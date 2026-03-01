  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Luksuz brez kompromisov

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
    Screenshot
    Galerija
    Screenshot
    Promo Delo
    1. 3. 2026 | 20:30
    4:12
    A+A-

    Nadaljnjo rast so zaznamovali strateška širitev na prestižne lokacije – Luštica Bay, Kopaonik (Hotel Grey), nova reprezentativna lokacija v Podgorici ter vrhunec luksuznega pozicioniranja s salonom v Portu Montenegro.

    Sophie's Beauty Line je luksuzni lepotni koncept, ki je v dobrem desetletju zrasel v simbol vrhunske kakovosti, brezhibne estetike in najvišjih profesionalnih standardov v regiji in širše. Utemeljen na jasni viziji in dosledni filozofiji odličnosti danes deluje kot celovit lepotni ekosistem, ki združuje salone, izobraževanje, profesionalne izdelke in mednarodne franšize. Za Sophie's Beauty Line stoji Sofija Vučević, ustanoviteljica in kreativna sila blagovne znamke, ki je akademsko znanje ekonomije združila s strastjo do lepote in estetike. Prav ta preplet poslovne strategije in umetniške senzibilnosti je omogočil, da je bil Sophie's Beauty Line že od začetka zastavljen kot resna, dolgoročno vzdržna in premium usmerjena znamka.

       
       
      
      

    Njen razvoj se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, nato je sledila ustanovitev prvega salona Sophie’s Beauty Line v Podgorici. Nadaljnjo rast so zaznamovali strateška prisotnost na prestižnih lokacijah – Luštica Bay, Kopaonik (Hotel Grey), nova reprezentativna lokacija v Podgorici ter vrhunec luksuznega pozicioniranja s salonom v Portu Montenegro, ob boku svetovno priznanih imen luksuza. Vsaka lokacija je skrbno načrtovana, da strankam ponudi edinstveno izkušnjo, ki presega klasične lepotne storitve.

    Poseben mejnik v razvoju je bila internacionalizacija blagovne znamke s prodajo franšize Sophie's Beauty Line v Dubaju, enem najbolj konkurenčnih in zahtevnih trgov za lepoto na svetu.

    Preplet vrhunskih storitev in personaliziranega pristopa

      
      
    Sophie's Beauty Line se odlikuje po holističnem pristopu – prepletu vrhunskih storitev, personaliziranega odnosa, najkakovostnejših izdelkov in nenehnega izobraževanja ekipe. Blagovna znamka ne sledi trendom, temveč jih ustvarja ter postavlja standarde na področju nege las, nohtov in celostne estetike.

    Poseben mejnik je bila internacionalizacija blagovne znamke s prodajo franšize Sophie's Beauty Line v Dubaju, enem najbolj konkurenčnih in zahtevnih trgov za lepoto na svetu. To je bila potrditev moči poslovnega modela in globalne relevantnosti znamke, Sophie's Beauty Line pa je pridobil status mednarodno prepoznavnega luksuznega koncepta.

    Vzporedno z razvojem salonov se blagovna znamka širi z lastnima profesionalnima linijama: Sophie's Hair Couture, premium kolekcijo las in podaljškov, namenjeno profesionalcem in strankam z najvišjimi zahtevami, ter Sophie's Le Vernis, profesionalnim programom za nohte, razvitim po sodobnih standardih. Ti izdelki dodatno krepijo položaj Sophie's Beauty Line kot celovite, samozadostne in globalno konkurenčne blagovne znamke.

    Vrednote, ki jih Sophie's Beauty Line neguje – doslednost, luksuz brez kompromisov, profesionalnost in avtentičnost –, potrjujejo tudi številna mednarodna priznanja in nagrade. Danes Sophie's Beauty Line ni le lepotna znamka, temveč simbol sodobne estetike, podjetniške vizije in ženskega voditeljstva, z jasno ambicijo nadaljnje rasti in utrjevanja položaja na globalni ravni.

    Kontakti:

    Šejka Zaida – Podgorica +382 67 115 500

    Boka Place, Porto Montenegro +382 67 059 600

    Luštica Bay +382 67 115 112

    Naročnik oglasne vsebine je Sophie's Beauty Line

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Novice  |  Okolje
    Prehranska samopreskrba

    Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

    Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
    Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Drama v Jihlavi

    Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

    Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
    1. 3. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več

