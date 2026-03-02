52 vikend izletov po Bosni in Hercegovini

marec

JAJCE: Kraljevsko mesto, kjer je vladal zadnji bosanski kralj Stjepan Tomašević. Leži na dveh rekah, in kot pravi osmanski potopisec Evlija Čelebi: »Mesto se dviga v nebo in leži na skali, okrogli kot jajce.« Edino mesto v Evropi, ki ima v svojem središču slap. Mlinčići v Jajcu so stari približno 400 let in so bili nekoč v lasti bogatih posestnikov, danes pa so okras Plive.

FOJNICA: Frančiškanski samostan Svetega duha stoji na območju, bogatem z zdravilnimi vodnimi vrelci. Frančiškani, ki so se v Fojnici naselili v začetku 14. stoletja, so nekaj desetletij pozneje na hribu Križ zgradili cerkev in samostan z galerijo in bogato knjižnico, v kateri je med več kot 50.000 skrbno ohran­jenimi knjigami tudi 13 inkunabul.

KRUPA NA VRBASU: Kar je bilo leta priljubljeno mesto za piknik prebivalcev Banjaluke, je zdaj uradno ena najboljših turističnih vasi na svetu. Krupa na Vrbasu je prvi kraj iz Bosne in Hercegovine, ki mu je Svetovna turistična organizacija podelila to visoko priznanje. Leži 25 kilometrov južno od Banjaluke, med dvema soteskama, in je pravi biser doline Vrbasa. Ima številne naravne vrednote, ki jih dopolnjujejo kulturne znamenitosti.

PLEHAN: Obstaja legenda, ki pravi, da ime Plehan izvira iz glagola plehati/pleati, ki pomeni lomiti, razbijati kamen, saj so tu blizu Dervente že od davnih časov obdelovali kamen, iz katerega so izdelovali in izvažali mlinske kamne. To verjetno ni čisto res, ni pa razlog, da ne bi obiskali frančiškanskega samostana.

TRAVNIK: Srednjeveška trdnjava nad Travnikom je državni spomenik Bosne in Hercegovine. Zgrajena je bila verjetno v drugi polovici 14. stoletja ali prvi polovici 15. stoletja, dom­nevno po zamisli kralja Tvrtka II. Kotromanića, čeprav nekateri dokumenti omenjajo tudi kralja Stjepana Dabišo.

april

Stolac FOTO: Dušan Milijić

S KOLESI PO TRASI ŽELEZNICE: Kolesarska pot je bila vzpostavljena na trasi nekdanje ozkotirne železniške proge iz avstro-ogrskega obdobja in vodi skozi pet občin (Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Vitez in Busovača). Dolga je 96,5 kilometra in poteka skozi najlepše in neraziskane dele osrednje Bosne, ni zahtevna in jo lahko uporabljajo strastni kolesarji, rekreativci, pa tudi turisti na počitnicah.

TIŠINA: Če v Šamcu pravijo, da je naravni rezervat Tišina njihova identiteta, potem je jasno, da je to veliko več kot le zaščiten habitat in da se ga res splača obiskati in uživati v naravi, ki tako sama kot s pomočjo institucij ohranja več kot 340 rastlinskih in živalskih vrst, od katerih jih je veliko pod strogim varstvom Evropske unije. Ne le uživati, ampak tudi učiti se in raziskovati!

STOLAC: Obstajata dva razloga, zakaj je to mesto na vseh seznamih krajev za obisk, in to za obisk kadarkoli v letu: čudovita reka Bregava, ki ni nikjer tako lepa kot tukaj, in stečki. Radimlja je najbolj znana nekropola, Boljuni in Potkuk niso nič manj bogati s čudovitimi stečki. Makova hiža in Stolačka čaršija sta le še češnja na torti.

SARAJEVO: Sarajevski mednarodni knjižni sejem, najpomembnejši kulturni in tudi gospodarski dogodek v Bosni in Hercegovini in regiji, je projekt, ki se je uspešno razvil in potrdil kot resnični kulturni praznik, ki ga leto za letom nestrpno pričakujejo, saj spodbuja kulturno in umetniško ustvarjalnost. Že sedemintrideseti po vrsti bo potekal od 22. do 27. aprila 2026.

maj

Bužim FOTO: Dušan Milijić

ZELENKOVAC: Izletniška točka zraven vasi Podrašnica, v bližini Mrkonjić Grada, je v dolini istoimenskega potoka, ki izvira na zahodnih pobočjih gore Lisina in teče skozi borov gozd. Pred nekaj stoletji je bilo na potoku zgrajenih približno petnajst mlinov, enega od njih pa je leta 1985 razširil in v atelje preuredil slikar Boris Janković. Aprila 2002 je ta kraj dobil status ekološkega območja.

