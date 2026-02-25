Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

Slovenija sodi med vodilne države v športnem plezanju, tudi po zaslugi olimpijske prvakinje Janje Garnbret. Imamo okoli 140 naravni plezališč, a kljub temu plezalni turizem pri nas še ni dosegel polnega potenciala.

Medtem ko jim je na Hrvaškem in v Bosni že uspelo sistematično razviti tovrstno turistično ponudbo, je v Sloveniji to pogosto prepuščeno entuziazmu posameznikov. Kako lahko to priložnost izkoristimo za trajen turistični produkt, sta v pogovoru povedala Maja Grgič, ki je o tematiki, tudi kot izkušena plezalka in alpinistična inštruktorica, pisala za Like, in Rok Tamše, urednik novega turističnega vodnika Like, ki bo jutri priložen Delu.

»Danes je aktivni oddih glavni turistični trend. Ni več samo ležanje na plaži; turisti iščejo aktivne izkušnje, kot so kolesarjenje, tek, kajaki. Slovenija se je že prilagodila tem potrebam, vendar plezalni turizem še potrebuje bolj celostni pristop in več sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, državo in zasebniki,« je med drugim povedal Rok Tamše.

Maja Grgič je dejala, da sta državi iz naše soseščine Hrvaška ter Bosna in Hercegovina že uspešno razvili plezalni turizem, Slovenija pa še ni v polni meri izkoristila svojih naravnih danosti. »Naša plezališča, kot so Osp in Mišja peč, so svetovno znana, a potrebujemo več sistema – od vzdrževanja plezališč do celostne turistične infrastrukture, da bi privabili več obiskovalcev in podaljšali sezono.« Medtem opozarja tudi, da je profil plezalcev danes drugačen, kot je bil v 80. ali 90. letih.

»Današnji plezalci niso več le mladi zanesenjaki, ampak so to predvsem ljudje, ki so zaposleni, imajo stabilne prihodke in iščejo aktivne dopuste. Plezalci danes pogosto najamejo apartmaje, uporabljajo lokalne nastanitve, uživajo v lokalni gastronomiji in se vključujejo v turistične oglede. Z drugimi besedami, plezalci so postali pomembni porabniki, ki aktivno prispevajo k lokalnemu turizmu – tako skozi porabo kot tudi s tem, da iščejo pristne izkušnje, ki jih ponuja okolje.«