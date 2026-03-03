Počitnice, ki jih podarite sebi in drugim

Načrtovanje počitnic ni več le tehnično vprašanje datumov, nastanitve in prevoza, ampak postane prvi korak samega potovanja, proces, ki se začne mesece pred odhodom ter že takrat prinaša občutek vznemirjenja in pričakovanja. Na tej ideji temelji ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026, namenjena vsem, ki želijo načrtovati počitnice brez naglice, z več izbire, ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi. Namesto sprejemanja stresnih odločitev v zadnjem trenutku imajo gostje priložnost, da v miru rezervirajo počitnice, ki si jih bodo zapomnili in se jih veselili, še preden se bodo začele.

Pri tej ponudbi je poudarek na tem, kar je resnično pomembno, in sicer sprostitev, udobje in kakovostna storitev, ki je na voljo vse leto, ne le na vrhuncu poletne sezone. Ker pravi dopust ne traja le teden dni – začne se z načrtovanjem, konča pa šele, ko občutek miru vztraja tudi po vrnitvi domov. Riviera Crikvenica in otok Krk ponujata različne ambiente, vendar si delita enako pristno sredozemsko vzdušje. Jutra se začnejo s kavo ob morju, dnevi minevajo v lastnem ritmu, večeri pa so rezervirani za sprehode ob morju in nežno vrnitev k sebi. To so destinacije, ki naravno upočasnijo tempo in ustvarijo občutek počitka, ki traja dolgo po vrnitvi domov.

Hotel Ad Turres FOTO: Jadran Hotels & Camps

Družine, ki iščejo ravnovesje med zabavo in sprostitvijo, lahko izbirajo med dvema primerljivima ponudbama. Hotel Katarina**** v Selcah ponuja mirnejši družinski ritem z bazeni z morsko vodo, otroško animacijo in velnes & spa območjem za oddih staršev, medtem ko Hotel Omorika**** v Crikvenici prinaša aktivnejši pristop k počitnicam z novimi zunanjimi bazeni, športnimi objekti ter impresivnim panoramskim razgledom na Kvarnerski zaliv. Skupaj ustvarita popolno kombinacijo za družinske počitnice brez kompromisov.

Za pare, ki iščejo zasebnost, eleganco in intimno vzdušje, Boutique Hotel Esplanade**** v Crikvenici ponuja prefinjeno butično doživetje ob morju. Hotel, ki stoji tik ob promenadi in plaži, izstopa po osebnem pristopu, vrhunski kulinariki restavracije Lemoon ter velnes & spa centru, ki še poudarja občutek miru in sprostitve. Je idealna izbira za romantičen oddih v kateremkoli letnem času.

Elements camping Selce FOTO: Jadran Hotels & Camps

Ljubitelji bivanja v naravi bodo mir našli v kampu Elements Camping Selce***, kjer se narava sreča s sodobnim udobjem. Mobilne hišice, kaskadni bazen, zasebna plaža in borov gozd ustvarjajo občutek svobode, sproščen dnevni tempo pa omogoča resničen oddih od vsakdanjega življenja. Za goste, ki imajo radi preproste in nevsiljive počitnice, so v Selcah Paviljoni Slaven***, medtem ko Hotel Ad Turres*** v Crikvenici ponuja sodobno alternativo, prepoznavno po svoji zasnovi in umetniških muralih, v miru borovega gozda.

Z do 15 % popusta na nastanitev in dodatnih 10 % popusta na ponudbo jedi po naročilu je early booking 2026 idealna priložnost za načrtovanje počitnic brez naglice, z razpoložljivimi termini skozi vse leto. Več informacij o ponudbi in rezervacijah je na voljo na spletni strani www.jadran-crikvenica.hr.

