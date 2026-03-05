Najbližje morje s petimi zvezdicami

Predstavljajte si, da se zbudite ob pogledu na veličasten Kvarnerski zaliv. V letovišču Hilton Rijeka Costabella Beach & Spa Resort ne gre za vprašanje sreče pri rezervaciji, ampak za resničnost. Vsaka od 194 nastanitvenih enot gleda na morje, kar zagotavlja občutek popolne povezanosti z Jadranom. Letovišče s petimi zvezdicami je na Reki in izstopa kot ena najbolj dostopnih destinacij za razkošne počitnice. Lani je praznovalo peto obletnico in se predstavlja kot destinacija, ki uspešno povezuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.

Prva Michelinova zvezdica na reki

Ljubitelji vrhunske kulinarike bodo tukaj uživali, saj letovišče ponuja kar šest različnih restavracij in barov. Krona ponudbe je vrhunska restavracija Nebo na vrhu hotela, prva na Reki z Michelinovo zvezdico, kjer se lokalna živila pod vodstvom kuharske mojstrica Gabriele Filca spremenijo v nepozabno kulinarično doživetje. Bogato ponudbo dopolnjujeta družinska restavracija The Kitchen in Jedro ob morju za tiste, ki imate radi okuse in vonje sredozemske kuhinje. Izvirna picerija Villoresi in sproščeni bari bodo navdušili vse, ki si želijo uživati v nepozabnem sončnem zahodu ter nočnih lučeh Kvarnerja.

Trisobni apartma s pogledom na morje FOTO: Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa

Velnes oaza in plaža

Eforea Spa & Health Club je eden največjih velnesov na Jadranu, razprostira se v treh nadstropjih hotela ter ponuja uravnoteženo kombinacijo sprostitve in aktivnega oddiha. Gostje lahko uživajo v notranjem bazenu in zunanjem neskončnem bazenu z edinstvenim pogledom na morje, se sprostijo v solni sobi ali hidrotermalnem območju s savno, za aktivno sprostitev pa jim je na voljo ena najbolje opremljenih telovadnic Technogym v regiji. Poleg tega se hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa razteza vzdolž 200 metrov dolge plaže, ki zagotavlja prostornost in udobje, ki ju redko najdemo.

Popoln kraj za oddih med mestom in naravo

Čeprav je letovišče mirno zatočišče, njegov položaj ponuja najboljše iz obeh svetov. Ne glede na to, ali si želite uživati v ritmu urbane Reke ali se odpraviti na sprehod v očarljivo Opatijo, je vse na dosegu roke. Zaradi bližine narodnih parkov Risnjak in Učka je popolna izbira za ljubitelje narave in pohodništva, hotel pa ob zvokih valov ostaja vaš mirni pristan.

