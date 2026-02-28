52 vikend izletov po Srbiji

marec

Fruška Gora FOTO: TOS

FRUŠKA GORA: Na območju Fruške gore, ki ga krasijo številna jezera, je kar 16 srednjeveških pravoslavnih samostanov, v katerih lahko preživite dan ali pa si privoščite piknik na katerem od prostorov za piknik, kot so Stražilov, Brankovac, Iriški venec in drugi. Lahko si izposodite kolo in odkrivate lepote Fruške gore, obiščete zdravilne vrelce term Vrdnik, pokusite najboljša lokalna vina, pa tudi specialiteto regije, papriko v prahu. Za ljubitelje narave pohodniško društvo Zmajevac iz Vrdnika marca organizira srečanje na Fruški gori.

SREMSKA MITROVICA: Obiščite cesarsko palačo Sirmium, najpomembnejše arheološko nahajališče, in se prepričajte o lepoti tamkajšnjih rimskih mozaikov. O razkošni notranji okrasitvi pričajo fragmenti fresk, mozaiki in arhitekturno okrasje. Sprehodite se po Žitnem trgu in mestnem sprehajališču ter obiščite galerijo velikega slikarja Save Šumanovića in Muzej naivne umetnosti Ilijanum v Šidu. Bivajte pa v Zasavici, posebnem naravnem rezervatu.

VRŠAC: Tu nikakor na izpustite ogleda mestnega središča in mestnega muzeja, pa tudi ne katedrale sv. Gerharda, veličastne rimskokatoliške cerkve, katere notranjost je bogato opremljena z rezbarjenim pohištvom. Oglejte si tudi spominsko zbirko slikarja Paje Jovanovića in Vladikov dvor, ki ga je vladiki Jovanu Georgijeviću dovolila postaviti cesarica Marija Terezija.

UŽICE: Tu so narodni muzej, hidroelektrarna na Đetinji, najstarejša v Evropi, spominski kompleks Kadinjača, neolitsko naselje Stapark, vožnja po Šarganski osmici, Drvengrad, vas Zlakusa … In ko obiščete Užice, ob kozarčku požegaške slivovke obvezno pokusite užiški pršut, pa tudi komplet lepinjo.

april

Golubac FOTO: TOS

BEOGRAD: Mesto na križišču poti, ob izlivu Save v Donavo, upravičeno nosi vzdevka vrata Balkana in vrata srednje Evrope. Kalemegdan je muzej na prostem, četrt Savamala tik ob Savi pa je polna galerij in kavarn z živo glasbo. Malo naprej, na obrežju Donave, je Dorćol Plac – središče alternativne kulture … Nova, sodobna oaza v središču mesta je Beograd na vodi, cerkev svetega Save pa je druga največja pravoslavna cerkev na Balkanu in tretja na svetu. Začutite boemsko vzdušje v Skadarliji. Bi se morda 6. aprila udeležili beograjskega maratona?

SMEDEREVO: Na desnem bregu Donave leži veličastna trdnjava, zgrajena v 15. stoletju. Sprehodite se po glavnem mestnem trgu, oglejte si cerkev sv. Jurija iz leta 1854, zgrajeno po vzoru samostana Manasija, Karađorđevo murvo in pokusite vina te regije (priporočamo vinarno Despotika), pa tudi sarmice, ostriže, štrudelj – vse po smederevsko.

PIROT: Trdnjava je simbol mesta, vendar je vredno obiskati tudi staro obrtniško čaršijo v Tijabari, tipično za srbske vasice s konca 19. stoletja, muzej Ponišavlja, znamenito pirotsko lončarstvo, fantastično razstavo pirotskih preprog ... Obvezno naročite pirotski kačkavalj, ki se izdeluje že več kot dve stoletji in ima zaščiteno geografsko poreklo, in »peglano klobasico«. Na koncu se sprehodite po naravnem parku Stara planina in občudujte svetovno znane slapove.

