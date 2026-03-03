  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Obiščite čudež narave v osrčju Dalmacije

    Reka Krka, naravna oaza vode in zelenja na kraškem območju srednje Dalmacije, je pripomogla, da je narodni park Krka postal svetovno znana destinacija. Na stičišču sredozemskega in celinskega podnebja lahko občudujete edinstvene lehnjakove slapove ter izjemno kulturnozgodovinsko dediščino.
    Skradinski buk FOTO: NP Krka
    Galerija
    Skradinski buk FOTO: NP Krka
    Promo Delo
    3. 3. 2026 | 18:30
    3:03
    A+A-

    Dan, preživet v parku, je nepozaben za vso družino, še posebej če obiščete Eko kampus Krka v Puljanih. Najdete ga ob zgornjem toku reke, ponuja pa številne možnosti za rekreacijo in poučno doživetje otrok ter možnost nastanitve v hostlu Titius.

    V bližini so slikoviti Manojlovački slapovi in arheološko najdišče Burnum z ostanki rimskega vojaškega tabora ter številnimi najdbami, razstavljenimi v arheološki zbirki kampusa.

    Reka, ki povezuje pokrajine, zgodovino in doživetja. Park lahko obiščete peš, s kolesom, avtomobilom ali ladjico.

    Center za interpretacijo narave Krka – izvir življenja v Kistanju je glavna dostopna točka do zahodnega dela parka. Zaradi interaktivnih razstav lahko obiskovalci raziščejo pomen ohranjanja vode kot ključnega vira.

    FOTO: NP Krka
    FOTO: NP Krka

    Nedaleč stran je Roški slap, od koder lahko greste na izlet z ladjico do otoka Visovac. Obiskovalci, ki se bodo odločili za to vožnjo, bodo uživali v tišini, ki jo prekinjajo le zvoki prvobitne narave, saj na tej poti vozi električna ladjica.

    Pohodniki lahko raziščejo 22 učnih pohodniških poti v skupni dolžini 47 kilometrov, ki vodijo skozi raznolike pokrajine in habitate. Skradinski buk je največji in najbogatejši slap na reki Krki ter najdaljša evropska travertinska pregrada. Lahko se sprehodite po prepleteni mreži krožnih poti in mostov, ob katerih so mlini z etnografsko zbirko. Na Skradinskem buku lahko vidite ostanke hidroelektrarne Krka, ki je leta 1895 kot prva na svetu osvetlila mesto Šibenik. Za kolesarje park ponuja dvanajst poti različne težavnosti, ki vam omogočajo raziskovanje čudovite pokrajine po cestah ali gozdnih poteh.

    FOTO: NP Krka
    FOTO: NP Krka

    Skradinski buk je največji in najbogatejši slap na reki Krki ter najdaljša evropska travertinska pregrada.

    Narodni park Krka je odprt vse leto, delovni čas pa je odvisen od letnega časa. Park lahko raziščete peš, s kolesom, avtomobilom ali ladjico, izleti z ladjico pa so na voljo od aprila do oktobra. Podrobnejše informacije o parku, delovnem času in cenah ter številnih dogodkih in ugodnostih najdete na uradni spletni strani Narodnega parka Krka in na družbenih omrežjih.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

    Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    narodni park KrkaSkradinski bukLike 2026promo
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Zvit trik

    Benjamina Šeška je na Old Trafford zvabila umetna inteligenca

    Medtem ko se navijači čudijo Šeškovemu vzponu, je v javnost prišla zanimiva podrobnost o tem, kako je United dobil bitko za njegov podpis.
    Peter Zalokar 3. 3. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Washington obrača hrbet Kijevu, Zelenski išče rešitev prek arabskih zaveznikov

    Kijev skrbi, da bi lahko najnovejši konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na dobave ameriškega streliva za ukrajinsko zračno obrambo.
    Boris Čibej 3. 3. 2026 | 18:25
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Kako države rešujejo svoje državljane z vojnega območja

    Nemčija odgovornost prelaga na turistično industrijo, Vučić ponuja pomoč Bošnjakom, mnoge države so okrepile svoje ekipe na kriznih žariščih.
    3. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vojna brez načrta

    Psihopatski množični morilci so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev. Ki so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev.
    Boštjan Videmšek 3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    CBD

    Novi odpoklici: lizike in bonboni so imeli dodan nedovoljen kanabinoid

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala tudi konopljin čaj, ker vsebuje konopljo.
    3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Kako države rešujejo svoje državljane z vojnega območja

    Nemčija odgovornost prelaga na turistično industrijo, Vučić ponuja pomoč Bošnjakom, mnoge države so okrepile svoje ekipe na kriznih žariščih.
    3. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vojna brez načrta

    Psihopatski množični morilci so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev. Ki so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev.
    Boštjan Videmšek 3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    CBD

    Novi odpoklici: lizike in bonboni so imeli dodan nedovoljen kanabinoid

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala tudi konopljin čaj, ker vsebuje konopljo.
    3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo