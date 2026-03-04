  • Delo mediji d.o.o.
    Like

    Poletje velikih zgodb: 74. Ljubljana Festival

    Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
    Poleti Ljubljana postane prestolnica svetovne umetnosti in velikih zgodb. FOTO: Ljubljana Festival
    Galerija
    Poleti Ljubljana postane prestolnica svetovne umetnosti in velikih zgodb. FOTO: Ljubljana Festival
    Promo Delo
    4. 3. 2026 | 11:30
    4:38
    A+A-

    Ljubljana Festival že desetletja zaznamuje poletni utrip mesta in ga umešča na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic. Med junijem in septembrom se Ljubljana prelevi v razpršen kulturni oder, kjer se na trgih, v dvoranah in zgodovinskih ambientih vrstijo koncerti klasične glasbe, operne in baletne produkcije ter simfonični in komorni večeri. Festival, ki ima korenine v petdesetih letih prejšnjega stoletja, danes velja za enega ključnih kulturnih dogodkov v Sloveniji. S svojo kakovostjo in obsegom spada med vidnejše evropske poletne festivale.

    Izbrani vrhunci

    Letošnji Ljubljana Festival bo odprla ena najveličastnejših opernih stvaritev 20. stoletja. Puccinijeva opera Turandot s svojo monumentalno glasbo, dramatično napetostjo in razkošno odrsko podobo že desetletja velja za simbol opernega spektakla. Izvedba ob pomembni obletnici prve uprizoritve bo festival uvedla v razkošnem in samozavestnem tonu ter napovedala poletje velikih umetniških zgodb.

    Posebno mesto v festivalskem dogajanju ima tudi tradicionalna Poletna noč, ki bo letos poklon eni osrednjih osebnosti slovenske popularne glasbe. Večer, posvečen Otu Pestnerju, bo zaznamovalo srečanje različnih generacij vokalnih interpretov in orkestrskega zvoka. Njegove brezčasne skladbe bodo zazvenele v slavnostni koncertni obliki, ki presega nostalgijo in potrjuje trajno vrednost domače glasbene dediščine na največjih odrih.

    Vzpon, moč in mit karizmatične Eve Perón v čarobnem ambientu Križank. FOTO: Marta Tiberiu
    Vzpon, moč in mit karizmatične Eve Perón v čarobnem ambientu Križank. FOTO: Marta Tiberiu

    V poletnem ambientu Križank bo zaživela zgodba ene najbolj karizmatičnih in kontroverznih žensk 20. stoletja. Muzikal Evita prinaša preplet politične moči, intimnih ambicij in brezčasnih melodij, ki so to delo uvrstile med klasike glasbenega gledališča. Močna, čustveno nabita pripoved o vzponu in mitu Eve Perón še danes ostaja presenetljivo aktualna.

    Dušo Buenos Airesa bo v Križanke prinesla koncertna izvedba Piazzollove »tango operite« Maria iz Buenos Airesa, ki bo na sporedu sredi avgusta. Nadrealistično glasbeno dramo vodi bandoneonist Marcelo Nisinman, v naslovni vlogi pa nastopi Luciana Mancini, ki z izrazito odrsko prezenco in vokalno močjo oblikuje osrednji lik te temačne, poetične pripovedi.

    Balet Prokofjeva Romeo in Julija bo na Ljubljana Festivalu predstavljen kot sodobno zasnovana baletna uprizoritev brezčasne ljubezenske zgodbe. Klasična glasba in sodobna koreografska govorica ustvarjata izrazno močno, čustveno intenzivno celoto, ki eni najbolj znanih zgodb svetovne literature vdihne svež, aktualen izraz.

    V zadnjem avgustovskem tednu bo v Cankarjevem domu na sporedu Don Kihot Richarda Straussa, simfonična pesnitev v izvedbi orkestra ADDA Simfònica Alicante. V orkestralnem portretu viteza med idealom in resničnostjo se v solističnih vlogah predstavita Pinchas Zukerman in Amanda Forsyth, ki s prepoznavno muzikalnostjo soustvarita pripoved, polno značajskih obratov in zvočnih odtenkov.

    Yuja Wang s svojo neustrašno energijo premika meje klasične glasbe. FOTO: Julia Wesely
    Yuja Wang s svojo neustrašno energijo premika meje klasične glasbe. FOTO: Julia Wesely
    Septembrski del Ljubljana Festivala zaznamuje zgoščen niz simfoničnih koncertov, ki Ljubljano za nekaj dni postavijo ob bok največjim evropskim glasbenim središčem. V Gallusovi dvorani se bodo zvrstili vrhunski orkestri, dirigenti in solisti, program pa se razteza od klasičnih mojstrovin do zahtevnih del poznega romantizma in 20. stoletja.

    Med osrednjimi poudarki je nastop pianistke Yuje Wang, ene najprepoznavnejših glasbenih osebnosti sodobnega časa, ki skupaj z Mahlerjevim komornim orkestrom obeta energičen in slogovno razgiban večer. Sledila bodo gostovanja Londonskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Antonia Pappana, Berlinskih simfonikov s pianistko Katjo Buniatišvili ter znamenite Državne kapele iz Dresdna, ki s svojo tradicijo in zvenom pooseblja festivalski simfonični vrhunec.

    Ljubljana Festival tudi letos ponuja bogat nabor koncertov, opernih, baletnih in simfoničnih dogodkov, ki skupaj oblikujejo raznovrstno poletno kulturno dogajanje v mestu. Vse informacije o programu in vstopnicah so na voljo na ljubljanafestival.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    3. 3. 2026 | 06:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Ljubljana festival74. Ljubljana FestivalPoletje v Ljubljaniprireditve v LjubljaniLjubljanaLike 2026promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Po zaprtju Hormuške ožine

    Podražitve pogonskih goriv na Hrvaškem: vlada pripravljena zamejiti cene

    Cena bencina je najvišja v zadnjem letu, cena dizla pa v zadnjih dveh letih. Plenković: Če bo treba, bo vlada odgovorila na morebitno rast cen energentov.
    4. 3. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Borilni športi

    Sloviti borec izročil posebno nagrado slovenskemu šampionu

    Vrhunski belokranjski borec Samo Petje je na spektaklu v Varni premagal tudi japonskega asa in si prislužil prestižno priznanje.
    Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Razmere na Cipru

    Matej Podobnik: Kličejo nas, naj pridemo domov, a za zdaj je tukaj mirno

    Američani zaradi zaostrovanja spopadov umikajo nenujno osebje iz več držav, tudi iz Cipra.
    Pija Kapitanovič 4. 3. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Prenova stanovanja v Rimu: kuhinja kot srce kozmopolitskega doma

    Prenova 120 m² stanovanja v Rimu združuje orientalske vplive, ameriški maksimalizem in italijanski dizajn. Topel, sodoben dom s kuhinjo v glavni vlogi.
    4. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Šola v kulturi

    Za 7000 šolarjev bodo učilnice muzeji, galerije in gledališča

    Prvi so projekt Šola v kulturi v Ljubljani izkusili dijaki in učenci iz Ljutomera in Solkana, aprila in maja se bo preselil še v štiri druge regije.
    Nina Gostiša 4. 3. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

    Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

