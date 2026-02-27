Najbolj je ljudem všeč, ko vidijo, kako radi imamo čebele

Na Dolenjskem v Irči vasi v Novem mestu ob reki Krki stoji eden od čebelnjakov Andreje Stankovič in njene družine. Drugega imajo v Krakovskem gozdu, tretjega na Bučki v občini Škocjan, za nekaj čebel skrbijo tudi doma na balkonu. Ko sva se s fotografom v januarski zimi in snegu, ki je v zavetju gozda in Krke še vztrajal, po kolovozu pripeljala do čebelnjaka, sva od daleč zagledala, kako Andreja in njen mož pridno kot čebelici pripravljata vse za najin obisk. Mož je zakuril ogenj, da je pozneje pogrel gobovo juho, Andreja pa je na mizo postavljala same dobrote: domače medenjake, zelenjavno pito in gobov kipnik, pa pečeno jabolko, domač čaj … Tako goste pričakajo domače dobrote – pečene v lončenih izdelkih izpod rok Andreje, med drugim tudi lončarke. V sezoni pa jih pričakajo še čebele, ki so seveda prvi razlog za njihov prihod.

Po očetovi smrti je dve noči zapored sanjala, kako pregledujeta čebele: »Vse mi je povedal, kot da sem imela vse to znanje o čebelah v sebi.« FOTO: Jošt Gantar

»Spomladi, ko vse to zacveti, vidite, tam v prvi vrsti v gozdu rastejo akacije, je tukaj kot v areni: vse je belo in diši. Na vrtu imam različne medovite rastline, več kot 150, ta čebelnjak, ki je dovolj velik, da v njem prespi razred otrok, pa smo postavili pred dvema letoma,« pojasnjuje gostiteljica. V 'čebelnjaku', ki je tudi prostor za apiterapijo, poleg medenih in lončenih izdelkov vidimo na stenah veliko priznanj. Zadnji dve, na kateri je naša gostiteljica ponosna, sta top bee (najvišja ocena za čebelarstvo, ki jo ima le šest čebelnjakov v Sloveniji) in nagrada finalist sejalec 2025. Medeno doživetje je bilo lani tudi uradno prepoznano kot petzvezdično doživetje in s tem uvrščeno v prestižno zbirko Edinstvena doživetja Slovenije (Slovenia Unique Experiences).

»Da je Slovenija to nagrado prvič dala čebelarstvu, je veliko priznanje za nas in za čebelarstvo.« Zavod Čebela, ki sta ga ustanovili s hčerko Tjašo Medardo (drugo ime izhaja iz tega, da je rojena 8. junija, na dan svetega Medarda, ki je zavetnik kmetov in čebelarjev), je tako postal ponudnik prvega petzvezdičnega butičnega doživetja na Dolenjskem. Kot poudarja sogovornica, so vsa ta priznanja potrditev, da je lahko čebelarstvo turistično zanimivo. Ne nazadnje pa to dokazujeta Andreja in njena družina, obiskujejo jih ljudje z vseh koncev sveta.

Andreja v zimski idili, ob mizi s kupom dobrot: domačimi medenjaki, zelenjavno pito, gobovim kipnikom, pečenim jabolkom, domačim čajem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenija je država, ki čebelarstvo živi in ima največ čebelarjev na prebivalca na svetu. Domači med je v večini družin še vedno nekaj, kar mora biti pri hiši, ob kateri marsikje še vedno stoji čebelnjak. »Čebelarstvo je slovenska tradicija, Slovenija je dala pobudo za svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20. maja. Smo država z veliko čebelarji, a praviloma z majhnim številom čebel. In prav to kaže na našo ljubezen do njih, ne pa masovna proizvodnja medu. Tudi otroci v Sloveniji, za katere prirejamo delavnice, o čebelah vedo veliko.«

Generacije čebelarjev

Zdi se, da je bila 'diagnoza' čebelarke v DNK Andreje zapisana od nekdaj, je namreč že peta generacija čebelarjev v družini (njeni otroci pa šesta), predniki obeh njenih staršev so bili čebelarji. Tudi zato so njeni spomini iz otroštva močno povezani s čebelami. »Najbolj mi je v spominu ostal dedek po mamini strani. Rada sem z njim hodila v čebelnjak, imel jih je več in tudi veliko čebel, bil je napreden, z vlakom jih je celo vozil na Hrvaško, kar bi bil še danes velik podvig. Največji praznik v širši družini pa je bilo točenje medu.«

Po očetovi strani so čebelarile ženske – tako njena babica kot prababica. To je bilo za tisti čas precej nenavadno, saj pred sto leti ni bilo veliko čebelark, od žensk se je zahtevalo, da opravljajo druga dela. »To pove veliko o njih: bile so podjetne, pogumne, napredne. Ko sem sama začela pred dobrimi 40 leti, sem bila ena redkih čebelark, zdaj je to drugače,« razlaga sogovornica s tako ljubeznijo v glasu, kot da čebelari od včeraj.

Pravi, da ko enkrat ta ljubezen do čebel »pride«, je tako močna, da brez njih, brez čebelarstva, ne moreš živeti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mala Andreja pred čebelnjakom

Njena babica je imela prav poseben, dosti nenavaden slovenski čebelnjak. Bil je podoben grajskim: ti so imeli na sredini streho, podaljšano v čop. Okrog je bilo vse okrašeno z intarzijami, napušč je bil izrezljan, pripoveduje. »Babica me je fotografirala pred tem čebelnjakom, očetu pa je dejala: 'A veš, tale bo pa čebelarka, ker pri čebelah hodi tako junaško.'« In ta fotografija, ki je ena njenih najljubših, danes krasi Andrejin med – triletna deklica na črno-beli fotografiji, ki je že ves čas kazala ljubezen do čebel, do ustvarjanja, pa četudi o tem, da bo čebelarka, ni preveč razmišljala. Obenem pa je bilo samoumevno, da so čebele pri njih. Ko ji je, pri njenih rosnih 23 letih, umrl oče in je podedovala 50 čebeljih družin (zdaj jih ima približno 40), je bilo nepredstavljivo, da bi jih prodali. Čeprav je morala čez noč postati čebelarka, je bilo jasno, da bo nadaljevala delo.

V tistih trenutkih ji je bilo žal, da očetu ni kdaj prisluhnila bolj pozorno, da bi vsrkala še več njegovega znanja. »Včasih mi je kar nerodno povedati, da sem takrat pravzaprav stvari, ki sem jih imela nekje podzavesti, spet obudila v sanjah,« skoraj malce mistično pripomni. »Po njegovi smrt sem dve noči zapored sanjala, kako pregledujeva čebele. Vse mi je povedal, kot da sem imela vse to znanje v sebi.«

Pravi, da ko enkrat ta ljubezen do čebel »pride«, je tako močna, da brez njih, brez čebelarstva, ne moreš živeti. Zato tudi pravi, da je njena diagnoza čebelarstvo in da verjetno po njenih žilah poleg krvi teče tudi med. Ko pride pomlad, torej nekje marca, pa vse tja do novembra je čas za čebele.

»Mi čebelarji smo res po cele dneve pri njih. Včasih ne vem, ali bi delala na njivi, vrtu ali s čebelami – a ponavadi se odločim zanje. Poleti zaradi obilice dela lončarjenje odpade, lani sva bila z možem na dopustu le tri dni, pa še takrat so vmes čebele rojile in so zanje poskrbeli otroci.«

Pa jo, kot glavno čebelarko, čebele poznajo? »Mislim, da me, čeprav se morda nekateri z mano ne bi strinjali. Mislim, da začutijo našo mirnost, da začutimo energijo drug drugega, da čutijo, da z njimi delamo lepo.«

Čebelar mora skrbeti za čebeljo družino kot celoto, ne le za posamezne čebele, počutje matice pa vpliva na delovanje družine. FOTO: Jošt Gantar

Osredotočenost

Andreja pravi, da je največ, kar so jo naučile čebele, prav osredotočenost na stvari: »Da ne smemo biti zmedeni, da se ne oziramo preveč na to, kaj misli okolica, pa tudi ne na to, ali nam bo nekaj prineslo veliko denarja. Če bi sama računala, da bom s čebelami služila, ne bi bilo dobro. Mislim, da če delaš pošteno in z ljubeznijo, če si pošten do narave in ljudi, se ti to že nekako povrne.« In ravno to – ta ljubezen do čebel –, ki kar vre iz nje, je tisto, nad čimer so največkrat najbolj navdušeni obiskovalci. Ko vidijo, da imajo Stankovičevi čebele zares radi.

Tako kot se v njihovi družini delo porazdeli, da vsak poskrbi za svoj del – vsi otroci znajo čebelariti – največ pomaga hči Tjaša Medarda, izvaja medene masaže in apiterapijo, medene piknike, delavnice in rojstne dneve za otroke … – tako imajo v čebeljih družinah svojo vlogo posamezne čebele.

