Poletje velikih zgodb: 74. Ljubljana Festival

Ljubljana Festival že desetletja zaznamuje poletni utrip mesta in ga umešča na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic. Med junijem in septembrom se Ljubljana prelevi v razpršen kulturni oder, kjer se na trgih, v dvoranah in zgodovinskih ambientih vrstijo koncerti klasične glasbe, operne in baletne produkcije ter simfonični in komorni večeri. Festival, ki ima korenine v petdesetih letih prejšnjega stoletja, danes velja za enega ključnih kulturnih dogodkov v Sloveniji. S svojo kakovostjo in obsegom spada med vidnejše evropske poletne festivale.

Izbrani vrhunci

Letošnji Ljubljana Festival bo odprla ena najveličastnejših opernih stvaritev 20. stoletja. Puccinijeva opera Turandot s svojo monumentalno glasbo, dramatično napetostjo in razkošno odrsko podobo že desetletja velja za simbol opernega spektakla. Izvedba ob pomembni obletnici prve uprizoritve bo festival uvedla v razkošnem in samozavestnem tonu ter napovedala poletje velikih umetniških zgodb.

Posebno mesto v festivalskem dogajanju ima tudi tradicionalna Poletna noč, ki bo letos poklon eni osrednjih osebnosti slovenske popularne glasbe. Večer, posvečen Otu Pestnerju, bo zaznamovalo srečanje različnih generacij vokalnih interpretov in orkestrskega zvoka. Njegove brezčasne skladbe bodo zazvenele v slavnostni koncertni obliki, ki presega nostalgijo in potrjuje trajno vrednost domače glasbene dediščine na največjih odrih.

Vzpon, moč in mit karizmatične Eve Perón v čarobnem ambientu Križank. FOTO: Marta Tiberiu

V poletnem ambientu Križank bo zaživela zgodba ene najbolj karizmatičnih in kontroverznih žensk 20. stoletja. Muzikal Evita prinaša preplet politične moči, intimnih ambicij in brezčasnih melodij, ki so to delo uvrstile med klasike glasbenega gledališča. Močna, čustveno nabita pripoved o vzponu in mitu Eve Perón še danes ostaja presenetljivo aktualna.

Dušo Buenos Airesa bo v Križanke prinesla koncertna izvedba Piazzollove »tango operite« Maria iz Buenos Airesa, ki bo na sporedu sredi avgusta. Nadrealistično glasbeno dramo vodi bandoneonist Marcelo Nisinman, v naslovni vlogi pa nastopi Luciana Mancini, ki z izrazito odrsko prezenco in vokalno močjo oblikuje osrednji lik te temačne, poetične pripovedi.

Balet Prokofjeva Romeo in Julija bo na Ljubljana Festivalu predstavljen kot sodobno zasnovana baletna uprizoritev brezčasne ljubezenske zgodbe. Klasična glasba in sodobna koreografska govorica ustvarjata izrazno močno, čustveno intenzivno celoto, ki eni najbolj znanih zgodb svetovne literature vdihne svež, aktualen izraz.

V zadnjem avgustovskem tednu bo v Cankarjevem domu na sporedu Don Kihot Richarda Straussa, simfonična pesnitev v izvedbi orkestra ADDA Simfònica Alicante. V orkestralnem portretu viteza med idealom in resničnostjo se v solističnih vlogah predstavita Pinchas Zukerman in Amanda Forsyth, ki s prepoznavno muzikalnostjo soustvarita pripoved, polno značajskih obratov in zvočnih odtenkov.

Yuja Wang s svojo neustrašno energijo premika meje klasične glasbe. FOTO: Julia Wesely

Septembrski del Ljubljana Festivala zaznamuje zgoščen niz simfoničnih koncertov, ki Ljubljano za nekaj dni postavijo ob bok največjim evropskim glasbenim središčem. V Gallusovi dvorani se bodo zvrstili vrhunski orkestri, dirigenti in solisti, program pa se razteza od klasičnih mojstrovin do zahtevnih del poznega romantizma in 20. stoletja.

Med osrednjimi poudarki je nastop pianistke Yuje Wang, ene najprepoznavnejših glasbenih osebnosti sodobnega časa, ki skupaj z Mahlerjevim komornim orkestrom obeta energičen in slogovno razgiban večer. Sledila bodo gostovanja Londonskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Antonia Pappana, Berlinskih simfonikov s pianistko Katjo Buniatišvili ter znamenite Državne kapele iz Dresdna, ki s svojo tradicijo in zvenom pooseblja festivalski simfonični vrhunec.

Ljubljana Festival tudi letos ponuja bogat nabor koncertov, opernih, baletnih in simfoničnih dogodkov, ki skupaj oblikujejo raznovrstno poletno kulturno dogajanje v mestu. Vse informacije o programu in vstopnicah so na voljo na ljubljanafestival.si.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana