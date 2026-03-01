52 vikend izletov po Hrvaški

marec

Reka: V Muzeju moderne in sodobne umetnosti v reškem Art kvartu bo od 5. do 8. marca že četrti Women's Weekend, festival, na katerem se zberejo ženske z različnih področij. Tu se spoznavajo, izmenjujejo izkušnje in so druga drugi navdih in podpora. Ženski konec tedna bo letos namenjen nizu aktualnih in pomembnih tem, kot so finančna neodvisnost, razvoj ženskega zdravja, prihodnost delovnih mest ter ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem.

Zagreb: V razstavnem prostoru Stil Eventa si že od 22. januarja lahko ogledate modele dinozavra v naravni velikosti in tematske scenografije ter se poučite, kako so dinozavri živeli, ​​s čim so se hranili in kakšne so teorije o njihovem izumrtju. Gre za razstavo Invazija dinozavrov, ki si jo je mogoče ogledati vse do 12. aprila.

Zagreb: Prihod pomladi bodo v Zagrebu tudi letos zaznamovali s Festivalom svetlobe, ki bo potekal od 18. do 23. marca na več lokacijah v Donjem in Gornjem gradu. Festival s svetlobnimi instalacijami, projekcijami in animacijami spremeni podobo ulic, trgov, parkov in zgodovinskih zgradb. Domači in tuji umetniki pet dni uporabljajo mestni prostor kot platformo za sodobno umetnost, ki povezuje dizajn, arhitekturo in nove tehnologije.

Bale: Festival Teranino je posvečen istrskemu teraninu in domačim likerjem, pripravljenim iz vina, terana in zelišč. Obiskovalci lahko pokusijo izdelke lokalnih destilarn, se udeležijo vodenih degustacij in se seznanijo s proizvodnim procesom. Na voljo so tudi delavnice kombiniranja teranina s sladicami in čokolado. Večerni program vključuje koncerte in druženja na prostem.

april

Mednarodni festival dokumentarnega filma ZagrebDox FOTO: Lucija Očko/Cropix

Poreč: Velikonočni program vključuje sejme lokalnih pridelkov, otroške delavnice in velikonočne igre. Na trgih postavijo tematske hišice s hrano, vinom in ročnimi izdelki. Pripravijo tudi ustvarjalne delavnice za izdelavo velikonočnih jajc in cvetličnih aranžmajev. Posebna ponudba je povezana z velikonočnim zajtrkom in tradicionalnimi jedmi. Dogodek je namenjen predvsem družinam z otroki.

Novalja: MarsOvca je gastronomski dogodek, ki predstavlja otoško identiteto Paga s hrano in lokalnimi običaji. Pripravljajo ga 11. aprila v kraški pokrajini, v središču dogajanja pa je avtohtona paška ovca, ki že stoletja igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju otoka. Na dogodku sodelujejo lokalni gostinci, sirarji in drugi proizvajalci, ki obiskovalcem ponudijo svoje izdelke.

Zagreb: Mednarodni festival dokumentarnega filma ZagrebDox bo letos potekal od 19. do 26. aprila, programski koncept pa je znova osredotočen na kreativni dokumentarni film, s poudarkom na avtorskem pristopu, aktualnih temah in inovativnih oblikah. Tekmovalni program se deli na mednarodno in regionalno konkurenco.

Daruvar: Astronomsko društvo Kumova slama Daruvar v sodelovanju z Mestno občino Daruvar že od leta 2010 v prvi polovici leta organizira dogodek Deset dni astronomije. Z vrsto predavanj, razstav, delavnic in javnih opazovanj neba popularizirajo astronomijo in sorodne vede, prilagojene različnim stopnjam predznanja, tako da v njih lahko uživajo otroci in odrasli.

maj

Vinodar v Daruvarju FOTO: Marko Todorov/Cropix

Zagreb: Ljubitelji najbolj znanih del J. R. R. Tolkiena bodo 3. maja v Zagrebu prišli na svoj račun ob koncertnem programu Gospodar prstanov in Hobit – na koncertu. Program prinaša izbor glasbe iz filmskih trilogij Gospodar prstanov in Hobit, izvajajo pa ga orkester in zbor ter gostujoči umetniki.

