Novi Sad kot regionalno agrarno središče

Od 16. do 21. maja se Novi Sad uveljavlja kot osrednja točka srečevanja regionalnega in evropskega kmetijstva. Kot največja kmetijska prireditev v jugovzhodni Evropi Mednarodni kmetijski sejem utrjuje mednarodni pomen Novega Sada kot središča znanja, inovacij in poslovne izmenjave.

V ospredju tega prestižnega dogodka so vodilna domača in svetovna podjetja, proizvajalci, znanstvene in izobraževalne ustanove, investitorji ter strateški odločevalci. Sejem je referenčna točka za predstavitev najnovejših dosežkov na področjih kmetijske mehanizacije, naprednih agrotehnologij, digitalnih rešitev ter trajnostnih praks, ki oblikujejo konkurenčno in odgovorno kmetijstvo.

Za strokovno javnost je to prostor, kjer se povezujejo trgi, ideje dobivajo operativno obliko in nastajajo dolgoročna partnerstva.

Vzporedno z izrazito poslovno in strokovno dimenzijo Mednarodni kmetijski sejem ohranja tudi široko družbeno relevantnost. Kot eden najpomembnejših poslovnih in turističnih dogodkov v jugovzhodni Evropi vsako leto privabi številne obiskovalce iz države in tujine ter ustvarja močan multiplikativni učinek na turizem, gostinstvo in urbani razvoj. V sejemskih dneh Novi Sad postane odprta, kozmopolitska scena – kraj, kjer se srečujejo trgi, kulture in sodobni razvojni tokovi. Postane stičišče razvojnih politik, kapitala in znanja, kjer se ideje preoblikujejo v uporabne rešitve z merljivimi gospodarskimi in družbenimi učinki.

Mednarodni kmetijski sejem tako ne predstavlja zgolj pregleda trenutnih dosežkov, temveč jasno začrtano vizijo prihodnosti kmetijstva: trajnostnega, tehnološko naprednega in globalno povezanega. V tem kontekstu se Novi Sad ne potrjuje zgolj kot gostitelj, ampak kot strateški akter pri oblikovanju prihodnosti regionalnega in evropskega agrarnega prostora.

Njegova relevantnost se ne meri samo s številom razstavljavcev in obiskovalcev, temveč z zmožnostjo predvidevanja globalnih trendov – od podnebno pametnega kmetijstva in digitalne preobrazbe do novih modelov proizvodnje, financiranja in mednarodnega sodelovanja. Hkrati Novi Sad to platformo uporablja kot izraz svoje identitete: mesta, ki razume pomen kmetijstva kot strateške panoge, obenem pa ostaja odprto, inovativno in globalno usmerjeno.﻿

Prav zato Mednarodni kmetijski sejem presega okvir dogodka – postaja simbol kontinuitete, kredibilnosti in ambicije. Platforma, ki povezuje generacije proizvajalcev in vizionarjev, lokalna znanja in globalne trge, tradicijo in tehnologijo. V Novem Sadu kmetijstvo ne pripada preteklosti – tukaj se strateško načrtuje za prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je Mednarodni kmetijski sejem Novi Sad