TRDNJAVA GOLUBAC: Legenda pravi, da je mesto Golubac dobilo ime po princesi Golubani, ki je zavrnila ljubezen turškega paše, on pa jo je v jezi pribil na skalo. Vsekakor se odpravite na panoramski ogled z ladjo, saj je Donava v bližini Golubca najširša v celotnem toku. V bližini sta še samostana Tumane in Nimnik.

maj

Prijepolje Mileševo FOTO: TOS

SREMSKI KARLOVCI: Obiščite Karlovško gimnazijo, najstarejšo v Srbiji, pa tudi vodnjak Štirje levi. Legenda pravi, da se bo, kdor pije vodo iz njega, vrnil v Karlovce in se tam poročil! Portal rimskokatoliške cerkve iz leta 1768 je eden najlepših primerov baroka v tej regiji. Pojdite tudi v Stražilovo, kjer je pokopan Branko Radičević, velikan srbske poezije, nato pa se sprehodite po fruškogorski vinorodni regiji, eni najstarejših v tem delu Evrope.

SOMBOR: Simboli Sombora so mestna hiša, Trg Sv. trojice, galerije, zelene mestne avenije ... Zapeljite se s kočijo ob glasbi tamburašev, nato pa obiščite še poseben naravni rezervat Gornje Podonavje, otok neokrnjene narave.

INĐIJA: Duhovno središče Inđije je cerkev Marijinega darovanja, ne smemo pa pozabiti na spomenik Milunki Savić, sprehod po območju za pešce, Krčedinsko ado in keltsko vas. Večerjajte v restavraciji Fleur de Sel, ki je leta 2025 pridobila prestižno Michelinovo zvezdico.

PRIJEPOLJE: Samostan Mileševo in freska Beli angel spadata med najlepša dela evropske srednjeveške umetnosti. Sliko Belega angela so predvajali kot prvi satelitski signal, poslan v vesolje iz Evrope. V Prijepolju obiščite mestni muzej z razstavo, posvečeno Vladi Divcu, ter stolp z uro.

NOVA VAROŠ: Občudujte lepote narave in doživite meandre Uvca, območje, kjer prebiva beloglavi jastreb. Na Kameni gori se preskusite v gorskem kolesarjenju in jadralnem padalstvu, lahko pa se povzpnete na Zlatar. Maja uživajte ob Limski regati, privoščite si znamenito ajdovo pito, zlatarski sir in žganje iz divjih hrušk.

junij

Bela crkva FOTO: TOS

KRAGUJEVAC: Mesto je bilo prva novoveška prestolnica srbske države, tu so prvo sodišče, ena od najstarejših gimnazij, prvo gledališče, tu je izšel prvi časopis in je zasvetila prva žarnica … Oglejte si staro mestno jedro in zgodovinski kompleks Milošev venac ter obiščite Amidžev konak iz leta 1818. Tu je tudi stara dvorna cerkev iz istega leta, v njej je leta 1835 zasedala sretenjska skupščina, na kateri je bila sprejeta prva srbska ustava. Kraj tragedije je spominski park Šumarice, posvečen trpljenju kragujevških civilistov in dijakov med nemško okupacijo. Junija pa poteka v mestu Arsenal Fest, eden najboljših poletnih glasbenih festivalov.

ARANĐELOVAC: V parku Bukoviška Banja obiščite staro poslopje in paviljon kneza Miloša in stopite v zgodovino z obiskom mesta Orašac, kjer se je začela prva srbska vstaja. Podajte se po poteh Bukulje, raziščite lepote jame Risovača in uživajte v najboljših vinih Šumadije.

SOKOBANJA: Zaradi ugodnega podnebja ji pravijo zeleno srce Srbije. Sprehodite se po urejenem parku, zaplavajte v reki Moravici, obiščite Milošev konak in lokalni zgodovinski muzej ter preživite zabaven dan v vodnem parku Podina. Oglejte si še slap Ripaljka, prvi z zakonom zaščiten naravni spomenik v Jugoslaviji.