Rovinj: Srečanje Dnevi komunikacije, ki združuje strokovnjake s področja marketinga, medijev, oblikovanja in digitalnih tehnologij, bo potekalo 9. in 10. maja. Sodelovale bodo vodilne regionalne in mednarodne agencije.

Zadar: Mesto bo 16. maja gostilo svetovno turnejo Fiba ​​​​3x3, enega najprestižnejših turnirjev v ulični košarki na svetu. Prenos končnice turnirja bo predvajan na nacionalni in mednarodni ravni, v več kot 200 državah.

Zagreb: V galeriji hrvaškega šolskega muzeja Šola za 5 si boste od 23. oz. 24. maja lahko ogledali razstavo Nekoč ... hrvaške tovarne igrač v 20. stoletju avtorice Sanje Nekić. Cilj razstave je predstaviti domače tovarne igrač in njihov prispevek k zabavanju generacij otrok, hkrati pa igračam dati zasluženo identiteto. Odprta bo do 10. septembra.

Daruvar: Vinodar v Daruvarju bo 30. in 31. maja znova predstavil široko paleto vin in bogato kulturno dediščino regije. Obiskovalci bodo lahko pokušali različna vina, spremljevalni program pa vključuje koncerte, folklorne nastope in razstave. Med dogodkom bodo izvedli tudi strokovna predavanja o vinogradništvu in vinarstvu, namenjena tako strokovnjakom kot ljubiteljem vina.

junij

Poletni festival salse v Rovinju FOTO: Danijela Peračić/Cropix

Osijek: Prvi vikend v mesecu, 6. in 7. junija, bo Osijek gostitelj konvencije Olympos, ki zbere ljubitelje družabnih iger in fantastike. V dvodnevnem programu,ki poteka v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Retfala, bodo obiskovalci lahko sodelovali na turnirjih in kvizih, se preizkusili v različnih družabnih igrah in se udeležili delavnice barvanja miniatur.

Rovinj: Na poletnem festivalu salse, Croatian Summer Salsa Festival, se 13. in 14. junija zberejo plesalci salse, bachate in kizombe iz več kot 40 držav. Čez dan potekajo intenzivne plesne delavnice z znanimi inštruktorji, zvečer pa pripravijo velike plesne zabave na prostem in v klubih.

Split: Na festivalu sredozemskega filma se 20. in 21. junija zberejo zaljubljenci v filmsko umetnost. Od leta 2024 so tekmovalne kategorije mednarodnih in hrvaških kratkometražnih filmov združene, zato se za nagrado ješka potegujejo tudi filmi iz drugih sredozemskih držav. Vsi filmi v tekmovalnem programu so na Hrvaškem prikazani premierno.

Karlovac: Zadnji konec tedna v juniju pripravijo na Mrežnici in Korani vožnjo s kajaki, namenjeno rekreativcem in ljubiteljem narav. Po rokavih Mrežnice in brzicah se boste spustili do krajevnega kopališča v Mali Švarči, kjer je predviden čas za počitek in kopanje. Vožnjo boste nadaljevali do izliva Mrežnice v Korano, prešli Turanjski slap, končali pa z mirnim veslanjem po Korani in mimo slapu sredi mesta. Udeleženci se bodo zbrali pri hotelu Korana, od tam pa bo organiziran prevoz do začetne točke v Mali Švarči.

julij

Antični dnevi v arheološkem parku Mirine-Fulfinum v Omišlju na otoku Krku FOTO: Goran Sebelić/Cropix

Donje Primišlje: Štiridnevni glasbeni festival na prostem Bear Stone Festival bo potekal od 2. do 5. julija v Donjem Primišlju pri Slunju, v kanjonu reke Mrežnice. Festival se osredotoča na psihedelični, desert in stoner rock, program pa je namenjen ljubiteljem rock glasbe in narave, ki iščejo sproščeno vzdušje ob reki, s koncerti in druženjem na prostem.

