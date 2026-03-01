52 vikend izletov po Sloveniji

marec

KRANJSKA GORA: V znanem zimskošportnem središču sta 7. in 8. marca na sporedu tekmi alpskih smučarjev za svetovni pokal, pomerili se bodo v veleslalomu in slalomu. V obdobju, ko se tudi na Gorenjskem počasi poslavljajo od zime, bo ob progi Podkoren zelo živahno.

NOVO MESTO: Spoznajte prestolnico Dolenjske s privlačnim starim mestnim jedrom, okoli katerega se vije reka Krka. Bližnji Otočec se ponaša z edinim rečnim gradom v Sloveniji. V Irči vasi, predmestju Novega mesta, boste našli restavracijo Hiša Fink, kjer pripravljajo tradicionalne jedi na sodoben in moderen način. V modernem paviljonu s teraso in pogledom na bistro reko Krko vas čaka svet kulinaričnih užitkov.

ŠKOFJA LOKA: Škofjeloški pasijon velja za pomemben del slovenske in svetovne zakladnice kulture, saj je od leta 2016 vpisan na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Skozi mesto se pomikajo skupine nastopajočih, ki v dramski obliki uprizarjajo posamezne prizore iz Stare in Nove zaveze Svetega pisma ter razne alegorične motive. Izvajajo ga le vsakih šest let, letos ga bodo uprizorili sedemkrat na štirih mestnih prizoriščih med 21. marcem in 12. aprilom.

PLANICA: Veliki finale svetovnega pokala v zibelki smučarskih skokov je pravi nacionalni športni praznik. Štiridnevne prireditve (od 26. do 29. marca) preprosto ne gre zamuditi, tudi če pridete zgolj za en dan. Športni spektakel v dolini pod Poncami je zagotovljen, saj ima Slovenija v moški in ženski konkurenci velika favorita, sestro in brata, Niko in Domna Prevca, ob njiju pa še celo vrsto adutov.

april

Soline v Sečovljah FOTO: STO

ROGAŠKA SLATINA: Sprehodite se po zdraviliškem parku, ki vedno navduši z urejenimi cvetličnimi gredicami. V Pivnici popijte kozarec zdravilne mineralne vode Donat naravnost iz izvira ter začutite veličastnost stekla in kristala v Kristalni dvorani. Pri mojstrih steklarstva v Steklarni Rogaška si oglejte ročno ustvarjene kristalne izdelke, ki so cenjeni po vsem svetu. Dan pa lahko sklenete z obiskom Stolpa Kristal, najvišje stavbe v Sloveniji.

RADOVLJICA: Na Gorenjskem bo 18. in 19. aprila dišalo po čokoladi. Najslajše slovensko mesto gosti vikend slastnih dobrot, odlične zabave in doživetij za vse generacije. Okusite vrhunske slovenske pralineje ter čokolade in se zabavajte ob pestrem spremljevalnem programu.

PIRAN: Solinarski praznik na dan sv. Jurija je edinstvena etnološka in kulturna prireditev, ki slavi bogato dediščino solinarstva v Piranu. Zanimiv je za vse generacije, od najmlajših do odraslih, saj obiskovalci lahko sodelujejo v raznovrstnih delavnicah, spoznavajo ekologijo solin in se preizkusijo v uporabi tradicionalnih solinarskih orodij. Vključena je bogata kulinarična ponudba z lokalno soljo.

ŠMARTNO: V središču Goriških brd bo v soboto, 25. aprila, vrhunska enogastronomska prireditev Vino & Brda. Prostor v srednjeveški obzidani vasici je omejen, zato je na voljo le 800 vstopnic za celodnevno uživanje v briških vinih in kulinariki številnih znanih slovenskih gostiln in restavracij. V edinstvenem ambientu pripravljajo tudi glasbeni program in nekaj novosti, ki bodo prijetno presenetile vse gurmane in ljubitelje vina.

maj

Lipica FOTO: STO

PORTOROŽ: Vrtnice & Rosé je vrhunski vinsko-kulinarični dogodek. V Rožnem vrtu se obiskovalci lahko prepustijo užitkom degustacije najboljših mirnih in penečih roséjev, ki jih spremljajo izbrani istrski prigrizki in lokalne dobrote.

