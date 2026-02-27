  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Od degradiranega območja do turističnega bisera z razgledom

    Ko se danes sprehodite po mehkem pesku Velenjske plaže, težko verjamete, da stojite na tleh, ki so se desetletja ugrezala zaradi rudarjenja.
    FOTO: Tadej Živko
    Galerija
    FOTO: Tadej Živko
    Promo Delo
    27. 2. 2026
    4:54
    A+A-

    Velenje je s premišljeno revitalizacijo prostora, ki ga je v preteklosti zaznamoval premogovnik, postavilo nove temelje trajnostnega turizma.

    Na območju, kjer so rudniške dejavnosti dolgo oblikovale podobo pokrajine, sta zrasla Velenjska plaža in park Vista, ki sta prostoru vrnila družbeno, okoljsko in turistično vrednost. Projekt je Mestna občina Velenje izvedla ob podpori evropskih kohezijskih sredstev, namenjenih za trajnostno sanacijo degradiranih urbanih območij, ter z njim pokazala, kako lahko dobra prostorska ureditev dolgoročno preobrazi nekoč obremenjeno okolje.

    V poletnih dneh prihajajo k jezeru družine, mladi in starejši obiskovalci, ki želijo preživeti sproščen dan ob vodi, na urejenih travnatih površinah ali v senci dreves. Velenjsko jezero z urejeno obalo vsako leto privabi več kot sto tisoč kopalcev in izletnikov. Mestna občina Velenje se je že leta 2013 lotila načrtnega urejanja območja, katerega rezultati so zdaj jasno vidni. Obiskovalci, ki cenijo varno kopanje ter bogato in brezplačno infrastrukturo, so Velenjsko plažo že petkrat zapored razglasili za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Reden monitoring jezerske vode zagotavlja visoke standarde varnosti in zdravja.

    Vista kot stičišče kulture, športa in prelepih razgledov

    Vista, park z razgledom, je pomembna rekreacijska točka mesta. FOTO: Tadej Živko
    Vista, park z razgledom, je pomembna rekreacijska točka mesta. FOTO: Tadej Živko

    Le nekaj korakov stran se odpira poseben prostor, kamor se je mogoče odpraviti na popoldanski sprehod ali večerno prireditev. V neposredni bližini Velenjske plaže je namreč nastal park Vista, ki je na več kot 46.000 kvadratnih metrih povezal rekreacijo, kulturo, izobraževanje in turizem. Projekt slovi kot eden vidnejših primerov revitalizacije degradiranih urbanih površin v Sloveniji. Osnovno idejo pokritega prireditvenega odra je arhitekt Rok Poles nadgradil s klančino, ki obiskovalce vodi na streho objekta in se konča z razgledno ploščadjo. Ta ponuja odprt pogled na jezersko gladino, okoliško hribovje in silhueto mesta.

    Park Vista je postal osrednje regijsko prizorišče večjih dogodkov. Sodobno urejen prireditveni prostor omogoča izvedbo koncertov, festivalov in drugih množičnih prireditev, gosti tudi športne turnirje in rekreativne dejavnosti. Razgibane površine z igrišči so primerne za kolesarje, rolkarje in rekreativce vseh generacij.

    Park Vista navdušuje s 14 metrov visoko razgledno ploščadjo, dolgim pomolom na Velenjskem jezeru, z obsežnim prireditvenim prostorom in atraktivnim odrom. FOTO: Tadej Živko
    Park Vista navdušuje s 14 metrov visoko razgledno ploščadjo, dolgim pomolom na Velenjskem jezeru, z obsežnim prireditvenim prostorom in atraktivnim odrom. FOTO: Tadej Živko

    Poleg tega, da je prizorišče javnih prireditev, se je Vista uveljavila kot privlačna lokacija za zasebne dogodke. Estetsko prepoznaven objekt, umeščen v naravno okolje ob jezeru, ustvarja posebno kuliso za poroke, praznovanja jubilejev in poslovna srečanja. Zaradi izjemne fotogeničnosti so območje za svoje projekte izbrale tudi številne televizijske in filmske produkcijske hiše.

    Zavezani trajnostnemu razvoju in okoljski odgovornosti

    Naložbo v park Vista sta soinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. FOTO: Tadej Živko
    Naložbo v park Vista sta soinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. FOTO: Tadej Živko

    Revitalizacija območja je temeljila na načelih trajnostnega razvoja in postopnega vračanja prostora ljudem. Vista je nastala na kraju, ki so ga rudarske dejavnosti močno preoblikovale, s premišljeno sanacijo pa so te površine dobile novo vsebino in dolgoročno vlogo v življenju mesta.

    Projekt Vista je pomembna infrastrukturna pridobitev mesta, ki simbolizira širši prehod regije v zeleno, ustvarjalno in turistično usmerjeno prihodnost. Domačine spodbujajo, naj na prizorišče pridejo peš, s kolesom, svojim ali sposojenim iz sistema mestnih koles Bicy, ali z brezplačnim javnim prevozom Lokalc, ponudnike gostinskih storitev pa nagovarjajo k uporabi trajnostne embalaže. Brez urejenega objezerskega območja si razvoja tega dela Velenja v prihodnje ne bi mogli več predstavljati.

    Celotna vrednost ureditve parka Vista je znašala 8.906.740,96 evra. Projekt sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4.800.990,38 evra in Republika Slovenija, ki je prispevala 1.200.247,58 evra. Mestna občina Velenje je za naložbo namenila 2.905.503,00 evra.

    Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za Kohezijo in regionalni razvoj

    Premium
    Premium
