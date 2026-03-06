NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

Poseben čar narodnemu parku dajeta dve slani jezeri, Veliko in Malo jezero, ki sta priljubljeni med plavalci in rekreativci. Obiskovalci ju lahko raziščejo s kajakom ali kolesom, saj okoli jezer vodi dobro vzdrževana krožna pot. Na otočku sv. Marije, ki leži sredi Velikega jezera, je benediktinski samostan – najbolj obiskana znamenitost parka in simbol Mljeta. Ta edinstveni prizor pogosto opisujejo kot »otok na otoku«.

FOTO: Miro Andrić

Narodni park Mljet bo navdušil tudi ljubitelje kulturnozgodovinske dediščine. O bogati zgodovini in dediščini prednikov pričajo številna arheološka najdišča in stara otoška naselja. Lepoto in varnost pristanišča Polača so prepoznali že Rimljani, ki so tam zgradili palačo – tretjo največjo rimsko zgradbo na Hrvaškem, katere skrivnosti odkrivajo še danes.

Stoletni oljčni nasadi in vinogradi z avtohtonimi mljetskimi sortami dodatno bogatijo doživetje otoka ter vabijo obiskovalce, da pokusijo vrhunska mljetska oljčna olja in vina. Otok Mljet in narodni park Mljet se ponašata tudi z bogato gastronomsko ponudbo, v kateri se prepletajo plodovi zemlje in morja, pri tem pa ponujajo pristne okuse tradicionalne otoške kuhinje.

Malo jezero FOTO: Miro Andrić

Pohodniške poti v narodnem parku vodijo do številnih čudovitih razglednih točk, med katerimi izstopa Montokuc, od koder se odpira izjemen pogled na Solinski kanal – kraj, kjer se morje in jezero združita v eno. Sončni zahodi v narodnem parku Mljet so še posebej čarobni, nočno nebo nad otokom pa se spremeni v spektakel, okrašen z milijoni zvezd.

Odkrijte to zeleno oazo neokrnjene narave in preizkusite številne dejavnosti na prostem – narodni park Mljet je idealen kraj za pobeg od vsakdanjega življenja ter spoznavanje narave, zgodovine in pristnega otoškega načina življenja.

Več informacij na www.np-mljet.hr.