BELA CRKVA: Šest jezer na območju Bele Crkve privablja tiste, ki se radi sproščajo ob vodi, blizu mesta pa je tudi poseben naravni rezervat Deliblatska peščara, njene sipine se dvigajo celo 200 metrov visoko. Obiščite narodni muzej v stavbi iz 19. stoletja in ne pozabite, da junija potekata tu karneval in festival cvetja.

julij

Novi Sad FOTO: TOS

NOVI SAD: Glavnemu mestu Vojvodine pravijo tudi srbske Atene, Gibraltar na Donavi in ​​svetovna prestolnica mladine. Najslikovitejši del mestnega območja za pešce sta Zmaj Jovina in Dunavska ulica s hišami z barvitimi pročelji. Eden od simbolov Novega Sada je Petrovaradinska trdnjava s podzemnimi galerijami in neverjetnimi labirinti. Tu je tudi Štrand, urejena peščena plaža s pogledom na Most svobode. Na kosilo pojdite v donavske čarde ali na salaše, kjer ponujajo vina iz fruškogorskih vinogradov.

LOZNICA: Sprehodite se po urejenem parku term Koviljača, ki ga krasi več kot 80 različnih drevesnih vrst; če ste pustolovskega duha, pa se lahko preskusite v jadralnem padalstvu na gori Gučevo. Začutite duha preteklosti v samostanu Tronoša, v katerem je študiral Vuk Stefanović Karadžić, in obiščite njegovo rojstno vas Tršić.

REKA DRINA: Uživajte v lepoti reke Drine, ki je ena najčistejših vodnih poti v Srbiji. Nikakor pa tu ne morete mimo Kućice, ki je nekakšen čardak na reki. Preživite dan na plažah Perućca in ne pozabite obiskati narodnega parka Tara, prostranih gozdov in kanjona Drine, privoščite si veličastne poglede z razgledišč; tu je tudi naravno bivališče rjavega medveda. Ljubitelji pustolovščin naj se odločijo za splavarjenje ali rafting po Drini, julija poteka tu tudi tradicionalna Drinska regata.

ZLATIBOR: Doživite lepoto gore v poletnih mesecih, obiščite staro vas Sirogojno, jamo Stopića in slap Gostilje. Zlata gondola povezuje središče Zlatibora s Tornikom, njegovim najvišjim vrhom. Pokusite lokalne specialitete, kot sta komplet lepinja in kislo mleko.

avgust

Vrnjačka banja FOTO: TOS

ČAČAK: To je čas za najbolj noro zabavo v Guči – Dragačevski festival trobent – in še veliko več. Obiščite rimske terme (arheološko najdišče), umetnostno galerijo Nadežde Petrović, samostane Ovčarsko-kablarske soteske (»srbska sveta gora«) in topliški kraj Ovčar Banja.

VRNJAČKA BANJA: Poleg glasbenega festivala LoveFest ponuja Vrnjačka Banja, najbolj znano zdraviliško letovišče v Srbiji, še marsikaj. V Parku ob jezeru stoji panoramsko kolo, največje na Balkanu, visoko je kar 50 metrov. Tu je tudi Most ljubezni, ki je oživel po zaslugi Desanke Maksimović in njene pesmi Molitev za ljubezen. Nikakor pa ne pozabite obiskati spominske sobe Danila Bate Stojkovića.

NIŠ: Morda se res vse začne z Nisville Jazz Festivalom in arheološkim najdiščem Medijana, ampak avgusta velja obiskati tudi niško trdnjavo in spomenik na Čegru. Uživajte v sprehodu po središču mesta, okrepčajte se v stari ulici Kazandžijsko sokače ter raziščite Sićevaško sotesko in Cerjansko jamo.

LESKOVAC: Leskovac ponuja avgusta bogato kulturnozgodovinsko vsebino in naravne lepote. Obiščite arheološko najdišče Caričin grad (Iustiniana Prima), povzpnite se na hrib Hisar s spominskim parkom, obiščite narodni muzej in uživajte na gastronomskem festivalu Roštiljijada. Osvežite pa se lahko v kanjonu reke Vučjanke in tudi samostanih v vasi Jašunja v okolici.