Pulj: Puljski filmski festival bo 11. in 12. julija v Areni in na več mestnih lokacijah. V tekmovalnem programu bodo predvajani domači filmi, na ogled pa bodo tudi izbrani tuji naslovi. Pripravljajo srečanja z režiserji, igralci in producenti. Najboljši filmski dosežki bodo nagrajeni z zlatimi arenami. Poseben del programa bo namenjen mladim avtorjem.

Omišalj: Ena najprivlačnejših lokacij na Krku, arheološki park Mirine – Fulfinum v Omišlju, bo 18. julija gostila tradicionalne antične dneve. Ob predstavah, glasbi, delavnicah in gastronomiji, navdihnjeni s starodavnimi recepti, ki jih bodo pripravljali v restavraciji Rivica, bodo obiskovalci lahko podoživeli vsakdanje življenje starih Rimljanov. Program vključuje gladiatorske boje, ples vil, prikaze starodavnih obrti, kot so kovači, keramiki, krojači, lončarji in zeliščarji, ter pokušine hrane in pijače.

Delnice: V soboto, 25. julija, vas Gorski kotar vabi na nočni sprehod Lynx and Fox (Ris in lisica) po Japlenškem vrhu, ki združuje naravo, glasbo in romantično vzdušje pod zvezdnatim nebom. Zbirno mesto bo pri Lovski koči Delnice, trikilometrska pot pa vas bo vodila po makadamu in asfaltu čez gozdni park Japlenški vrh.

avgust

Dirka z osli v Tribunju FOTO: Nikša Stipanićev/Cropix

Tribunj: Prvi konec tedna v avgustu bodo v Tribunju pripravili že 59. dirko z osli. Začetek in cilj dirke sta na trgu, udeleženci tečejo po otoškem jedru Tribunja, nato po kamnitem mostu in cesti okoli polotoka. Za začetek tradicije šteje leto 1952, ko so se študenti iz Tribunja v poletnih počitnicah prvič pomerili v dirki z osli.

Metković: Osmega avgusta poteka tu tradicionalni Maraton čolnov, 22,5 kilometra dolga regata na relaciji Metković–Opuzen–Ploče. Gre za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na Hrvaškem, saj ga v živo, na bregovih Neretve in čolnih, spremlja več kot 50 tisoč gledalcev.

Barban: Tekmovanje Trka na prstenac temelji na srednjeveški viteški tradiciji. Jezdeci poskušajo v polnem galopu s sulico zadeti majhen kovinski obroč, s čimer spominja na sinjsko alko. Tekmovanje, ki poteka 15. in 16. avgusta, spremljajo srednjeveški sejem, sprevod v zgodovinskih kostumih in koncerti.

Koprivnica: Renesančni festival v Koprivnici združuje zgodovinska dejstva poznega srednjega veka s kulturno dediščino Podravine in Hrvaške. Od 20. do 23. avgusta si bodo obiskovalci lahko ogledali, kakšne so bile nekoč obrti, trgovina in vojaški običaji, predvsem pa vsakdanje življenje takratnih prebivalcev.