Čebelar mora skrbeti za čebeljo družino kot celoto, ne le za posamezne čebele, počutje matice pa vpliva na delovanje družine. Matica je glavna, je kraljica družine, približno deset odstotkov je trotov – že ime pove, da ni kaj dosti koristi od njih – a obenem brez njih ni vzdušja, torej niso pomembni le za oploditev, o čebelji dinamiki pripoveduje sogovornica: »Čebele imajo svoje faze: najprej so nekaj dni čistilke, počistijo svojo celico in še vse naokoli. Potem so pomočnice, nabiralkam pomagajo skladiščiti med. V določeni fazi, ko se jim razvijejo voskovne žleze, postanejo graditeljice. En teden zidajo satje. Ko se to konča, so nekaj časa tudi dojilje, ko se jim razvijejo žleze za izločanje matičnega mleka, hranijo matico, so njene dvorne dame, hranijo zalego, so kot mamice …«

Čebele imajo zelo organizirano življenje. Andreja je 'izumila' opazovalno steno, kjer skozi steklo opazuješ celo čebeljo družino. FOTO: Arhiv

Čebelji ples

Čebele imajo torej zelo organizirano življenje. Andreja je izumila opazovalno steno, kjer skozi steklo opazuješ čebeljo družino. »In tu lahko res vidiš, kako pridejo nabiralke, prinesejo med, kako čistilke nosijo ven smeti, kako matica zalega. Obiskovalcem pa je najbolj zanimiva plesalka; to je čebela, ki zjutraj prva odleti iz panja in pogleda, kakšna je paša, kakšna je medičina, to pokusi, prinese v panj in tam odpleše svoj ples v osmici ter tako drugim sestricam pove, kje in kakšna hrana jih čaka v naravi.«

To je način komunikacije, pravzaprav prva komunikacija med živalmi, ki jo je človek razbral. Znanstveniki so pri čebelah ugotovili, da se med sabo pogovarjajo, da imajo svoj jezik: s plesom, kretnjami: tolikokrat kot zamiga z zadkom, toliko je oddaljeno, smer, kamor morajo odleteti, je natančna kot GPS.

Skozi to steno ima Andreja tudi jasen vpogled, ali so si prinesle dovolj hrane, kako se počutijo, ali imajo matico, da ni kakšnih bolezni. »Sama niti ne uporabljam tehtnice, ki sem jo podedovala še od očeta, on pa od deda. Tehtnico daš pod panj, da ti pokaže, kakšen je prinos medu. Meni je dovolj, da pridem k steni, in že vidim, kaj se dogaja.« In prav slednje – opazovanje čebelje dinamike – je neverjetno lepo, mnogi lahko sedijo tukaj ure in ure ter jih gledajo.

FOTO: Jernej Kokol

»Včasih se lahko matici kaj zgodi in umre, morda jo čebelar po pomoti stisne. Potem čebele iz enega jajčeca vzgojijo novo – matica in delavka izhajata iz enakega jajčeca, razlika je v hrani.« Sogovornica poudari, da med zanje ni najbolj bistvena stvar v čebelnjaku, nujen je za preživetje čebele, človek pa vzame presežek.

Andreja, po izobrazbi biologinja, pravi, da si želijo ljudem pokazati, kako čebele delujejo in kako pomembne so za naravo. »Mi ne bi imeli takšne biotske raznovrstnosti, če ne bi bilo čebel, ki oprašujejo.«

Slovenci imamo srečo, poudarja, saj je naše okolje zelo dobro ohranjeno, biodiverziteta je dobra. Travniki so raznovrstni, ni velikih monokultur, naši gozdovi so mešani, veliko je najrazličnejšega cvetja. »Res pa je, da nimamo tako velikih paš, ker nimamo gozdov akacije, vso to okolje pa ustreza našemu tipu panja. Je majhen panj, ki zadošča za naše čebele. Ker je bogata raznovrstnost, se čebele dobro počutijo. Tudi naš med je zelo dober. Imamo ga zelo veliko vrst, čeprav so donosi majhni.« Andreja pravi, da pri njih pridobivajo različne vrste, a to se razlikuje tudi glede na leto: »Na Bučki je kostanj, tukaj imamo akacijevega, imamo tudi mešanega gozdnega, cvetličnega, hojinega …«

Kako pa podnebne spremembe vplivajo na čebele in proizvodnjo medu?

»To se je od mojih čebelarskih začetkov precej spremenilo. Preden sem leta 1982 začela čebelariti, je moj oče prvič opazil varozo, kronično bolezen čebel. Takrat je šel v Avstrijo po zdravila. Moja babica in dedki so vsi čebelarsko življenje živeli brez bolezni, danes je drugače. Poleg bolezni so tudi druge tegobe. Zaradi pozeb se že več let dogaja, da ni akacijevega medu. Ravno ko akacija zacveti, nastopi pozeba ali pa je deževje,« pojasni sogovornica.

