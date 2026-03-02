  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Vlašić – gora, ki ima rada goste

    Krotek je, prostran, bogat z vodo in zdravilnimi zelišči ter vedno pripravljen popotniku razkriti skrivnost daleč naokoli znanega sira. To je Vlašić. In ima dušo, kar ga dela najlepšega, trdijo tako gostje kot domačini.
    Prostranstvo, ki osvaja FOTO: Oslobođenje
    Galerija
    Prostranstvo, ki osvaja FOTO: Oslobođenje
    Tanja Cerić, Oslobođenje
    2. 3. 2026 | 06:00
    11:20
    A+A-

    Z gorskimi hiškami, zgrajenimi iz kamna in lesa, s streho skoraj do tal, ki se dobesedno stiskajo druga k drugi, je Babanovac privlačen kraj za bivanje tako tistih, ki živijo ob njegovem vznožju, kot tudi za mnoge z naslovi po vsej Bosni in Hercegovini ter svetu. Babanovac je zaradi skakalnice in smučarskih prog najbolj znan del Vlašića, a tisti, ki ga bolje poznajo, se pogosto prav od tod odpravijo na osvajanje gore. Tako pozimi kot poleti.

    Mileno najdemo pred kočo. Pozdravi nas in vpraša, ali uživamo v lepoti, ki nas obdaja. Pove nam, da ravno malo pospravlja sobe, ker prihajajo gostje.

    Ena od koč na Babanovcu FOTO: Oslobođenje
    Ena od koč na Babanovcu FOTO: Oslobođenje

    Omorike

    Beseda je dala besedo in naša sogovornica se je vrnila v leto 1974, ko je na Vlašić prihajala z rumenim fičkom, v katerega je strpala smučarsko opremo ter nekaj oblačil in hrane, kajti ko greš na goro, si želiš ostati čim dlje in vsrkavati bogastvo, ki ga izžareva. Od takrat do danes se je naužila vsake pedi njene lepote, za katero tudi pravi, da ji je rešila življenje.

    »Sem onkološka bolnica in sem so me pripeljali takoj po končanem zdravljenju. Nisem se mogla niti postaviti na noge, nesli so me po stopnicah, pred vrata, da sem vdihnila vonj omorik in se nagledala tega čudovitega prostranstva,« se je naša sogovornica spominjala preteklosti, ki ni tako daleč za njo, in nam ponosno razkazala svoj drugi dom, po katerem se danes spretno vrti, ga pospravlja in ureja.

    Na goro, ki ima dušo, kot jo je opisala, jo veže veliko spominov, eden lepši od drugega.

    Milena: »Odraščala sem z Vlašićem, prav tako moji otroci.« FOTO: Oslobođenje
    Milena: »Odraščala sem z Vlašićem, prav tako moji otroci.« FOTO: Oslobođenje

    »Spomini na smučanje, pohodništvo in poslušanje omorikovih gozdov še vedno hranijo mojo dušo in mi dajejo moč za vsak nov dan,« je z nami delila nekaj svojih čustev ta Travničanka in pokazala na del Vlašića, ki ji je še posebej pri srcu.

    »Tam v daljavi, čez cesto, so imeli moji starši počitniško hišico in na Galico me vežejo posebna čustva. Je manj obiskan in miren kraj,« nam je pojasnila in se pohvalila, da se še zdaj pogosto sprehodi do kapelice Marije Snežne in razgledne točke, po kateri je Galica znana.

    Z nostalgijo je obujala spomine, ki jo povezujejo z lepoto narave in dragimi ljudmi, s katerimi deli ljubezen do te gore. »Odraščala sem z Vlašićem, z vonjem po omorikah, nato pa sem tu vzgajala svoje otroke,« nam je povedala Milena in dodala, da so njeni malčki tudi ob morju iskali vonj po borovcih.

    Sprehod in čist zrak, posebno vzdušje v zimskih dneh FOTO: Oslobođenje
    Sprehod in čist zrak, posebno vzdušje v zimskih dneh FOTO: Oslobođenje

    Priznala nam je, da rada potuje, obiskala je že dobršen del sveta, a tudi, da je povsod iskala Vlašić. »To poletje sem bila na Malti, in ko sem prišla tja, sem vse primerjala z Vlašićem,« se je ta čudovita gospa nasmejala svoji iskreni ugotovitvi in dodala, da se počuti še posebej srečno, ker so jo življenjske poti, v dobrem in slabem, usmerile proti Vlašiću.

    Turšija, žganje in sir

    Podobno zgodbo smo slišali tudi od Sulejmana Spahića, znanega po vzdevku Haler, za katerega njegovi prijatelji pravijo, da je ikona Vlašića.