Jelsa: Festival vina v Jelsi 29. in 30. avgusta združuje zabavo, šport in gastronomijo s promocijo hvarskih vin. Med tridnevnim programom priredijo vaterpolske tekme, veslaška tekmovanja, mednarodne regate in tradicionalno snemanje pršuta z jambora, nastopajo lokalni in gostujoči glasbeniki, klape in jelško kulturno-umetniško društvo.

september

Trdnjava sv. Mihovila v Šibeniku, prizorišče festivala glasbe SHIP FOTO: Tomislav Kristo/Cropix

Lič: Medun Fest je festival, posvečen gozdnemu medu – redkemu in cenjenemu čebeljemu pridelku, pridobljenemu iz mane z listov in iglic gozdnih dreves. Dogodek združuje pokušine, delavnice, vodene oglede in zabavni program, poteka pa v Liču v občini Fužine 5. in 6. septembra. Obiskovalci bodo lahko uživali v pristnih okusih gozdnega medu in drugih lokalnih izdelkov, hkrati pa bodo Gorski kotar doživeli skozi naravo, zdravje in kulturno dediščino.

Šibenik: SHIP, štiridnevni praznik glasbe, bo Šibenik od 10. do 13. septembra znova spremenil v festivalski oder. Predstave potekajo na različnih lokacijah, vključno s trdnjavo sv. Mihovila z Jadranskim morjem v ozadju, večnamenskim prostorom Hiše umetnosti Arsen, šibeniškim soul klubom Azimut in Tunelom, mrežo podzemnih rovov, prilagojenih za elektronsko glasbo.

Karlovac: Vsako soboto v septembru bo na bregovih reke Korane v bližini Jablanova potekal program animacij in iger za otroke in odrasle. Obiskovalci se bodo lahko udeležili rekreativnih iger, kot so nogomet z mehurčki, dirke v jutastih vrečah, dirke s kajaki, lokostrelske bitke in badminton, preizkusili pa bodo tudi kajake in supe, spremljali demonstracijo osnov veslanja in se sprostili na slack linu ali visečih mrežah.

Rovinj: Vikend medijski festival od 24. do 27. septembra združuje predstavnike televizije, portalov, založništva in digitalnih platform. V programu, ki obsega razprave o prihodnosti medijev, novinarstva in oglaševanja, sodelujejo znani uredniki, voditelji in vplivneži. Pripravijo tudi zaprta poslovna srečanja. Dogodek ima močan vpliv na medijsko industrijo v regiji.

oktober

Christian Buchmair (Chris Flyboard) na navtičnem sejmu v Biogradu FOTO: Luka Gerlanc/Cropix

Karlovac: Na Vunskem polju bo 3. in 4. oktobra mednarodna kinološka razstava

4 Rivers Winner 2026. Hkrati z mednarodnimi razstavami bodo pripravili še specialne razstave. Pričakujejo več kot 2000 psov in približno 4000 udeležencev.

Rovinj: Destilarne iz Hrvaške in sosednjih držav bodo 10. in 11. oktobra sodelovale na festivalu GinIstra. Obiskovalci bodo lahko pokusili klasične in aromatizirane gine, tudi nekatere iz omejene proizvodnje. Potekale bodo delavnice destilacije in priprave koktajlov, barmani se bodo predstavili z mešanjem pijač.

Tinjan: Na Mednarodnem sejmu pršuta, ki bo 17. in 18. oktobra, bodo sodelovali proizvajalci iz Hrvaške, Italije, Španije in Slovenije. Kakovost vzorcev bodo ocenjevali strokovnjaki, obiskovalci pa bodo lahko pokusili pršute, sušene na različne načine in različno začinjene. Pripravili bodo tudi kulinarične delavnice in predstavitve.

Biograd: Najpomembnejši navtični sejem v regiji, Biograd Boat Show, se bo 24. in 25. oktobra predstavil v novi podobi. Obiskovalci si bodo lahko ogledali na stotine plovil in opreme, številne modele tudi premierno, sejem pa združuje razstavni, kongresni, čarterski in poslovni program ter vsebine luksuznega segmenta

Zagreb: Zadnji dan oktobra postane prestolnica središče zabav za noč čarovnic. Po vsem mestu se vrstijo različne zabave – od otroških zabav in delavnic do klubov, kjer se ljudje zabavajo do zgodnjih jutranjih ur. Prostore klubov, barov in okrasijo s srhljivimi okraski in izrezljanimi bučami, bari pa so polni krvavo rdečih koktajlov in drugih tematskih pijač.

