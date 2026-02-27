Odločitev desetletja, ki nam je podarila najlepši kotiček pod Alpami

Pred skoraj dvajsetimi leti so se v Ljubljani odločili za preprosto, a pogumno potezo: mestno središče so zaprli za avtomobile in dali prostor pešcem, kolesarjem in druženju. Mesto je zadihalo, ulice so zaživele povsem drugače. Danes se lahko brez naglice sprehajamo že po več kot 20 hektarov velikem območju za pešce in kolesarje, v miru posedamo ob reki in se ustavimo na najljubšem trgu samo zato, da opazujemo vrvenje okoli sebe. Ljubljana je postala naša dnevna soba.

Edinstveno priznanje, ki ga nima nobeno drugo mesto v tem delu Evrope

Nekdaj prometne ulice so danes namenjene druženju, pešcem in kolesarjem. (Na fotograiji je Tromostovje.) FOTO: Andrej Tarila

Zelena barva je že dolga leta stalnica v mestni barvni shemi. Parki, kolesarske steze, nabrežja Ljubljanice in gozdovi so namreč neločljivo povezani z mestnim utripom in so dostopni vsem, ne glede na dan v tednu. Leta 2016 je Ljubljana po letih načrtnega razvoja postala zelena prestolnica Evrope in še danes je edina s tem laskavim nazivom v našem delu stare celine. Čez pet let je postala najboljša med dvajsetimi zelenimi prestolnicami, deset let pozneje pa se je podala na ambiciozno pot med sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

Ljubljana je zeleno, čisto, varno in prijazno mesto. Po njej se gibljemo lahkotno, največkrat peš ali s kolesom, velikokrat tudi z električnimi vozili. Ljubljančani se lahko celo odpovejo svojemu avtomobilu, saj ga za vsakdanje opravke pogosto ne potrebujejo. Veliko poti je kratkih in dobro povezanih z javnim mestnim prometom. V Ljubljani se obiskovalci in domačini zlahka znajdejo, občutek odprtosti pa se opazi na vsakem koraku.

Sicer vedno živahna Ljubljana ponuja tudi obilico priložnosti za popoln odmik, kjer se mestno zelenje skoraj neopazno preliva iz urejenih parkov v gozdove in hribovje, z ulic pa se odpirajo veličastni razgledi na bližnje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, ki mesto varujejo kot mogočna kulisa.

Ekskluzivno doživetje nad mestom

Ljubljanski grad je ena osrednjih znamenitosti prestolnice. FOTO: Jošt Gantar

V nekaj minutah se je iz središča mogoče povzpeti višje, stran od mestnega vrveža. Ljubljanski grad, ki že stoletja bdi nad prestolnico, v zavetju svojega zelenja ponuja intimno prizorišče za skrbno oblikovana doživetja, namenjena tistim, ki iščejo nekaj več.

Grajski vinograd, obsijan s popoldanskim soncem, lahko postane vaš oder za kulinarične simfonije, kjer se pod taktirko vrhunskega chefa prepletajo lokalne sestavine in drzne vizije. Nepozaben piknik v dvoje na zelenici med vinskimi trtami pa je priložnost za uživanje v trenutku, ko se svet pod grajskim gričem ustavi. Popoln oddih zaokroži bivanje v sodobnem studiu, ki vas pričakuje čisto blizu na grajskem pobočju.

Večerja na Ljubljanskem gradu je intimno kulinarično doživetje v vinogradu z razgledom na mesto. FOTO: Matic Kramžar

V ritmu ustvarjalnega zanosa prestolnice

Ljubljana je odprto mesto, ki svojo iskreno gostoljubnost izraža predvsem v neposrednem stiku z ljudmi. V številnih ustvarjalnih delavnicah, ateljejih in oblikovalskih studiih v njenem središču obiskovalci hitro postanejo soustvarjalci mestnega utripa. Namesto klasičnih spominkov lahko domov odnesejo dragocene izdelke, ki so nastali pod njihovimi rokami v pristnem dialogu z lokalnimi mojstri. Vrvež ustvarjalnosti lahko še posebej začutijo v Centru Rog, nekdanji tovarni koles, danes pa sodobnem kreativnem in družabnem središču, kjer od jutra do večera nastajajo izdelki, se kujejo nove ideje in tkejo vezi med ljudmi.

Mesto po meri človeka

Občutek, da je Ljubljana prostorna in varna mestna dnevna soba, ni naključje. Kot mesto po meri človeka si jo je pred desetletji zamislil vizionarski arhitekt Jože Plečnik. Njegova arhitektura vabi k dotiku in bivanju, mostovi, trgi in stopnišča pa k nepozabnim srečanjem. Sprehod po ulicah tako ponuja vpogled v arhitektov um in razkriva, zakaj prestolnica kljub stalni rasti ohranja tako domačen in dostopen značaj.

Ljubljano je mogoče spoznati z vsemi čuti. Obiskovalcem vsak dan v letu ponuja veliko možnosti za sprehode brez vnaprej določenega načrta, za dolga kosila, ki se neopazno prelijejo v večerno druženje, in za tisto drzno misel, ki se porodi ob pogledu na njene ulice: »Tukaj bi si želeli živeti.«