VELENJE: Velenjska Vista bo 17. maja prizorišče prav posebnega dogajanja. Zbrali se bodo harmonikarji z vsega sveta, da bi podrli Guinnessov svetovni rekord v največjem številu harmonikarjev na svetu, ki bodo igrali eno melodijo. Seveda bo zadonela Avsenikova Na Golici.

LIPICA: V Sloveniji je 19. maj uradno dan lipicanca, enega najpomembnejših simbolov slovenske kulturne dediščine in nacionalne identitete. Tradicija njegove reje je bila vpisana tudi na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine leta 2022. V maju zato Kobilarna Lipica odpre svoja vrata in na praznik lipicanca pripravi bogato dogajanje.

RADOMLJE: Arboretum Volčji Potok je v Sloveniji najbolj obiskana botanična ustanova. Kar 85 hektarov velik javni park v bližini Ljubljane je kot ustvarjen za dolge sprehode v urejenem naravnem okolju. V njem uspeva približno 3500 vrst in sort iglavcev in listavcev, trajnic ter samoniklih zelnatih rastlin. Pohvalijo se s 1300 sortami vrtnic in dvema milijonoma tulipanov in narcis.

BOHINJ: Mednarodni festival alpskega cvetja (od 22. maja do 7. junija) je šopek botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi.

junij

Maraton Franja FOTO: dokumentacija Dela

BLED: Že tradicionalno v prvem tednu junija Blejski grad obiskovalce popelje v pestro življenje grajskih dam in pogumnih vitezov. Nastopi srednjeveških skupin, ki se odzovejo na povabilo grajskega gospodarja, viteza Gašperja Lambergarja, so lahkotno plesni, resno bojeviti in uglajeno norčavi. Vitezi, dame in njihovo spremstvo prispejo na Bled z vseh koncev Evrope.

MARIBOR: Lent, največji festival v drugem največjem slovenskem mestu in eden največjih v državi, z bogatim programom vabi od 26. junija do 4. julija. Odprli ga bodo regionalni zvezdniki iz skupine Dubioza Kolektiv, obeta se pestro glasbeno in drugo dogajanje, posebna zgodba je mednarodni folklorni festival Folkart.

LJUBLJANA: 45. maraton Franja BTC City (od 12. do 14. junija) je največja kolesarska prireditev v Sloveniji in ena največjih kolesarskih prireditev za rekreativne in amaterske kolesarje na globalni ravni. Namenjen je tako najboljšim kolesarjem kot rekreativcem in družinam, ki se lahko pomerijo na sedmih različnih izzivih, od kronometra, velikega in malega maratona do MTB-izziva in otroških preizkušenj.

LJUBLJANA: Začetek kulturnega poletja v mestu vsako leto naznani festival Junij v Ljubljani, tradicionalna prireditev v središču Ljubljane, na Kongresnem trgu, ki obiskovalkam in obiskovalcem omogoča brezplačne predstave za najmlajše in doživetja vrhunskih umetniških stvaritev s področij plesa, gledališča in glasbe.

julij

Ptuj FOTO: STO

CERKLJE NA GORENJSKEM: Grad Strmol je eden najstarejših in najbolje ohranjenih gradov v Sloveniji, v katerem je urejen butični hotel s štirimi zvezdicami. Sobe so opremljene z izvirnim pohištvom predvojnega lastnika in ponujajo izjemno izkušnjo bivanja. Pravljična lega nad zasanjanim jezercem in izbrane zgodbe o gospodarjih naredijo izjemen vtis.

BOHINJ: Bohinj je rajska dolina sredi Julijskih Alp. Bohinjsko jezero v samem osrčju Triglavskega narodnega parka, enega najstarejših narodnih parkov v Evropi, je največje slovensko naravno jezero, nad katerim se dvigujejo nedotaknjene planine in gorski vrhovi.

PTUJ: Mednarodni festival Arsana je eden najpomembnejših glasbenih in kulturnih festivalov, ki poteka v najstarejšem slovenskem mestu. Dogodki se bodo vrstili vse poletje – od 14. junija do 29. avgusta. Slavijo raznolikost glasbenih žanrov in z bogatim kulturnim programom na zgodovinskih prizoriščih mesta povezujejo slovensko in mednarodno kulturno sceno.

