je povedati, da se lahko voda iz Une pije v večjem delu njenega zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe.
    1. 3. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Po napadu na Iran

    Skupina Opec+ presenetila z večjim dvigom črpanja nafte

    Savdska Arabija, Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman skupaj načrpajo okoli 42 milijonov sodov nafte na dan.
    1. 3. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan in Igor Pancar

    Mati je le podpisala

    Če mama ne bi popustila moledovanju sina Jana Pancarja, danes ne bi bilo zgodbe o edini družinski ekipi elitnega motokrosa.
    Grega Kališnik 1. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Več kot reka: Una, edina

    Izkušenim ribičem iz regije ni treba razlagati, kakšne ribe se skrivajo v njenih modrozelenih globinah. Treba je povedati, da se lahko voda iz Une pije v večjem delu njenega zgornjega toka, celo v središču Bihaća ali Bosanske Krupe.
    1. 3. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Po napadu na Iran

    Skupina Opec+ presenetila z večjim dvigom črpanja nafte

    Savdska Arabija, Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman skupaj načrpajo okoli 42 milijonov sodov nafte na dan.
    1. 3. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan in Igor Pancar

    Mati je le podpisala

    Če mama ne bi popustila moledovanju sina Jana Pancarja, danes ne bi bilo zgodbe o edini družinski ekipi elitnega motokrosa.
    Grega Kališnik 1. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo