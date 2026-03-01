Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

So mesta, skozi katera le hitimo, in mesta, v katerih ostanemo, da bi zadihali s polnimi pljuči. Novi Sad, nežno stisnjen med mogočen tok Donave in zelena pobočja Fruške gore, je ta drugi koncept izpopolnil do popolnosti. Kot nekdanja evropska prestolnica kulture Novi Sad ni le točka na zemljevidu, temveč regionalno središče filozofije uravnoteženega življenja, kjer se avstro-ogrska eleganca prepleta s tehnološkim napredkom in neustrašnim športnim srcem, ki bije za leto 2026.

Leto 2026 za Novi Sad ni le še ena stran v koledarju. To je leto, ko mesto nosi prestižni naziv evropsko mesto športa. Priznanje ni prišlo po naključju. Z več kot 240 športnimi igrišči, več kot 150 kilometri kolesarskih poti, sodobno infrastrukturo in Donavskim nabrežjem kot naravno areno za tekače in kolesarje mesto promovira zdravje kot vrhunski življenjski slog. Titula za leto 2026 postavlja v ospredje vključevalnost, vrhunske športne prireditve in rekreacijo ter Novi Sad uveljavlja kot destinacijo, ki spodbuja gibanje – od profesionalnih turnirjev v dvorani SPENS do veslaških regat na Donavi.

Štrand, najlepša rečna plaža v Evropi, ponuja popoln pobeg v peščeni raj, kjer se poletna vročina pretopi v neprecenljive trenutke družinskega miru ob šumenju Donave Foto: Dragan Milošević

Duh Srbskih Aten in arhitektura miru

Zgodovina Novega Sada je zgodovina elegance. Imena srbske Atene si ni prislužil le zaradi kulturnega pomena, temveč zaradi tistega neotipljivega občutka meščanske omike, ki se čuti v zraku in v lahkotnem koraku po ulici Zmaj Jovina. Danes ta duh živi v secesijskih in neogotskih fasadah, osveženih s sodobnim oblikovanjem. Mesto je postalo regionalni IT-magnet, kar je prineslo novo dinamiko – luksuzne coworking prostore v nekdanjih industrijskih conah, kot je Kreativna četrt, ter sodoben urbani utrip.

Petrovaradin: Trdnjava, ki varuje skrivnosti

Nobena zgodba o Novem Sadu ni popolna brez Petrovaradinske trdnjave. A za trenutek pozabite na festivale. Predstavljajte si zgodnje jutro na njenih obzidjih, ko se megla dviga z reke. To je trenutek čistega, luksuznega miru. Podgradje trdnjave, znano kot Gradić, je z obnovljenimi baročnimi fasadami idealna kulisa za tiste, ki iščejo pristnost. Tukaj ima kava okus spokojnosti, pogled na mesto pod mostovi pa opominja, da je čas najdragocenejši vir, ki ga imamo.

Petrovaradinska trdnjava, kjer ima vsak kamen svojo zgodbo stoletij, nadaljuje doživetje z vrhunskimi specialitetami in domačimi vini, ki pripovedujejo najlepšo zgodbo o novosadski gostoljubnosti Foto: Aleksandar Milutinović

Gastronomija: pristni okusi panonskega obilja

Novi Sad je stičišče srednjeevropskih in balkanskih vplivov, rezultat pa je kuhinja, ki slavi obilje. Hedonizem se tukaj meri v globini okusov in pristnosti sestavin s plodnih vojvodinskih salašev.

Vinska pot in skrivnost bermeta: na pobočjih Fruške gore v družinskih kleteh Sremskih Karlovcev še danes skrbno hranijo recept za bermet – aromatično vino, ki so ga nekoč pili na dunajskem dvoru.

Fine dining restavracije: sodobne restavracije na novo interpretirajo tradicijo s specialitetami, kot sta počasi pečena svinjska krača v hrenovi omaki in avtentičen jelenov golaž, kjer se ekološke sestavine združujejo z modernimi tehnikami.

Donavske čarde: pristna obrečna gostišča, kjer se ribja juha kuha na odprtem ognju ob zvokih tamburašev, ponujajo nepretenciozen luksuz uživanja v trenutku.

Sladki rituali: od rezancev z makom do obrtniškega kuglofa – vsak grižljaj je poklon počasnemu popoldnevu v senci mestnih lip.

Sprehod iz zelenega miru Donavskega parka se naravno nadaljuje v Donavsko ulico, kjer se stara arhitektura in bogata zgodovina »Srbske Atene« prelivata v neustavljiv gastronomski hedonizem. Foto: Aleksandar Milutinović

Naložba v kakovost

Za tiste, ki jih zanimajo nepremičnine in trajnostna arhitektura, je Novi Sad mesto v razcvetu. Gradnja sodobnih stanovanjskih sosesk ob Donavi in revitalizacija starega mestnega jedra ga uvrščata med najbolj zaželene lokacije v regiji. Novi Sad ni le mesto za obisk – je stanje duha. Tukaj se kakovost življenja meri z nasmehi mimoidočih in številom sončnih ur, preživetih na Štrandu, najlepši rečni plaži v Evropi.

Novi Sad kot doživetje, ki ostane

Novi Sad ni le še ena postavka na vašem seznamu želja; je mesto, ki vas uči, da se najlepše stvari zgodijo takrat, ko prenehate hiteti. To je trenutek, ko ob kozarcu fruškogorskega vina in zvokih tamburašev v daljavi spoznate, da luksuz ni v hitrosti, temveč v prisotnosti.

Novi Sad vas v letu 2026 vabi, da postanete del njegove nove energije – da začutite njegovo moč na poteh ob Donavi in njegovo dušo v ozkih ulicah starega Gradića. Pridite in odkrijte, zakaj se tukaj čas porablja pametno: za trenutke, ki se jih ne pozabi.

Naročnik oglasne vsebine je Občina Novi Sad