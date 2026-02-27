Območje nekdanje Jugoslavije je pravi plezalni eldorado

V majhnem kraju Mirtoviči tik ob slovensko-hrvaški meji so lani odprli prvo naravno plezališče z več kot 60 smermi, ki so ga poimenovali Orlovska stena. Steno, ki na vrhu ponuja razgled na reko Kolpo, so ob podpori občine Osilnica uredili opremljevalci slovenskih plezališč. »Odkar se je odprlo, plezališče v lepem vremenu obiskujejo plezalci iz Slovenije in Hrvaške, pa tudi Italije. Naša občina je znana po naravnih lepotah in to je le še en plus za razvoj športnega turizma pri nas,« pravi županja Osilnice Alenka Kovač. Njihova občina ima le 330 prebivalcev, lani pa jih je obiskalo 4600 turistov, ki so ustvarili 10.500 prenočitev.

Razvoj športnega plezanja že več let doživlja nesluten razcvet tudi v Sloveniji in drugod po nekdanji Jugoslaviji, na kar po eni strani vpliva vse večje zanimanje za rekreacijo in aktiven način življenja, po drugi pa tudi vznikanje plezalnih centrov oziroma dvoran, ki plezanje omogočajo povsod in vse leto. V Sloveniji temu dajejo pospešek tudi izjemni tekmovalni uspehi športne plezalke Janje Garnbret. Plezalci tako postajajo pomembni gostje, ki prispevajo k razvoju turizma, marsikje pa prav njihov obisk podaljšuje turistično sezono.

V objemu osapske stene

V Sloveniji med najbolj znana plezališča spadata osapska stena in bližnja Mišja peč. Razprostirata se nad Ospom, eno najstarejših slovenskih vasi, ki leži pod Kraškim robom in je znana po bogati naselbinski dediščini ter arheoloških ostankih pri jami Grad. Plezalci poznajo Osp in Mišjo peč kot izjemni plezalni steni, ki že več kot tri desetletja ponujata najboljše smeri v svetovnem merilu. Še zlasti Mišjo peč poleg rekreativcev obiskujejo tudi najboljši športni plezalci sveta – od Janje Garnbret do Adama Ondre, Laure Rogore, Jakoba Schuberta. Prijetno primorsko podnebje omogoča plezanje skoraj vse leto. Podobno velja za le nekaj kilometrov oddaljeno plezališče Črni Kal, v poletni vročini pa bolj vabijo Kotečnik in Čreta na štajerskem koncu ter gorenjska plezališča. V Sloveniji je tako mogoče v naravnih stenah mišice preizkušati kadarkoli. Trenutno je v deželi na sončni strani Alp približno 140 plezališč in po ocenah med 10.000 in 20.000 domačih športnih plezalcev. Temu je seveda treba prišteti še številne obiskovalce iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Češke in drugih evropskih držav.

Vse večji obisk plezališč je povečal tudi potrebe po njihovem vzdrževanju in opremljanju novih smeri ter zagotavljanju osnovne infrastrukture, kot so parkirišča, stranišča, koši za smeti, informacijske table ... seveda v dogovoru z lastniki zemljišč, naravovarstveniki in drugimi deležniki. Pa tudi plezalci jih morajo upoštevati. Drugače lahko nastopijo težave.

Trener športnega plezanja in eden vidnejših članov projekta Opremimo slovenska plezališča (Osp) Jurij Ravnik pravi, da so plezalci dobri turisti. Foto Leon Vidic

Trener športnega plezanja in eden vidnejših članov projekta Opremimo slovenska plezališča (projekta Osp) Jurij Ravnik pojasnjuje, da so bili plezalci v 80. in 90. letih res bolj mladi zanesenjaki, ki so štopali avtomobile in spali pod steno, zaradi česar so sprva morda pustili slab vtis, vendar: »Profil plezalca, ki danes prihaja v plezališča, je popolnoma drugačen. To so ljudje, ki imajo službo, iščejo udobje, apartmaje ali druge nastanitve, po plezanju gredo tudi kaj dobrega pojest, kupijo lokalno vino, olje in podobne izdelke. Večinoma pridejo za več dni, teden ali več, pogosto zunaj sezone. Plezalci so dobri turisti.« Kot primer navede grški Kalimnos in destinacije v Španiji in Franciji, kjer živijo od plezalnega turizma.