V vrtu ima raznovrstne medovite rastline, več kot 150. FOTO: Arhiv

Ponaredki medu

Nevšečnosti povzročajo tudi sršeni, ki lahko uničijo panj, posebno azijski, ti so še hujši. Že dva sršena lahko uničita celoten panj. Težave nastajajo tudi zaradi sprememb v letnih časih. Zgodi se, da je še novembra toplo, ko naj bi čebele že nehale zalegati in do marca mirovale. Tudi zalogo hrane imajo za te mesece. Če pa letajo še decembra, porabijo veliko hrane in jim je zmanjka za podaljšano zimo. Andreja je s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem kot čebelarska enciklopedija. Opozori tudi na dejstvo, da je na trgu veliko ponarejenega medu ali medu sumljive kakovosti. »Med je takoj za oljčnim oljem najpogosteje ponarejeno živilo. Nekoč smo na potovanju kupili zelo poceni med, ga poslali na biotehniško fakulteto na analizo in izvid je pokazal, da v njem ni bilo niti kaplje medu. Bila je melasa, barvila, parfumi …«

Največ pri čebelarstvu pomaga hči Tjaša Medarda. Izvaja medene masaže in apiterapijo, medene piknike, delavnice in rojstne dneve za otroke … FOTO: osebni arhiv

Andreja pravi, da ni to poziv, naj kupimo njen med in medene izdelke, ampak da naj ga kupimo od tistega, ki mu zaupamo. Med je ne nazadnje zdravilo, poudarja. Celotna apiterapija, vse, kar čebele proizvajajo, že sam vonj čebel je zdravilen: »Dokazano je, da če ležiš na panjih, te frekvenca čebel umirja, znižata se tlak in srčni utrip, izboljša se spanec. Medena masaža deluje razstrupljevalno, čebele pa delujejo precej antistresno.« O tem poročajo tudi obiskovalci.

»Prišla je gospa iz Francije, ki je bila vsa nervozna, vse ji je šlo narobe. Potem pa je po apiterapiji in masaži postala povsem drugačna, dejala je, da je doživela preobrazbo. Tudi neka gospa z Beverly Hillsa, ki pripravlja dogodke za Dolce & Gabbana, Scorseseja …, je prišla k nam povsem razdražena, ker je čakala pol ure v koloni. Kričala je na nas, ko pa smo ji dali v roke čebele, kar je nekaj, kar mnoge ljudi povsem spremeni, nekateri se otresejo strahu pred čebelami, in ko je jedla vse te naše dobrote, ko ni mogla verjeti, da smo vse to naredili sami … Čez teden dni nas je poklicala, na Trip Advisorju je med drugim zapisala: 'Če greste v Slovenijo, morate iti k njim.'«

Tuji gostje prihajajo od vsepovsod; lani je bilo največ Francozov, prišli so tudi iz Dubaja, Kanade, Švice, Španije, Brazilije ... »Po številu obiskovalcev verjetno še vedno prevladujejo slovenski gostje, ker pridejo celi avtobusi, po številu obiskov pa tuji. Najdejo nas na najrazličnejše načine, tudi prek prispevkov v tujih medijih, denimo na BBC, ZDF.«

Njena strast je tudi lončarstvo, a poleti zanj nima časa. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljudje iščejo doživetja

Letos bodo pri čebelnjaku postavili nov, no, pravzaprav dobrih sto let star kozolec, ki so ga rešili pred tem, da bi postal kurjava. »Spomladi bomo v njem uredili zbirko stare lončevine, saj je bila Dolenjska nekoč zelo lončarsko poznana. Zdi se mi pomembno, da ohranjamo to našo tradicionalno keramiko, ki je zelo posebna in ki izumira. Tudi keramika je terapevtski material. In povsem drugače je, ko med združiš z domačo keramiko.«

Andreja Stankovič, ki pravi, da se je s svojimi otroki že pogovarjala o tem, da bodo prevzeli čebele, ko nje ne bo več, se poleg čebelarstva in lončarstva, ki se ga je lotila že pred dolgimi leti, ukvarja še s kaligrafijo in vse to z veseljem pokaže tudi turistom, saj se zdi, da ljudje dandanes predvsem iščejo nova doživetja.

»Da ne bodo le prišli in si nekaj ogledali, temveč se sproti še kaj naučili, doživeli. Povsem drugače je z lastnimi rokami nekaj narediti, prijeti čebele, to je nekaj, kar ti ostane za zmeraj.«