november

Dnevi mladega oljčnega olja v Vodnjanu FOTO: Goran Sebelić/Cropix

Poreč: Na festivalu PorečDox bodo 7. in 8. novembra predvajali dokumentarne filme o družbenih, političnih in ekoloških temah. Program ima domači in mednarodni izbor. Po projekcijah bodo pogovori z avtorji. Posebni programi bodo namenjeni tudi dijakom in študentom. Festival spodbuja kritično razmišljanje o aktualnih vprašanjih.

Zagreb: Na Zagrebškem velesejmu bo potekal 47. mednarodni knjižni sejem Interliber, najpomembnejši knjižni dogodek na Hrvaškem, ki združuje ljubitelje knjig, avtorje, založnike in kulturne delavce iz države in regije. Obiskovalce od 10. do 15. novembra čakajo bogat program in inovativne vsebine.

Vodnjan: Dnevi mladega oljčnega olja potekajo med prvo predelavo oljk. Obiskovalci bodo lahko 21. in 22. novembra pokusili sveže, nefiltrirano olje ter prisluhnili strokovnim predavanjem o gojenju in predelavi oljk. Proizvajalci predstavljajo novo letino, dogodek pa privabi strokovnjake in ljubitelje oljčnega olja.

Karanac: Zadnjo soboto v novembru Karanac gosti Zimski sejem in Čvarakfest, največji festival v regiji, posvečen baranjskim tartufom – ocvirkom. Na sejmišču ob cerkvi sv. Donata ponuja svoje izdelke okoli 80 lokalnih pridelovalcev, večinoma baranjskih in slavonskih družinskih kmetij. Obiskovalci lahko pokusijo in kupijo domače suhomesne izdelke, vino, žganje, sire, med, pecivo in ročne izdelke, na stojnicah pa pripravljajo čobanac, fižol, jedi iz glinenega lonca, kotlovino, pečene klobase in krapa na vilicah. Čvarakfest vključuje tudi tekmovanje v cvrenju ocvirkov.

december

Advent v Zagrebu FOTO: Damjan Tadić/Cropix

Zagreb: Advent v Zagrebu vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev iz Hrvaške in sveta in nas vedno znova spomni, zakaj je eden najbolj prepoznavnih božičnih sejmov v Evropi. Bogat program ponuja sejme, drsališča, glasbene nastope, delavnice in gastronomsko ponudbo. Letos bo trajal od 29. novembra do 7. januarja 2027 in takrat bodo Zagrebčani in njihovi gostje uživali na mestnih trgih in ulicah.

Karanac: Advent v Karancu bo letos že petič prinesel božično vzdušje v to mestece v Osiješko-baranjski županiji. Idealna priložnost za kratko spoznavanje lokalnih tradicij in gastronomije majhnih hrvaških krajev bo 12. in 13. decembra. Seveda v Karancu ne bodo manjkali praznična glasba in okraski, fritule, čobanac, kuhano vino in topel čaj.

Višnjan: Festival penin in zvezd bodo pripravili 19. in 20. decembra v sodelovanju z Observatorijem Višnjan. Peneča vina bodo predstavili vinarji iz Istre in drugih regij. Organizirali bodo tudi opazovanje nočnega neba s teleskopi in predavanja o astronomiji. Program povezuje znanost in vinsko kulturo.