Nujno sodelovanje občin in države

Po Ravnikovih besedah si pri projektu Osp prizadevajo opremljati slovenska plezališča in s tem zagotavljati varnost za obiskovalce. Sodelujejo z lastniki zemljišč in naravovarstvenimi organizacijami. »Vendar to ni dovolj. Vključeni bi morali biti vsi deležniki – od lokalnega prebivalstva do občin, države in Slovenske turistične organizacije. Urejanje plezališč in plezalni turizem se lahko uspešno razvijata le s skupnim sodelovanjem,« opozarja. Zdaj se namreč opremljanje plezališč financira le s projektom Osp, torej le z donacijami in prostovoljnim delom opremljevalcev.

Dodaja, da sicer imamo pozitivne primere, kot sta nova stena v občini Osilnica in sodelovanje z občino Koper, vse drugo je bolj stihijsko. »Potencial za razvoj plezalnega turizma v Sloveniji je izjemen, vendar ga ne znamo razvijati,« ugotavlja. Meni, da so tako pri nas kot drugod na območju nekdanje Jugoslavije pa tudi Albanije možnosti za urejanje novih plezališč in s tem razvoj plezalnega turizma še zelo velike. »To je plezalno zelo zanimiva regija, ki bi jo lahko ponudili kot skupen produkt,« razmišlja Ravnik, saj je tukajšnja plezalna skupnost zelo povezana.

Osapska stena se razteza nad Ospom, eno najstarejših slovenskih vasi, ki leži pod Kraškim robom. Foto Jaka Ivančič

Kljub svetovnemu slovesu osapske stene to v sami vasi Osp ni sprožilo kakšnega večjega turističnega razvoja. Dolga leta je bil tako rekoč edina turistična namestitev Kamp Vovk, ki ima v kraju tudi edini gostinski obrat, kjer se zbirajo plezalci. Šele v zadnjih letih je na voljo še nekaj apartmajev. Lastnica kampa Sorina Vovk pojasnjuje, da plezalci najraje prihajajo spomladi in jeseni, saj je poleti tu za plezanje prevroče. Med tednom gostijo predvsem Italijane, ob koncih tedna pa tudi domače obiskovalce. »V zadnjih letih imamo več gostov tudi čez poletje, ki je prej veljalo za nizko sezono. Vendar to večinoma niso plezalci, ampak gostje, ki iščejo možnosti kombinacije pohodništva in kolesarjenja z morjem. Slovenska obala je namreč z avtomobilom oddaljena le nekaj minut. Gre za goste iz Belgije, Francije, Nizozemske ...« pove sogovornica.

Opaža, da se v zadnjem času v vasi urejajo tudi druge nastanitve, a je to še daleč od masovnega turizma. Kot pravi, so bili sprva domačini nezaupljivi do plezalcev, bilo je tudi nekaj nesoglasij. Vendar se to zdaj spreminja. V vasi so uredili parkirišče, dnevni gostje pa tudi bolj spoštujejo domačine.

Opremljevalka smeri

Ena redkih žensk med opremljevalci plezališč je Betka Galičič. Foto Sašo Kočevar

Ena najbolj produktivnih in ena zelo redkih žensk med opremljevalci plezališč je Betka Galičič, ki se je po koncu alpinistične poti posvetila športnemu plezanju, leta 1999 pa začela tudi sama (pre)opremljati slovenska plezališča. Kot pravi, zato, da je lahko plezala doma. Opremila je vsa večja slovenska plezališča – od Črnega Kala, Ospa in Kotečnika – in številna manjša, pod smeri je podpisana še v hrvaškem Buzetskem kanjonu in Čikoli, kjer je njenih kar 125 smeri in se po njej celo imenuje en sektor.

Prepričana je, da je za urejanje plezališč ključna lokalna skupnost, ne pa le domačini in plezalci. »Zadeve je treba urediti celostno. Povsod bi imeli turizem, turistov pa ne,« pravi in dodaja, da ne razume, da ljudje ne želijo pobrati denarja, ki jim leži pred nosom. Sogovornica se strinja, da je sodelovanje vedno lažje, če se vključijo tudi domačini.

Slovenski plezalci pa se še zdaleč niso kalili le v domačih plezališčih, ampak tudi v hrvaških stenah. V plezalnem vodniku za Paklenico denimo piše, da se je leta 1976 začelo novo obdobje, kajti takrat je kanjon prvič obiskal znameniti slovenski alpinist Franček Knez, ki je spremenil razumevanje plezanja, saj zanj beseda nemogoče ni obstajala. Slovenski plezalci so še danes med najštevilčnejšimi obiskovalci na Hrvaškem, vse bolj pa zahajajo tudi v Bosno in Hercegovino, kjer v zadnjih letih prav tako nastajajo nova plezališča.

Plezanje kot dodatna turistična ponudba

V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji je ogromno lokacij, kjer še nihče ni opremil naravnih sten, pravi Boris Čujić. Foto osebni arhiv

Plezalna tradicija na Hrvaškem morda nima tako dolge zgodovine kot slovenska, a tudi tam je plezalna skupnost vse večja. »Ta šport je postal priljubljen in dostopen. Več je tudi plezalnih dvoran, tako da število plezalcev narašča povsod po državi,« pravi eden od legendarnih hrvaških plezalcev Boris Čujić, ki je v Paklenici splezal številne prvenstvene smeri, svoj pečat pa je pustil tudi v drugih hrvaških plezališčih. Čujić ugotavlja, da je morda v Sloveniji bolj razširjeno športno plezanje, plezalni turizem pa se po njegovem bolj razvija na Hrvaškem: »Pri nas je veliko destinacij spoznalo, da plezanje lahko predstavlja dodatno turistično ponudbo in privablja določen krog gostov.« Tako je v državi že med 120 in 130 naravnih plezališč. Najbolj znana so gotovo Paklenica, kanjon Čikole, Omiš z okolico, Buzet oziroma Istra in Hvar.

Prav tako se razvijajo plezališča na otoku Hvar, kjer sta občini Hvar in Jelsa to prepoznali kot del turistične ponudbe, ki privablja goste zunaj sezone.

»Balkan ima še izjemen potencial za razvoj plezališč, ne le v Sloveniji in na Hrvaškem. V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji je ogromno lokacij, kjer še nihče ni opremil naravnih sten. To območje je pravi plezalni eldorado,« meni Boris Čujić. Poudarja, da je prednost te regije, da je dostopna z avtomobilom.

Na Hrvaškem so gotovo najbolj poznane plezalne stene v Narodnem parku Paklenica (NPP), ki ga obiskujejo pohodniki in plezalci. V kanjonu najdemo tako plezališča za klasično športno plezanje kot številne dolge navrtane smeri, ki v najvišji steni, znamenitem Anića kuku, merijo tudi do 350 metrov, na vrhu pa plezalce nagradijo s čudovitim razgledom na zaliv in okoliške otoke. Hlajenje v tolmunih ali morju po splezani smeri še posebej v vročih dneh prinaša posebno nagrado.

V Narodni park Paklenica pride med 130.000 in 140.000 obiskovalcev na leto. Foto Ivan Čorić/NPP

V Narodni park Paklenica pride med 130.000 in 140.000 obiskovalcev na leto. Kot pravijo v NPP, ga največ plezalcev obišče pred sezono in po njej. Še zlasti živahno je okoli 1. maja, ko tam tradicionalno poteka mednarodno srečanje plezalcev. Takrat se v kanjonu in Starem Gradu tre tudi slovenskih plezalcev, ki sicer vse leto zahajajo v Paklenico, kjer so se kalili tudi številni slovenski alpinisti. V NPP pojasnjujejo, da so poleg Hrvatov najpogostejši gostje Nemci, za njimi pa Slovenci, Angleži in Poljaki. Od plezalcev živijo tudi okoliški kampi in ponudniki apartmajev, ob popoldnevih in večerih pa se ta skupnost pogosto zbira v restavraciji Dinko, ki slovi po izvrstni ponudbi ribjih jedi.