TOLMIN: Poleti Tolmin gosti kar dva odmevna glasbena festivala. Za ljubitelje alternativne elektronske glasbe sredi julija poskrbi Butik Festival, na katerem gostujejo izjemni domači in tuji izvajalci. Ljubitelji težkometalskih ritmov pa dobro vedo, da je konec julija namenjen vrhunskim metalskim zasedbam. Festival Tolminator je zasnovan zelo butično, a zagotavlja vrhunsko izkušnjo. Pika na i pa je smaragdna reka Soča.

avgust

Center Noordung Vitanje FOTO: Leon Vidic

ILIRSKA BISTRICA: Mesto poznamo kot tranzitno točko na poti proti Jadranskemu morju, a se je vredno ustaviti za dan ali dva. Na obisk ne vabita zgolj grad Prem in partizanska bolnišnica Zalesje. Vse bolj priljubljena destinacija so Črne njive, kjer bodo uživali gorski kolesarji, tekači in pohodniki. Po rekreaciji si lahko odpočijejo v kampu in prijaznem gostinskem lokalu.

GORIČKO: V Doživljajskem parku Vulkanija vas čaka nepozabno potovanje v globino goričkega vulkana, skozi zgodovino Zemlje in po geoloških značilnostih. Doživetje, ki je primerno za vso družino, razkriva zgodovino Zemlje in tudi Goričkega.

VITANJE: Center Noordung ponuja virtualno resničnost, simulatorje in projekcije z novim, svežim pogledom v neskončnost vesolja in človeško delo v njem. Ime je dobil po Hermanu Potočniku Noordungu, futuristu, raketnem inženirju ter pionirju astronavtike in kozmonavtike vitanjskih korenin.

PORTOROŽ: Ko se poletje v Portorožu prevesi v svoj najčarobnejši trenutek, mesto zaživi v ritmu Portoroških noči. Ob morski promenadi se zvrstijo koncerti, nastopi in glasbeni spektakli, ki napolnijo tople večere z energijo in veseljem. Obiskovalci lahko okušajo istrske specialitete, lokalna vina in sladice.

BEGUNJE NA GORENJSKEM: Od 28. do 30. avgusta je na vrsti eden izmed vrhuncev narodnozabavne glasbe na festivalu Avsenik. Odmevale bodo največje uspešnice kultnega ansambla bratov Avsenik. V prireditvenem šotoru bo nastopilo 20 domačih in tujih zasedb.

september

Ribnica FOTO: Milan Glavonjić

RIBNICA: Kraj je po vsem svetu znan po večstoletni tradiciji izdelovanja lesenih izdelkov, ki jih imenujemo suha roba. V Ribnici imajo vsako leto na prvo septembrsko nedeljo semenj suhe robe in lončarstva. Mesto se takrat spremeni v veliko rokodelsko trgovino, kjer lahko osebno spoznate rokodelske mojstre.

MEDANA: V vasici na obrobju Goriških brd, od koder je le lučaj do Italije, je za vse popotnike skorajda obvezen postanek na domačiji Belica, kjer je na voljo udobno in prijetno bivanje stran od mestnega vrveža vsakdanjega življenja v eni od osmih kmečkih sob in dveh apartmajev. Restavracija ponuja tradicionalno kuhinjo, ki temelji na sezonskih in lokalnih sestavinah. Posebno so ponosni na domač briški pršut, šalam, panceto in druge mesnine.

KAMNIK: Kraj ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Ob številnih znamenitostih v mestu in okolici se velja povzpeti tudi na Veliko planino, kjer lahko spoznate pristno življenje pastirjev in celo prenočite v njihovi vasici. Sredi septembra je Kamnik v znamenju Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Na tridnevnem festivalu se pleše in poje, folklorno dediščino znajo tukaj zelo dobro ohranjati.

MARIBOR: V času trgatev postane Maribor pravi raj za gurmane, ljubitelje kulture in zgodovine. V mestu in okolici se vrstijo prireditve, ki slavijo simbol slovenske žlahtne kapljice, kakovostno gastronomsko ponudbo štajerske prestolnice ter običaje in kulturno dediščino.

oktober

Grad Podčetrtek FOTO: Borut Pihlar

DUTOVLJE: Manjše naselje v občini Sežana je v središču najbolj rodovitnega območja Krasa, znanega po vinih teran in malvazija. Tukaj se začne Teranova krožna pot, sedemkilometrski sprehod po gozdnih in vaških poteh.

METLIKA: Dobrodošli v osrčju Bele krajine, kjer se med Gorjanci in reko Kolpo skriva Metlika. Raziščite očarljivo staro mestno jedro, doživite slikovito naravo reke Kolpe in okusite pristne belokranjske dobrote. Obiščite Belokranjski muzej, Galerijo Kambič, Rosalnice – romarsko središče Tri fare, sosesko zidanico Drašiči ...

ALPE-ADRIA TRAIL: Daljinska pohodniška pot povezuje avstrijsko Koroško, Slovenijo in italijansko Fulanijo - Julijsko krajino. Po slovenskem delu tečejo etape od Kranjske Gore do Kraškega roba in so primerne tako za zahtevne pohodnike kot družine z otroki. Če se odločite za daljše razdalje, je na voljo tudi prevoz prtljage.

PODČETRTEK: Grad Podčetrtek ponuja nepozabno doživetje za vse obiskovalce. Med obnovljenimi starodavnimi kamnitimi zidovi in veličastnimi stolpi se lahko sprehodite po Grajski poti in občutite utrip preteklosti, ki se prepleta s sodobnostjo. Poleg tega se lahko odpravite na razgledni Stolp zdravja in veselja na Rudnici, v olimski samostan, bližnjo čokoladnico in na Jelenov greben ali pa na vodno zabavo v Terme Olimia.

LJUBLJANA: 30. NLB Ljubljanski maraton (17. in 18. oktobra) je najprestižnejša tekaška prireditev v Sloveniji, ki na ulice Ljubljane vsako jesen privabi tisoče tekačev in navijačev z vsega sveta ter je edinstvena priložnost za tek skozi srce glavnega mesta.

november

Martinovanje v Mariboru FOTO: Mp Produkcija/pigac.si

SLOVENIJA: Martinovo je čas, ko se mošt spremeni v vino. Praznik, ki se slavi po vsej Sloveniji, ponuja pravo kmečko pojedino z raco ali gosjo, rdečim zeljem in mlinci, zraven pa seveda ne sme manjkati mlado vino.

LJUBLJANA: Glavno mesto predzadnji mesec v letu tradicionalno gosti November Gourmet. To je mesec kulinaričnih doživetij, posebnih menijev, tečajev, delavnic in degustacij, ki jih zakuhajo restavracije, slaščičarne, hoteli, pivnice, vinoteke, kulinarične šole in drugi gastronomski virtuozi iz Ljubljane in okolice. Ob tem pa si lahko ogledate še kakšno izmed aktualnih razstav.

PLETERJE: Kartuzijanski samostan Pleterje je samostan reda kartuzijanov, stoji na Dolenjskem, blizu Šentjerneja. Ta samostan je edina še delujoča kartuzija v Sloveniji. Pridelke pleterskih menihov – od vin, žganj, sadja in sadik sadnega drevja do čebeljih izdelkov, knjig in drugih dobrot – je mogoče kupiti v njihovi trgovini. Muzej na prostem Pleterje predstavlja staro tradicionalno kmečko domačijo iz leta 1833.

BOGENŠPERK: Vzemite si čas za zgodbe enega najlepših gradov pri nas in muzejske zbirke, ki pripovedujejo o življenju na gradu, predvsem pa se osredotočajo na delo znamenitega kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693).

STRUNJAN: Ste vedeli, da kakiju pravimo tudi zlato jabolko? V Strunjanu imajo sredi novembra tradicionalni jesenski dogodek, ki slavi ta edinstveni sadež in bogato istrsko dediščino.

december

Ljubljana FOTO: visitljubljana.com

SLOVENIJA: V decembru se slovenska mesta spremenijo v pravljične dežele. V soju lučk s pestrim dogajanjem, sejmi domačih obrti in spremljevalno kulinariko vabijo na raziskovanje. V nekatera se lahko zapeljete tudi z vlakom. Od vsepovsod se trume obiskovalcev zlijejo v glavno mesto, saj je Ljubljana v tem času posebno romantična s pestro ponudbo kulinarike in zabavnega programa za vse generacije.

IZOLA: Od začetka decembra do sredine januarja se znano ribiško mestece prelevi v Ledeni otok. Ko prižgejo praznične luči, odprejo tudi drsališče, hkrati pa vrata odpre božično-novoletni sejem. Na različnih koncih priljubljenega morskega turističnega središča pripravijo pester glasbeni in zabavni program.