BOR: Uživajte v Brestovačkih toplicah, podajte se na pohod na Stol (aktivne počitnice) in občudujte Borsko jezero, Zlotske jame. Priljubljena točka pohodnikov je tudi naravni spomenik Lazarev kanjon.

september

Kikinda FOTO: TOS

KIKINDA: Udeležite se edinstvenega dogodka Dani ludaje, posvečenega večjim in manjšim bučam. Prav tako ne smete izpustiti ogleda Ulice generala Drapšina – po podatkih svetovne spletne strani Arhitektura in oblikovanje je med najlepšimi ulicami na svetu na 22. mestu! Tu gnezdijo tudi številne sove, velike uharice, zato je to idealen kraj za opazovanje teh ptic.

NEGOTIN: Septembra je tu v polnem teku mesec vina, vrstijo se trgatve – Krajinska trgatev, Rajaška, Rogljevska, Smedovaška, Štubiška in Bratujevaška ... Obiščite pa tudi samostan Bukovo iz 13. stoletja in največje naravne kamnite mostove v Evropi v kanjonu Vratna.

ZRENJANIN: Začnite v kulturnozgodovinskem kompleksu starega jedra Zrenjanina s palačo pravice in mestno hišo, nato pa obiščite Gradnuliško cerkev, zgrajeno leta 1777, z značilno baročno arhitekturno strukturo, okrasjem in lepoto. Preverite, zakaj Zrenjanin imenujejo mesto mostov (reko Begej, ki teče skozi mesto, prečka kar deset mostov), nato pa se odpravite v naravni rezervat Carska bara.

KOVAČICA: Galerija naivne umetnosti Kovačica je svetišče te umetnosti v Srbiji. Leta 2024 je bilo kovačiško naivno slikarstvo vpisano na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

oktober

Vršac FOTO: TOS

SUBOTICA: Ponaša se z bogato arhitekturno dediščino iz secesijskega obdobja: sinagogo, mestno hišo, palačo Raichle, žensko plažo, vodovodnim stolpom ... Tu je kaj videti! Odpočijte si na kateri od značilnih vojvodinskih kmetij – salašev – in spoznavajte tradicionalne specialitete. Obvezen je obisk naravnega parka Palić, njegovega čudovitega jezera in vseh spremljajočih objektov.

VRŠAC: V Vršcu uživajte v grozdju in vinu na Grožđebalu, trgatvi grozdja, in se podajte na Vršačke planine, najstarejši masiv v Panonski nižini, ki je naravno bogastvo posebnega pomena in klimatsko zdravilišče. Obvezen je obisk Deliblatske peščare ali evropske Sahare, največje peščene puščave v Evropi.

KRUŠEVAC: Tukaj lahko nazdravite tudi na trgatvi v Aleksandrovcu, ki je odličen vinski dogodek, nato pa se odpravite do Ribarske Banje in gore Jastrebac. V bližini sta še arheološki park Lazarev grad in zabaviščni park Šarengrad.

TOPOLA: Današnje mesto je ustanovil Karađorđe Petrović okoli leta 1781, največji vzpon pa je doživelo, ko je prišel na oblast knez Aleksander Karađorđević. Glavne znamenitosti so cerkev sv. Jurija in mavzolej kraljeve družine Karađorđević, hiša kralja Petra in Karađorđev grad. Topola in njena okolica pa sta znani tudi po pridelavi sadja in grozdja. Oktobrska trgatev v Oplencu je vedno nepozabno doživetje.

AVALA: Beograjski hrib, ki je veliko več kot to. Ena znanih točk za piknike slovi po spomeniku neznanemu junaku iz leta 1938, ki ga je ustvaril slavni jugoslovanski kipar Ivan Meštrović. Druga tukajšnja znamenitost pa je Avalski stolp, visok 204,6 metra; na njegov vrh vas popeljejo dvigala.

november

Novi Pazar FOTO: TOS

BEOGRAD: Beograd je znan po številnih festivalih, ki so že desetletja kulturni in ikonični trenutki prestolnice. Beograjski jazz festival poteka konec oktobra kot najstarejši in mednarodno najodmevnejši jazzovski dogodek. Festival Bitef traja od konca septembra do začetka oktobra. Z rastjo in razvojem je postal eden največjih in najpomembnejših evropskih gledaliških festivalov. BEMUS (Beograjski glasbeni festival) v oktobru pa je najstarejši in najpomembnejši glasbeni festival v Srbiji.

PARK TOPČIDER: Obiščite konak kneza Miloša, zgrajen leta 1834 v turško-balkanskem slogu. To je ena zadnjih umetniških in arhitekturnih sledi otomanske kulturne dediščine v Srbiji. Bil je poletna rezidenca kneza Miloša. Stoji v beograjskem parku Topčider z znamenitimi platanami, med katerimi je bila velika platana, zavarovana kot naravni spomenik, verjetno posajena okoli leta 1830.

NOVI PAZAR: Zaradi spomenikov na Unescovem seznamu: samostanov Sopoćani in Đurđevi stupovi, Petrove cerkve in ​​ostankov mesta Ras – prve prestolnice Srbije –, pa tudi svoje zgodovine, v kateri sta se prepletali krščanska in islamska civilizacija, si je Novi Pazar prislužil naziv izjemne evropske destinacije. Freska Marijinega vnebovzetja iz Sopoćanov je bila na svetovni razstavi v Parizu leta 1961 razglašena za najlepšo fresko iz srednjega veka.

SJENICA: Tu je Pešterska planota, največja planota v Srbiji, območje neokrnjene narave, pašnikov, rek ponikalnic in gostoljubnih domačinov. Obvezno pokusite sjeniški sir in sudžuk.

december

Kopaonik FOTO: TOS

KOPAONIK: Smučišče Kopaonik ima več kot 64 kilometrov stez in prog za alpsko smučanje in tek na smučeh. Za ljubitelje nočnega smučanja so osvetljene proge v središču smučišča. Na voljo so tudi tri zavarovana območja s tekočimi trakovi za najmlajše smučarje in začetnike. Kar 97 odstotkov smučišča pokriva sistem za umetno zasneževanje, zato sezona tu traja dlje. Štirisedežnica Pančićev vrh ne prevaža le smučarjev in deskarjev na snegu, ampak tudi obiskovalce, ki se ne ukvarjajo z zimskimi športi, kar seveda velja tudi za poletje.

STARA PLANINA: To srbsko lepotico prekriva sneg skoraj pet mesecev na leto. Nadmorska višina, med 1100 in 1900 metri, ji zagotavlja odlične razmere za alpsko smučanje. Smučarjem vseh kategorij je na voljo več kot 13 kilometrov odlično pripravljenih prog različnih težavnostnih stopenj. Poleg tega je smučarski center Stara Planina opremljen s sistemom za umetno zasneževanje.

ZLATIBOR: Prostrana planota, polna borovcev, ki se obsijani s sončnimi žarki neverjetno zlato lesketajo, uvršča Zlatibor med najlepše gore v Srbiji. Prestolnica srbskega gorskega turizma, polna gostov tako poleti kot pozimi, ima smučarski center Tornik, sistem umetnega zasneževanja in Zlato gondolo, ki povezuje turistični center s smučiščem Tornik in pelje čez Ribniško jezero. Obiščite Stopića jamo – s kadmi iz lehnjaka, muzej stare vasi Sirogojno, slap Gostilje ...