Impozantne stene kanjona Čikola

Nekoliko južneje v notranjosti blizu Šibenika se razteza kanjon Čikole, ki ga obdajajo impozantne rumene in tudi sive skalnate stene. Tam je v zadnjem desetletju zraslo eno največjih plezališč na Hrvaškem, kjer je mogoče poleg domačinov zlasti ob novembrskih in novoletnih praznikih srečati številne slovenske obraze. Pri razvoju plezališča so veliko pomagali člani plezalnega kluba Teton iz Šibenika, največ plezalnih smeri pa so opremili Boris Čujič, Igor Čorko in Betka Galičič, po kateri se imenuje tudi en sektor. Predsednik Tetona Pere Županović pove, da se je vse začelo z evropskim projektom, katerega namen je bil s ferato, ziplinom in plezališčem dopolniti ponudbo ob robu Narodnega parka Krka.

V Blagaju že pet let prirejajo tudi plezalni festival. Foto arhiv SPK Blagaj

Najbolj se je razvilo prav plezališče, tako da je danes tam mogoče najti skoraj 400 smeri, dolgih tudi do 40 metrov. »Gre za privlačne stene, zato prihaja vse več plezalcev, ki domačinom podaljšujejo sezono,« pravi Županović. Zagotavljanje opreme za urejanje smeri je za zdaj večinoma prepuščeno posameznikom, a iščejo sistemski vir. Je pa občina Šibenik pred kratkim financirala ureditev senčnega plezališča Promina, saj je želela zagotoviti plezalno ponudbo tudi poleti.

Prav tako se razvijajo plezališča na otoku Hvar, kjer sta občini Hvar in Jelsa to prepoznali kot del turistične ponudbe, ki privablja goste zunaj sezone. Tako od lani domačinu Fabijanu Beliću plačujeta za to, da skrbi za vzdrževanje in razvoj plezališč. »Prej sem hodil pozimi delat na Islandijo, zdaj pa so mi zagotovili prihodek, zato lahko ostanem doma in skrbim za to,« razloži Belić. Na Hvaru imajo že 12 plezališč s 500 smermi, letos jih nameravajo urediti še dodatnih sto. »Za novo leto je bilo na otoku veliko Slovencev. Prihajajo tudi Nemci, Avstrijci, Čehi in seveda Hrvati,« opaža sogovornik.

Plezalni razcvet v BiH

V zadnjih desetih letih se športno plezanje razvija tudi v Bosni in Hercegovini, kjer imajo že več kot deset dobro razvitih plezališč. Med njimi izstopajo Blagaj, Pecka, kanjon Tijesno, Kameni most ... Predsednik športnega plezalnega kluba Blagaj Haris Čusto pojasnjuje, da se je vse začelo s plezalcem iz Sarajeva, ki je v srednjeveškem mestecu Blagaj videl potencial za nastanek plezališča. Tako so tam leta 2014 začeli urejati smeri, ki jih je zdaj že več kot 240, razvila pa se je tudi manjša lokalna plezalna skupnost s približno 20 aktivnimi člani. Dobro polovico so jih opremili domačini, preostalo pa Slovenci, Avstrijci, Nemci in drugi, ki želijo tam pustiti svoj pečat. Kot pravi Čusto, plezališče obišče kakšnih 5000 plezalcev na leto. Zadnjih pet let prirejajo tudi plezalni festival, z dobičkom od tega pa nato financirajo vzdrževanje in razvoj plezališča. V kratkem bodo odprli tudi plezalni dom, v katerem bo lahko prenočilo 20 ljudi. »Blagaj je sicer turistični kraj, tako da so plezalce sprejeli tudi lokalni prebivalci, saj jim zagotavljajo obisk zunaj turistične sezone. V Blagaju je namreč mogoče plezati vse leto,« sklene Čusto.