Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej. Zametek projekta Sejemo sončno prihodnost se je po besedah idejne vodje Tanje Rotovnik, direktorice Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose, rodil prav med vožnjo z vlakom, ko je razmišljala, kako ozaveščati o trajnostni mobilnosti in hkrati povezati lokalne skupnosti. »Sončnice simbolizirajo rast in svetlo prihodnost, zato je preprosta ideja sejanja sončnic ob železniških progah kmalu prerasla v nekaj veliko večjega. Posebnost akcije je, da je nastala povsem znotraj našega podjetja, s podporo sodelavcev in v želji povezati ljudi s trajnostno mobilnostjo, polepšati poglede z vlakov, pomagati čebelam ter sejati semena za prihodnost,« dodaja. Projekt je zaživel na svetovni dan čebel, 20. maja, s prvimi setvami v Grosupljem in Ivančni Gorici, nato pa se je hitro razširil po vsej Sloveniji, od Ormoža do Bohinja.

Pri setvi so sodelovali vrtci, šole in lokalne skupnosti. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Lani poleti so ob železniških progah vzniknila polja sončnic, jeseni pa so v času evropskega tedna mobilnosti postala živi simbol trajnostnega razmišljanja. Projekt je povezal občine, vrtce, šole, čebelarska, turistična društva in lokalne skupnosti. S tem je presegel okoljski okvir in dobil širši skupnostni, družbeni, izobraževalni in turistični pomen.

»Ponosni smo, da so ljudje projekt sprejeli in da se je zgodba dotaknila številnih src. Skupaj z enajstimi slovenskimi občinami, šolami, vrtci in krajani smo ob železniških progah zasejali polja sončnic. Ti kraji so postali barviti, čebelam prijazni in polni življenja,« je povedala Tamara Sever iz Službe za korporativni in digitalni marketing ter komuniciranje.

Slovenske železnice so za projekt prejele nagrado Rail Tourism Awards 2025. FOTO: Slovenske železnice

Izvirnost projekta so prepoznali tudi v tujini. Slovenske železnice so zanj prejele prestižno nagrado Rail Tourism Awards 2025, konec januarja 2026 pa so ga predstavile še na razstavi v evropskem parlamentu v Bruslju. Tam so ga izpostavili kot primer dobre prakse, ki trajnostno mobilnost nadgradi v širšo zgodbo povezovanja ljudi, skupnosti in vrednot.

