Novo poglavje razkošja na jadranski obali

Pical Resort, navdihnjen z zgodbo o Parenzani, povezuje kulturo, naravo, gastronomijo in sodoben način počitnic v premišljeno vizijo razkošja.

Spomladi leta 2026 bo Poreč dobil eno najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu. Pical Resort, Valamar Collection, leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora. Pical, navdihnjen z nekdanjo železnico Parenzana, ki je povezovala Poreč in Trst, to idejo prenaša v arhitekturo, gastronomijo in doživetja ter ustvarja prostor, kjer se srečujejo kulture, okusi in življenjski slog Hrvaške, Slovenije in Italije.

Letovišče sestavljajo tri komplementarne enote. Elegantne Pical Suites prinašajo ekskluzivno storitev V-level, Pical Family Hotel je bil ustvarjen kot živahno družinsko počitniško središče, medtem ko Hotel Pical v osrednji stavbi združuje sredozemsko ležernost in sodobno razkošje. Ponudba nastanitve vključuje all inclusive družinske apartmaje, swim-up sobe in V-level suite, ki vsakemu gostu omogočajo, da najde svoj ritem oddiha.

Elegantni Pical suites prinaša storitev V Level, PlayLand pa je največji center za igro in učenje v zaprtih prostorih.

Neskončna družinska zabava

Več kot 3000 kvadratnih metrov prostora je namenjenega družinam in otrokom vseh starosti, kar ustvarja eno najbogatejših družinskih doživetij v regiji. V središču je PlayLand, največji center za igro in učenje v zaprtih prostorih v regiji, z raznolikimi območji za prosto igro, igralno areno ter prostorom za gledališke predstave in projekcije. Na prostem je SpacePark, navdihnjen z Observatorijem Višnjan, ki združuje igro in znanost, medtem ko trampolinski park JumpOn prinaša ure razigranega gibanja.

Maro klubi ponujajo celodnevno strokovno varstvo, s tematskimi akademijami, ki spodbujajo ustvarjalnost, gibanje in raziskovanje. Zdravi otroški meniji in otroška hrana, razvita v sodelovanju s strokovnjaki za prehrano, spremljajo dneve, polne igre, prav tako kopanje v bazenih in na treh tematskih plažah, kar ustvarja družinske počitnice, ki povezujejo generacije.

Od družinskih con in wellnessa do gastronomije, vsaka podrobnost je zasnovana kot del celovitega doživetja

ESPA at Pical

Pical Resort prinaša prvo hrvaško partnerstvo s svetovno priznano blagovno znamko za velnes ESPA, katere spa centri so del najprestižnejših hotelov na svetu. Na 1300 kvadratnih metrih se razprostira ESPA at Pical Spa, razkošen multisenzorni prostor, ki ga navdihujeta Parenzana in raznolika istrska pokrajina. Tretmaji združujejo vrhunsko strokovno znanje ESPA z lokalnimi sestavinami, s posebej zasnovanimi programi za otroke in najstnike, kar ustvarja velnes izkušnjo, ki naravno vključuje vso družino.

Gastronomija kot potovanje

Pical Resort z 11 restavracijami in 10 bari prinaša popolno kulinarično potovanje po Sredozemlju. V središču ponudbe je restavracija z dvema Michelinovima zvezdicama Harry‘s Piccolo Poreč, ki jo vodita kuharska mojstra Matteo Metulli in Davide De Pra, njuni sezonski meniji pa slavijo regijo z natančnostjo, ravnovesjem in ustvarjalnostjo.

Program Dine Around povezuje druge Valamarjeve restavracije s podpisom. Fogo by Bekal prinaša sodobno kulinariko z odprtega ognja, JAZ by Ana Roš avtorski pristop k lokalnim sestavinam, Miramare by Fratelli Cerea prefinjene italijanske klasike, Spinnaker ustvarjalne interpretacije istrske kuhinje, medtem ko restavracija in klub Purobeach ponuja sredozemsko azijsko fuzijo v sproščenem vzdušju ob morju.

Pical Resort z 11 restavracijami in 10 bari prinaša popolno kulinarično potovanje po Sredozemlju.

Kraj, ki povezuje

Pical je zgodba o povezavi med ljudmi, idejami in prostori, ki si delijo isto dediščino. Od družinskih območij in velnesa do gastronomije in plaž, vsaka podrobnost je zasnovana kot del celovitega doživetja. Ne glede na to, ali prihajate na družinsko pustolovščino, velnes počitnice, kulinarično potovanje ali poslovno srečanje, boste Pical zapustili z občutkom, da ste doživeli nekaj resničnega – trenutek, v katerem Istre ne vidite le kot destinacije, temveč kot kraj, ki ostane z vami.

Naročnik oglasne vsebine je Valamar