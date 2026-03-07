Premium destinacija za oddih in poslovna srečanja

S 419 skrbno zasnovanimi nastanitvenimi enotami v več hotelskih in apartmajskih objektih ter z več kot 400 parkirnimi mesti resort suvereno odgovarja na pričakovanja sodobnih popotnikov, družin in poslovnih gostov.

Posebno mesto v ponudbi zavzema segment dogodkov (﻿Events). Dvajset sodobno opremljenih konferenčnih dvoran, s skupno kapaciteto do 2000 udeležencev, omogoča izvedbo najrazličnejših dogodkov, od intimnih poslovnih srečanj in delavnic do velikih kongresov, konferenc in gala večerov. Prilagodljivi prostori, zanesljiva tehnična infrastruktura in celovita hotelska logistika uvrščajo Fruške Terme med zaupanja vredne partnerje organizatorjev dogodkov na regionalni in mednarodni ravni.

Edinstvena lokacija ob Narodnem parku Fruška gora

Termalni velnes & spa center velikosti 10.000 m² z naravno termomineralno vodo

15 bazenov in 12 savn za celoletno sprostitev

Premium nastanitev v več hotelskih in rezidenčnih objektih

Adults only doživetje v hotelu Premier Aqua

Družinske vsebine in vodni svet za goste vseh generacij

Avtentična gastronomija, navdihnjena z lokalno, italijansko in švicarsko kuhinjo

Destinacija za počasnejši ritem in popoln velnes reset

Znotraj kompleksa se prepletajo različni hotelski koncepti: Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme z 201 sobo in apartmajem ter impresivno termalno riviero v velikosti 10.000 m²; hotel Premier Aqua, namenjen izključno odraslim, s 54 nastanitvenimi enotami; ter etno vas Vrdnička Kula s slavnostno dvorano, ki sprejme do 500 gostov. Ponudbo dopolnjujeta še Fruške Residence in Fruški Cvet, kjer apartmajsko udobje spremljajo športne in rekreativne vsebine.

Srce resorta je velnes & spa center, razprostrt na 10.000 m², z več kot 3000 m² vodnih površin, 15 bazeni, 12 tobogani in 12 različnimi savnami. Naravna termomineralna voda s temperaturo od 29 do

33 °C ustvarja okolje za globoko sprostitev ter celostno obnovo telesa in duha. Gastronomska ponudba v petih restavracijah in štirih barih gradi na prefinjenem dialogu med lokalno, italijansko in švicarsko kuhinjo, ob sodobni interpretaciji in dosledno visokih standardih kakovosti.

Kot destinacija, ki na naraven način povezuje oddih, poslovna srečanja in bivanje v objemu narave, Fruške Terme ponujajo uravnoteženo, premišljeno in resnično premium izkušnjo – v vsakem letnem času.

Naročnik oglasne vsebine so Fruške Terme