POSTOJNA: Doživite Žive jaslice v Postojnski jami (od 25. do 30 decembra), pravi božično-novoletni spektakel v skrivnostnem podzemnem svetu. Jamski vlakec vas popelje v božično zgodbo v osupljivih dvoranah največje turistične jame, doživetje, ki ni mogoče nikjer drugje na svetu.

KOPE: Športni center na Pohorju v občini Slovenj Gradec ni več zgolj destinacija za radosti na snegu, a ima vendarle pozimi poseben čar. Smučišče Kope se razteza na več kot osmih kilometrih urejenih smučarskih prog, ki so primerne za vse okuse in stopnje znanja. Na smučišču obratujejo kar štiri štirisedežnice in štiri vlečnice. Uživali boste lahko tudi v teku na smučeh in krpljanju ter pestri kulinariki v hotelu Panorama, Grmovškovem domu ali restavraciji Pr' Zajcu.

januar '27

Portorož FOTO: Janez Mužič

PORTOROŽ: Na osrednji plaži slovenskega turističnega bisera se bo nekaj sto pogumnežev podalo na krajše ali daljše čofotanje v morju. Tradicionalna prireditev je zelo dobro obiskana, tako da na obali odmeva pravo navijaško vzdušje.

LOGARSKA DOLINA: Ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi se zajeda v Kamniško-Savinjske Alpe s severa. Dolga je sedem kilometrov in v povprečju široka 250 metrov. Za zeleno kuliso gozda se razlega veličastno šumenje slapa Rinka. Pozimi je tu raj za smučarske tekače, v toplejših mesecih za pohodnike in kolesarje.

MURSKA SOBOTA: Središče Pomurja vabi z umirjenim mestnim utripom, bogato kulturno dediščino in zelenimi kotički ob reki Muri. Ogled murskosoboškega gradu, Pomurskega muzeja in mestnega parka ponuja vpogled v zgodovino in identiteto Prekmurja. V paviljonu Expano boste dobili vse informacije za raziskovanje regije.

BREŽICE: Sredi Brežiške ravnine si oglejte mesto, polno zgodb o nekdanjih trgovcih in obrtnikih. V mesto ob sotočju Save in Krke že od daleč vabi visok Vodovodni stolp, v gradu vsakogar prevzame s freskami poslikana Viteška dvorana, regija slovi po odličnih vinih. Čisto blizu so največje slovenske terme – Terme Čatež.

ČRNA NA KOROŠKEM: Zadnji konec tedna v januarju se v Podpeci zberejo graditelji snežnih gradov. Delajo vse od jutra do sončnega zahoda, ko sledi še zabava. Program naslednjega dne je namenjen otrokom in družinam.

februar '27

Laufarji v Cerknem FOTO: Sašo Tušar

KRANJ: Staro mestno jedro Kranja je med najbolj očarljivimi v Sloveniji. Na vsakem koraku se čuti naklonjenost do kulture in tradicije. V bogati zgodovini so svoj pečat v mestu pustile mnoge zanimive osebnosti, med njimi največji slovenski pesnik France Prešeren. Osmi februar je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Takrat je v prestolnici Gorenjske nadvse živahno.

LJUBLJANA: LUV fest je festival ljubezni, umetnosti in vandranja, ki v Ljubljani traja od 8. februarja, ko se spominjamo Franceta Prešerna, vse do 12. marca, gregorjevega, ko se ženijo ptički. Na ulice in trge prinaša umetniško galerijo na prostem, v kulturne hrame in kreativne prostore pa neskončno umetniških, glasbenih in plesnih doživetij, ustvarjalnih delavnic in vodenj na temo ljubezni.

PTUJ: Kurentovanje je največji slovenski pustni karneval, ki organizirano poteka že od leta 1960. Velja za največji evropski pustni prikaz etnografskih mask na prostem, pogosto mu rečemo kar peti letni čas. Mednarodna karnevalska povorka, ki poteka na pustno nedeljo, je vrhunec vsakoletnega kurentovanja, zbere se več kot 50.000 obiskovalcev.

CERKNICA: Februar prinaša pobeg v čas, ko se z masko lahko prelevite v kogarkoli. Pripravite se na tematsko obarvane pustne sprevode v večini slovenskih mest: cerkniški karneval z Butalci, cerkljanski z laufarji in Fašjenk v Dobovi vas popeljejo v svet mask in sladkih dobrot.