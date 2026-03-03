Pomladni čar Dubrovnika

V predsezoni Dubrovnik diha drugače. Stradun je tih, obsijan z mehkim spomladanskim soncem, mestno obzidje razkriva svojo monumentalnost brez običajnega vrveža, žuborenje morja in koraki mimoidočih pa ponovno postanejo del vsakdana. To je najlepši čas, ko lahko mesto odkrivamo počasi in pristno. Blaga sredozemska klima vas vabi, da se sprehodite po zgodovinskih ulicah, raziščete Knežjo palačo in uživate v osupljivih razgledih, medtem ko vam tišje vzdušje omogoča, da doživite Dubrovnik, kot ga doživljajo njegovi prebivalci.

Dubrovnik FOTO: Yuya Matsuo

Predsezona je idealna za popotnike, ki iščejo več vsebin in si želijo bolj osebno doživetje destinacije ter več časa za uživanje. Poseben čar ponujajo številni dogodki. Ob sobotnih zimskih jutrih se do 28. marca lahko podate na brezplačen tematski ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti mesta. Ogledi potekajo v hrvaškem in angleškem jeziku, obiskovalci pa lahko med ogledom uživajo v folklornem nastopu.

Dubrovnik FOTO: Julien Duval

Od 6. do 8. marca v dubrovniških restavracijah ob dnevu žena v okviru Gourmet dnevov pripravljajo posebne jedilnike, 8. marca bo v Gledališču Marina Držića koncert Giuliana. Velikonočni program bo 5. aprila oživil Stradun, od 6. do 12. aprila pa bo potekal Pomladni gurmanski teden, ko boste lahko uživali v lokalni kuhinji. Cvetlični koncerti 21. in 22. aprila združujejo glasbo, naravo in umetnost, dogodek Du Motion – Runners' Days od 23. do 26. aprila pa mesto spremeni v oder športa in energije, s polmaratonom, tekom prebivalcev ter edinstvenim tekom po mestnem obzidju.

Dodatno kulturno noto daje dejstvo, da je mesto Dubrovnik leto 2026 razglasilo za leto Marina Getaldića, kar še poudari bogato znanstveno in kulturno dediščino mesta. Izkoristite pomlad in odkrijte Dubrovnik v njegovi najbolj mirni ter pristni obliki.

Za več informacij, posebne ponudbe in koledar dogodkov obiščite spletno stran www.tzdubrovnik.hr.