    »Smučarske proge in pohodniške poti na Vlašiću sem začel spoznavati že leta 1968. Sem sem prihajal z učenci v okviru smučarske šole, kasneje pa kot nogometni trener, ko sem igralce pripeljal na priprave,« se je naš sogovornik spominjal svojih prvih obiskov vlašiških prostranstev, ki so še danes pomemben del njegovega življenja.

    Med prvimi je zgradil majhno počitniško hišico, kjer preživi večino časa. Pohodništvo je zamenjal s sprehodi in nabiranjem zdravilnih rastlin in plodov, iz katerih pripravlja čaje, žganje in turšijo (vložena zelenjava, običajno kumarice, korenje, paprika, cvetača in zelje).

    Sulejman Spahić, ikona Vlašića: »Ta gora mi je dala vse v življenju.« FOTO: Oslobođenje
    Sulejman Spahić, ikona Vlašića: »Ta gora mi je dala vse v življenju.« FOTO: Oslobođenje

    »Divje hruške, divja jabolka, glog, smreka, dren in črni trn, to je moja turšija,« nam je pokazal velike steklenice in se pohvalil, da je vse nabral na Vlašiću. Enako velja za zdravilne rastline, ki jih je namočil v jabolčno žganje, da bodo nastale kičica, s tavžentrožo, lincura ali encijan in druge žgane pijače, za katere trdi, da so dobre za zdravje.

    Pogovor se je nadaljeval o blagovnih znamkah, ki so v svet ponesle zgodbe o tradicijah Bosne in Hercegovine in ki izvirajo s teh pobočij. Povedal nam je, da vsak, ki se tam ustavi, vpraša po vlašiškem siru in gozdnem medu ter da so obiskovalci presenečeni, ko izvedo, kako veliko je to gorsko prostranstvo, ki smo ga tudi mi poskušali objeti s pogledom.

    »Pravijo, da prostranstvo te gore zavzema 6,7 odstotka ozemlja Bosne in Hercegovine. Da bi obšli Vlašić, se je tako treba sprehoditi iz Travnika, Viteza, Zenice, Žepča, Maglaja, Tešnja, Kotor Varoša, Skender Vakufa in Donjega Vakufa,« je naštel in pojasnil, da so to naselja od vznožju gorovja.

    Prostrani Vlašić zavzema 6,7 odstotka ozemlja Bosne in Hercegovine. FOTO: Oslobođenje
    Prostrani Vlašić zavzema 6,7 odstotka ozemlja Bosne in Hercegovine. FOTO: Oslobođenje

    Bogastvo Vlašića se kaže tudi v množici virov pitne vode, pod njim izvirajo Ugar, Lašva, Bila, Usora in Vrbanja.

    »Obstaja teorija, da ta gora leži na vodi,« je Sulejman spomnil na še eno zanimivo podrobnost, ki navdušuje obiskovalce, in dodal, da je Vlašić drugo največje gorovje v Bosni in Hercegovini, znano po pašnikih, živinoreji, siru, poletnih in zimskih radostih, pa tudi po čudoviti in še vedno večinoma nedotaknjeni naravi.

    »Pravijo mu gora z dušo, ker je krotek in prijazen do gostov,« nam je razložil.

    Od sogovornika smo izvedeli, da je Vlašić obiskan vse leto. Prihajajo športniki na priprave, pustolovci, da občudujejo skrite lepote, in gostje, ki jim zadostujeta kratek sprehod in čist zrak. Nastanijo se na Babanovcu, kamor nas je Haler peljal na sprehod, nato pa si izberejo, kar želijo.

    Vlašiški Robinzon Crusoe

    »Od tu do Galice imate uro in pol lahkotne hoje, to je pot, primerna za vse starosti, nato imate še pot do slapa Ugrić ali do Crnega vira. Veliko pohodnikov prihaja sem, da se odpravijo na pohod do Devečanov, Pašinca in Ljute grede,« nam je povedal, in ravno ko smo mislili, da je to to, se je spomnil še ene zanimive anekdote.

    »Ste že slišali za vlašiškega Robinzona Crusoeja?« nas je vprašal.

    Seveda nismo, zato smo brez sape poslušali podrobnosti in dobili idejo za novo zgodbo, h kateri se bomo vrnili kdaj drugič.

    Na kratko nam je povedal, da se je neki moški skupaj z ženo umaknil iz civilizacije in si z lastnimi rokami zgradil hišo, vrt in ribnik ter da skoraj vse, kar potrebujeta, posejeta in pridelata sama.

    »Gostje se tja pripeljejo z džipi, drugače sploh ni možno, onadva pa sta vesela vsakega, ki se ustavi pri njiju,« nam je razložil Haler in dodal: »Dokler ne vidite, kako je tam, si sploh ne morete predstavljati, o čem govorim.«

    Kadar ni snega, so tu snežni topovi. FOTO: Oslobođenje
    Kadar ni snega, so tu snežni topovi. FOTO: Oslobođenje

    In tako se je naš sprehod končal, z le delno odstrtimi skrivnostmi Vlašića. Menda so v dunajskih arhivih dokumenti, ki potrjujejo, da so zdravilne lastnosti zraka na tej bogati gori prepoznali že v preteklosti in da je bil zasnovan načrt za gradnjo sanatorija za pljučne bolnike.

    Slišali smo tudi del zgodbe o roži vetrov nad vrhom Mačak, pa o tem, da so izdelki z Vlašića zelo cenjeni in iskani.

    In v tistih dneh je bila na Babanovcu, središču dogajanja na Vlašiću, zelo iskana prosta koča ali vsaj soba zaradi zdaj že tradicionalne prireditve, imenovane Šankanje. Že dvanajst let odprtje zimske sezone spremlja zabavni program, ki ga sestavljajo igre, sankanje, glasba in dobra hrana. Gostje so prihajali iz vse države in regije, saj so vedeli, da tudi ko primanjkuje snega, dobre zabave in smeha zagotovo ne bo manjkalo.

    »Babanovac je središče vseh dogodkov na Vlašiću, zato športniki prihajajo sem na treninge, pohodniki na planinarjenje, družine z otroki pa na počitnice v čudovitem okolju,« nam je povedal Adnan Kalušić, vodja hotela Sunce.

    Hotel Paljuhica: prenovljen in ponovno odprt decembra 2023. FOTO: Oslobođenje
    Hotel Paljuhica: prenovljen in ponovno odprt decembra 2023. FOTO: Oslobođenje

    Vsi naši sogovorniki so enakega mnenja: gora z dušo, ta dragulj Bosne in Hercegovine, ki je v samem srcu države, spada med vidna turistična območja. Je popolna destinacija za ljubitelje športa in vse tiste, ki iščejo klimo, ki ugodno vpliva na človeško telo.

    Duša in mir

    »Večina turistov prihaja iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Švedske in Nizozemske,« so nam potrdili v hotelu Blanca, edinem hotelskem resortu s petimi zvezdicami na Vlašiću, in pojasnili, da rekreativci, odvisno od letnega časa, uživajo v smučanju, deskanju na snegu, trail teku, paintballu, kolesarjenju in drugih športno-rekreativnih aktivnostih.

    V tem hotelu, ki ima 37 sob, razdeljenih v kategorije standard, superior in deluxe, gostje najdejo prostor za družinske počitnice.

    Gastronomsko ponudbo v restavraciji Mont Blanc sestavljajo jedi, ki jih skrbno izberejo in pripravijo kuharji hotela Blanca s svojimi ekipami. V tej ugledni ustanovi imajo tudi velnes center Day Spa, ki ponuja notranji bazen, savne, hidromasažne kadi, masaže in različne spa storitve.

    Vlašićka koliba – kraj za sprostitev in uživanje na soncu FOTO: Oslobođenje
    Vlašićka koliba – kraj za sprostitev in uživanje na soncu FOTO: Oslobođenje

    Vlašić je prepoznaven tudi kot destinacija, ki jo vse pogosteje izbirajo organizatorji poslovnih srečanj, seminarjev in delavnic.

    »Hotel Pahuljica, ki ima trideset štiriposteljnih sob, je bil prenovljen in ponovno odprt decembra 2023. V njem se radi sproščajo mladi in družine z otroki,« so nam povedali v tem štirizvezdičnem objektu, ki ima tudi spa in velnes z notranjim bazenom, masažami in drugimi tretmaji.

    Hoteli na Vlašiću so postali idealna rešitev za načrtovanje paketnih aranžmajev za teambuildinge, pa tudi za druga ekipna druženja in priprave športnikov.

    Na Vlašiću je več kot tisoč koč, katerih toplina zagotavlja posebno vzdušje za vse, ki uživajo v majhnem, skromnem okolju in imajo radi vonj preteklih časov, pomešan z današnjimi užitki.

    Od obiskovalcev smo izvedeli, da se veselijo te gore, ki ima dušo, kajti ... kdor enkrat pride na Vlašić, o njem sanja in se tja redno vrača.

    Like 2026turistična revijaturizemVlašićBabanovacBiH