BUŽIM: Staro mestno jedro v Bužimu in njegova prva lesena džamija sta najbolj obiskani zanimivosti v tej občini, ampak nič se ne more primerjati z izvirom ponikalnice Svetinja. Iz tega bužimskega izvira voda vre vsako leto na isti datum, 6. maja, na jurjevo, zato ga že od nekdaj obiskujejo romarji z vsega Balkana.

SARAJEVO: Dogodek Kultura na ulice je prvič potekal maja 2022, ko je Narodno gledališče Sarajevo pripravilo poseben program z gledališkimi predstavami, koncerti, performansi in razstavami na javnih krajih.

LJUBAČKE DOLINE: Etno vas Ljubačke doline se razprostira na približno dveh hektarih vasi Ljubačevo, 17 kilometrov od Banjaluke. Gre za naravne udornice s premerom in globino do nekaj sto metrov. Pojavljajo se po celotnem Ljubaškem polju in kot take ne obstajajo nikjer v Evropi.

DRINA: Na reki Drini so splavi bolj naravni kot rafti, saj obstajajo že od približno leta 1850 in začetka intenzivne sečnje gozdov, ko je bilo treba hlode pretovoriti do žage. To se je končalo okoli leta 1950, ko so Drino zajezili, vendar na nekaterih odsekih še vedno plujejo (avan)turisti. Ponudba je na voljo za odseka od Šćepan-Polja do Foče (24 km) in od Ustikoline do Goražda (21 km). Zakaj ne poskusiti?

junij

Tjentište FOTO: Dušan Milijić

KRUZI: Konje so večinoma uporabljali za prevoz ali delo na polju, bili so torej v službi človeka. Z uvedbo mehanizacije pa so jih lastniki v drugi polovici prejšnjega stoletja spustili na prosto. Njihova lepota vzbuja občudovanje. Divji konji živijo na planoti Kruzi blizu Livna, ki meri približno 150 kvadratnih kilometrov, a za druženje z njimi potrebujete terenca in po možnosti vodnika, ki pozna ceste.

JANJSKE OTOKE: Janjske otoke so v južnem žepu zahodnega dela Republike Srbske. Pripadajo občini Šipovo. Reka Janj teče vzdolž celotnih Otok. Zaradi ohranjenosti narave, raznolikih habitatov in specifičnih podnebnih razmer sta tukajšnje rastlinstvo in živalstvo izjemno pestra. Reka je bogata z ribami. Gozdovi so življenjski prostor številnih živalskih vrst – zajcev, volkov, lisic, rjavih medvedov, srnjadi, divjih prašičev in celo risov. Iz ptičjega sveta boste mogoče videli velikega belega ruševca, slavčka, jastreba, sokola, orla in žolne. V bližini Otok sta Ada Sokočnica in Vaganska jama.

BJELAŠNICA: Gorska trail tekma (od 19. do 21. junija) popelje udeležence z vsega sveta po starih gorskih cestah in livadah mimo naravnih lepot Bjelašnice in Visočice ter jim na Vučkovi poti razkrije čudovite gorske vasi, njihovo izročilo, pa tudi fantastične razglede, ki se odpirajo z gorskih grebenov. Posebnost so stečki, ki pričajo o življenju ljudi v starejših časih.

TJENTIŠTE: Sutjeska je najstarejši narodni park v Bosni in Hercegovini in čeprav jo starejše generacije enačijo s spomenikom na Tjentištu, ki ohranja spomin na peto ofenzivo v NOB, je danes to območje veliko veliko več. Za nove generacije je to mladinski tabor in poletni OK Fest, to je izhodišče za Zelengoro in njena ledeniška jezera Gorske oči, za biologe še naprej šola v živo ...

julij

Reka Una FOTO: Dušan Milijić

ZELENI OTOKI: Majhne ade in zabaviščni park Zeleni otoci na reki Uni so najpomembnejša atrakcija Bosanske Krupe. Sezona na Zelenih otokih se začne aprila in potem so polni obiskovalcev vse poletje. Vrhunec na­stopi julija, ko poteka tekmovanje z lađami, pristnimi vitkimi in elegantnimi lesenimi plovili, ki jih ročno izdelujejo lokalni obrtniki.

