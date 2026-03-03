Nova moč Zagrebške županije

Zagrebška županija ni le območje okoli prestolnice. Je nasprotje urbanemu vrvežu – kraj, kjer narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu. Njena največja moč je prav v tej bližini, pa tudi v raznolikosti.

FOTO: TZZŽ

Tukajšnja dediščina ni kulisa. Je živa, prisotna in funkcionalna – v vinogradih in vinskih cestah, lokalni gastronomiji, majhnih zgodovinskih krajih, obnovljenih stavbah, ki služijo skupnosti. Ob premišljenem upravljanju dediščina postane temelj regenerativnega turizma, torej turizma, ki ne porablja prostora, temveč ga krepi.

FOTO: TZZŽ

Regenerativni pristop pomeni tudi jasno odstopanje od logike »več je bolje«. Poudarek ni na številkah, temveč na kakovosti izkušenj in dolgoročni blaginji lokalnega prebivalstva. Turizem je tisti, ki pušča vrednost tam, od koder prihaja – prek lokalnih proizvajalcev, obrtnikov, družinskih kmetij in pristnih doživetij.

Zagrebška županija ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Prostor za počasnejši ritem življenja, naravo, vino, zdravje in smiselno potovanje. Destinacija, ki razume, da je današnje razkošje prav v pristnosti, miru in občutku povezanosti.

Uspeh se torej ne meri po številu prihodov, temveč po zadovoljstvu skupnosti, ohranjeni dediščini in odpornosti prostora. Zagrebška županija gradi turizem z značajem – turizem, ki neguje, obnavlja in traja.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zagrebške županije