Obiščite čudež narave v osrčju Dalmacije

Dan, preživet v parku, je nepozaben za vso družino, še posebej če obiščete Eko kampus Krka v Puljanih. Najdete ga ob zgornjem toku reke, ponuja pa številne možnosti za rekreacijo in poučno doživetje otrok ter možnost nastanitve v hostlu Titius.

V bližini so slikoviti Manojlovački slapovi in arheološko najdišče Burnum z ostanki rimskega vojaškega tabora ter številnimi najdbami, razstavljenimi v arheološki zbirki kampusa.

Reka, ki povezuje pokrajine, zgodovino in doživetja. Park lahko obiščete peš, s kolesom, avtomobilom ali ladjico.

Center za interpretacijo narave Krka – izvir življenja v Kistanju je glavna dostopna točka do zahodnega dela parka. Zaradi interaktivnih razstav lahko obiskovalci raziščejo pomen ohranjanja vode kot ključnega vira.

FOTO: NP Krka

Nedaleč stran je Roški slap, od koder lahko greste na izlet z ladjico do otoka Visovac. Obiskovalci, ki se bodo odločili za to vožnjo, bodo uživali v tišini, ki jo prekinjajo le zvoki prvobitne narave, saj na tej poti vozi električna ladjica.

Pohodniki lahko raziščejo 22 učnih pohodniških poti v skupni dolžini 47 kilometrov, ki vodijo skozi raznolike pokrajine in habitate. Skradinski buk je največji in najbogatejši slap na reki Krki ter najdaljša evropska travertinska pregrada. Lahko se sprehodite po prepleteni mreži krožnih poti in mostov, ob katerih so mlini z etnografsko zbirko. Na Skradinskem buku lahko vidite ostanke hidroelektrarne Krka, ki je leta 1895 kot prva na svetu osvetlila mesto Šibenik. Za kolesarje park ponuja dvanajst poti različne težavnosti, ki vam omogočajo raziskovanje čudovite pokrajine po cestah ali gozdnih poteh.

FOTO: NP Krka

Narodni park Krka je odprt vse leto, delovni čas pa je odvisen od letnega časa. Park lahko raziščete peš, s kolesom, avtomobilom ali ladjico, izleti z ladjico pa so na voljo od aprila do oktobra. Podrobnejše informacije o parku, delovnem času in cenah ter številnih dogodkih in ugodnostih najdete na uradni spletni strani Narodnega parka Krka in na družbenih omrežjih.