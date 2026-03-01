Luksuz brez kompromisov

Nadaljnjo rast so zaznamovali strateška širitev na prestižne lokacije – Luštica Bay, Kopaonik (Hotel Grey), nova reprezentativna lokacija v Podgorici ter vrhunec luksuznega pozicioniranja s salonom v Portu Montenegro.

Sophie's Beauty Line je luksuzni lepotni koncept, ki je v dobrem desetletju zrasel v simbol vrhunske kakovosti, brezhibne estetike in najvišjih profesionalnih standardov v regiji in širše. Utemeljen na jasni viziji in dosledni filozofiji odličnosti danes deluje kot celovit lepotni ekosistem, ki združuje salone, izobraževanje, profesionalne izdelke in mednarodne franšize. Za Sophie's Beauty Line stoji Sofija Vučević, ustanoviteljica in kreativna sila blagovne znamke, ki je akademsko znanje ekonomije združila s strastjo do lepote in estetike. Prav ta preplet poslovne strategije in umetniške senzibilnosti je omogočil, da je bil Sophie's Beauty Line že od začetka zastavljen kot resna, dolgoročno vzdržna in premium usmerjena znamka.

Njen razvoj se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, nato je sledila ustanovitev prvega salona Sophie’s Beauty Line v Podgorici. Nadaljnjo rast so zaznamovali strateška prisotnost na prestižnih lokacijah – Luštica Bay, Kopaonik (Hotel Grey), nova reprezentativna lokacija v Podgorici ter vrhunec luksuznega pozicioniranja s salonom v Portu Montenegro, ob boku svetovno priznanih imen luksuza. Vsaka lokacija je skrbno načrtovana, da strankam ponudi edinstveno izkušnjo, ki presega klasične lepotne storitve.

Preplet vrhunskih storitev in personaliziranega pristopa

Sophie's Beauty Line se odlikuje po holističnem pristopu – prepletu vrhunskih storitev, personaliziranega odnosa, najkakovostnejših izdelkov in nenehnega izobraževanja ekipe. Blagovna znamka ne sledi trendom, temveč jih ustvarja ter postavlja standarde na področju nege las, nohtov in celostne estetike.

Poseben mejnik je bila internacionalizacija blagovne znamke s prodajo franšize Sophie's Beauty Line v Dubaju, enem najbolj konkurenčnih in zahtevnih trgov za lepoto na svetu. To je bila potrditev moči poslovnega modela in globalne relevantnosti znamke, Sophie's Beauty Line pa je pridobil status mednarodno prepoznavnega luksuznega koncepta.

Vzporedno z razvojem salonov se blagovna znamka širi z lastnima profesionalnima linijama: Sophie's Hair Couture, premium kolekcijo las in podaljškov, namenjeno profesionalcem in strankam z najvišjimi zahtevami, ter Sophie's Le Vernis, profesionalnim programom za nohte, razvitim po sodobnih standardih. Ti izdelki dodatno krepijo položaj Sophie's Beauty Line kot celovite, samozadostne in globalno konkurenčne blagovne znamke.

Vrednote, ki jih Sophie's Beauty Line neguje – doslednost, luksuz brez kompromisov, profesionalnost in avtentičnost –, potrjujejo tudi številna mednarodna priznanja in nagrade. Danes Sophie's Beauty Line ni le lepotna znamka, temveč simbol sodobne estetike, podjetniške vizije in ženskega voditeljstva, z jasno ambicijo nadaljnje rasti in utrjevanja položaja na globalni ravni.

Kontakti:

Šejka Zaida – Podgorica +382 67 115 500

Boka Place, Porto Montenegro +382 67 059 600

Luštica Bay +382 67 115 112

Naročnik oglasne vsebine je Sophie's Beauty Line