JEZERO BALKANA: Jezero Balkana, pet kilometrov od trase nekdanje ceste AVNOJ (Jajce–Mrkonjić Grad–Bihać), je najbolj privlačen kraj za piknik na tem območju. Jezerski del sestavljata umetni jezeri – malo in veliko, ki se napajata iz gorskih potokov Cjeplo in Skakavac. Manjše je urejeno kot kopališče, večje, bogato s postrvmi, pa je zbirališče ribičev. Ob jezeru je restavracija, znana po svojih specialitetah (polenta, cicvara – tradicionalna balkanska jed iz koruzne moke, gost, kremast pastirski obrok; ocvrtki, janjetina z žara ali iz tradicionalne peke, pod žerjavico; postrvi, pripravljene na različne načine). Vsako poletje ob Balkani poteka tekmovanje v košnji trave.

PLIVSKI JEZERI: Veliko in Malo Plivsko jezero sta največji naravni jezeri v Bosni in Hercegovini. Veliko, zaradi specifične gostote vode, je idealno za veslanje in tudi tekmovanja v kajaku in kanuju. To smaragdno jezero je dolgo 3300 metrov, poleti pa doseže temperaturo do 21 stopinj, zato je primerno za kopanje, poleg tega je raj za ribiče, saj lahko ujamejo kar 26 vrst rib.

UNA: Vsako leto v zadnjem tednu julija poteka mednarodna regata Una, ki je največja vodna karavana z najdaljšo tradicijo v regiji. Številne agencije na Uni tudi dnevno organizirajo ture z rafti. Narodni park Una ima v svojem središču najpomembnejšo znamenitost Štrbački buk. V bližini je staro mesto Orašac, ki ga je prav tako vredno obiskati.

avgust

Sarajevo FOTO: Dušan Milijić

SARAJEVO: Nenavaden športni dogodek, ki ga že 11 let prirejajo ob bregovih reke Miljacke v Sarajevu, privlači pogumne skakalce in veliko število obiskovalcev, ki vsako njihovo akrobacijo, izvedeno 19 metrov nad reko, nagradijo z bučnim aplavzom. Ob skokih pogosto poteka tudi Bembaša Summer Fest – majhen poletni festival, ki združuje šport, kulturo in zabavo.

PANONSKA JEZERA: Slana umetna jezera v središču Tuzle sestavljajo priljubljeni kompleks Panonika – tri jezera različne velikosti in globine ter slane slapove. Kompleks vključuje tudi neolitsko naselje v Tuzli, športna igrišča in številne druge gostinske, kulturne in zabavne vsebine. Panonska jezera so edinstveni primeri slanih jezer v Evropi in imajo zdravilne lastnosti.

SARAJEVO: Sarajevski filmski festival (SFF) že od leta 1995 postavlja prestolnico Bosne in Hercegovine v središče svetovnega filmskega in družabnega dogajanja ter je skup­na platforma za filmsko dejavnost celotne regije. Letos bo SFF od 14. do 21. avgusta.

SARAJEVO: Tradicija je v sodobnem času dobila svoj festival, ki je osvojil srca pri nas in širše. Sarajevo Sevdah Soirée obstaja že tri leta in je več kot le glasbeni festival – ponuja posebno doživetje, ko se sevdah dvigne nad mestom.

VRUĆICA: Plaža Vrućica je kraj, kjer se topla izvirska voda meša s hladno vodo reke Vrbas. Ti vrelci so topli vse leto in so zelo priljubljeni med Banjalučani. Na plaži Vrućica je več term, med katerimi je Direklija (poimenovana po dveh kamnih direkih, direk je turška beseda, ki pomeni nosilec trama, drog, steber ali trdno oporo). Obstajajo tudi druge terme – Kraljičina banja ali Kraljičina Ilidža, po legendi so se tam kopale kraljice, pa tudi zdravilni izvir Šugavica.

september

Ramsko jezero FOTO: Dušan Milijić

SARAJEVO: Kraj, kjer se skriva eden največjih slapov na Balkanu, je od leta 2017 postal zbirališče ljudi, ki jih združuje ljubezen do narave in zdravega načina življenja. Skakavac Trail je več kot športni dogodek. Udeleženci, ki jih je vedno več, lahko izbirajo med maratonom, polmaratonom, rekreativno dirko in posebno dirko za ljubitelje psov.

