  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Odločitev desetletja, ki nam je podarila najlepši kotiček pod Alpami

    Čeprav se Ljubljana ne trudi ugajati za vsako ceno, kot prestolnica omogoča kakovostno bivanje, zato jo je vredno vedno znova obiskati, saj se vztrajno razvija kot mesto po meri človeka.
    Ljubljana je leta 2016 postala zelena prestolnica Evrope, leta 2021 pa najboljša med dvajsetimi zelenimi prestolnicami Evrope. FOTO: Andrej Tarila
    Galerija
    Ljubljana je leta 2016 postala zelena prestolnica Evrope, leta 2021 pa najboljša med dvajsetimi zelenimi prestolnicami Evrope. FOTO: Andrej Tarila
    Promo Delo
    27. 2. 2026 | 16:30
    5:01
    A+A-

    Pred skoraj dvajsetimi leti so se v Ljubljani odločili za preprosto, a pogumno potezo: mestno središče so zaprli za avtomobile in dali prostor pešcem, kolesarjem in druženju. Mesto je zadihalo, ulice so zaživele povsem drugače. Danes se lahko brez naglice sprehajamo že po več kot 20 hektarov velikem območju za pešce in kolesarje, v miru posedamo ob reki in se ustavimo na najljubšem trgu samo zato, da opazujemo vrvenje okoli sebe. Ljubljana je postala naša dnevna soba.

    Edinstveno priznanje, ki ga nima nobeno drugo mesto v tem delu Evrope

    Nekdaj prometne ulice so danes namenjene druženju, pešcem in kolesarjem. (Na fotograiji je Tromostovje.) FOTO: Andrej Tarila
    Nekdaj prometne ulice so danes namenjene druženju, pešcem in kolesarjem. (Na fotograiji je Tromostovje.) FOTO: Andrej Tarila

    Zelena barva je že dolga leta stalnica v mestni barvni shemi. Parki, kolesarske steze, nabrežja Ljubljanice in gozdovi so namreč neločljivo povezani z mestnim utripom in so dostopni vsem, ne glede na dan v tednu. Leta 2016 je Ljubljana po letih načrtnega razvoja postala zelena prestolnica Evrope in še danes je edina s tem laskavim nazivom v našem delu stare celine. Čez pet let je postala najboljša med dvajsetimi zelenimi prestolnicami, deset let pozneje pa se je podala na ambiciozno pot med sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

    Ljubljana je zeleno, čisto, varno in prijazno mesto. Po njej se gibljemo lahkotno, največkrat peš ali s kolesom, velikokrat tudi z električnimi vozili. Ljubljančani se lahko celo odpovejo svojemu avtomobilu, saj ga za vsakdanje opravke pogosto ne potrebujejo. Veliko poti je kratkih in dobro povezanih z javnim mestnim prometom. V Ljubljani se obiskovalci in domačini zlahka znajdejo, občutek odprtosti pa se opazi na vsakem koraku.

    Sicer vedno živahna Ljubljana ponuja tudi obilico priložnosti za popoln odmik, kjer se mestno zelenje skoraj neopazno preliva iz urejenih parkov v gozdove in hribovje, z ulic pa se odpirajo veličastni razgledi na bližnje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, ki mesto varujejo kot mogočna kulisa.

    Ekskluzivno doživetje nad mestom

    Ljubljanski grad je ena osrednjih znamenitosti prestolnice. FOTO: Jošt Gantar
    Ljubljanski grad je ena osrednjih znamenitosti prestolnice. FOTO: Jošt Gantar

    V nekaj minutah se je iz središča mogoče povzpeti višje, stran od mestnega vrveža. Ljubljanski grad, ki že stoletja bdi nad prestolnico, v zavetju svojega zelenja ponuja intimno prizorišče za skrbno oblikovana doživetja, namenjena tistim, ki iščejo nekaj več.

