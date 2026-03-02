Če nameravate obiskati Hrvaško, so ena od neizogibnih destinacij slikovita Plitviška jezera, najstarejši in največji hrvaški narodni park pod Unescovo zaščito, ki na leto pritegne celo poldrugi milijon turistov. Prizori 16 turkiznih jezer s slapovi so obšli svet, njihova izjemna lepota v vseh letnih časih pa je odličen razlog, da jih mnogi ponovno obiščejo. Poleg sprehodov ob jezerih park ponuja tudi možnost pohodništva in veslanja v lesenem čolnu po jezeru Kozjak. Čeprav je pozimi, glede na vremenske razmere, najpogosteje odprt samo del parka, se lahko obiskovalci preizkusijo v smučanju in sankanju na bližnji vlečnici, ki je le dva kilometra oddaljena od vhoda 2 v narodni park. Za večdnevno bivanje so v ponudbi hotel Jezero z izjemno lokacijo v osrčju parka ter kampa Korana in Borje na obrobju.

Ikonična Lička kuća in koncept fine dining v restavraciji Black River Steak & Pasta House. FOTO: Tomislav Marić

Kulinarična ponudba narodnega parka Plitviška jezera je v zadnjih letih bogatejša za restavracijo Black River Steak & Pasta House, ki ponuja koncept fine dining, pa tudi za kavarno in slaščičarno Kozjak, kjer sladice s svojim videzom in okusom spominjajo na prave slaščičarske mojstrovine. Številni obiskovalci parka bodo lahko uživali v okusih liške tradicije in toplem rustikalnem ambientu restavracije Lička kuća. Lička kuća, ki jo najdete pri vhodu 1 v narodni park, posluje že več kot pol stoletja, jedi, ki jih ponuja, pa segajo od tradicionalnih do sodobnih različic, pripravljenih iz lokalnih sestavin.

FOTO: Tomislav Marić

Če se odločite za tovrsten kulinarični časovni stroj, je jed lički zavežljaj ena izmed posebnosti na jedilniku Ličke kuće, ki jo morate pokusiti. Ta sodobna različica jedi izpod peke je pripravljena v škrniclju in v takšni obliki jo tudi postrežejo. Vonj domačega krompirja in jagnjetine se sprosti v trenutku, ko odprete škrnicelj, poleg okusov in celotnega ambienta pa je zagotovljeno tudi liško kulinarično doživetje.

