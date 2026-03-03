  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Like

    Počitnice, ki jih podarite sebi in drugim

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
    Crikveniška riviera FOTO: TS mesta Crikvenica
    Galerija
    Crikveniška riviera FOTO: TS mesta Crikvenica
    Promo Delo
    3. 3. 2026 | 10:30
    4:08
    A+A-

    Načrtovanje počitnic ni več le tehnično vprašanje datumov, nastanitve in prevoza, ampak postane prvi korak samega potovanja, proces, ki se začne mesece pred odhodom ter že takrat prinaša občutek vznemirjenja in pričakovanja. Na tej ideji temelji ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026, namenjena vsem, ki želijo načrtovati počitnice brez naglice, z več izbire, ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi. Namesto sprejemanja stresnih odločitev v zadnjem trenutku imajo gostje priložnost, da v miru rezervirajo počitnice, ki si jih bodo zapomnili in se jih veselili, še preden se bodo začele.

    Pri tej ponudbi je poudarek na tem, kar je resnično pomembno, in sicer sprostitev, udobje in kakovostna storitev, ki je na voljo vse leto, ne le na vrhuncu poletne sezone. Ker pravi dopust ne traja le teden dni – začne se z načrtovanjem, konča pa šele, ko občutek miru vztraja tudi po vrnitvi domov. Riviera Crikvenica in otok Krk ponujata različne ambiente, vendar si delita enako pristno sredozemsko vzdušje. Jutra se začnejo s kavo ob morju, dnevi minevajo v lastnem ritmu, večeri pa so rezervirani za sprehode ob morju in nežno vrnitev k sebi. To so destinacije, ki naravno upočasnijo tempo in ustvarijo občutek počitka, ki traja dolgo po vrnitvi domov.

    Poudarek je na sprostitvi, udobju in kakovostni storitvi skozi vse leto.

    Hotel Ad Turres FOTO: Jadran Hotels & Camps
    Hotel Ad Turres FOTO: Jadran Hotels & Camps

    Družine, ki iščejo ravnovesje med zabavo in sprostitvijo, lahko izbirajo med dvema primerljivima ponudbama. Hotel Katarina**** v Selcah ponuja mirnejši družinski ritem z bazeni z morsko vodo, otroško animacijo in velnes & spa območjem za oddih staršev, medtem ko Hotel Omorika**** v Crikvenici prinaša aktivnejši pristop k počitnicam z novimi zunanjimi bazeni, športnimi objekti ter impresivnim panoramskim razgledom na Kvarnerski zaliv. Skupaj ustvarita popolno kombinacijo za družinske počitnice brez kompromisov.

    Riviera Crikvenica in otok Krk ponujata različne ambiente in občutek počitka, ki traja še po vrnitvi domov.

    Za pare, ki iščejo zasebnost, eleganco in intimno vzdušje, Boutique Hotel Esplanade**** v Crikvenici ponuja prefinjeno butično doživetje ob morju. Hotel, ki stoji tik ob promenadi in plaži, izstopa po osebnem pristopu, vrhunski kulinariki restavracije Lemoon ter velnes & spa centru, ki še poudarja občutek miru in sprostitve. Je idealna izbira za romantičen oddih v kateremkoli letnem času.

    Elements camping Selce FOTO: Jadran Hotels & Camps
    Elements camping Selce FOTO: Jadran Hotels & Camps

    Ljubitelji bivanja v naravi bodo mir našli v kampu Elements Camping Selce***, kjer se narava sreča s sodobnim udobjem. Mobilne hišice, kaskadni bazen, zasebna plaža in borov gozd ustvarjajo občutek svobode, sproščen dnevni tempo pa omogoča resničen oddih od vsakdanjega življenja. Za goste, ki imajo radi preproste in nevsiljive počitnice, so v Selcah Paviljoni Slaven***, medtem ko Hotel Ad Turres*** v Crikvenici ponuja sodobno alternativo, prepoznavno po svoji zasnovi in umetniških muralih, v miru borovega gozda.

    Z do 15 % popusta na nastanitev in dodatnih 10 % popusta na ponudbo jedi po naročilu je early booking 2026 idealna priložnost za načrtovanje počitnic brez naglice, z razpoložljivimi termini skozi vse leto. Več informacij o ponudbi in rezervacijah je na voljo na spletni strani www.jadran-crikvenica.hr.

    Naročnik oglasne vsebine je Jadran Hotels & Camps, Crikvenica 

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    Promo Delo 28. 1. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo

Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije

Tehnološki velikani
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije

TEHNOLOŠKI VELIKANI
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena letala za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti

Deloindom
    Deloindom

    Ne podcenjujte poševnin: kako iz mansarde iztisniti največ svetlobe in prostora

    Prenova mansarde: kako s podstrešja ustvariti svetel in funkcionalen dom? Nasveti o svetlobi, poševnih stropih in pametni razporeditvi prostora.
    3. 3. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije

TEHNOLOŠKI VELIKANI
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

