    Like

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Istra, Kvarner, Dalmacija, Slavonija in Zagreb skupaj tvorijo gastronomski mozaik, v katerem se prepletajo lokalne specialitete in sodobni pristopi, ki privabljajo vse več popotnikov. FOTO: Maja Danica Pečanić
    Istra, Kvarner, Dalmacija, Slavonija in Zagreb skupaj tvorijo gastronomski mozaik, v katerem se prepletajo lokalne specialitete in sodobni pristopi, ki privabljajo vse več popotnikov. FOTO: Maja Danica Pečanić
    Promo Delo
    27. 2. 2026
    5:52
    Potovanje ni več le pobeg iz vsakdana. Vedno bolj postaja iskanje smisla, pristnega doživetja kraja in spoznavanja ljudi, ki v njem živijo. Zato je projekt Local Host/Vaš gostitelj eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih. V središču je preprosta, a močna ideja: najboljši vodnik po destinaciji je človek.

    Oznaka Vaš gostitelj se podeli gostiteljem, ki gostom ponudijo več kot le ključe apartmaja – ponudijo jim čas, pozornost in znanje. To so ljudje, ki goste sprejmejo s priporočili za lokalne restavracije, majhne družinske vinske kleti, manj obiskane plaže in lokalne poti. Njihov pristop k turizmu temelji na zaupanju, osebnem stiku in spoštovanju prostora.

    V takem razmerju gost preneha biti mimoidoči in postane začasni prebivalec kraja. S tem se ustvari globlja čustvena povezanost z destinacijo, spodbuja pa se tudi odgovorno ravnanje, saj to, kar spoznamo in vzljubimo, želimo tudi ohraniti. Zato je projekt Vaš gostitelj močno povezan s konceptom trajnostnega turizma, ki ne izčrpava virov, temveč gradi dolgoročne vrednote.

    Hrvaška je dežela majhnih mest, raznolikih regij in močnih lokalnih identitet, in prav gostitelji so tisti, ki jih povezujejo z gosti. Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji z oznako Vaš gostitelj ustvarjajo mrežo ljudi, ki imajo isti cilj, in sicer predstaviti Hrvaško takšno, kot je.

    Projekt, ki ga izvaja Hrvaška turistična skupnost, dodatno krepi družinsko nastanitev kot osnovo domačega turizma. Oznaka prepoznavnosti se podeli tistim, ki izpolnjujejo merila kakovosti, avtentičnosti in trajnosti ter so se pripravljeni nenehno truditi za izboljšanje svoje ponudbe. To gostom olajša izbiro, gostiteljem pa daje prepoznavnost in priznanje za njihova prizadevanja.

    Za družine tovrstna nastanitev pomeni varnost in občutek doma. Otroci imajo priložnost spoznati lokalni način življenja, starši pa dobijo priporočila, ki jim prihranijo čas in razkrijejo pravo vrednost destinacije. Za pare je to priložnost za bolj intimne, umirjene počitnice, stran od množičnega turizma.

    Vaš gostitelj ni le oznaka, temveč filozofija potovanja, v kateri so enako pomembni ljudje, prostor in odnosi. Prav zato gostje pogosto ne odhajajo samo s fotografijami, temveč z občutkom, da so bili nekje resnično dobrodošli.

    Navtika: svoboda, narava in družinsko doživetje

    FOTO: Julien Duval
    FOTO: Julien Duval
    Morje je že od nekdaj simbol sprostitve, jadranje in križarjenje pa ponujata enega najbolj pristnih načinov sprostitve. Z več kot tisoč otoki, razčlenjeno obalo in številnimi zalivi Hrvaška zagotavlja idealne razmere za jadranje, ne le za izkušene jadralce, ampak tudi za družine, ki želijo edinstveno alternativo klasičnim počitnicam na kopnem.

    Bivanje na ladji pomeni vrniti se v naravni ritem. Dan se začne s tišino morja, nadaljuje s kopanjem v neokrnjenih zalivih in konča s skupno večerjo v kokpitu. Otroci spoznavajo vetrove, uživajo v vodnih športih, starši pa ponovno odkrivajo preprostost življenja brez nenehnega hitenja.

    Navtični turizem na Hrvaškem zagotavlja doživetje z visoko dodano vrednostjo, saj združuje sprostitev v ohranjenem naravnem okolju, visoko stopnjo varnosti destinacije in ustvarjanje nepozabnih družinskih trenutkov. Zato se številne družine odločajo za jadranje kot način kakovostnega preživljanja skupnega časa, stran od zaslonov in vsakodnevnih obveznosti. Morje tako postane prostor, kjer družina krepi povezanost, se uči skozi izkušnje, in prinaša izkušnjo, ki presega samo potovanje.

    Gastronomija z Michelinovimi priznanji

    FOTO: Maja Danica Pečanić
    FOTO: Maja Danica Pečanić

    Danes je gastronomija ena najmočnejših značilnosti hrvaške identitete, priznanja Michelinovega vodnika pa so potrdila tisto, kar gostje že vedo, in sicer, da od severa do juga Hrvaške najdemo odlične restavracije.

    Projekt Local Host/ Vaš gostitelj je eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih. V središču je preprosta, a močna ideja: najboljši vodnik po destinaciji je človek. FOTO: Maja Danica Pečanić
    Projekt Local Host/ Vaš gostitelj je eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih. V središču je preprosta, a močna ideja: najboljši vodnik po destinaciji je človek. FOTO: Maja Danica Pečanić

    Raznolikost hrvaške kuhinje izhaja iz raznolikosti same dežele. Sredozemski del prinaša preproste, sveže jedi na osnovi rib, oljčnega olja in aromatičnih zelišč, celinske regije pa ponujajo bogatejše okuse, tradicionalne recepte in močno povezavo z lokalno pridelavo. Istra, Kvarner, Dalmacija, Slavonija in Zagreb skupaj tvorijo gastronomski mozaik, v katerem se prepletajo lokalne specialitete in sodobni pristopi, ki privabljajo vse več popotnikov.

    FOTO: Hrvaška turistična skupnost
    FOTO: Hrvaška turistična skupnost

    Michelinove restavracije ne ponujajo le vrhunske hrane, temveč tudi doživetje. Zato z združevanjem ustvarjalnosti, lokalne tradicije in sodobnih kulinaričnih tehnik obrok postane doživetje, večerja pa postane del potovanja, ki si ga zapomnimo prav tako kot najlepšo plažo.

    Za pare in družine lokalna gastronomija ponuja priložnost za druženje, odkrivanje ter uživanje, saj si najboljša potovanja zapomnimo po okusih.

    Naročnik oglasne vsebine je Hrvaška turistična skupnost

    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026
    Like 2026Hrvaška turistična skupnostHrvaškapočitnice
    Magazin  |  Zanimivosti
    Onaplus podkast

    Nas sploh še ganejo vojne in človeške stiske po svetu?

    V podkastu smo z Vesno Milek in Mojco Seliškar Toš spregovorili o Palestini, otrocih in vprašanjih, kdaj zgolj sočutje ni dovolj, kako vsak od nas lahko pomaga.
    Manca Čampa Pavlin 27. 2. 2026
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Trump in De Niro v novi besedni vojni: kdo je idiot in kdo je nor

    Igralec je predsednika ZDA opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
    27. 2. 2026
    Gospodarstvo  |  Novice
    Jeklarska skupina

    Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

    Slovenska industrija jekla je skupaj s svojimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja.
    Maja Grgič 27. 2. 2026
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

    Današnji žreb parov osmine finala konferenčne lige v Noynu bosta pozorno spremljala tudi slovenska reprezentanta Danijel Šturm in Dejan Petrović.
    27. 2. 2026
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Poznam moške, ki bi bili duhovniki, če ne bi bilo celibata

    Evangeličanska duhovnica Judit Andrejek se sprašuje, da če se človek za 40 dni odpove alkoholu, pa je sicer slab do soljudi, kakšen smisel ima takšen post?
    Beti Burger 27. 2. 2026
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026