BANJALUKA: Čeprav ni zgradba iz kamna ali jekla, je čoln dajak ena največjih tukajšnjih znamenitosti. Za dajak je značilna njegova nenavadna oblika, dolžina nekaj več kot sedem metrov, pa tudi dejstvo, da se z njim ne vesla, temveč se odriva z drogom dajakom, po katerem je čoln tudi dobil ime. To je predvsem posledica dejstva, da Vrbas večinoma ni globoka reka, zato bi uporaba vesel verjetno le otežila veslanje.

RAMSKO JEZERO: Vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev, ki se sprehajajo, plavajo, jadrajo ... Jezero in njegova okolica sta primerna za šport in rekreacijo, ribolovni in lovski turizem, podeželski, verski in ekoturizem. Ko je ob nastanku Ramskega jezera večji del doline zalila voda, je del naselja Šćit ostal na polotoku in na njem domujeta frančiškanski samostan in cerkev Marijinega vnebovzetja.

PECKA: Center za obiskovalce Pecka deluje v nekdanji osnovni šoli v vasi Pecka, blizu Mrkonjić Grada. Šola je bila preurejena na sodoben način, da bi zadovoljila potrebe sodobnega popotnika. Festival Pecka na prostem je večdnevni dogodek pod milim nebom, v osrčju narave in na tromeji občin Mrkonjić Grad, Šipovo in Ribnik. Poteka vsako leto julija, ko se na njem zberejo ljubitelji gora, kolesarjenja, umetnosti, glasbe in življenja zunaj rutine. Na livadah in skalah, ob tabornih ognjih in jutranji kavi v kampu se meje med umetniki in športniki, lokalnimi gostitelji in popotniki z vsega sveta zabrišejo.

oktober

Visoko FOTO: Dušan Milijić

SARAJEVO: Mednarodni gledališki festival MESS so ustanovili leta 1960 pod imenom Festival malih in eksperimentalnih scen Jugoslavije, zasnovan pa je bil kot pregled jugoslovanskih gledališč in je vsako leto potekal v Sarajevu. MESS je ohranil svoj glamur do danes, tako da občinstvo uživa v vrhunskih produkcijah in je del edinstvenega gledališkega doživetja.

TRAVNIK: Naš Nobelov nagrajenec Ivo Andrić se je rodil 9. oktobra 1892 v travniški mestni četrti Zenjak, v hiši, ki so jo leta 1974 rekonstruirali in leto pred pisateljevo smrtjo odprli kot depandanso muzeja. Stalna razstava je sestavljena iz rojstne sobe, sobe, posvečene romanu Travniška kronika, fotogalerije in knjižnice z Andrićevimi deli v izvirniku in številnimi prevodi v tuje jezike.

DOBOJ: Središče turističnega življenja je seveda dobro ohranjena in obnovljena srednjeveška trdnjava Gradina, ki dominira nad mestom, a Doboj ponuja še veliko več razlogov, da se znajde na seznamu krajev, ki jih je vredno obiskati. Srednjeveška vas Kotromanići je nekako logično povezana z Gradino, Bosna je dovolj čista, da lahko ves dan zabava ribiče, Ozren pa ni le gora.

VISOKO: Seveda je v zadnjih dveh deset­letjih Arheološki park Ravne tisto, zaradi česar je Visoko zaslovelo v svetu, a Visoko ni samo to. To mestece, ki leži pod starim kraljevim mestom Visoki, že stoletja ohranja svoj očarljivi ritem, v katerem se mešajo stare trgovske manire, industrija, predvsem usnjarska, nato pa še druženje in merak, torej uživanje. In nihče ga ne moti.

november

Most Mehmeda Paše Sokolovića v Višegradu FOTO: Muhamed Tunović/Oslobođenje

SARAJEVO: Jazz festival Sarajevo je bil ustanovljen leta 1997 z namenom popularizacije jazza in je z leti postal priložnost za občinstvo, da se sreča s pomembnimi domačimi in mednarodnimi glasbeniki. Na Jazz Festu je doslej nastopilo na stotine umetnikov, med njimi velikani, kot so Dave Holland, Dhafer Joussef, Merchan Dede, Dianne Reeves, Gregory Porter in mnogi drugi. In vedno znova preseneti s kakovostjo.

