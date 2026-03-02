Rabska fjera – najlepše potovanje skozi čas

FOTO: Petar Lupić

Na otoku Rabu bo tudi letos potekal eden najbolj pričakovanih poletnih dogodkov, in sicer Rabska fjera, prireditev, ki jo z razlogom že leta spremlja opis, da je to najlepše potovanje skozi čas. Gre za prvi in največji srednjeveški festival na Hrvaškem, edinstven dogodek, ki ne temelji na interpretaciji ali legendi, temveč na resničnih zgodovinskih zapisih, ki potrjujejo njegov obstoj že leta 1364. Prav iz tega leta izvira pisna sled, da je potekal Tempus Feriarum, dan praznovanja in svobode, ki je sčasoma prerasel v današnjo Rabsko fjero.

Letos bodo 25., 26. in 27. julija zaznamovali 25. obletnico obnovitve tega dogodka, kar še poudarja njegovo trajno vrednost ter močno povezanost z identiteto mesta in otoka Rab. V preteklega četrt stoletja je obnovljena Fjera zrasla v prepoznavno kulturno-turistično prireditev, ki zvesto ohranja in oživlja bogato srednjeveško dediščino, hkrati pa združuje lokalno skupnost, društva, obrtnike ter številne ljubitelje zgodovine.

FOTO: Petar Lupić

V času Fjere se zgodovinsko središče mesta Rab ponovno spremeni v živahno srednjeveško kuliso. Kamnite ulice, trge in palače bo preplavilo skoraj tisoč nastopajočih v kostumih, razporejenih v več kot sto srednjeveških delavnic, ki prikazujejo življenje ter običaje, kot so bili nekoč na Rabu. Obiskovalci bodo imeli priložnost videti stare obrti, spoznali bodo kovače, lončarje, tkalce, samostrelce, viteze, plemstvo in meščane, pokusili tradicionalne okuse ter začutili duha časa, v katerem so se delo, druženje in praznovanje prepletali v vsakdanjem življenju mesta.

Rabska fjera ni le festival, temveč vrnitev h koreninam, močna zgodovinska izkušnja in edinstvena priložnost, da preteklosti ne opazujemo, temveč jo doživimo. Zato ostaja eno najbolj izvirnih in posebnih potovanj skozi čas na hrvaški obali.

