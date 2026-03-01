  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Galerija
    Promo Delo
    1. 3. 2026 | 08:30
    5:44
    A+A-

    Posebnost lokacije na delu kopnega, ki povezuje Jadran in Boko Kotorsko, pogled na morje ter bližina obalnih mest dodatno prispevajo k privlačnosti Luštica Baya. Vsebine, kot so promenada ob marini s 115 privezi, pet plaž, dva hotela s petimi zvezdicami – The Chedi Luštica Bay in Centrale Luštica Bay by Angsana – ter prihodnje igrišče za golf, oblikujejo ritem vsakdanjega življenja, ki ga vse leto bogati koledar lifestyle dogodkov in aktivnosti, navdihnjenih z življenjem ob Jadranu v njegovih različnih interpretacijah.

    The Peaks Luštica Bay: igraj svobodno, živi lepo

    Najbolj prefinjena različica obalnega načina življenja je rezervirana prav za ta naslov, zaradi harmonije z naravo, igrišča za golf in arhitekturne tradicije stare luštiške hiše, ki je bila glavni navdih za to naselje, njeni elementi pa so ponosno poudarjeni.

    The Peaks je krona razvoja novega mesta ob obali, kjer sta kot dva dragulja nanizana arhitekturna izjemnost in neprekosljiva eleganca skrbno izbrane lokacije. Dodatno vrednost prinaša izrazit investicijski potencial, saj se naselje razvija okoli prihodnjega igrišča za golf – infrastrukturne, krajinske in vrednostne osi tega edinstvenega ambienta The Peaks. Rezidence poudarjajo zasebnost, ponujajo odprto razporeditev prostorov in panoramski pogled. Skrbno oblikovani interierji se povezujejo z naravo, medtem ko prefinjeni eksterierji, kot so zasebni bazeni in urejene terase s premium vsebinami, predstavljajo platformo, s katere se odpira impresiven pogled na morje in gore.

    Prvo igrišče za golf z 18 luknjami v Črni gori

    Prihodnje igrišče za golf ima prepoznaven podpis Garyja Playerja, športne legende in enega najvplivnejših imen v oblikovanju golfišč. Prav on je s simboličnim prvim zamahom označil začetek gradnje. Zaradi dvignjene lege med Boko Kotorsko, ki je pod Unescovo zaščito, in Jadranskim morjem bo to igrišče za golf eno redkih na svetu – spada med 10 odstotkov igrišč s pogledom na morje z vsake luknje. »Če bi izbiral dom ob igrišču za golf, bi brez dvoma izbral Luštica Bay,« je poudaril Gary Player ob svojem inavguralnem udarcu na tem igrišču.

    Horizon Lštica Bay: oživljena dediščina Mediterana

    Neposreden pogled na obzorje, prefinjen dizajn, popolna zasebnost, arhitektura, navdihnjena z Mediteranom, ter edinstven življenjski slog ob Horizon Clubhousu in infinity bazenu ustvarjajo prepoznavno identiteto naselja Horizon.

    Nova kolekcija rezidenc je povabilo k umetnosti vsakdanjega življenja v tesnem stiku z naravo in neločljivi povezanosti z Jadranom. Edicija Horizon obsega nepremičnine od studio apartmajev do trisobnih stanovanj in penthousov. Že ob prvem koraku v enega izmed teh prostorov se interier razkrije kot študija pristne mediteranske arhitekture in prefinjenosti. Obsežne steklene površine skoraj izbrišejo mejo med notranjostjo in terasami ter horizont Jadrana spremenijo v najimpresivnejši element vsakega prostora. Dizajn je v celoti v službi tega prizora – z njim nikoli ne tekmuje, temveč ga diskretno postavlja v ospredje.

    Investicija v prihodnost

    Medtem ko podobne nepremičnine na uveljavljenih evropskih trgih dosegajo izjemno visoke cene, Luštica Bay investitorjem ponuja redko priložnost za zgodnji vstop na črnogorski trg visokokakovostnih nepremičnin v vzponu. Vrednost nepremičnin v Luštica Bayu stalno narašča, s povprečnim letnim povečanjem v višini 13 odstotkov, kar presega druge destinacije v mediteranskem kontekstu. Brezobrestni plačilni načrt, ki se nadaljuje do dveh let po prevzemu ključev, lastnikom ponuja edinstveno prednost ustvarjanja prihodkov od oddajanja, ob popolni podpori profesionalne ekipe Luštica Baya, ki upravlja storitev najema. Luštica Bay je najprivlačnejša investicijska priložnost v Črni gori za tiste, ki ne sklepajo kompromisov med prefinjenim načinom življenja in premišljenim vlaganjem.

    Mesto, ki raste – vrednost, ki se gradi

    Luštica Bay je danes dom za kozmopolitsko skupnost, ki se nenehno širi – doslej je bilo prodanih več kot 1000 nepremičnin, več kot 700 pa jih je že bilo predanih lastnikom iz več kot 50 držav sveta. Po zaključku bo Luštica Bay štel več kot 6000 prebivalcev, več kot 3000 stanovanj, 300 vil in sedem hotelov. Dodatno funkcionalno zaokroženost bodo prinesli tudi zaključek igrišča za golf, sedem plaž, šola in zdravstveni center, s čimer bo Luštica Bay postal prvovrsten investicijski in bivalni naslov na Mediteranu. Do leta 2033 naj bi skupna investicija dosegla impresivnih 1,6 milijarde evrov, s čimer je Luštica Bay največja greenfield naložba v Črni gori in ena največjih v jugovzhodni Evropi.

    Tel.: +382 67 050 550

    E-m﻿ail: sales@lusticabay.com

    Splet: www.lusticabay.com

    Naročnik oglasne vsebine je Luštica Bay

