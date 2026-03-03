  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Nova moč Zagrebške županije

    Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
    Prostor za počasnejši ritem življenja, naravo, vino, zdravje in smiselno potovanje. FOTO: TZZŽ
    Galerija
    Prostor za počasnejši ritem življenja, naravo, vino, zdravje in smiselno potovanje. FOTO: TZZŽ
    Promo Delo
    3. 3. 2026 | 16:30
    2:14
    A+A-

    Zagrebška županija ni le območje okoli prestolnice. Je nasprotje urbanemu vrvežu – kraj, kjer narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu. Njena največja moč je prav v tej bližini, pa tudi v raznolikosti.

    FOTO: TZZŽ
    FOTO: TZZŽ

    Tukajšnja dediščina ni kulisa. Je živa, prisotna in funkcionalna – v vinogradih in vinskih cestah, lokalni gastronomiji, majhnih zgodovinskih krajih, obnovljenih stavbah, ki služijo skupnosti. Ob premišljenem upravljanju dediščina postane temelj regenerativnega turizma, torej turizma, ki ne porablja prostora, temveč ga krepi.

    FOTO: TZZŽ
    FOTO: TZZŽ

    Regenerativni pristop pomeni tudi jasno odstopanje od logike »več je bolje«. Poudarek ni na številkah, temveč na kakovosti izkušenj in dolgoročni blaginji lokalnega prebivalstva. Turizem je tisti, ki pušča vrednost tam, od koder prihaja – prek lokalnih proizvajalcev, obrtnikov, družinskih kmetij in pristnih doživetij.

    Zagrebška županija ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Prostor za počasnejši ritem življenja, naravo, vino, zdravje in smiselno potovanje. Destinacija, ki razume, da je današnje razkošje prav v pristnosti, miru in občutku povezanosti.

    Uspeh se torej ne meri po številu prihodov, temveč po zadovoljstvu skupnosti, ohranjeni dediščini in odpornosti prostora. Zagrebška županija gradi turizem z značajem – turizem, ki neguje, obnavlja in traja.

    Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zagrebške županije

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

    Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Zagrebška županijaLike 2026promo
    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Kako države rešujejo svoje državljane z vojnega območja

    Nemčija odgovornost prelaga na turistično industrijo, Vučić ponuja pomoč Bošnjakom, mnoge države so okrepile svoje ekipe na kriznih žariščih.
    3. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vojna brez načrta

    Psihopatski množični morilci so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev. Ki so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev.
    Boštjan Videmšek 3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    CBD

    Lizike in bonboni so imeli dodan nedovoljen kanabinoid

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala tudi konopljin čaj, ker vsebuje konopljo.
    3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Ruandski genocid

    Kako živeti z bolečino, ki si jo podedoval

    Eden najbolj pričakovanih romanov leta 2024 v Franciji, Palisandrovec, odpira vprašanje etničnih trenj in z njimi povezanih generacijskih travm.
    Nina Gostiša 3. 3. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Okoljski programi strank

    Katere stranke delujejo v dobro ljudi in okolja in katere proti

    Razlike med strankami so zelo velike, nobena ni dobila najvišje ocene, kar kaže, da tudi najbolj ambiciozni programi ne naslavljajo resnosti podnebne krize.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 3. 2026 | 16:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    CBD

    Lizike in bonboni so imeli dodan nedovoljen kanabinoid

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala tudi konopljin čaj, ker vsebuje konopljo.
    3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Ruandski genocid

    Kako živeti z bolečino, ki si jo podedoval

    Eden najbolj pričakovanih romanov leta 2024 v Franciji, Palisandrovec, odpira vprašanje etničnih trenj in z njimi povezanih generacijskih travm.
    Nina Gostiša 3. 3. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Okoljski programi strank

    Katere stranke delujejo v dobro ljudi in okolja in katere proti

    Razlike med strankami so zelo velike, nobena ni dobila najvišje ocene, kar kaže, da tudi najbolj ambiciozni programi ne naslavljajo resnosti podnebne krize.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 3. 2026 | 16:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo