    Like

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Za celotno zgodbo stoji družina. Tijana in njen brat Miloš danes vodita podjetje. Vsak s svojimi nalogami, a z istim ciljem - ohraniti to, kar so ustvarili njihovi predniki, in to prenesti v prihodnost Foto: Vladimir Tatarević
    Za celotno zgodbo stoji družina. Tijana in njen brat Miloš danes vodita podjetje. Vsak s svojimi nalogami, a z istim ciljem - ohraniti to, kar so ustvarili njihovi predniki, in to prenesti v prihodnost Foto: Vladimir Tatarević
    26. 2. 2026 | 08:30
    6:40
    Sliva v Srbiji ni samo sadež. Je simbol. Tu raste že stoletja, njeno vrednost pa poznajo tudi daleč zunaj meja regije. Unesco je prepoznal pomen njene tradicionalne predelave in potrdil njeno kulturno in zgodovinsko vrednost. Ob vznožju Rudnika se razprostirajo nepregledni nasadi sliv. Domovina modre sladke slive je Šumadija. V družini Škorić so se odločili za sorto čačanska rodna. Živijo zanjo in od nje. In kakšna je ta sliva?

    »Čačanska rodna je sliva z značajem. Ne rodi obilno, ampak zanesljivo. Zagotavlja stabilnost, ravnotežje in globino – lastnosti, nujno potrebne za pijače, ki zorijo dolgo in dostojanstveno,« nam je pojasnila Tijana Škorić Tomić, izvršna direktorica Gorde.

    Njena družina že od nekdaj ve, kako pomembna je sliva za njihove kraje. Ni samo del narave, ampak tudi del identitete.

    »Unescova zaščita zgolj potrjuje, da ima to, kar so predniki Škorićevih delali več stoletij, svojo vrednost tudi v današnjem svetu,« meni Tijana, na našo pripombo, da je bila sliva za Srbijo vedno vir življenja, pa je dodala: »Sliva je del naše identitete. Ukvarjanje s slivami pomeni, da si sprejel počasen ritem narave in odgovornost za to, kar puščamo za sabo.«

    Velereč v srcu zahodne Srbije, ob vznožju gore Rudnik, je kraj, kjer se narava in človek od nekdaj dopolnjujeta – zemlja je hvaležna ljudem, ki jo z ljubeznijo obdelujejo, slive, ki rastejo tukaj, pa nosijo pečat podnebja. Dolga, topla poletja in blage jesenske noči so idealni za dozorevanje sadja, bližnji gozdovi in reke pa še dodatno varujejo tla in izboljšujejo njihovo rodovitnost. Tradicija živi tu v vsakem drevesu, vsaka generacija pa prinese nekaj svežega in novega, ne da bi s tem zmotila ritem narave.

    Foto: Vladimir Tatarević
    Foto: Vladimir Tatarević

    »Rudnik ima posebno mikroklimo, čist zrak in alkalna tla, bogata z minerali. To je gora, ki te uči potrpežljivosti. Menim, da bo Rudnik postal zaščiteno območje, podobno, kot velja za vina. Slive so tu specifične, drugačne in neponovljive. Naši Gordi dajejo moč porekla,« je še pojasnila Tijana.

    V družinsko podjetje je vključenih kar deset članov družine Škorić. Tijano smo vprašali, kako ji je uspelo za posel navdušiti mlade generacije.

    »Tako, da jih poslušamo,« je dejala. »Tradicije jim ne vsiljujemo, kažemo pa jim, da je lahko živa in tudi sodobna.«

    Družina Škorić se že vsa leta zaveda, da je kakovost mogoče doseči samo, če se združijo izkušnje preteklih generacij s sodobnimi načini gojenja in predelave. Zato so v zadnjih nekaj letih še dodatno izpopolnili postopke, pri čemer so spremljali svetovne trende, niso pa zanemarili temelja svoje zgodbe – naravne kakovosti in pozornosti, ki je je deležen vsak sadež.

    »Odločili smo se za eno sorto – kot smo že povedali, sadimo izključno sorto čačanska rodna. Ta nam omogoča najboljše karakteristike in s tem ocene, njeni aroma in tekstura pa sta prav to, kar iščemo. Vsako fazo pridelave in predelave strogo nadziramo, ker se zavedamo, da samo tako lahko dobimo, kar želimo,« je poudarila Tijana.

    Posebno pozornost namenjajo konzerviranju sadežev, za kar uporabljajo metode, ki ohranjajo njihovo bogato aromo in polni okus.

    Foto: Vladimir Tatarević
    Foto: Vladimir Tatarević

    »Vedno smo vedeli, da želimo ustvariti nekaj drugačnega. Naša vizija ni bila klasična – želeli smo združiti pristnost s prefinjenostjo. In izkazalo se je, da so ljubitelji vrhunskih izdelkov to prepoznali.«

    Za celotno zgodbo stoji družina. Podjetje vodita Tijana in njen brat Miloš, vsak ima svoje naloge, njun cilj pa je isti – ohraniti, kar so ustvarili njuni predniki, in to prenesti v prihodnost.

    »Z Milošem sva odraščala s temi nasadi sliv, veva, kako pomemben je vsak korak. On se ukvarja predvsem s trgom in razvojem, jaz s strategijo in blagovno znamko, sicer pa oba narediva vse, kar je treba. To namreč ni samo najina služba, to je najino življenje.«

    Zaradi tega življenja je Tijana zapustila varno zaposlitev v podjetju in se podala v negotovost zasebništva. Kako pa se je odločila za to in vedela, da je to pot, po kateri mora naprej?

    »Nisem vedela – to pot sem čutila. Varnost je pogosto le utvara. Ko sem spoznala, da želim ustvariti nekaj trajnega in pomembnega, je strah postal manjši od potrebe po tem, da poskusim. Biti sam, obdan z zelenjem, in sam razporejati svoj čas – to je pravo razkošje. Strahu ne premagaš z odločitvijo, ampak s prvim korakom. Ne moreš leteti, če se bojiš višine ali tega, da lahko padeš. Ko pa začneš, se pot odpira sama od sebe, seveda pa je na njej tudi nekaj ovinkov,« je bila iskrena Tijana.

    Življenje na podeželju in kmetijska pridelava zahtevata veliko dela, ampak prinašata zadovoljstvo – opazuješ lahko sočne sadeže, ki si jih vzgojil sam, gledaš, kako dozorijo in se spremenijo v najboljše izdelke.

    »Ni lahko, je pa izpolnjujoče. Osvobajajoče. To je prihodnost za vso našo regijo. Opazovati dozorevanje sadja in vedeti, da si del tega cikla – to je privilegij. In razlog, da ne obupaš. V tem najdeš moč in vero. Zaveš se, da je vse veliko večje od tebe in da v nasprotju z nami ni zgolj začasno,« nam je zaupala gostiteljica.

    Foto: Vladimir Tatarević
    Foto: Vladimir Tatarević

    Naročnik oglasne vsebine je Gorda

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Gorda