TARA: Narodni park Tara z razglediščem, izvirom reke Vrelo, najkrajše reke v Srbiji, vabi na obisk samostana Rača ter pokušnjo klekovače in postrvi na žaru, kar je le nekaj užitkov, ki jih ponuja ta čudovita gora.

januar '27

Zemun FOTO: TOS

ZLATAR: Na čudoviti in mirni gori se lahko sprehajate in uživate v snegu, obiščete razgledišče Uvac, nato pa si privoščite razvajanje v Pribojski Banji. Obiščite samostan Mileševa, seveda pa raziskujte tudi gastronomsko ponudbo.

GOČ: Neokrnjena narava, kombinacija idealnega podnebja, čistega zraka in bujnega rastlinja, je odlična izbira za sprehode, planinarjenje in športni turizem. Pozimi Goč sije v belini, ima urejena smučišča za začetnike in rekreativne športnike z vso potrebno infrastrukturo. Tu lahko preprosto združite uživanje v velnes centru toplic, čez pol ure pa si že privoščite rekreacijo na smučišču.

DIVČIBARE: Divčibare na gori Maljen imajo blago podnebje, bogato floro in favno, obilico izvirov in tekočih voda, blage prelaze pa sneg pokriva tudi do štiri mesece na leto ... Na smučišču Crni vrh imajo sistem umetnega zasneževanja, proga meri 850 metrov. Tu so na voljo tudi izposojevalnica smuči, smučarska šola in zunanji bar.

GOLIJA: Smučišča na Goliji so urejena na izjemno lepi lokaciji, predvsem pa so idealno izhodišče za samostane Sopoćani, Đurđevi stupovi, Studenica in Petrova crkva.

ZEMUN: Nekoč naselje iz neolitika je zdaj del Beograda. Zemun slovi po Gardošu, v njegovem zgodovinskem jedru pa sta trdnjava iz 9. stoletja in Milenijski stolp. Vzdolž rečne promenade so številni bari, splavi in ​​restavracije. Zaradi izjemne geografske lege je Zemun ena najekskluzivnejših mestnih turističnih destinacij v Srbiji. Plaža Lido na Velikem vojnem otoku slovi kot idealen kraj za sprostitev.

februar '27

Valjevo FOTO: TOS

RIBARSKA BANJA: Hamami, ki so jih nekoč zgradili tukaj, pričajo, da so zdravilno moč teh toplic poznali že Turki. Podate pa se lahko tudi po sledeh ruskega romana Ana Karenina – na dvorišču samostana sveti Roman je namreč pokopano srce ruskega plemiča Nikolaja Rajevskega, ki je bil Tolstoju navdih za lik grofa Vronskega. Odkrijte tudi lepote mesta Kruševac.

KURŠUMLIJSKA BANJA: Toplice z dolgo in bogato preteklostjo, katerih zdravilne učinke so poznali že v rimskih časih, ležijo na 442 metrih nadmorske višine. V bližnjem mestu Kuršumlija lahko obiščete samostana sv. Nikolaja in Matere Božje, ki veljata za prvi zadužbini dinastije Nemanjić. Raziščite tudi Đavoljo varoš, ki je bila nominirana za eno od sedmih novih naravnih čudes sveta.

LUKOVSKA BANJA: V osrčju tukajšnjega zdraviliškega območja leži v neokrnjeni naravi in ​​ob 38 termalnih mineralnih vrelcih, znanih že iz časa starih Rimljanov, Lukovska Banja. Pozimi lahko združite aktivnosti na snegu z zdraviliškimi tretmaji, saj so terme na pobočjih Kopaonika.

VALJEVO: Obiščite Tešnjar, staro valjevsko čaršijo in Narodni muzej Valjevo, ki je prejel številne nagrade. Sprehodite se do rojstne hiše vojvode Živojina Mišića v Struganiku. V Brankovini spoznavajte srbsko zgodovino ob velikih osebnostih, ki so se tu rodile: knez Aleksa Nenadović, protojerej Matej, vojvodi Sim in Jevrem ... Slavo Brankovine je predstavljala tudi pesnica Desanka Maksimović, ki je tu odraščala in je tu pokopana. Obiščite še jamo Petnica, nato pa se sprostite v toplicah Vrujci.