Odkrijte Ljubljano malo drugače – za vas smo pripravili 10 zanimivih idej za pristen mestni oddih.

#1 Kava v muzeju in galeriji

FOTO: Luka Ažman

Vsak dober dan se začne z dobro kavo. Spijete jo lahko v kavarni Galerije Cukrarna, Centru Rog in Mestnem muzeju Ljubljana. V tamkajšnji kavarnici in pražarni Stow vam postrežejo sveže praženo, kar zagotavlja popolno mešanico okusov. Edinstveno izkušnjo v objemu muzejske arhitekture lahko dopolnite z ogledom najstarejšega lesenega kolesa z osjo ali pa se sprehodite skozi originalne ostanke rimske Emone tik ob muzejski kavarni.

FOTO: Andrej Tarfila

Po kavici pa skok do tržnice, ene največjih mojstrovin arhitekta Jožeta Plečnika. To ni le mesto nakupov, ampak mesto prav posebnih druženj. Tukaj se odvijajo številni plesni, glasbeni in tudi kulinarično obarvani dogodki. Vsak petek od marca do oktobra je na bližnjem Pogačarjevem trgu gurmanska tržnica, ki prinaša dobrote najboljših obedovalnic z vseh koncev dežele.

FOTO: Dunja Wedam

Zdaj pa hop na kolo in do živalskega vrta, ki letos praznuje 75. rojstni dan. Tukaj boste lahko doživeli neposreden stik z živalmi; vsak dan lahko sodelujete pri njihovem hranjenju, se ob določenih dnevih udeležite nočnega ogleda živalskega vrta ali pa postanete pravi oskrbnik za en dan.

* Namig: Izposodite si bicikeLJ ali ljubljansko kolo in se zapeljite do živalskega vrta. Čaka vas 20 minut prijetne vožnje v senci mestnega gozda.

FOTO: Darko Pavlovič

Si želite še malo stika z naravo? S kolesom se lahko odpeljete do bližnjega Tivolija, največjega ljubljanskega parka, ki sega prav v središče mesta. Sprehodite se po slikovitih drevoredih, se povzpnite na Rožnik ali Šišenski hrib in uživajte v tisočerih odtenkih zelene barve.

* Namig: Otroke vseh starosti v Tivoliju čakajo sodobna in kakovostna igrala, na katerih bo igra še bolj zabavna!

FOTO: Boštjan Tacol

V Šiški se vedno dogaja – po sprehodu po Tivoliju spoznajte samosvoje mesto v malem, kjer se prepletajo kultura, živahnost, kulinarika, in vse to v okolju, kjer se urbano in zeleno popolnoma spojita. Podajte se na, obiščite Računalniški muzej ali Center urbane kulture Kino Šiška

FOTO: Črt Piksi

Ste še za en sprehod? Pogumno na Ljubljanski grad, kamor se lahko zapeljete tudi z vzpenjačo. Ste vedeli, da na griču leži pravi vinograd? V njem so zasadili kar 1050 trt bele in rdeče sorte, iz katerih letno napolnijo približno 1000 steklenic kakovostnega vina. Na grajskem dvorišču pa se bohoti prav posebna trta – potomka najstarejše trte na svetu, ki raste na mariborskem Lentu.

FOTO: Primož Bregar

Z Gradu se lahko spustite do slikovitega Trnovega, kjer je živel Jože Plečnik, eden največjih slovenskih arhitektov, ki je s svojo genialnostjo in ustvarjalnostjo pričaral podobo sodobne Ljubljane. V njegovem domu so na ogled avtentično ohranjeni bivalni prostori in osebni predmeti, vse to pa dopolnjuje muzejska postavitev o njegovem življenju in delu.

* Namig: Vzemite si čas za doživljajsko vodenje Mojster Plečnik, na katerem lahko pokukate v njegove (ne)uresničene mojstrovine tudi v virtualni resničnosti.

FOTO: Darja Štravs Tisu

Dneva še ni konec, odpravite se še do Križank, ki so ena osrednjih arhitekturnih znamenitosti Ljubljane in Plečnikovih najslovitejših stvaritev. Nekdanji samostan nemškega viteškega reda križnikov, zgrajen v 13. stoletju, je Plečnik preuredil v eno osrednjih kulturnih prizorišč v mestu. Križanke so postale sinonim za poletno kulturno dogajanje v mestu.

* Namig: Ob obisku Ljubljane obvezno preverite spored koncertov in drugih kulturnih prireditev na spletni strani ljubljanafestival.si, ki potekajo v okviru Festivala Ljubljana.

FOTO: Domen Nan

Je mesto v vas prebudilo kreativnost? Preizkusite jo v Centru Rog, nekdanji tovarni koles, ki danes deluje kot kreativno in družabno središče. V devetih proizvodnih delavnicah vas bodo naučili, kako vse »izdelati sami«. Tukaj lahko svoje ideje poženete v izdelke – sešijete predpasnik, izdelate leseno pručko ali s 3D-tiskalnikom natisnete keramični krožnik za domov.

FOTO: Miha Mally

Bi radi noč preživeli za rešetkami? Če iščete nekonvencionalne ideje za prenočišče, potem je Hostel Celica pravi kraj za vas. Čaka vas 20 nekdanjih zaporniških celic, preurejenih v sobe z umetniškim konceptom in edinstveno zgodbo. Če nimate časa tu prespati, se lahko odpravite tudi le na voden ogled.www.hostelcelica.com

Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Ljubljana