VIŠEGRAD: Seveda je most Mehmed-paše Sokolovića, Andrićev most na Drini, in od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, sam po sebi dovolj, da pridete v Višegrad. Že desetletja je turistična destinacija. Andrićgrad Emirja Kusturice, zgrajen ob mostu, je bil odprt leta 2014 in se je nekako uveljavil kot logičen dodatek k burni višegrajski zgodovini.

TREBINJE: Trebinje ponuja oddih za vsakogar. Ali pasiven – celodnevna kava pod platanami v središču, ki jo ob sobotah popestri živahna tržnica, odlična hrana pa je sto metrov stran v starem mestnem jedru Kastela, polnem restavracij. Lahko ste tudi aktivni – iz Trebinja lahko v 10 do 40 minutah pridete do morja na Hrvaškem in v Črni gori, do jame Vjetrenica, samostana in kleti Tvrdoš, vinarstva Vukoje ...

TESLIĆ: Statistični podatek, da je imel Teslić največ turističnih prenočitev v Republiki Srbski, pred Trebinjem in Banjaluko, priča o vrednosti Banje Vrućica, enega najbolj znanih zdravilišč v regiji. Za prebivalce Teslića je termalna voda osnova za velik rehabilitacijski center, velnes center in zunanje bazene za rekreacijo, skupaj s številnimi športnimi igrišči in kongresnim centrom.

december

Kraljeva Sutjeska FOTO: Dušan Milijić

SARAJEVO: Mednarodni festival Sarajevska zima je prvič potekal od 21. decembra 1984 do 6. aprila 1985. V svoji bogati tradiciji je gostil številne umetnike in športnike, za generacije, ki so ga sprejele s srcem, pa je postal simbol svobode, ustvarjalnosti in spoznavanja različnih kultur in sveta. Osvojil je številne mednarodne nagrade in je vedno zabaven.

TRAVNIK: Plava voda je izvir v naselju Šumeće v Travniku in mnogi popotniki se tukaj ustavijo na kratek oddih in uživanje v čisti vodi, velikih ribnikih, zelenju ali pa se sprostijo ob pijači ali znamenitih čevapih. Je eden najljubših krajev prebivalcev vezirjevega mesta, tako poleti kot pozimi. V Lutvini kafani lahko še vedno naročite slavno kavo, ki si jo iz džezve nalijete v skodelico findžan, z rahat lokumom, cigareto in vžigalico.

BOSANSKI PETROVAC: To mesto so proslavili največji umetniki, ki jih je dala Bosanska krajina. Slikarja Mersad Berber in Jovan Bijelić ter pisatelja Skender Kulenović in Ahmet Hromadžić so naslikali in opisali prizore iz svojega malega mesta na planoti Grmeč, ki jih lahko vidimo tudi v živo, ne le v muzejih in tradicionalnih hišah. Pred kratkim so odkrili novo znamenitost, Riponjino jamo, fascinant­no podzemlje Grmeča, ki je lani privabilo jamarje z vsega sveta. V Petrovcu si je vredno ogledati tudi staro mestno jedro Bjelaj, etno vas Čardaklije v Vrtočah in Medeno polje iz filma Partizanska eskadrilja.

KRALJEVA SUTJESKA: Poleg samostana je tukaj tudi hiša Dusper z začetka 18. stolet­ja, najstarejša v osrednji Bosni. Je državni spomenik, njena obnova še ni končana, je pa odprta za javnost in predstavlja izjemen primer avtentične bosanske arhitekture. Kraljeva Sutjeska s trdnjavo Bobovac je bila sedež bosanskih kraljev iz dinastije Kotromanić.

januar '27

Jahorina FOTO: Dušan Milijić

BLIDINJE: Blidinjsko jezero, gozdni rezervat Masna luka, poln belega bora, 2228 metrov visok vrh Pločno na Čvrsnici, kraško Dugo polje z nekropolo in 150 stečki, kanjon Diva Grabovica in Kedžara, kjer je pokopana prava Diva, mučenica, potem pa Hajduška vrata ali Mijatov prehod in mikronacija Hajduška republika Mijata Tomića, smučarski center ...

KOZARA: Znana kot lepotica Krajine meji na Vrbas, Savo in Uno. Njena lepota in gosti iglasti in listnati gozdovi privabljajo obiskovalce iz vseh delov Bosne in Hercegovine. Noben vrh Kozare ne presega 1000 metrov, zaradi česar je idealna za rekreacijo, sprehode in pohodništvo.

KONJIC: V Konjicu se je treba ustaviti zaradi nekoliko krajev, ne samo zaradi najbolj znanega semaforja v Bosni in Hercegovini. ARK, atomsko vojno poveljstvo ali Titov bunker, je eden izmed njih, tudi takrat, ko ni Bienala sodobne umetnosti. Približno dvajset kilomet­rov višje je Boračko jezero, eno največjih naravnih jezer v Bosni in Hercegovini.

JAHORINA: Olimpijska lepotica obsega 20 smučarskih prog skupne dolžine 45 kilometrov. Obiskovalci, smučarji in deskarji imajo na voljo kabinsko gondolo, tri šestsedežnice, dvosedežnico, sidrno žičnico na Poljicah, dve vlečnici in tri tekoče trakove. Najmlajši imajo na voljo dva smučarska vrtca, stezo za napihovanje in številne zabavne vsebine. Na voljo je tudi Center za nordijsko smučanje z 10 kilometri prog.

Trebević: Žičnica Trebević, zgrajena leta 1959, je bila takrat med največjimi v regiji in kot ena redkih je potnike naravnost iz mestnega središča vozila v naravo, poraslo z borovci. Med agresijo je bila uničena, 6. aprila 2018 pa je spet zagnala svoje motorje in postala eden od simbolov želje prebivalcev po ohranjanju vrednot.

februar '27

Bihać FOTO: Dušan Milijić

SARAJEVO: Mednarodni festival vina in gastronomije Sarajevo Wine Fest že leta privablja ljubitelje vina in dobre hrane v našo prestolnico. Združuje degustacije vrhunskih vin, gastronomsko ponudbo in strokovne delavnice, na katerih se zbere veliko število razstavljavcev iz Bosne in Hercegovine in tujine. Leta 2027 je načrtovan za 5. februar.

SARAJEVO: Sarajevski olimpijski teden, po­svečen promociji športa, kulture in olimpijskih vrednot, poteka na šestih lokacijah v mestu in na Bjelašnici sredi februarja. Sarajevo je deset dni središče glasbenih nastopov, umetniških razstav in srečanj z vrhunskimi športnimi imeni. Njegov program se začne s slovesnostjo v Olimpijskem muzeju.

KAMENI MOST: Naravni kamniti most se pne pri vhodu v kotlino Krupe, na desnem bregu reke Vrbas. Vidi se z glavne ceste Banjaluka–Jajce, do njega pa vodi pohodniška pot, dolga približno dva kilometra. Po poti se je mogoče povzpeti na njegov lok, od koder je čudovit razgled na kanjon Vrbasa in Krupo na Vrbasu. Kamniti most je znan tudi kot Dekliški most, po legendi, da je dekle zaradi nesrečne ljubezni skočilo s skale. Domačini ga imenujejo tudi Šuplja pečina.

BIHAĆ: Mesto na Uni je zanimivo vse leto, najzgodnejši gostje pa prispejo 26. februar­ja, ko mesto praznuje rojstni dan in na osrednjem trgu pripravi festival, na katerem postrežejo izjemne količine rojstnodnevnih tort. Bihać se ponaša tudi z najboljšim nočnim življenjem, najboljšimi koncerti, pred­stavami in razstavami v vsej regiji. Samo mesto ima srednjeveško jedro s stolpom sv. Antona Padovanskega in Kapetanovim stolpom, v katerem je muzej. V središču je največji in najlepši park v regiji s sprehajalnimi potmi, ki s šestimi mostovi povezujejo pet otokov na Uni.