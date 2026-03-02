Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

Pag pogosto opisujejo kot otok, ki ga najprej doživimo z očmi, šele kasneje vtise prelijemo v besede. Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali, burja pa v enem dnevu spremeni občutje pokrajine. Zjutraj se morje blešči kot srebro, zvečer lahko občutite suho hladnost Sredozemlja.

Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate skozi zrak in vonje. Fini slani aerosol prihaja iz morja, s kopnega pa se spušča svežina, ki umirja ritem ter prinaša občutek zračnosti in lahkotnega dihanja. Ko se ta mešanica združi z eteričnimi olji zelišč, nastane prepoznaven paški vonj, ki spominja na sol, žajbelj in skopo kraško zemljo.

Pag lahko spoznate tudi skozi hrano. Paški sir in jagnjetina nista kulinarični trend, temveč destilat nekoliko asketskega prostora. Tukajšnja hrana je preprosta in veličastna, saj so sestavine lokalne, okusi pa močni in čisti. Pag skupaj z ribami, oljčnim oljem in kakovostnim vinom dojemamo kot kraj, ki resničnosti ne polepša, temveč jo ponuja tako, kakršna je, neokrnjeno.

V takšnem okolju nastanitev ni le detajl, temveč zaključni pridih, ki daje doživetju stalen občutek udobja. Terra Park združuje dva kampa, ki različno interpretirata isti otok.

FOTO: Rudan Hotels & Camps

Terra Park Phalaris boste našli ob morju, na poti iz Novalje proti kraju Lun, kjer leži eden najstarejših oljčnih nasadov na svetu. Parcele so potopljene v sredozemsko vegetacijo, peščena plaža pa ustvarja okolje, v katerem je preprosto upočasniti. Mobilne hišice ob morju, nekatere z bazenom, omogočajo mir, udobje in zasebnost.

Terra Park SpiritoS se razprostira v bližini Kolana in izstopa z izrazitejšim oblikovanjem ter občutkom za red in jasnost prostora. Del mobilnih hišic ima zasebni bazen, kamp pa je namenjen gostom, ki cenijo svobodo bivanja, a se ne želijo odpovedati urejenemu okolju.

Hotela La Luna v slikoviti Jakišnici in Pagus v mestu Pag sta le kakšnih dvajset metrov oddaljena od morja, oba pa imata v ponudbi bivanje all inclusive. FOTO: Rudan Hotels & Camps

Če bi radi bivali v hotelu s ponudbo all inclusive, sta prava izbira hotela La Luna v slikoviti Jakišnici in Pagus v mestu Pag, oba sta le kakšnih dvajset metrov oddaljena od morja. Hotel La Luna ponuja mir, urejen park in intimno vzdušje za pare in družine. Hotel Pagus zaznamuje drugačno vzdušje. Staro mestno jedro, sprehajališča in restavracije so oddaljeni le nekaj minut hoje, tako da se zlahka povežejo morje, večerni sprehod in živahen utrip mesta.

Vse nastanitve upravlja Rudan Hotels & Camps, in sicer z visoko stopnjo udobja in premišljenimi detajli, ki zaokrožajo doživetje otoka Paga.

Naročnik oglasne vsebine je Rudan Hotels