    Grajski vinograd, obsijan s popoldanskim soncem, lahko postane vaš oder za kulinarične simfonije, kjer se pod taktirko vrhunskega chefa prepletajo lokalne sestavine in drzne vizije. Nepozaben piknik v dvoje na zelenici med vinskimi trtami pa je priložnost za uživanje v trenutku, ko se svet pod grajskim gričem ustavi. Popoln oddih zaokroži bivanje v sodobnem studiu, ki vas pričakuje čisto blizu na grajskem pobočju.

    Večerja na Ljubljanskem gradu je intimno kulinarično doživetje v vinogradu z razgledom na mesto. FOTO: Matic Kramžar
    Večerja na Ljubljanskem gradu je intimno kulinarično doživetje v vinogradu z razgledom na mesto. FOTO: Matic Kramžar

    V ritmu ustvarjalnega zanosa prestolnice

    Ljubljana je odprto mesto, ki svojo iskreno gostoljubnost izraža predvsem v neposrednem stiku z ljudmi. V številnih ustvarjalnih delavnicah, ateljejih in oblikovalskih studiih v njenem središču obiskovalci hitro postanejo soustvarjalci mestnega utripa. Namesto klasičnih spominkov lahko domov odnesejo dragocene izdelke, ki so nastali pod njihovimi rokami v pristnem dialogu z lokalnimi mojstri. Vrvež ustvarjalnosti lahko še posebej začutijo v Centru Rog, nekdanji tovarni koles, danes pa sodobnem kreativnem in družabnem središču, kjer od jutra do večera nastajajo izdelki, se kujejo nove ideje in tkejo vezi med ljudmi.

    Mesto po meri človeka

    Občutek, da je Ljubljana prostorna in varna mestna dnevna soba, ni naključje. Kot mesto po meri človeka si jo je pred desetletji zamislil vizionarski arhitekt Jože Plečnik. Njegova arhitektura vabi k dotiku in bivanju, mostovi, trgi in stopnišča pa k nepozabnim srečanjem. Sprehod po ulicah tako ponuja vpogled v arhitektov um in razkriva, zakaj prestolnica kljub stalni rasti ohranja tako domačen in dostopen značaj.

    Ljubljano je mogoče spoznati z vsemi čuti. Obiskovalcem vsak dan v letu ponuja veliko možnosti za sprehode brez vnaprej določenega načrta, za dolga kosila, ki se neopazno prelijejo v večerno druženje, in za tisto drzno misel, ki se porodi ob pogledu na njene ulice: »Tukaj bi si želeli živeti.«

    Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Ljubljana

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    Mestna občina LjubljanaLike 2026Ljubljanazelena prestolnica Evrope
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Danfoss Trata

    Na čelu Danfoss Trate odslej Marjana Krajnc

    Dosedanja generalna direktorica Saška Rihtaršič se po več kot dveh desetletjih v podjetju podaja na novo profesionalno pot.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 2. 2026 | 16:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Izpad mobilnega omrežja v Sloveniji

    Okoli 16. ure je v Sloveniji izpadlo mobilno omrežje. Klici niso možni, ni niti dostopa do interneta.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

    Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
    27. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Bill Clinton v masažni kadi in na nočnem kopanju

    42. predsednik Združenih držav Amerike je razvil prijateljski odnos s finančnikom v 90. letih in nadaljeval z njim tudi po prelomu tisočletja.
    27. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Če želite razumeti Beograd, se ustavite v Skadarliji

    Ljudje se spoznavajo, ko igra glasba, zapojejo, nazdravijo – in niso več tujci. Neznanci se povežejo v pesmi. V tem čustvu je ključ Skadarlije in njene večne boemske duše.
    27. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Bill Clinton v masažni kadi in na nočnem kopanju

    42. predsednik Združenih držav Amerike je razvil prijateljski odnos s finančnikom v 90. letih in nadaljeval z njim tudi po prelomu tisočletja.
    27. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo