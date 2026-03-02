Postanite naročnik | že od 14,99 €
Če nameravate obiskati Hrvaško, so ena od neizogibnih destinacij slikovita Plitviška jezera, najstarejši in največji hrvaški narodni park pod Unescovo zaščito, ki na leto pritegne celo poldrugi milijon turistov. Prizori 16 turkiznih jezer s slapovi so obšli svet, njihova izjemna lepota v vseh letnih časih pa je odličen razlog, da jih mnogi ponovno obiščejo. Poleg sprehodov ob jezerih park ponuja tudi možnost pohodništva in veslanja v lesenem čolnu po jezeru Kozjak. Čeprav je pozimi, glede na vremenske razmere, najpogosteje odprt samo del parka, se lahko obiskovalci preizkusijo v smučanju in sankanju na bližnji vlečnici, ki je le dva kilometra oddaljena od vhoda 2 v narodni park. Za večdnevno bivanje so v ponudbi hotel Jezero z izjemno lokacijo v osrčju parka ter kampa Korana in Borje na obrobju.
Če se odločite za tovrsten kulinarični časovni stroj, je jed lički zavežljaj ena izmed posebnosti na jedilniku Ličke kuće, ki jo morate pokusiti. Ta sodobna različica jedi izpod peke je pripravljena v škrniclju in v takšni obliki jo tudi postrežejo. Vonj domačega krompirja in jagnjetine se sprosti v trenutku, ko odprete škrnicelj, poleg okusov in celotnega ambienta pa je zagotovljeno tudi liško kulinarično doživetje.
Naročnik oglasne vsebine je Narodni park Plitviška jezera