Split: Tudi največje dalmatinsko mesto lahko v prazničnem času ponudi veliko in obiskovalci iz Hrvaške in tujine to že vedo. Program bo vključeval božične tržnice, glasbene nastope, delavnice za otroke in odrasle, gastronomsko ponudbo in svetlobne instalacije, ki poživijo mestne trge in ulice. To je edinstvena priložnost za vse, ki si želijo uživati ​​v prazničnem duhu ob vonju morja in temperaturah, višjih od tistih, ob katerih pozimi zmrzujemo v celinskem delu.

januar '27

Dan sv. Vincenca – dan vinogradnikov in vinarjev v Zagorju FOTO: Željko Hajdinjak/Cropix

Dubrovnik: Dubrovniški zimski festival ponuja 2. in 3. januarja bogat kulturni in zabavni program za vse. Od Lazareta, prek starega mestnega jedra do Lapada in Mokošice bodo obiskovalce pričakali koncerti, predstave, delavnice in različne priložnostne vsebine.

Sesvete: Hrvaška planinska zveza Lipa Sesvete organizira 9. in 10. januarja tradicionalni zimski planinski pohod, ki bo že triindvajsetič potekal od središča Sesvet do Lipe na Medvednici, oddaljene približno 15 kilometrov. Pohod, od leta 2016 znan tudi kot Horvatov pohod, je posvečen Ivanu Horvatu, dolgoletnemu članu in predsedniku društva ter začetniku te zimske tradicije.

Osrednja Istra: Na prireditvi »Draga nam je zima dok kapuza ima« bodo 16. in 17. januarja sodelovale restavracije in kleti iz Pazina, Žminja, Gračišća in okolice. Ponudile bodo posebne zimske jedilnike z jedmi iz zelja, klobasice, testenine in divjačino. Napovedujejo tematske večere in degustacije.

Zagorje: Dan sv. Vincenca se praznuje 23. in 24. januarja, ljudje pa ga poznajo kot dan vinogradnikov in vinarjev, ki na ta dan simbolično obrezujejo trto, jo škropijo s starim vinom, po brstih pa sklepajo, kakšna bo nova letina. Vincencijevo posebej slavijo v celinski Hrvaški, takrat največkrat pijejo vino in jedo domače dobrote.

Zagreb: Zadnji vikend v januarju je po vsej prestolnici že tradicionalno rezerviran za obisk muzejev, saj v noči muzejev odprejo svoja vrata, da bi si vsi meščani lahko ogledali njihove dragocenosti.

februar '27

Puljski karneval FOTO: Marijana Banko/Cropix

Reka: 6. in 7. februarja bo tu potekal eden največjih karnevalskih dogodkov na Hrvaškem. Po Reki se bo podal mednarodni karnevalski sprevod, v katerem sodelujejo tradicionalne in urbane karnevalske skupine iz Hrvaške in tujine. Obiskovalci lahko pričakujejo več sto tematskih vozov, več tisoč mask in različne karnevalske programe, prilagojene za vse generacije. Karneval ohranja stoletno tradicijo maškar v Kvarnerju, hkrati pa daje maskam priložnost za sodobne interpretacije in družbene komentarje.

Pulj: Tudi na puljskem karnevalu 13. in 14. februarja sodeluje veliko skupin maškar. Udeležijo se ga društva, šole in športni klubi. Pripravijo otroške in večerne programe. Izberejo tudi najboljšo masko. Mesto je polno zabavnih vsebin.

Pazin: Na sejmu Dnevi medu se 20. in 21. februarja zberejo čebelarji iz vse Hrvaške. V ponudbi so med, propolis, vosek in kozmetika iz čebeljih proizvodov. Potekajo tudi predavanja o zdravju čebel. Organizirana je pokušnja različnih vrst medu. Poseben program je namenjen šolam.

Zadar: Zadrski vinski festival Wine Festival, največji vinski dogodek v Dalmaciji, 27. in 28. februarja zbere ljubitelje vina, strokovnjake in vinarje iz Hrvaške in tujine ter tako nadaljuje tradicijo predstavljanja domačih vin in vinske kulture, pri čemer je poudarek na kakovosti in raznolikosti ponudbe. Poleg pokušnje vin je priložnost za spoznavanje lokalne gastronomije in vinogradniških običajev, s čimer se Zadar predstavi tudi kot idealno mesto za gurmane.