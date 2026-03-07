Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

V osrčju skrivnostne gore Rtanj, ki že stoletja buri domišljijo, navdihuje in zdravi, stoji hotel Ramonda. Tako kot cvetlica ramonda, simbol vztrajnosti in ponovnega rojstva, je tudi hotel subtilno zlit z naravo ter prežet z njenim ritmom. Naravni materiali, sodoben dizajn, panoramska okna z odprtimi razgledi in vrhunska, osebno prilagojena storitev, pri kateri nobena podrobnost ni prepuščena naključju, že leta navdušujejo goste iz Srbije in tujine.

Hotel Ramonda je svoja vrata prvič odprl leta 2019. Takrat se je s premišljeno arhitekturo in uporabo naravnih materialov povsem zlil z okoljem mistične gore Rtanj ter ponujal 21 namestitvenih enot na 4000 m². Z naraščajočim zanimanjem za Rtanj kot kraj umika od mestnega vrveža je hotel prepoznal potrebo po razširitvi. Leta 2023 je tako pridobil dodatnih 37 namestitvenih enot in se razširil na skupno 11.000 m².

Hotel Ramonda ne posnema narave, temveč črpa njeno energijo – njegov logotip je cvetlica, ki se vedno znova prerodi.

Danes ima hotel Ramonda skupno 58 namestitvenih enot, razporejenih v dveh krilih, povezanih s toplo povezavo. Gostom ponujajo popolno udobje in možnost, da v polnosti doživijo vse blagodati gore Rtanj. V vsaki namestitveni enoti so brezplačen brezalkoholni minibar, grelnik za vodo s kavo in čajem ter kavni aparat s kapsulami. Izbrane enote imajo teraso z neposrednim izhodom na zunanji bazen. Zunanji parkirni prostor je brezplačen in obsega 58 parkirnih mest. V sklopu hotela sta na voljo tudi otroška igralnica in posebej prilagojen otroški meni. Ponudbo dopolnjujejo konferenčne dvorane, dva velnes & spa centra, dve restavraciji, več barov ter garaža, ki je gostom na voljo ob doplačilu.

Posebno mesto v hotelski ponudbi zasedajo tematski vikendi, zasnovani kot celostna doživetja sprostitve in druženja. Najbolj aktualen je Ženski vikend, namenjen damam, ki si želijo oddih od vsakdanjih obveznosti ob velneških ritualih, lahkotnih aktivnostih in sprehodih v naravi, prefinjenih kulinaričnih užitkih, zabavnem programu ter trenutkih, posvečenih sebi.

Hotel Ramonda goste osvaja z edinstvenim prepletom neokrnjene narave, sodobnega udobja in premišljeno zasnovanih vsebin za popoln oddih in regeneracijo. Avtentično vzdušje gore Rtanj, vrhunski velnes & spa center in osebni pristop ustvarjajo občutek miru, ravnovesja in zasebnosti. Poseben poudarek je namenjen aktivnemu bivanju v naravi – gostom je od nedavnega na voljo tudi igrišče za padel, ki zaokroža ponudbo rekreacije in druženja. Prav ta harmonija narave, luksuza in aktivnosti je razlog, da se gostje radi vračajo in hotel z veseljem priporočajo še drugim.

https://ramondahotel.com/

